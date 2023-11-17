Robo Gold
- Asesores Expertos
- Nguyen Hang Hai Ha
- Versión: 1.4
- Actualizado: 31 enero 2024
- Activaciones: 20
Se trata de la última generación de robots automáticos de trading de Oro programados con algoritmos exclusivos y avanzados. EA Robo Gold es una combinación de estrategias para analizar los movimientos de precios, correlacionar osciladores y modelos de tickspeed y construir señales fiables con alta probabilidad. Los modelos de señales están optimizados para la estrategia Scalper, tomando pequeños beneficios y saliendo del mercado rápidamente para evitar riesgos y proteger la cuenta.
El EA tiene Stop Loss, Take Profit, Trailing parámetros disponibles para proteger la cuenta y optimizar el rendimiento. Otros parámetros le ayudarán a ajustar el sistema a su plan de trading.
El EA ha sido optimizado para Oro (XAUUSD) y usted sólo necesita utilizar la configuración por defecto (para Oro XAUUSD con 2 decimales).
Ajustes:
|Max Spread
|= 30 a 50 (Debe ser mayor que el spread promedio del par)
|Lote Fijo
|= 0.0(Lote automático activado);Lote fijo > 0(su tamaño de lote manual)
|Lote Automático
|= 1.0 a 4.0 (=1 significa tamaño de lote automático = 1 lote por $100,000 de saldo, o 0.01 lotes por $1,000 de saldo...)
|Usar arrastre
|= Verdadero
|Max Operaciones
|= 8
|Seguimiento
|= 10 ( puntos )
|Inicio Trailing
|= 50 (puntos )
|Stop Loss
|= 600 (puntos)
|Toma de beneficios
|= 600 (puntos)
|Hora de inicio
|= 01:30 (hora:minuto)
|Hora Fin
|= 22:30 (hora:minuto)
|Número Mágico
|= su número
* Si establece Lote Fijo > 0, el EA operará con Tamaño de Lote = Lote Fijo (si Lote Fijo es un tamaño de lote válido).
* Si establece Lote Fijo = 0 y Lote Automático > 0, el EA calculará el Tamaño del Lote de acuerdo con el valor del Lote Automático.
Recomendado:
Par: XAUUSD. Marco temporal: M5 o timeframe. Utilizar VPS con baja latencia (<10ms).
Utilizar EA con cuentas ECN o Raw spread, spread < 25 puntos. Saldo Mínimo: $ 500
Nivel de Stops = 0 (comprobar el nivel de Stops por: Presione Ctrl + U, seleccione el par de divisas , haga clic en Propiedades y Nivel de Stops en la 3ª línea)
Nota:
+ Si utiliza EA con Oro y el precio tiene 3 decimales (como 1900.123), entonces necesita incrementar 10 veces el valor de los parámetros Max Spread, Take Profit, Trailing. Por ejemplo, establezca Take Profit = 6000 (en lugar del valor por defecto = 600). Porque el cálculo del Punto es diferente con 2 decimales.
+ La configuración por defecto es la recomendada, pero aún puede cambiar los valores de los parámetros para ajustar el sistema a su medida.
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración