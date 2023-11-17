Robo Gold

Se trata de la última generación de robots automáticos de trading de Oro programados con algoritmos exclusivos y avanzados. EA Robo Gold es una combinación de estrategias para analizar los movimientos de precios, correlacionar osciladores y modelos de tickspeed y construir señales fiables con alta probabilidad. Los modelos de señales están optimizados para la estrategia Scalper, tomando pequeños beneficios y saliendo del mercado rápidamente para evitar riesgos y proteger la cuenta.

El EA tiene Stop Loss, Take Profit, Trailing parámetros disponibles para proteger la cuenta y optimizar el rendimiento. Otros parámetros le ayudarán a ajustar el sistema a su plan de trading.

El EA ha sido optimizado para Oro (XAUUSD) y usted sólo necesita utilizar la configuración por defecto (para Oro XAUUSD con 2 decimales).

Ajustes:

Max Spread = 30 a 50 (Debe ser mayor que el spread promedio del par)
Lote Fijo = 0.0(Lote automático activado);Lote fijo > 0(su tamaño de lote manual)
Lote Automático = 1.0 a 4.0 (=1 significa tamaño de lote automático = 1 lote por $100,000 de saldo, o 0.01 lotes por $1,000 de saldo...)
Usar arrastre = Verdadero
Max Operaciones = 8
Seguimiento = 10 ( puntos )
Inicio Trailing = 50 (puntos )
Stop Loss = 600 (puntos)
Toma de beneficios = 600 (puntos)
Hora de inicio = 01:30 (hora:minuto)
Hora Fin = 22:30 (hora:minuto)
Número Mágico = su número

* Si establece Lote Fijo > 0, el EA operará con Tamaño de Lote = Lote Fijo (si Lote Fijo es un tamaño de lote válido).

* Si establece Lote Fijo = 0 y Lote Automático > 0, el EA calculará el Tamaño del Lote de acuerdo con el valor del Lote Automático.

Recomendado:

Par: XAUUSD. Marco temporal: M5 o timeframe. Utilizar VPS con baja latencia (<10ms).

Utilizar EA con cuentas ECN o Raw spread, spread < 25 puntos. Saldo Mínimo: $ 500

Nivel de Stops = 0 (comprobar el nivel de Stops por: Presione Ctrl + U, seleccione el par de divisas , haga clic en Propiedades y Nivel de Stops en la 3ª línea)

Nota:

+ Si utiliza EA con Oro y el precio tiene 3 decimales (como 1900.123), entonces necesita incrementar 10 veces el valor de los parámetros Max Spread, Take Profit, Trailing. Por ejemplo, establezca Take Profit = 6000 (en lugar del valor por defecto = 600). Porque el cálculo del Punto es diferente con 2 decimales.

+ La configuración por defecto es la recomendada, pero aún puede cambiar los valores de los parámetros para ajustar el sistema a su medida.


Productos recomendados
CapTaiNCAT
Nyamsuren Boldbaatar
Asesores Expertos
CapTaiNCAT Asesor experto totalmente automatizado. Marco temporal M1 M5 SET FILES; https://www.mql5.com/en/market/product/38300#!tab=comentarios&comentarios=11565247 Recomendaciones Antes de usar el EA en una cuenta real, pruébalo con un riesgo mínimo o en una cuenta demo; Utilice un servidor VPS con ping inferior a 10ms; Cuenta ECN con spreads bajos + comisiones bajas + ejecución de calidad; Los ajustes estándar están optimizados para EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCAD USDJPY USDCHF XAUUSD Los ajust
Solar Metal
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor Experto Solar Metal parece ser una herramienta prometedora gracias a su completo sistema automatizado de toma de decisiones para el mercado de divisas. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas cosas antes de utilizarlo: ¡Oferta especial para los 10 primeros compradores! Próximo precio: $1,495 La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Principales características de Solar Metal: Automatización: El asesor toma decisiones de
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Asesores Expertos
La estrategia Quantum es una combinación de la superposición cuántica y el modelo de señales de trading. EA Quantum Dark Gold determina las posiciones de Compra y Venta simultáneamente para cada señal y coloca simultáneamente 2 órdenes Buy Stop y Sell Stop. A continuación, el impulso determina qué posición de la orden se ejecuta y cancela la orden pendiente restante. Esta idea interesante forma el Quantum Dark Gold con un método de entrada único. Las posiciones abiertas son entonces gestionadas
EA Stork
Mikhail Rudyk
Asesores Expertos
El robot de trading (scalper) funciona según la totalidad de señales de varios indicadores. Y comprueba la velocidad del precio. Es aconsejable operar en TF M5 (mejores resultados). Parámetros de entrada: Lote fijo - operaciones con un lote fijo Use autolot - el propio robot selecciona el lote en función del depósito y con un aumento del depósito aumenta el lote Distancia mínima entre operaciones - es la distancia mínima entre operaciones Para divisas no se puede aumentar este parámetro. Por ca
Big Deal
Ong Wee Kiat
Asesores Expertos
Un Asesor Experto automatizado que utiliza técnicas de acción del precio. Está desarrollado y probado repetidamente. Es el único EA del mercado que ha superado 29 años de backtesting desde 1990 hasta 2019. Recomendación: EURUSD 1hr timeframe Utilice la configuración que se encuentra en la página de comentarios. Puede jugar con los ajustes como los depósitos y lotes. No cambie los ajustes de take profit y stoploss.
Smart Trade
Phong Vu
Asesores Expertos
Introducción al Asesor Experto Smart Trade Price Action Smart Trade Price Action es un Asesor Experto (EA) con una estrategia de negociación flexible y diversa, que opera a través de 15 pares de divisas en el marco temporal All. Este enfoque aumenta las posibilidades de crecimiento sostenible al tiempo que reduce el riesgo de depender de un solo par o de operaciones individuales. La gestión del riesgo está estrictamente controlada, lo que garantiza la seguridad de su capital. Con una configur
Golden Harmony
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
La lógica del comercio de oro la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller La compraventa de oro, como cualquier otra forma de inversión, requiere un profundo conocimiento del mercado, una planificación estratégica y una gran atención a los numerosos factores que influyen en su precio. La lógica que subyace a las operaciones con oro se basa en los principios fundamentales de la oferta y la demanda, así como en el análisis de indicadores mac
Infinity Gold AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Infinity Gold AI es un robot de trading (asesor experto) para el terminal MetaTrader 4 (MT4), diseñado para el trading automatizado del par de divisas XAUUSD (oro). Este asesor fue desarrollado por operadores experimentados con diez años de experiencia en los mercados financieros y se centra en métodos de negociación conservadores basados en reglas claras de gestión del dinero y del riesgo. La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.
BitTerraCoin
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
¡BitTerraCoin es un sistema de trading único! Recorre todo el historial y todos los pares de divisas con una sola configuración. Trabaja con movimientos de ticks agudos. Recomendaciones para trabajar con bisturí: Se recomienda trabajar en pares de divisas líquidos con un spread bajo. Cuanto menor sea la comisión y el spread, mayor será el beneficio. Puedes empezar a utilizarlo con 100$ y 0.01 lotes. Puede trabajar en cualquier periodo horario, en cualquier par de divisas y en el servidor de cu
Trader AI ecn
Tat Dat Nguyen
Asesores Expertos
TRADER AI ECN Antes de comprar todos mis productos por favor sea consciente de los riesgos involucrados: 1) Por favor, no crea demasiado en los resultados de backtesting. Nadie puede predecir el futuro al 100%. 2) La mejor configuración es por defecto, pero usted puede encontrar el mejor por sí mismo cada condiciones especiales 3) A veces un conflicto de mercado puede causar en la cuenta un corto periodo de Drawdown, por favor prepárese para ello y espere a obtener beneficios. 4) T
GoldHunterCheaper
ZORAN RAJKOV
Asesores Expertos
EA especialmente hecho para el par de divisas XAUUSD. Utiliza inteligencia artificial y complejas operaciones matemáticas, todo ello con el objetivo de arriesgar lo menos posible y obtener beneficios constantes. Soy ingeniero eléctrico y profesor de informática, por lo que todo conmigo está calculado al máximo y no debe haber errores. El EA proporcionará información procesada matemáticamente con el objetivo de arriesgar lo menos posible, y si lo desea, puede aumentar el Lote con el fin de lograr
Stabilized dema cross robot mt4
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad: GBPUSD y XAUUSD. Este EA está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media. El asesor se centra en minimizar los riesgos de negociación, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Principales características: El
Stream Z50
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
Robot de comercio de especulación. El asesor experto supervisa la dirección estable de la tendencia y trabaja en su dirección. El código optimizado al máximo del asesor le permite trabajar con retrasos mínimos y una carga de terminal mínima. El Asesor Experto ha sido probado con éxito desde 2015 con configuraciones básicas. Se recomienda utilizar la configuración básica para los instrumentos de negociación EURUSD y GBPUSD (con cualquier prefijo y sufijo), período de tiempo de 5 minutos. Los
For FTSE100
Eduard Bulatov
Asesores Expertos
El EA está optimizado para el comercio #FTSE y está totalmente preparado para su instalación en el terminal MetaTrader 4. No se requiere ninguna configuración adicional. El depósito inicial debe ser de al menos 5000. El EA opera un lote fijo basado en dos indicadores, Media Móvil y Fractales. Las operaciones se cierran por TraillingStop o StopLoss. Sólo hay dos parámetros de entrada: MaxRisk - por defecto es 70 Deslizamiento - por defecto es 3 Para el correcto funcionamiento del Asesor Experto s
ProfessorMoriartyMT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La base de la estrategia es la identificación de movimientos correctivos rápidos entre los cruces de un par de divisas o metal de trabajo. En el momento en que se producen diferencias en los precios de los instrumentos de negociación, el asesor analiza la posible dirección del movimiento del precio en un instrumento de trabajo y comienza a trabajar. Cada posición tiene un stop loss y un take profit. Un algoritmo único de seguimiento de posiciones permite controlar la superioridad de los benef
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Asesores Expertos
Bfxenterprise RSI Inspirado y optimizado indicador RSI es el foco de este Asesor Experto (EA). Diseñado con el uso de RSI para realizar operaciones óptimas. Lectura de las tendencias y las inversiones de precios se realiza por el RSI cuyas funciones se han ordenado. Versión de Bfxenterprise La versión con el nombre "Bfxenterprise" se centra en la ordenación especial y minuciosa de las transacciones. Por lo tanto, esta versión no siempre realiza transacciones, a diferencia de la versión Expert A
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Asesores Expertos
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Es el Asesor Experto de Forex Scalping para MT4 Trabajando en marcos de tiempo (M5) El mejor par recomendado es EU/UChf=0.4 El cálculo se basa en el indicador Envelopes ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Se puede utilizar en el marco de tiempo Kecil (M5) Rekomendasi par adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
King Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Asesores Expertos
King Gold Grid Presentamos con orgullo el revolucionario Asesor Experto de Sistema Grid, una obra maestra creada por  Mr Beast. Este excepcional producto se distingue como uno de los mejores en su categoría, destacando por su magnífica gestión de riesgos y especialización en el trabajo con el oro. Diseñado meticulosamente para optimizar la eficiencia y maximizar los beneficios, este asesor experto se erige como un líder indiscutible en el mundo de los sistemas de rejilla. Su capacidad para adapt
Neural Average
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
Neural Average es un asesor de operaciones totalmente automatizado. Además del algoritmo de scalping, el sistema de seguimiento del mercado a través de los volúmenes y coeficientes de oscilaciones y el filtrado de la apertura de operaciones a través de macros personalizadas - determinantes, en la base de software de este asesor también está integrado un emulador de redes neuronales. La estructura anterior permite filtrar eficazmente el flujo de operaciones potenciales en función de la relevanci
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Sunset EA
Trevor Schuil
Asesores Expertos
El EA Sunset es una estrategia totalmente automática para scalping cerca del final de cada día de negociación. La estrategia se basa en el indicador de sobres estándar. La estrategia es capaz de mantener una alta tasa de ganancias, manteniendo un bajo draw down. La estrategia no tiene complicaciones. Un comercio a la vez. Simplemente abre y cierra la operación, no hay orden pendiente, no hay trailing stop y los niveles de beneficio y stop se asignan dinámicamente en función de las condiciones a
Avato
Nikolaos Bekos
Asesores Expertos
El Avato es una de nuestras herramientas independientes. (Una señal basada en ella también se proporcionará en Mt4 Market en el futuro). Está diseñado en torno a una forma combinada de técnicas de cobertura y martingala y utiliza sofisticados algoritmos y filtros para colocar las operaciones. Utiliza niveles de Stop loss y Take profit, mientras que el tamaño del lote se calcula automáticamente siguiendo la configuración del multiplicador correspondiente. Lo consideramos una caja de herramientas
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a l
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
EuroGeddon EA
Martin Alejandro Bamonte
Asesores Expertos
EUROGEDDON EA – Inigualable Performance con Riesgo Controlado EUROGEDDON EA es un robot de INTELIGENCIA ADAPTATIVA , 100% automático, que realiza un verdadero trabajo hormiga para el crecimiento de cuentas pequeñas, manteniendo una gran estabilidad y control total sobre tu capital. Con un lote de 0.01 por cada $200 en cuenta, opera con un riesgo realmente bajo y logra un drawdown mínimo , con una performance inigualable que vale la pena probar por ti mismo. Descarga la versión demo y compr
Power Fusion Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Power Plus XAU/USD - Expert Advisor Profesional Descripción General Power Plus XAU/USD es un Expert Advisor avanzado diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro) en MetaTrader 4. Combina la precisión del indicador RSI (Relative Strength Index) con la fuerza direccional del ADX (Average Directional Index) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el mercado del oro. Este EA utiliza una estrategia de reversión a la media altamente optimizada, aprovechando
Solemnity
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El Asesor Experto identifica el comienzo de un movimiento de onda y comienza a trabajar según la dirección de la nueva onda. Utiliza stop loss y take profit ajustados. Protección incorporada contra la ampliación del spread. El control del beneficio se realiza mediante la función tight trailing stop. El cálculo del lote se basa en el stop loss. Por ejemplo, si el stop loss es de 250 puntos y MaxRisk = 10%, el tamaño del lote se calculará de forma que la activación del stop loss suponga una pérdid
Forest
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
Meta PX
Mi Poegel De Oliveira Isidoro
Asesores Expertos
MetaProfitX utiliza una estrategia única en la que continuamente scalping pequeñas operaciones rentables. MetaProfitX se destaca de otros asesores expertos debido a su notable enfoque en el manejo de operaciones perdedoras. A diferencia de los métodos tradicionales que se basan únicamente en órdenes Stop Loss para limitar las pérdidas, MetaProfitX emplea una sofisticada técnica para gestionar las posiciones perdedoras, operando como una cesta, cerrando todas a la vez con un pequeño beneficio. E
Team Trading Usdjpy
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Team Trading System se basa en la lógica de las estrategias de órdenes y estrategias de toma de beneficios que trabajan en equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y sección de toma de beneficios. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta de forma independiente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes re
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader   combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aqu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Asesores Expertos
- El precio real es de 300$ - Descuento limitado (es de 49$ )- Sólo 1 compra es de 49$. - Actualización de por vida gratis Bienvenido, Bitcoin Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingala, No Grid, No Scam Bitcoin es una criptomoneda, una moneda digital peer-to-peer que opera independientemente de una autoridad central de gobierno . Bitcoin permite transacciones directas entre usuarios, aseguradas por tecnología criptográfica y registradas en un libr
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
Asesores Expertos
EA Black Dragon funciona en el indicador Black Dragon. El Asesor Experto abre un trato por el color del indicador, luego es posible construir la red de pedidos o trabajar con un stop loss. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller ¡Puedes encontrar todas las configuraciones aquí! Recomendaciones Pares de divisas EURUSD GBPUSD  Marco de tiempo M15  Depósito recomendado 1000 dólares o centavos  Ajust
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Asesores Expertos
BB Scalping Expert es mi última y poderosa obra maestra de breakouts/scalping sin martingala, ¡operando con oro con precisión! Este sistema opera con breakouts utilizando la banda de Bollinger y el indicador zigzag en combinación. Se colocan múltiples órdenes pendientes en el máximo y el mínimo de las bandas de Bollinger; cuando se activa, se activa un stop loss dinámico que sigue el precio de breakout hasta que las órdenes se detienen. El EA utiliza el indicador zigzag para un stop loss dinámic
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
Otros productos de este autor
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Asesores Expertos
La estrategia Quantum es una combinación de la superposición cuántica y el modelo de señales de trading. EA Quantum Dark Gold determina las posiciones de Compra y Venta simultáneamente para cada señal y coloca simultáneamente 2 órdenes Buy Stop y Sell Stop. A continuación, el impulso determina qué posición de la orden se ejecuta y cancela la orden pendiente restante. Esta idea interesante forma el Quantum Dark Gold con un método de entrada único. Las posiciones abiertas son entonces gestionadas
Gold on Ichimoku
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
El Ichimoku a simple vista tiene un gran atractivo para mí y para la mayoría de los traders. El EA Oro en Ichimoku explota el filtro de tendencia del sistema Ichimoku, combina el recálculo de precios y el cálculo de patrones de señales para crear un sistema de trading automatizado de óptima eficiencia y bajo riesgo. Las operaciones también se ejecutan utilizando el método Scalper para salir rápidamente del mercado. Las operaciones siempre tienen Stop Loss disponible, junto con ajustes de Trailin
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Asesores Expertos
EA Quantum Scalper GBPUSD es un sistema de trading automatizado diseñado para el par de divisas GBPUSD. Empleando una estrategia de scalping y una sofisticada gestión de posiciones, su objetivo es ofrecer altos rendimientos minimizando el riesgo. El EA analiza los patrones de tick, los movimientos de precios y el impulso, utilizando puntos de entrada únicos para identificar posibles oportunidades de trading. Para salvaguardar los beneficios y mejorar la eficiencia, cada operación está equipada
Quantum Gold Supreme
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Presentación de EA Quantum Gold Supreme es un robot de trading automatizado programado con algoritmos avanzados y exclusivos para crear estrategias de trading innovadoras y efectivas. EA dedicado al mercado del Oro (XAUUSD) con una estrategia scalper que combina la gestión inteligente de posiciones, junto con un método de entrada único para capturar los movimientos específicos del Oro. Las órdenes de trading tienen parámetros (Max) Stop Loss junto con Trailing para gestionar el riesgo y optimiz
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Advisor Hamster Gold Trading es un robot de trading automático programado con algoritmos exclusivos y únicos. El EA está optimizado para el mercado del Oro. La estrategia del EA aplica patrones de movimiento junto con el impulso del precio para obtener señales fiables y precisas. Las señales también se introducen utilizando el método inteligente de trampa de impulso, donde las órdenes Stop se cancelan a menudo cuando no se alcanza el impulso. Las operaciones se cierran rápidamente median
Beating Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
EA Beating Gold es un robot de trading automatizado en el mercado del Oro (XAUUSD) con una potente estrategia de trading de scalping. El EA está programado con los últimos algoritmos avanzados. La estrategia monitoriza continuamente los movimientos de los precios y los correlaciona con los ciclos de impulso para buscar patrones de señales de alta probabilidad. En el EA se aplica el Trailing para bloquear los beneficios y salir rápidamente del mercado con bajo riesgo, las operaciones también tien
Vertex Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
El Asesor Experto Vertex Trading es un sistema de negociación totalmente automatizado diseñado para operar en los pares Forex y Oro. Desarrollado con una mezcla patentada de algoritmos avanzados, el EA analiza con precisión las condiciones del mercado combinando el análisis de la acción del precio, el reconocimiento de patrones de tick y un algoritmo de seguimiento basado en el tiempo para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad. La estrategia de negociación de Vértice empl
Martingaler Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Martingaler Scalper Expert Advisor es un sistema de trading automatizado de última generación que combina la estrategia Martingale con un enfoque de scalping, optimizado específicamente para el mercado del Oro (XAUUSD). El sistema Martingale es inherentemente de alto riesgo, sin embargo, este EA integra un mecanismo de scalping en las primeras operaciones ganadoras para minimizar las posibles rachas perdedoras y la exposición global. Cuenta con ajustes personalizables de Stop Loss y Take Profit
Quantum USDJPY
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
EA Quantum USDJPY es un sistema de trading automatizado desarrollado para el par de divisas USD/JPY. Utiliza una estrategia de scalping, gestionando las posiciones en función de las condiciones específicas del mercado. El sistema analiza los patrones de tick, los movimientos de precios y el impulso para identificar posibles puntos de entrada. El EA coloca simultáneamente órdenes Buy Stop y Sell Stop. Ejecuta una operación en función del lado que muestre un impulso más fuerte. La gestión de posic
Deep Gold
Nguyen Hang Hai Ha
3.67 (3)
Asesores Expertos
Presentamos el último sistema de trading automatizado para el mercado del Oro (XAUUSD) - EA Deep Gold - programado con los últimos algoritmos avanzados. La estrategia analiza los movimientos de precios y los correlaciona con indicadores para encontrar señales de alta probabilidad y entrar en operaciones. Combinado con el método Trailing para optimizar los beneficios junto con Stop Loss ajustados para controlar los riesgos. Los parámetros de Stop Loss, Trailing... están disponibles para que los
All Seeing Eye
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
EA All-Seeing Eye es el último robot de trading para el mercado Forex y Oro. Programado con algoritmos avanzados y únicos, la estrategia identifica distintos patrones de volatilidad de entrada y salida para optimizar el rendimiento, controlar el riesgo y aprovechar las tendencias a corto plazo. Combina métodos de scalping y Trailing para capturar rápidamente pequeños beneficios y salir rápidamente del mercado. Los parámetros de Stop Loss y Trailing se pueden personalizar en la configuración. EA
Flasher Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
4 (2)
Asesores Expertos
Flasher Scalper es un Asesor Experto de auto-negociación para el mercado Forex. El EA está programado con algoritmos premium y estrategias scalper únicas. El EA monitoriza continuamente el mercado y la correlación de los pares de divisas para comparar y encontrar las mejores oportunidades de trading. La estrategia de negociación de Flasher Scalper tiene Stop Loss, Take Profit, Trailing parámetros disponibles para gestionar el riesgo y optimizar el rendimiento. EA es adecuado para cuentas con pe
Golden Engine
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
El EA Golden Engine es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado exclusivamente para el Oro (XAUUSD). Impulsado por algoritmos propios, supervisa continuamente la dinámica de precios a corto plazo para identificar patrones de negociación de alta probabilidad. Cada posición se ejecuta con parámetros de Stop Loss y Take Profit cuidadosamente calculados, sin Trailing. El EA ha sido optimizado para la configuración por defecto en Oro con 2 dígitos para una instalación y uso sencillos si
Power GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Asesores Expertos
Este es un robot de auto-trading programado específicamente para el par GBPUSD . El EA Power GBPUSD es similar al Power of EURUSD . Sin embargo, este EA aplica la correlación de la línea ichimoku Tenkan junto con 12 pares de divisas y 3 marcos de tiempo para determinar la fuerza de GBP y USD. + La fuerza de GBP se basa en la correlación de 6 pares de divisas con GBP: EURGBP, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPNZD, GBPJPY. + La fuerza del USD se basa en la correlación de 6 pares de divisas con el USD: A
Power EURGBP
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Power EURGBP es un robot de trading automatizado programado específicamente para el par de divisas EURGBP. El EA aplica casi la misma estrategia que los EAs Power of EURUSD y Power GBPUSD. El EA aplica una estrategia de análisis multi-marco de tiempo y multi-MA de múltiples pares de divisas para determinar la fuerza del EUR y la fuerza de la GBP . A partir de ahí, determina la correlación de fuerza y crea señales de trading. + La fuerza del EUR se basa en la correlación de 6 pares de div
Neuralink
Nguyen Hang Hai Ha
4 (1)
Asesores Expertos
Expert Advisor Neuralink utiliza los algoritmos de trading automatizado más avanzados y exclusivos. Las señales de trading se analizan a partir de movimientos correlacionados de múltiples pares de divisas en múltiples marcos temporales. Combina estrategias scalper y Trailing Stop para cerrar posiciones cuando se alcanzan los objetivos de beneficios. El EA utiliza la estrategia DCA para gestionar posiciones flotantes. El EA ha sido optimizado y es fácil de usar. Si usted no tiene experiencia en e
Da Vinci Code
Nguyen Hang Hai Ha
4 (2)
Asesores Expertos
Presentamos la última generación de robots de trading automatizados para los mercados Forex y Oro. EA Da Vinci Code está programado con algoritmos avanzados, demostrando estrategias de trading inteligentes para crear operaciones eficientes y consistentes. Las opciones Trailing y Stop Loss ayudan a los usuarios a optimizar el rendimiento, bloquear los beneficios mediante Trailing y controlar los riesgos mediante Stop Loss. Los modelos de señales se determinan según modelos de movimiento de preci
Rocket Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Presentación de EA Rocket Trading es un robot de trading automatizado para los mercados de divisas y Oro. EA aplica algoritmos de trading avanzados y exclusivos para crear un sistema de trading único. Las estrategias de EA monitorizan el comportamiento de los precios, analizan patrones de precios y operan con señales de alta probabilidad. También analiza múltiples pares de divisas para buscar correlaciones y seleccionar las mejores señales. Además EA aplica estrategias de salida inteligentes pa
Gold Impulse Trading
Nguyen Hang Hai Ha
3 (1)
Asesores Expertos
Expert Gold Impulse Trading es un robot de trading automatizado para el mercado del Oro (XAUUSD) programado con avanzados algoritmos propios. El EA aplica una estrategia Scalper que combina la gestión de posiciones y la gestión de riesgos para optimizar el rendimiento y reducir el riesgo. La estrategia monitoriza la evolución de la volatilidad para buscar señales de trading de alta probabilidad. Todas las operaciones tienen Stop Loss para proteger la cuenta, junto con Trailing para su optimizac
One Bot Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
4 (1)
Asesores Expertos
EA One Bot Scalper es el último robot de trading automatizado para el mercado Forex y Oro programado con algoritmos avanzados. Este EA es una integración de motores de modelado computacional para encontrar las mejores señales de trading con alta probabilidad de ganar. Combinado con el método scalper para salir rápidamente del mercado con bajo riesgo. Las órdenes siempre tienen Stop Loss para proteger la cuenta y tienen Trailing Stop para optimizar el rendimiento. El EA ha sido optimizado para fa
Singularity Pips
Nguyen Hang Hai Ha
4.67 (3)
Asesores Expertos
Presentamos el último Robot de trading automatizado para los mercados Forex y Oro con algoritmos avanzados y exclusivos. El Asesor Experto Singularit Pips aplica métodos de scalping basados en Micro Tendencias y Patrones de Tick. EA entra en el mercado con el método de entrada Buy/Sell Stop, buscando oportunidades de trading de calidad con alta probabilidad, luego aplica Trailing para salir rápidamente de la posición. Las órdenes de trading siempre tienen Stop Loss para proteger la cuenta. EA es
Go Solo Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Go Solo Gold es la última generación de robots dedicados al mercado del Oro (XAUUSD) con mejoras en los algoritmos para optimizar el rendimiento. Los modelos de señales se construyen estrechamente de acuerdo con las fluctuaciones de Tickdata para encontrar oportunidades de alta probabilidad y bajo riesgo. Junto con la estrategia Scalper para seguir las tendencias a corto plazo y salir rápidamente del mercado para preservar los beneficios. EA es adecuado para XAUUSD con fuerte volatilidad
Martings on EURUSD
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
EA Martings en EURUSD es un robot automatizado con una estrategia Martingale incorporada programada específicamente para el par de divisas EURUSD. La estrategia Martingale es arriesgada y puede no ser adecuada para todo el mundo. El EA combina el método scalper con Trailing en rachas ganadoras consecutivas para reducir el riesgo y optimizar el rendimiento y reducir la probabilidad de rachas perdedoras consecutivas. Este Experto diseña señales de trading basadas en la estrecha correlación de múl
Gold on the Go
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Gold on the Go es la última generación de robots de trading automatizados programados específicamente para el Oro (XAUUSD). Los algoritmos de negociación inteligentes analizan los movimientos extremos de los ticks y buscan oportunidades de negociación a corto plazo. Los patrones de señales también se correlacionan con indicadores populares para ayudar a determinar las zonas óptimas de precios para las señales. Junto con los métodos scalper para salidas rápidas del mercado. Las posiciones
Alpha Algo
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Alpha Algo es un robot de trading automatizado para los mercados de divisas y oro. El EA está programado con algoritmos avanzados e inteligentes, con una estrategia de negociación única para controlar los riesgos y optimizar el rendimiento. Las señales se basan en patrones de volatilidad con alta probabilidad de ganar. La estrategia del EA se centra en la gestión de posiciones y la gestión de riesgos con operaciones cerradas durante el día con el parámetro "In Day Trading" como Stop Loss
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Flowing Gold es la última generación de robots automatizados de trading en Oro programados con algoritmos de trading únicos e inteligentes. El EA analiza los movimientos de precios en correlación con indicadores populares para encontrar oportunidades de trading de alta probabilidad. La estrategia de trading combina scalping y gestión inteligente de posiciones para optimizar el rendimiento y reducir el riesgo. Las operaciones a menudo se cierran rápidamente por Trailing, y Stop Loss tambié
Golden Essence
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Golden Essence es un robot de trading automatizado dedicado al mercado del Oro (XAUUSD). Programado con algoritmos avanzados, el EA analiza los patrones de volatilidad en la correlación entre los valores medios de indicadores populares para determinar señales fiables con alta probabilidad. Combina métodos de scalping y trailing para un rendimiento óptimo. Las órdenes de trading siempre tienen Stop Loss para proteger la cuenta. EA es fácil de instalar y utilizar sin complicados conjuntos
Little Pips on EURUSD
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Little Pips on EURUSD es un robot de trading automatizado programado específicamente para EURUSD con algoritmos avanzados y únicos para ofrecer un rendimiento estable y eficiente. El EA coloca Buy Stop y Sell Stop al mismo tiempo de acuerdo con los patrones de movimiento de precios y ejecuta operaciones de acuerdo con el impulso de cualquier lado que sea más fuerte, junto con Trailing y métodos de gestión de posiciones para formar una estrategia completa y consistente. Las órdenes de trad
Omega Code
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Introducción EA Omega Code es una estrategia central que ha sido destilada a lo largo de muchos años de investigación y optimización para los mercados Forex y Oro. La estrategia combina Scalper y Trailing para optimizar el rendimiento y reducir el riesgo. Las órdenes de trading tienen Stop Loss, Trailing para su personalización, y proporcionan muchos otros parámetros para optimizar el sistema y adaptarlo al plan de trading de cada usuario. Promoción: con la compra del Código Omega, los usuarios
Infinity Code
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Este Asesor Experto viene con código fuente, proporcionando a los usuarios la máxima personalización y desarrollo. El EA Infinity Code calcula los movimientos de precios en una escala logarítmica para encontrar señales estables y de calidad. Junto con estrategias únicas de gestión de posiciones y gestión de riesgos para un rendimiento óptimo. El EA es adecuado para los mercados de divisas y oro, pero con el código fuente al comprar este EA, los usuarios pueden seguir desarrollando para muchos me
Filtro:
Zachary Peach
2387
Zachary Peach 2024.03.16 12:57 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Matthias Bessler
2641
Matthias Bessler 2024.03.02 09:53 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Chatel Hill
448
Chatel Hill 2024.01.23 19:27 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

maido
505
maido 2024.01.15 06:14 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Victor Ungureanu
249
Victor Ungureanu 2024.01.11 15:00 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Dae Neung Kim
1178
Dae Neung Kim 2024.01.09 20:46 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

abc8618429
25
abc8618429 2024.01.02 02:21 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Gary Gee
264
Gary Gee 2023.12.15 19:44 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario