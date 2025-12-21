EA Stork

Der Handelsroboter (Scalper) arbeitet nach der Gesamtheit der Signale von mehreren Indikatoren.

Und prüft die Kursgeschwindigkeit.

Es ist ratsam, auf TF M5 zu handeln (beste Ergebnisse).


Eingabeparameter:

Fix Lot - Handel mit einem festen Lot

Autolot verwenden - der Roboter wählt das Lot in Abhängigkeit vom Depot selbst aus und erhöht bei einer Erhöhung des Depots das Lot

Min Distance Between Deals - ist der Mindestabstand zwischen den Transaktionen

Für Währungen können Sie diesen Parameter nicht erhöhen.

Für jede 1500 $ 0,01 Lot


Der Roboter wurde im Tester und in der Realität getestet.

Ausgezeichnete Ergebnisse wurden auf dem EURUSD, AUDUSD, USDJPY und Gold.

Für Gold, müssen Sie Minen Abstand zwischen den Geschäften = 100 machen

