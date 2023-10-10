MACD Dashboard
- Indikatoren
- Taras Slobodyanik
- Version: 2.20
- Aktualisiert: 21 Juli 2025
- Aktivierungen: 10
Multiwährungs- und Multi-Timeframe-Indikator MACD. Das Dashboard kann sowohl den traditionellen (echten) MACD als auch den in MetaTrader eingebauten MACD anzeigen.
Auf dem Panel können Sie den aktuellen Status des Indikators sehen - die Bewegungsrichtung der MACD-Linien, ihren Schnittpunkt und ein Pop-up-Fenster mit dem Indikator-Chart. In den Parametern können Sie beliebige Paar-Symbole und Zeitrahmen angeben. Der Scanner kann auch Benachrichtigungen über sich kreuzende Linien und über Linien, die die Nulllinie kreuzen, senden. Wenn Sie auf eine Zelle klicken, öffnet sich das entsprechende Symbol und der Zeitraum.
Sie können auch die Divergenz (regulär und versteckt) zwischen Preis und MACD-Linie und die Divergenz zwischen Preis und Histogramm sehen.
So können Sie ganz einfach alle Paare und Symbole für alle Zeitrahmen durchsuchen, um eine Kreuzung der Haupt- und Signallinie des MACD-Panels oder der Null-Linie zu finden.
Hotkey zum Aktivieren/Deaktivieren des Popup-Charts ist standardmäßig "C".
Hotkeys zum Umschalten der Pfeile auf dem Chart '1' und '2' und '3'.
The MACD (Moving Average Convergence/Divergence) indicator (or "oscillator") is a collection of three time series calculated from historical price data, most often the closing price. These three series are: the MACD series proper, the "signal" or "average" series, and the "divergence" series which is the difference between the two. The MACD series is the difference between a "fast" (short period) exponential moving average (EMA), and a "slow" (longer period) EMA of the price series. The average series is an EMA of the MACD series itself.
ParameterMACD
- Schneller MA-Zeitraum - Zeitraum für die Berechnung des schnellen Durchschnitts
- Langsame MA-Periode - Periode für die Berechnung des langsamen Durchschnitts
- Signal-MA-Periode - Periode für die Mittelwertbildung ihrer Differenz
- Angewandter Preis - Typ des verwendeten Preises
- Schnelle MA-Methode - Glättungsart für den schnellen Durchschnitt
- Langsame MA-Methode - Glättungsart für den langsamen Durchschnitt
- Signal-MA-Methode - Glättungsart für den Signal-Durchschnitt. Die Methoden können einen der folgenden Werte haben:
- Einfache Mittelwertbildung - SMA;
- Exponentielle Mittelwertbildung - EMA;
- Geglättete Mittelwertbildung - SMMA;
- Linear-gewichtete Mittelung - LWMA;
- Maximal zu berechnende Balken (0-alle Balken).
- Divergenz-Histogramm. Methode zur Ermittlung der
- Divergenz MACD-Linie. Methode zur Ermittlung der
- Reguläre Divergenz
- Versteckte Divergenz
- Beide
- deaktivieren
- Divergenz. Mindestanzahl der Balken, die in einer Zelle sichtbar sein müssen
- Divergenz. Tiefe
- Divergenz. Abweichung
- Divergenz. Rückschritt
Dashboard
Alle Berechnungen nur auf geschlossenen Bars
Set of Pairs (Multi-Symbol):
- Market Watch - Paare aus dem "Market Watch" des MT;
- Manuell spezifiziert - manuell spezifizierte Paare in den Parametern "Pairs".
- Aktuelles Paar - zeigt nur das aktuelle Paar.
Paare (getrennt durch ein Leerzeichen oder Semikolon)
Paare (NUR durch ein Semikolon getrennt und mit exakter Groß- und Kleinschreibung)
Zeitrahmen (getrennt durch ein Leerzeichen oder Semikolon)(mehrere Zeitrahmen - MTF)
Paare sortieren
Chart beim Start löschen
Position im Chart
X-Offset (pix)
Y-Offset (pix)
Tabelle manuell verschieben
Dashboard alle (Sekunden) aktualisieren
Das Paar in einem neuen Fenster öffnen
Chartvorlage
Code Pfeil nach oben
Code Pfeil nach unten
Code Stop
Farbpfeil nach oben
Farbpfeil nach unten
Farbe, wenn die MACD-Linie die Signallinie nach oben kreuzt
Farbe, wenn die MACD-Linie die Signallinie nach unten kreuzt
Farbzelle über Null
Farbzelle unter Null
Transparenz (0-255)
Schriftart
Schriftgröße
Deaktivieren der Paarüberschrift
Deaktivieren der TF-Überschrift
Hervorhebung des aktuellen Paares und TF
Hervorhebung der Textfarbe
Rahmenfarbe hervorheben
Hervorhebungsfarbe für die Paarauswahl
Kopfzeilen-Textfarbe
Tabellenfarbe
Textfarbe
Farbschema
Alarme
Zeitrahmen für Alarme (getrennt durch ein Leerzeichen oder Semikolon)
Alarme nur bei Balkenschluss prüfen
MACD-Linie kreuzt Signal-Linie Aufwärts
MACD-Linie kreuzt Signal-Linie Abwärts
Nulllinie wird von MACD-Linie gekreuzt
Nulllinie wird von Signal-Linie gekreuzt
Reguläre Divergenz (Klassische Divergenz)
Versteckte Divergenz (Umgekehrte Divergenz)
Pop-up-Alarm
Push-Benachrichtigungen
E-Mail-Benachrichtigungen
Tonalarm
Popup-Chart
Popup-Chart beim Starten aktivieren
Visualisierungsmodus:
- Traditioneller (echter) MACD
- MetaQuotes MACD
Farbe der MACD-Linie
Farbe der Signallinie
Farbe des Histogramms
Kerzengröße
Breite (pix)
Höhe (pix)
Y-Offset (pix, +/-)
Schriftgröße
Schriftname
Transparenz (0-255)
Text-Tooltip in der Tabelle aktivieren
Divergenz-Pfeil anzeigen
Divergenz-Linie anzeigen
Hotkeys
Hotkey zum Ein-/Ausblenden des Dashboards
Hotkey zum Aktivieren/Deaktivieren des Popup-Charts
Hotkey zum Umschalten der Pfeile 'MACD kreuzt Signallinie'
Hotkey zum Umschalten der Pfeile 'MACD-Linie kreuzt Nullniveau'
Hotkey zum Umschalten von 'Divergenz'
Current Chart
Pfeile anzeigen, wenn der MACD die Signallinie kreuzt
Code Buy (Lines crossover)
Code Sell (Lines crossover)
Pfeile anzeigen, wenn die MACD-Linie das Nullniveau kreuzt
Code Buy (Zero crossover)
Code Sell (Zero crossover).
3/5/2025:
It covers all MACD indicator signals with a very well-designed dashboard that is easy to use. The settings are extremely detailed. Excellent work! Bravo!
6/27/2025 :
I've been a trader for 15 years... The developer is simply incredible! There aren’t many words—just amazing results. I've purchased many of his products—each one better than the last. The support is fantastic.
If someone wants a serious “view” of the market, these are the ultimate tools!
A thousand thanks, Taras! Keep up the great work!
P.S. I run Taras’s products 24/7 on a VPS. Every tool he has created provides professional-grade insights.