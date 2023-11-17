Se trata de la última generación de robots automáticos de trading de Oro programados con algoritmos exclusivos y avanzados. EA Robo Gold es una combinación de estrategias para analizar los movimientos de precios, correlacionar osciladores y modelos de tickspeed y construir señales fiables con alta probabilidad. Los modelos de señales están optimizados para la estrategia Scalper, tomando pequeños beneficios y saliendo del mercado rápidamente para evitar riesgos y proteger la cuenta.

El EA tiene Stop Loss, Take Profit, Trailing parámetros disponibles para proteger la cuenta y optimizar el rendimiento. Otros parámetros le ayudarán a ajustar el sistema a su plan de trading.

El EA ha sido optimizado para Oro (XAUUSD) y usted sólo necesita utilizar la configuración por defecto (para Oro XAUUSD con 2 decimales).

Ajustes:

Max Spread = 30 a 50 (Debe ser mayor que el spread promedio del par) Lote Fijo = 0.0 (Lote automático activado) ; Lote fijo > 0 (su tamaño de lote manual) Lote Automático = 1.0 a 4.0 (=1 significa tamaño de lote automático = 1 lote por $100,000 de saldo, o 0.01 lotes por $1,000 de saldo...) Usar arrastre = Verdadero Max Operaciones = 8 Seguimiento = 10 ( puntos ) Inicio Trailing = 50 (puntos ) Stop Loss = 600 (puntos) Toma de beneficios = 600 (puntos) Hora de inicio = 01:30 (hora:minuto) Hora Fin = 22:30 (hora:minuto) Número Mágico = su número

* Si establece Lote Fijo > 0, el EA operará con Tamaño de Lote = Lote Fijo (si Lote Fijo es un tamaño de lote válido).

* Si establece Lote Fijo = 0 y Lote Automático > 0, el EA calculará el Tamaño del Lote de acuerdo con el valor del Lote Automático.

Recomendado:

Par: XAUUSD. Marco temporal: M5 o timeframe. Utilizar VPS con baja latencia (<10ms). Utilizar EA con cuentas ECN o Raw spread, spread < 25 puntos. Saldo Mínimo: $ 500 Nivel de Stops = 0 (comprobar el nivel de Stops por: Presione Ctrl + U, seleccione el par de divisas , haga clic en Propiedades y Nivel de Stops en la 3ª línea)

Nota: + Si utiliza EA con Oro y el precio tiene 3 decimales (como 1900.123), entonces necesita incrementar 10 veces el valor de los parámetros Max Spread, Take Profit, Trailing. Por ejemplo, establezca Take Profit = 6000 (en lugar del valor por defecto = 600). Porque el cálculo del Punto es diferente con 2 decimales. + La configuración por defecto es la recomendada, pero aún puede cambiar los valores de los parámetros para ajustar el sistema a su medida.



