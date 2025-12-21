EA Stork
- Experten
- Mikhail Rudyk
- Version: 1.5
- Aktualisiert: 21 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Der Handelsroboter (Scalper) arbeitet nach der Gesamtheit der Signale von mehreren Indikatoren.Und prüft die Kursgeschwindigkeit.
Es ist ratsam, auf TF M5 zu handeln (beste Ergebnisse).
Eingabeparameter:
Fix Lot - Handel mit einem festen Lot
Autolot verwenden - der Roboter wählt das Lot in Abhängigkeit vom Depot selbst aus und erhöht bei einer Erhöhung des Depots das Lot
Min Distance Between Deals - ist der Mindestabstand zwischen den Transaktionen
Für Währungen können Sie diesen Parameter nicht erhöhen.Für jede 1500 $ 0,01 Lot
Der Roboter wurde im Tester und in der Realität getestet.
Ausgezeichnete Ergebnisse wurden auf dem EURUSD, AUDUSD, USDJPY und Gold.
Für Gold, müssen Sie Minen Abstand zwischen den Geschäften = 100 machen