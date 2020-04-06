StealthGapScalper Pro

Stealth Gap Scalper Pro ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Marktineffizienzen mit einem unauffälligen, taktischen Ansatz zu nutzen. Durch die Kombination leistungsstarker Gap-Trading-Strategien mit intelligenten Grid-Averaging- und Night-Scalping-Techniken zeichnet sich dieser EA durch schnelle, zuverlässige Gewinne in Zeiten geringer Volatilität aus - insbesondere bei Montags-Gaps und Übernachtbewegungen.

Mit konfigurierbaren Handelsrichtungen, automatischer Los-Skalierung und einem intelligenten Trailing-Stop-System passt sich Stealth Gap Scalper Pro an Ihre Risikobereitschaft an und minimiert gleichzeitig Drawdowns. Der eingebaute Feiertagsfilter stellt sicher, dass der Handel während der Marktschließungen pausiert, um Ihr Kapital vor unerwarteter Volatilität zu schützen.

Verfolgen Sie Ihre Performance mühelos mit dem integrierten Gewinnmonitor, der direkt in Ihrem Chart angezeigt wird. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach stabilen Scalps oder strategischen Grid-Entrys sind, dieser EA verschafft Ihnen einen unauffälligen Vorteil in Ihrem Handelsarsenal.

Handeln Sie intelligenter. Handeln Sie unauffälliger. Handeln Sie mit Stealth Gap Scalper Pro.

So verwenden Sie Stealth Gap Scalper Pro

1 Verbinden Sie den EA mit einem 15-Minuten-Chart des von Ihnen bevorzugten Devisenpaares (z.B. EURUSD, USDJPY) .

2. legen Sie Ihre bevorzugte Handelsrichtung fest: LONG, SHORT, oder BEIDE.

3. wählen Sie Ihre Lot-Größenmethode: manuelle Lots oder automatische Skalierung basierend auf dem Kontostand .

4) Aktivieren oder deaktivieren Sie den Gap-Handel und den Trailing-Stop wie gewünscht .

5) Lassen Sie den EA automatisch handeln - er eröffnet Anfangspositionen, fügt dann Rasteraufträge hinzu, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt, und fängt Gewinne mit virtuellen Take-Profit-Levels ab .

6) Überwachen Sie Ihre Gewinne mit der Gewinnanzeige auf dem Chart .

7 Der EA pausiert automatisch den Handel während der Weihnachts-/Neujahrs- und Sommerferienzeit, um volatile Marktbedingungen zu vermeiden .


* M15 ist der empfohlene Standard-Zeitrahmen für diesen EA, aber Sie können experimentieren.

Parameterbeschreibungen (aktualisiert)

  • UseAutoLot: Aktivieren Sie die automatische Losgröße basierend auf Ihrem Kontostand.
  • ManuelleLose: Legen Sie eine feste Losgröße fest, wenn die automatische Losgrößenbestimmung deaktiviert ist.
  • RisikoPerBalance: Legt den USD-Betrag pro 0,01 Lots fest, wenn die automatische Losgrößenbestimmung aktiviert ist.
  • MaxOrders: Maximale Anzahl der offenen Rasteraufträge, einschließlich des ersten Auftrags.
  • Multiplikator: Multiplikator der Losgröße für jede nachfolgende Rasterorder.
  • TrailingSL: Trailing-Stop-Abstand in Pips.
  • TrailingStep: Minimale Preisbewegung in Pips, bevor der Trailing-Stop angepasst wird.
  • GridStep: Abstand in Pips zwischen den Rasteraufträgen.
  • StartStunde & StartMinute: Zeit für die Eröffnung des ersten Handels pro Tag.
  • Handels-Kommentar: Etikett für alle vom EA eröffneten Trades.
  • MagischeNummer: Eindeutiger Bezeichner, um die EA-Geschäfte separat zu verfolgen.
  • Handelsrichtung: Wählen Sie die Handelsrichtung - LONG oder SHORT.trade.
  • FerienFilter aktivieren: Wenn diese Option aktiviert ist, pausiert der EA den gesamten Handel während der beiden wichtigsten Feiertage:
     -Weihnachten bis Neujahr (22. Dezember bis 9. Januar)
     - Sommerpause (20. Juli bis 20. September)
    Dies hilft, den Handel während typischerweise volatiler oder illiquider Marktbedingungen zu vermeiden     .

🕐 EA-Zeitsteuerung

TimeGMT() wird verwendet und gibt immer die koordinierte Weltzeit (UTC) zurück, nicht die lokale Serverzeit des Brokers.

Der EA wird also mit dem Handel beginnen, wenn die reale GMT-Zeit mit der Einstellung übereinstimmt.

extern int TargetGMT_Hour = 0;
 extern int TargetGMT_Minute = 15;

Der EA beginnt also um 00:15 GMT (UTC) mit dem Handel.

☀️ Wenn der Broker DST (Daylight Saving) verwendet

Einige Broker stellen von GMT+2 (Winter) auf GMT+3 (Sommer) um.
Ihr EA berechnet TimeGMT() bereits direkt, so dass er immer um 00:15 GMT-Echtzeit auslöst, unabhängig von der Umstellung des Brokers -
, aber die lokale Uhr des Brokers wird um eine Stunde verschoben.

