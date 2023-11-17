Dies ist die neueste Generation von automatischen Gold-Handelsrobotern, die mit exklusiven und fortschrittlichen Algorithmen programmiert wurden. EA Robo Gold ist eine Kombination von Strategien zur Analyse von Preisbewegungen, zur Korrelation von Oszillatoren und Tickspeed-Modellen und zur Erstellung zuverlässiger Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit. Die Signalmodelle sind für die Scalper-Strategie optimiert, die kleine Gewinne mitnimmt und den Markt schnell verlässt, um Risiken zu vermeiden und das Konto zu schützen.

Der EA verfügt über Stop Loss-, Take Profit- und Trailing-Parameter, um das Konto zu schützen und die Performance zu optimieren. Andere Parameter helfen Ihnen bei der Feinabstimmung des Systems, um es an Ihren Handelsplan anzupassen.

Der EA wurde für Gold (XAUUSD) optimiert und Sie müssen nur die Standardeinstellungen verwenden (für Gold XAUUSD mit 2 Dezimalstellen).

Einstellungen:

Max Spread = 30 bis 50 (muss höher sein als der durchschnittliche Spread des Paares) Festes Lot = 0.0 (aktiviertes Auto Lot) ; Fixed Lot > 0 (Ihre manuelle Lotgröße) Auto Lot = 1,0 bis 4,0 (=1 bedeutet automatische Lotgröße = 1 Lot pro $100.000 Saldo oder 0,01 Lot pro $1.000 Saldo...) Trailing verwenden = Wahr Max Trades = 8 Nachziehen = 10 ( Punkte ) Start Trailing = 50 (Punkte ) Stop Verlust = 600 (Punkte) Gewinn mitnehmen = 600 (Punkte) Uhrzeit Start = 01:30 (Stunde:Minute) Zeit Ende Stunde = 22:30 (Stunde:Minute) Magische Zahl = Ihre Zahl

* Wenn Sie Fixed Lot > 0 einstellen, wird der EA mit Lot Size = Fixed Lot handeln (wenn Fixed Lot eine gültige Lotgröße ist).

* Wenn Sie Fixed Lot = 0 und Auto Lot > 0 einstellen, wird der EA die Lotgröße entsprechend dem Wert von Auto Lot berechnen.

Empfohlen:

Paar: XAUUSD. Zeitrahmen: M5 oder Zeitrahmen. Verwenden Sie VPS mit niedriger Latenz (<10ms). Verwenden Sie EA mit ECN oder Raw Spread Konten, Spread < 25 Punkte. Mindestguthaben: $ 500 Stops Level = 0 (überprüfen Sie das Stops Level durch: Drücken Sie Strg + U, wählen Sie das Währungspaar, klicken Sie auf Eigenschaften und Stops Level in der 3. Zeile)

Anmerkung: + Wenn Sie den EA mit Gold verwenden und der Preis 3 Dezimalstellen hat (z.B. 1900,123), dann müssen Sie den Wert der Parameter Max Spread, Take Profit und Trailing um das 10-fache erhöhen. Stellen Sie zum Beispiel Take Profit = 6000 ein (anstelle des Standardwerts = 600), da die Punktberechnung mit 2 Dezimalstellen anders ist. + Die Standardeinstellung ist die empfohlene Einstellung, aber Sie können die Parameterwerte immer noch ändern, um das System an Ihre Bedürfnisse anzupassen.



