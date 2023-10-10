MACD Dashboard

Multiwährungs- und Multi-Timeframe-Indikator MACD. Das Dashboard kann sowohl den traditionellen (echten) MACD als auch den in MetaTrader eingebauten MACD anzeigen. Auf dem Panel können Sie den aktuellen Status des Indikators sehen - die Bewegungsrichtung der MACD-Linien, ihren Schnittpunkt und ein Pop-up-Fenster mit dem Indikator-Chart. In den Parametern können Sie beliebige Paar-Symbole und Zeitrahmen angeben. Der Scanner kann auch Benachrichtigungen über sich kreuzende Linien und über Linien, die die Nulllinie kreuzen, senden. Wenn Sie auf eine Zelle klicken, öffnet sich das entsprechende Symbol und der Zeitraum. Sie können auch die Divergenz (regulär und versteckt) zwischen Preis und MACD-Linie und die Divergenz zwischen Preis und Histogramm sehen. So können Sie ganz einfach alle Paare und Symbole für alle Zeitrahmen durchsuchen, um eine Kreuzung der Haupt- und Signallinie des MACD-Panels oder der Null-Linie zu finden.

Hotkey zum Ein- und Ausblenden des Dashboards ist standardmäßig "D".

Hotkey zum Aktivieren/Deaktivieren des Popup-Charts ist standardmäßig "C".

Hotkeys zum Umschalten der Pfeile auf dem Chart '1' und '2' und '3'.

The MACD (Moving Average Convergence/Divergence) indicator (or "oscillator") is a collection of three time series calculated from historical price data, most often the closing price. These three series are: the MACD series proper, the "signal" or "average" series, and the "divergence" series which is the difference between the two. The MACD series is the difference between a "fast" (short period) exponential moving average (EMA), and a "slow" (longer period) EMA of the price series. The average series is an EMA of the MACD series itself.





Parameter

Schneller MA-Zeitraum - Zeitraum für die Berechnung des schnellen Durchschnitts

Langsame MA-Periode - Periode für die Berechnung des langsamen Durchschnitts

Signal-MA-Periode - Periode für die Mittelwertbildung ihrer Differenz

Angewandter Preis - Typ des verwendeten Preises

Schnelle MA-Methode - Glättungsart für den schnellen Durchschnitt

Langsame MA-Methode - Glättungsart für den langsamen Durchschnitt

Signal-MA-Methode - Glättungsart für den Signal-Durchschnitt. Die Methoden können einen der folgenden Werte haben:

Einfache Mittelwertbildung - SMA;



Exponentielle Mittelwertbildung - EMA;



Geglättete Mittelwertbildung - SMMA;



Linear-gewichtete Mittelung - LWMA;



Maximal zu berechnende Balken (0-alle Balken).

Divergenz-Histogramm. Methode zur Ermittlung der

Divergenz MACD-Linie. Methode zur Ermittlung der

Reguläre Divergenz



Versteckte Divergenz



Beide



deaktivieren

Divergenz. Mindestanzahl der Balken, die in einer Zelle sichtbar sein müssen

Divergenz. Tiefe

Divergenz. Abweichung

Divergenz. Rückschritt

Alle Berechnungen nur auf geschlossenen BarsSet of Pairs (Multi-Symbol):

- Market Watch - Paare aus dem "Market Watch" des MT;

- Manuell spezifiziert - manuell spezifizierte Paare in den Parametern "Pairs".

- Aktuelles Paar - zeigt nur das aktuelle Paar.

Paare (getrennt durch ein Leerzeichen oder Semikolon)

Paare (NUR durch ein Semikolon getrennt und mit exakter Groß- und Kleinschreibung)

Zeitrahmen (getrennt durch ein Leerzeichen oder Semikolon)(mehrere Zeitrahmen - MTF)

Paare sortieren

Chart beim Start löschen

Position im Chart

X-Offset (pix)

Y-Offset (pix)

Tabelle manuell verschieben

Dashboard alle (Sekunden) aktualisieren

Das Paar in einem neuen Fenster öffnen

Chartvorlage

Code Pfeil nach oben

Code Pfeil nach unten

Code Stop

Farbpfeil nach oben

Farbpfeil nach unten

Farbe, wenn die MACD-Linie die Signallinie nach oben kreuzt

Farbe, wenn die MACD-Linie die Signallinie nach unten kreuzt

Farbzelle über Null

Farbzelle unter Null

Transparenz (0-255)

Schriftart

Schriftgröße

Deaktivieren der Paarüberschrift

Deaktivieren der TF-Überschrift

Hervorhebung des aktuellen Paares und TF

Hervorhebung der Textfarbe

Rahmenfarbe hervorheben

Hervorhebungsfarbe für die Paarauswahl

Kopfzeilen-Textfarbe

Tabellenfarbe

Textfarbe

Farbschema



Alarme

Zeitrahmen für Alarme (getrennt durch ein Leerzeichen oder Semikolon)

Alarme nur bei Balkenschluss prüfen

MACD-Linie kreuzt Signal-Linie Aufwärts

MACD-Linie kreuzt Signal-Linie Abwärts

Nulllinie wird von MACD-Linie gekreuzt

Nulllinie wird von Signal-Linie gekreuzt

Reguläre Divergenz (Klassische Divergenz)

Versteckte Divergenz (Umgekehrte Divergenz)

Pop-up-Alarm

Push-Benachrichtigungen

E-Mail-Benachrichtigungen

Tonalarm



Popup-Chart

Popup-Chart beim Starten aktivieren

Visualisierungsmodus:

Traditioneller (echter) MACD

MetaQuotes MACD

Farbe der MACD-Linie

Farbe der Signallinie

Farbe des Histogramms

Kerzengröße

Breite (pix)

Höhe (pix)

Y-Offset (pix, +/-)

Schriftgröße

Schriftname

Transparenz (0-255)

Text-Tooltip in der Tabelle aktivieren

Divergenz-Pfeil anzeigen

Divergenz-Linie anzeigen



Hotkeys

Hotkey zum Ein-/Ausblenden des Dashboards

Hotkey zum Aktivieren/Deaktivieren des Popup-Charts

Hotkey zum Umschalten der Pfeile 'MACD kreuzt Signallinie'

Hotkey zum Umschalten der Pfeile 'MACD-Linie kreuzt Nullniveau'

Hotkey zum Umschalten von 'Divergenz'

Current Chart

Pfeile anzeigen, wenn der MACD die Signallinie kreuzt

Code Buy (Lines crossover)

Code Sell (Lines crossover)

Pfeile anzeigen, wenn die MACD-Linie das Nullniveau kreuzt

Code Buy (Zero crossover)

Code Sell (Zero crossover).