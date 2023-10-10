MACD Dashboard

5

Multiwährungs- und Multi-Timeframe-Indikator MACD. Das Dashboard kann sowohl den traditionellen (echten) MACD als auch den in MetaTrader eingebauten MACD anzeigen.

Auf dem Panel können Sie den aktuellen Status des Indikators sehen - die Bewegungsrichtung der MACD-Linien, ihren Schnittpunkt und ein Pop-up-Fenster mit dem Indikator-Chart. In den Parametern können Sie beliebige Paar-Symbole und Zeitrahmen angeben. Der Scanner kann auch Benachrichtigungen über sich kreuzende Linien und über Linien, die die Nulllinie kreuzen, senden. Wenn Sie auf eine Zelle klicken, öffnet sich das entsprechende Symbol und der Zeitraum.

Sie können auch die Divergenz (regulär und versteckt) zwischen Preis und MACD-Linie und die Divergenz zwischen Preis und Histogramm sehen.

So können Sie ganz einfach alle Paare und Symbole für alle Zeitrahmen durchsuchen, um eine Kreuzung der Haupt- und Signallinie des MACD-Panels oder der Null-Linie zu finden.

Hotkey zum Ein- und Ausblenden des Dashboards ist standardmäßig "D".
Hotkey zum Aktivieren/Deaktivieren des Popup-Charts ist standardmäßig "C".
 Hotkeys zum Umschalten der Pfeile auf dem Chart '1' und '2' und '3'.

The MACD (Moving Average Convergence/Divergence) indicator (or "oscillator") is a collection of three time series calculated from historical price data, most often the closing price. These three series are: the MACD series proper, the "signal" or "average" series, and the "divergence" series which is the difference between the two. The MACD series is the difference between a "fast" (short period) exponential moving average (EMA), and a "slow" (longer period) EMA of the price series. The average series is an EMA of the MACD series itself.


Parameter

MACD

  • Schneller MA-Zeitraum - Zeitraum für die Berechnung des schnellen Durchschnitts
  • Langsame MA-Periode - Periode für die Berechnung des langsamen Durchschnitts
  • Signal-MA-Periode - Periode für die Mittelwertbildung ihrer Differenz
  • Angewandter Preis - Typ des verwendeten Preises
  • Schnelle MA-Methode - Glättungsart für den schnellen Durchschnitt
  • Langsame MA-Methode - Glättungsart für den langsamen Durchschnitt
  • Signal-MA-Methode - Glättungsart für den Signal-Durchschnitt. Die Methoden können einen der folgenden Werte haben:
    • Einfache Mittelwertbildung - SMA;
    • Exponentielle Mittelwertbildung - EMA;
    • Geglättete Mittelwertbildung - SMMA;
    • Linear-gewichtete Mittelung - LWMA;
  • Maximal zu berechnende Balken (0-alle Balken).
  • Divergenz-Histogramm. Methode zur Ermittlung der
  • Divergenz MACD-Linie. Methode zur Ermittlung der
    • Reguläre Divergenz
    • Versteckte Divergenz
    • Beide
    • deaktivieren
  • Divergenz. Mindestanzahl der Balken, die in einer Zelle sichtbar sein müssen
  • Divergenz. Tiefe
  • Divergenz. Abweichung
  • Divergenz. Rückschritt

Dashboard
Alle Berechnungen nur auf geschlossenen Bars
Set of Pairs (Multi-Symbol):

- Market Watch - Paare aus dem "Market Watch" des MT;
- Manuell spezifiziert - manuell spezifizierte Paare in den Parametern "Pairs".
- Aktuelles Paar - zeigt nur das aktuelle Paar.

Paare (getrennt durch ein Leerzeichen oder Semikolon)
Paare (NUR durch ein Semikolon getrennt und mit exakter Groß- und Kleinschreibung)
Zeitrahmen (getrennt durch ein Leerzeichen oder Semikolon)(mehrere Zeitrahmen - MTF)
Paare sortieren
Chart beim Start löschen
Position im Chart
X-Offset (pix)
Y-Offset (pix)
Tabelle manuell verschieben
Dashboard alle (Sekunden) aktualisieren
Das Paar in einem neuen Fenster öffnen
Chartvorlage
Code Pfeil nach oben
Code Pfeil nach unten
Code Stop
Farbpfeil nach oben
Farbpfeil nach unten
Farbe, wenn die MACD-Linie die Signallinie nach oben kreuzt
Farbe, wenn die MACD-Linie die Signallinie nach unten kreuzt
Farbzelle über Null
Farbzelle unter Null
Transparenz (0-255)
Schriftart
Schriftgröße
Deaktivieren der Paarüberschrift
Deaktivieren der TF-Überschrift
Hervorhebung des aktuellen Paares und TF
Hervorhebung der Textfarbe
Rahmenfarbe hervorheben
Hervorhebungsfarbe für die Paarauswahl
Kopfzeilen-Textfarbe
Tabellenfarbe
Textfarbe
Farbschema

Alarme
Zeitrahmen für Alarme (getrennt durch ein Leerzeichen oder Semikolon)
Alarme nur bei Balkenschluss prüfen
MACD-Linie kreuzt Signal-Linie Aufwärts
MACD-Linie kreuzt Signal-Linie Abwärts
Nulllinie wird von MACD-Linie gekreuzt
Nulllinie wird von Signal-Linie gekreuzt
Reguläre Divergenz (Klassische Divergenz)
Versteckte Divergenz (Umgekehrte Divergenz)
Pop-up-Alarm
Push-Benachrichtigungen
E-Mail-Benachrichtigungen
Tonalarm


Popup-Chart
Popup-Chart beim Starten aktivieren
Visualisierungsmodus:

  • Traditioneller (echter) MACD
  • MetaQuotes MACD

Farbe der MACD-Linie
Farbe der Signallinie
Farbe des Histogramms
Kerzengröße
Breite (pix)
Höhe (pix)
Y-Offset (pix, +/-)
Schriftgröße
Schriftname
Transparenz (0-255)
Text-Tooltip in der Tabelle aktivieren
Divergenz-Pfeil anzeigen
Divergenz-Linie anzeigen

Hotkeys
Hotkey zum Ein-/Ausblenden des Dashboards
Hotkey zum Aktivieren/Deaktivieren des Popup-Charts
Hotkey zum Umschalten der Pfeile 'MACD kreuzt Signallinie'
Hotkey zum Umschalten der Pfeile 'MACD-Linie kreuzt Nullniveau'
Hotkey zum Umschalten von 'Divergenz'

Current Chart
Pfeile anzeigen, wenn der MACD die Signallinie kreuzt
Code Buy (Lines crossover)
Code Sell (Lines crossover)
Pfeile anzeigen, wenn die MACD-Linie das Nullniveau kreuzt
Code Buy (Zero crossover)
Code Sell (Zero crossover).

Bewertungen 2
MP_mpap
569
MP_mpap 2025.03.05 20:09 
 

3/5/2025:

It covers all MACD indicator signals with a very well-designed dashboard that is easy to use. The settings are extremely detailed. Excellent work! Bravo!

6/27/2025 :

I've been a trader for 15 years... The developer is simply incredible! There aren’t many words—just amazing results. I've purchased many of his products—each one better than the last. The support is fantastic.

If someone wants a serious “view” of the market, these are the ultimate tools!

A thousand thanks, Taras! Keep up the great work!

P.S. I run Taras’s products 24/7 on a VPS. Every tool he has created provides professional-grade insights.

Brinol1
22
Brinol1 2024.12.13 01:11 
 

Extremely well designed and coded indi, if you use the MACD for finding pullbacks and other trades you wont need anything else to keep an eye on all your instruments. Fantastic Indicator.

Empfohlene Produkte
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt ein harmonisches Shark-Muster an (siehe Screenshot). Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Der Indikator hebt den Prozess der Musterbildung hervor und nicht nur das vollständige Muster. Im ersten Fall wird es in den Konturdreiecken angezeigt.
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indikatoren
Dies ist ein Trend-Indikator ohne Redrawing Entwickelt anstelle der binären Optionen Strategie (durch die Farbe des Martingale Candlestick) Funktioniert auch gut im Forex-Handel Wann öffnen Sie Trades (binäre Optionen) Ein Signal wird an der Stelle mit einer Kerze, die die aktuelle Kerze Es wird empfohlen, ein Geschäft für eine Kerze des aktuellen Zeitrahmens M1 und M5 zu öffnen Wenn ein blauer Punkt erscheint, öffnen Sie ein Geschäft nach oben Wenn ein roter Punkt erscheint, öffnen Sie einen Ha
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indikatoren
Der MT4 Wave Wold Forex Indikator wurde entwickelt, um Wulff-Wellen zu finden und sie im aktuellen Fenster des Handelsterminals anzuzeigen. Ein ausgezeichneter Indikator für Händler, die Wulff-Wellen im Handel verwenden. Seine Anwendung in Handelsstrategien wird ihre Effizienz und Rentabilität erheblich verbessern. INFORMATIONEN ZUM INDIKATOR Im Gegensatz zu anderen Wolfswellenindikatoren hat der MT4 Wave Wold Forex Indikator eine Reihe von Funktionen, die seine Effizienz erheblich verbessern:
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den Indikator "Kerzenschlusszähler" vor, der Ihr unentbehrlicher Helfer in der Welt des Handels werden wird. Deshalb ist es hilfreich zu wissen, wann die Kerze geschlossen wird: Wenn Sie gerne mit Kerzenmustern handeln, werden Sie wissen, wann die Kerze geschlossen wird. Mit diesem Indikator können Sie überprüfen, ob sich ein bekanntes Muster gebildet hat und ob eine Möglichkeit zum Handeln besteht. Der Indikator hilft Ihnen bei der Vorbereitung auf die Markteröffnung und de
DeMarker Alerts
Yurij Izyumov
Indikatoren
Mit diesem Indikator - DeMarker Alerts - können Sie die ständige Überwachung des Computerbildschirms vermeiden, indem Sie auf das DeMarker-Signal warten und gleichzeitig Push-Benachrichtigungen an ein mobiles Endgerät oder einen akustischen Alarm auf dem Bildschirm über alle erforderlichen Ereignisse erhalten . Er ersetzt den Standard-Indikator, mit dem Sie die Signale des Oszillators nie mehr verpassen werden. Wenn Sie die Vorteile von DeMarker nicht kennen oder nicht wissen, wie man ihn benutz
Multi TimeFrames MACD Signals
Valter Pegoraro
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf dem MACD auf einem oder mehreren Zeitrahmen und auf einem beliebigen Währungspaar (Cross Pair). Der Indikator erzeugt eine Warnmeldung, wenn er ein Kauf- oder Verkaufssignal feststellt. Außerdem zeichnet er einen vertikalen Balken auf dem Preisdiagramm: grün für Kauf oder rot für Verkauf, gelb, wenn der Wert gleich bleibt. Warnmeldungen und vertikale Balken für KAUF oder VERKAUF werden generiert, wenn der MACD für alle gewählten Zeitrahmen konsistent ist , andernfall
Wolfe Wave Scanner MT4
Reza Aghajanpour
4.64 (11)
Indikatoren
** Alle Symbole x Alle Zeitrahmen scannen nur durch Drücken der Scanner-Taste ** *** Kontaktieren Sie mich , um Ihnen eine Anleitung zu schicken und Sie in die "Wolfe Wave Scanner Gruppe" aufzunehmen, damit Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Nutzern teilen oder sehen können. Einführung: Eine Wolfe Wave wird mit Fünf-Wellen-Mustern im Preis erstellt. Sie zeigt Angebot und Nachfrage und einen Kampf um ein Preisgleichgewicht. Diese Wellen von Preisaktionen können Händlern helfen, die Grenzen des Tren
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indikatoren
Forex Gump ist ein vollendetes halbautomatisches Handelssystem. In Form von Pfeilen werden Signale für die Eröffnung und Schließung von Geschäften auf dem Bildschirm angezeigt. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Anweisungen des Indikators zu folgen. Wenn der Indikator einen blauen Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Kaufauftrag erteilen. Wenn der Indikator einen roten Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Verkaufsauftrag erteilen. Schließen Sie Aufträge, wenn der Indikator ein gelbes Kreuz anzeigt. Um da
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator zeigt die Daten des Stochastik-Oszillators in einem höheren Zeitrahmen auf dem Chart an. Die Haupt- und Signallinien werden in einem separaten Fenster angezeigt. Die gestufte Reaktion wird nicht geglättet. Der Indikator eignet sich zum Üben von "manuellen" Forex-Handelsstrategien, die die Daten von mehreren Bildschirmen mit unterschiedlichen Zeitrahmen eines einzigen Symbols verwenden. Der Indikator verwendet die gleichen Einstellungen wie der Standardindikator und eine Dropdown-Li
MACDivergence MTF
Pavel Zamoshnikov
4.29 (7)
Indikatoren
Erweiterte Ideen des beliebten MACD-Indikators: Er erkennt und zeigt klassische und umgekehrte Divergenzen an (drei Methoden zur Erkennung von Divergenzen). Er verwendet unterschiedliche Farben, um einen Aufwärts- und einen Abwärtstrend zu markieren. Zwei Methoden zur Bestimmung eines Trends: а) Der MACD überschreitet die 0-Marke (klassisches Signal); б) Der MACD kreuzt seinen eigenen Durchschnitt (frühes Signal). Es handelt sich um einen Multi-Zeitrahmen-Indikator: Er kann MACD-Daten aus andere
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeigt Signale nach der Strategie von Bill Williams auf dem Chart an . Die Demoversion des Indikators hat die gleichen Funktionen wie die kostenpflichtige Version , außer dass sie nur auf einem Demokonto funktionieren kann . Das Signal "First Wise Man" entsteht, wenn ein divergenter Balken mit Angulation entsteht. Bullish divergent bar - mit niedrigerem Minimum und Schlusskurs in der oberen Hälfte. Bearish divergent bar - höheres Maximum und der Schlusskurs in der unteren Hälfte. E
FREE
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indikatoren
EZZ Elite Zig Zag ist ein Indikator für das MetaTrader 4 Terminal. Dieser Indikator spürt die Spitze des Trends auf der Grundlage der Marktumkehr auf und zeigt so verschiedene Möglichkeiten auf dem Finanzmarkt an. EZZ Elite Zig Zag ist ein visuelles Tool, intuitiv und einfach zu verstehen und zu benutzen. Testen Sie es selbst, indem Sie es kostenlos herunterladen. Autor Paulo Rocha alle Rechte vorbehalten
SuperTrend V
Muhammad Hassaan
Indikatoren
*Dies ist ein TradingView-Indikator, der in mql4 konvertiert wurde* Der SuperTrend V-Indikator ist ein beliebtes technisches Analyseinstrument, das zur Erkennung von Trends und potenziellen Trendumkehrungen auf den Finanzmärkten eingesetzt wird. Er basiert auf dem Konzept des SuperTrend-Indikators, enthält aber zusätzliche Funktionen und Variationen. Der SuperTrend V-Indikator verwendet eine Kombination aus Preisbewegung und Volatilität, um die Trendrichtung zu bestimmen und Handelssignale zu g
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indikatoren
Diagramm-Muster Erkennung von 15 Mustern (Aufsteigendes Dreieck, Absteigendes Dreieck, Steigender Keil, Fallender Keil, Bullische Flagge, Bärische Flagge, Bullisches Rechteck, Bärisches Rechteck, Symmetrisches Dreieck, Kopf und Schultern, Umgekehrte Kopf und Schultern, Dreifaches Top, Dreifaches Bottom, Doppeltes Top, Doppeltes Bottom) Verwendung historischer Daten zur Berechnung der Erfolgswahrscheinlichkeit jedes Musters (Möglichkeit, die Benachrichtigung nach der Erfolgswahrscheinlichkeit zu
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Trend Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet – 20 Optionen für den Parameter „Preis für Berechnung“. - Der sanfteste Oszillator, der je entwickelt wurde. - Grüne Farbe für Aufwärtstrends, Rote Farbe für Abwärtstrends. - Überverkaufte Werte: unter 5, überkaufte Werte: über 95. - Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern. -
PZ The Zone
PZ TRADING SLU
4.33 (3)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt Kauf- oder Verkaufssignale gemäß der Definition der Handelszone von Bill Williams an. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu verstehen Vermeiden Sie den Handel mit flachen Märkten Deterministischer Indikator mit klaren Regeln Der Indikator zeichnet sich nicht neu auf Er implementiert alle Arten von Alarmen Der Indikator hat eindeutige Auswirkungen auf den Handel. Ein blauer Pfeil ist ein Kaufsignal Ei
FREE
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indikatoren
PABT Pattern Indicator - es ist ein klassisches System eines der Signalmuster. Indikator-Logik - die Hi & Lo der Bar ist vollständig innerhalb des Bereichs der vorangegangenen Bar, schauen, um sie als Pullback im Trend zu handeln. Wenn der Indikator das PABT-Muster gefunden hat, zeichnet er zwei Linien und einen Pfeil, die den Trendweg anzeigen. - Die erste Linie ist der Einstiegspunkt und wird gezeichnet bei: 1. Auf dem Höchststand des Signalbalkens oder in der Mitte des Signalbalkens (abhängig
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indikatoren
[ZhiBiCCI] Indikatoren sind für alle Zyklusanwendungen und auch für alle Marktsorten geeignet. [ZhiBiCCI] Die grüne durchgezogene Linie ist eine Umkehrung der bullischen Divergenz. Die grüne gestrichelte Linie ist eine klassische bullische Divergenz. [ZhiBiCCI] Die durchgehende Linie zum Rot ist eine umgekehrte bearishe Divergenz. Die rote gepunktete Linie ist eine klassische bearishe Divergenz. [ZhiBiCCI] kann in den Parametern (Alert, Mail senden, Benachrichtigung senden) eingestellt werden
TrendInChannel
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Dieser Indikator ist der unangefochtene Spitzenreiter unter den Indikatoren. Und für diese Aussage gibt es einen guten Grund. Der Indikator bildet einen sehr hochwertigen Kanal, in dem er Einstiegssignale generiert! Was ist die ideale Strategie für den Händler, da der Händler immer zögert, wenn die Wahl einer Strategie für den Job. Das heißt, dieser Indikator ermöglicht es Ihnen, das Dilemma der Wahl eines Jobs von Trend oder den Kanal zu lösen, da es diese beiden grundlegenden Konzepte kombini
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Indikatoren
Free Market Struktur Zickzack zur Unterstützung des Price Action Trading die Screenshots beschreiben, wie zu verwenden und wie Muster zu erkennen die neue Version enthält Alarme, E-Mail-Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen kann für alle Paare verwendet werden kann auf allen Zeitrahmen verwendet werden Sie können zusätzliche Bestätigungsindikatoren hinzufügen der Indikator zeigt Ihnen Ihre Höchst- und Tiefststände an sowie Ihre unteren Tiefs und unteren Hochs der Indikator macht die Pre
FREE
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indikatoren
Der Th3Eng PipFinite Indikator basiert auf einer sehr guten Analyse der richtigen Trendrichtung mit perfekten benutzerdefinierten Algorithmen. Es zeigt die wahre Richtung und den besten Punkt, um den Handel zu starten. Mit StopLoss Punkt und drei Take Profit Punkte. Außerdem zeigt es den richtigen Drehpunkt des Preises und kleine Punkte, um den dynamischen Unterstützungs- und Widerstandskanal zu ersetzen, der den Preis umgibt. Und schließlich zeichnet es eine sehr hilfreiche Box auf der linken S
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „Morning Star Muster“ für MT4. – Der Indikator „Morning Star Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading: Keine Neuzeichnung, keine Verzögerung. – Der Indikator erkennt bullische Morning Star Muster im Chart: Blaues Pfeilsignal im Chart (siehe Bilder). – Mit Benachrichtigungen für PC, Mobilgerät und E-Mail. – Auch sein Pendant, der bärische „Evening Star Muster“, ist verfügbar (Link unten). – Der Indikator „Morning Star Muster“ lässt sich her
RVI with 2 Moving Averages mt
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „RVI und 2 gleitende Durchschnitte“ für MT4. Kein Repaint. – Der Relative_Vigor_Index (RVI) selbst ist ein technischer Momentum-Indikator, der in Trendmärkten sehr nützlich ist. – Der Indikator „RVI und 2 gleitende Durchschnitte“ ermöglicht die Anzeige der schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte des RVI-Oszillators. – Der Indikator eignet sich hervorragend für Momentum-Trading, insbesondere in großen Zeiträumen: D1, H4, H1, M30. – Dieser Indikator lässt sich gan
FXC iMACD DivergencE MT4
Zsolt Haromszeki
Indikatoren
FXC iMACD-DivergencE MT4 Indikator Dies ist ein fortschrittlicher MACD-Indikator, der Trendwende-Divergenzen auf dem aktuellen Symbol findet. Der Indikator erkennt die Divergenz zwischen dem MACD und den Kursbewegungen als starkes Trendwende-Muster. Hauptmerkmale: Erweiterte Divergenzeinstellungen Preis basierend auf Schluss-, Eröffnungs- oder Höchst-/Tiefstkursen Geben Sie offene Kauf-/Verkaufssignale PUSH-Benachrichtigungen E-Mail-Versand Pop-up-Warnung Anpassbare Informationstafel Eingabe-Par
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indikatoren
Einführung Es ist gängige Praxis, dass professionelle Trader ihren Stop-Loss / Take-Profit vor ihren Brokern verbergen. Entweder weil sie ihre Strategie für sich behalten wollen oder weil sie befürchten, dass ihr Broker gegen sie arbeitet. Mit diesem Indikator werden die Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte auf dem Produktchart anhand des Geldkurses eingezeichnet. So können Sie genau sehen, wann der Preis erreicht ist und ihn manuell schließen. Verwendung Sobald der Indikator an den Chart angehäng
Trend Duration Forecast MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der MT4-Indikator Trenddauerprognose wurde entwickelt, um die wahrscheinliche Dauer eines Aufwärts- oder Abwärtstrends abzuschätzen. Unter Verwendung eines gleitenden Hull-Durchschnitts (HMA) zur Erkennung von Richtungswechseln verfolgt er die Dauer jedes historischen Trends und berechnet einen Durchschnitt, um zu prognostizieren, wie lange der aktuelle Trend statistisch gesehen wahrscheinlich anhalten wird. Dadurch können Händler sowohl die Trendstärke in Echtzeit als auch potenzielle Erschöpfu
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
Dashboard Stochastic Multicurrency for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indikatoren
Modifikation des stochastischen Oszillators für mehrere Währungen und mehrere Zeitrahmen. Sie können in den Parametern beliebige Währungen und Zeitrahmen angeben. Das Panel zeigt die aktuellen Werte und Schnittpunkte der Linien – Signal und Main (Stochastik-Crossover) – an. Außerdem kann der Indikator Benachrichtigungen senden, wenn überkaufte und überverkaufte Niveaus überschritten werden. Durch Klicken auf eine Zelle mit einem Punkt werden dieses Symbol und dieser Punkt geöffnet. Dies ist der
ZigZag Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indikatoren
Multicurrency und Multitimeframe Modifikation des ZigZag Indikators. Zeigt die aktuelle Richtung des Marktes, die Höhe der letzten Bewegung, die Anzahl der Balken in dieser Bewegung und den Bruch des vorherigen Punktes des ZigZag (horizontale Linie) an. Dies ist ein MTF-Scanner, Sie können tatsächlich die Angebots- und Nachfrageebenen sehen. Sie können alle gewünschten Währungen und Zeitrahmen in den Parametern angeben. Außerdem kann das Panel Benachrichtigungen senden, wenn die ZigZag-Linie i
Time Scale for MT5
Taras Slobodyanik
4.75 (28)
Indikatoren
Der Indikator zeichnet die Zeitskala auf dem Chart. Sie können die Zeitverschiebung festlegen, die Größe und die Schriftart für die Anzeige im Chart einstellen (es wird Ihre lokale Zeit im Chart anstelle der MT-Zeit angezeigt ). Sie können auch das gewünschte Format für die Anzeige von Datum und Zeit auswählen. Vielleicht interessieren Sie sich für mein anderes Produkt , das eine erweiterte Version der Zeitskala enthält. Meine anderen Produkte finden Sie auch hier Parameter Stunden (Zeitverschi
FREE
Lines Profit Loss MT5
Taras Slobodyanik
4.62 (13)
Indikatoren
Der Indikator zeigt den Gewinn (Verlust) des aktuellen Symbols an. Sie können die Linie frei per Drag & Drop verschieben, um den aktuellen Gewinn oder Verlust anzuzeigen. Meine Produkte finden Sie   hier Parameter Calculation in money or in points — Berechnen Sie den Gewinn/Verlust in Punkten oder in Geld. Add pending orders to calculate — Berücksichtigen Sie ausstehende Aufträge bei Berechnungen. Magic Number (0 - all orders on symbol) — magische Zahl, wenn es notwendig ist, bestimmte Befeh
FREE
ZigZag Lines MTF
Taras Slobodyanik
4.38 (13)
Indikatoren
ZigZag-Indikator für mehrere Zeitrahmen. Er zeigt die horizontalen Unterstützungs-/Widerstandslinien und ihre Ausbrüche an und zeichnet die aktuellen Ziele des Marktes ein. Er kann auch Linien des Fractals-Indikators und Kerzen aus anderen Perioden (bis zu vierteljährlich) anzeigen. So können Sie die Angebots- und Nachfrageebenen tatsächlich sehen. Indikator - verbindet wichtige Tiefs und Hochs, um Trendlinien anzuzeigen. Sie können ihn auch als Indikator für den Break of Structure (BOS) & Mark
ADX Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indikatoren
Der ADX-Indikator wird verwendet, um den Trend und seine Stärke zu bestimmen. Die Richtung des Preises wird durch die Werte +DI und -DI angezeigt, und der ADX-Wert zeigt die Stärke des Trends. Wenn +DI über -DI liegt, befindet sich der Markt in einem Aufwärtstrend, wenn nicht, ist es ein Abwärtstrend. Wenn ADX unter 20 liegt, gibt es keine eindeutige Richtung. Sobald der Indikator dieses Niveau durchbricht, beginnt ein Trend mittlerer Stärke. Werte über 40 zeigen einen starken Trend an (einen A
ADX Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (5)
Indikatoren
Der ADX-Indikator wird verwendet, um den Trend und seine Stärke zu bestimmen. Die Richtung des Preises wird durch die Werte +DI und -DI angezeigt, und der ADX-Wert zeigt die Stärke des Trends. Wenn +DI über -DI liegt, befindet sich der Markt in einem Aufwärtstrend, wenn nicht, ist es ein Abwärtstrend. Wenn ADX unter 20 liegt, gibt es keine eindeutige Richtung. Sobald der Indikator dieses Niveau durchbricht, beginnt ein Trend mittlerer Stärke. Werte über 40 zeigen einen starken Trend an (einen A
Inside Bar Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (3)
Indikatoren
Mehrwährungs- und Mehrzeitrahmen-Indikator Inside Bar (IB). In den Parametern können Sie alle gewünschten Währungen und Zeitrahmen angeben. Das Panel zeigt das zuletzt gefundene Inside Bar (und Mother Bar) Muster, die aktuelle Preisposition und den Durchbruch der Levels der Mother und Inside Bars an. Sie können die Größe und Farbe der Balken und des Textes in den Zellen einstellen. Der Indikator kann auch Benachrichtigungen senden, wenn Niveaus durchbrochen werden. Das Dashboard hebt Double Ins
Heikin Ashi Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (5)
Indikatoren
Heikin Ashi-Indikator für mehrere Währungen und Zeitrahmen. Zeigt den aktuellen Zustand des Marktes an. Auf dem Scanner-Panel können Sie die Richtung, Stärke und Anzahl der Balken des aktuellen Trends sehen. Die Konsolidierungs-/Reversal-Kerzen werden ebenfalls farblich dargestellt. In den Parametern können Sie beliebige Währungen und Zeiträume angeben. Außerdem kann der Indikator Benachrichtigungen senden, wenn sich der Trend ändert oder wenn Umkehr- und Konsolidierungskerzen (Dojis) erscheinen
Bollinger Bands Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Indikatoren
Multicurrency und Multitimeframe Modifikation des Indikators Bollinger Bands. Auf dem Dashboard können Sie Ausbrüche und Berührungen der Bollinger Bänder sehen. In den Parametern können Sie alle gewünschten Währungen und Zeitrahmen angeben. Der Indikator kann auch Benachrichtigungen senden, wenn der Preis die Bollinger Bänder berührt, wenn sich die aktuelle Volatilität ändert (steigt oder fällt) und wenn der Preis alle Bänder berührt. Wenn Sie auf eine Zelle mit einer Periode klicken, werden di
Bollinger Bands Dashboard MT4
Taras Slobodyanik
5 (3)
Indikatoren
Multicurrency und Multitimeframe Modifikation des Indikators Bollinger Bands. Auf dem Dashboard können Sie Ausbrüche und Berührungen der Bollinger Bänder sehen. In den Parametern können Sie alle gewünschten Währungen und Zeitrahmen angeben. Der Indikator kann auch Benachrichtigungen senden, wenn der Preis die Bollinger Bänder berührt, wenn sich die aktuelle Volatilität ändert (steigt oder fällt) und wenn der Preis alle Bänder berührt. Wenn Sie auf eine Zelle mit einer Periode klicken, werden di
MA Dashboard
Taras Slobodyanik
4.5 (2)
Indikatoren
Mehrwährungs- und Mehrzeitrahmen-Modifikation des Indikators Moving Average (MA). Auf dem Dashboard können Sie den aktuellen Status des Indikators sehen – Ausbrüche und Berührungen (nach Preis) des Fast MA und Slow MA sowie die Schnittpunkte der MA-Linien untereinander (Moving Average Crossover). In den Parametern können Sie beliebige Währungen und Zeitrahmen angeben. Außerdem kann der Indikator Benachrichtigungen über den Preis senden, der die Linien berührt, und über deren Kreuzung. Durch Kli
MA Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indikatoren
Mehrwährungs- und Mehrzeitrahmen-Modifikation des Indikators Moving Average (MA). Auf dem Dashboard können Sie den aktuellen Status des Indikators sehen – Ausbrüche und Berührungen (nach Preis) des Fast MA und Slow MA sowie die Schnittpunkte der MA-Linien untereinander (Moving Average Crossover). In den Parametern können Sie beliebige Währungen und Zeitrahmen angeben. Außerdem kann der Indikator Benachrichtigungen über den Preis senden, der die Linien berührt, und über deren Kreuzung. Durch Kli
Dashboard RSI Multicurrency for MT5
Taras Slobodyanik
4.83 (6)
Indikatoren
Modifikation des Relative Strength Index (RSI)-Indikators für mehrere Währungen und mehrere Zeitrahmen. Sie können in den Parametern alle gewünschten Währungen und Zeitrahmen angeben. Außerdem kann das Panel Benachrichtigungen senden, wenn überkaufte und überverkaufte Niveaus überschritten werden. Durch Klicken auf eine Zelle mit einem Punkt werden dieses Symbol und dieser Punkt geöffnet. Dies ist der MTF-Scanner. Die Taste zum Ausblenden des Dashboards aus dem Diagramm ist standardmäßig „D“.
ZigZag Lines MTF for MT5
Taras Slobodyanik
5 (11)
Indikatoren
ZigZag-Indikator für mehrere Zeitrahmen. Er zeigt die horizontalen Unterstützungs-/Widerstandslinien und ihre Ausbrüche an und zeichnet die aktuellen Ziele des Marktes ein. Er kann auch Linien des Fractals-Indikators und Kerzen aus anderen Zeiträumen (bis zu vierteljährlich) anzeigen, so dass Sie die Angebots- und Nachfrageebenen tatsächlich sehen können. Indikator - verbindet wichtige Tiefs und Hochs, um Trendlinien anzuzeigen. Sie können ihn auch als Indikator für den Break of Structure (BOS)
Lines Profit Loss
Taras Slobodyanik
4.63 (16)
Indikatoren
Der Indikator zeigt den Gewinn (Verlust) des aktuellen Symbols an. Sie können die Linie frei per Drag & Drop verschieben, um den aktuellen Gewinn oder Verlust anzuzeigen. Meine Produkte finden Sie hier Parameter Calculation in money or in points — Berechnen Sie den Gewinn/Verlust in Punkten oder in Geld. Add pending orders to calculate — Berücksichtigen Sie ausstehende Aufträge bei Berechnungen. Magic Number (0 - all orders on symbol) — magische Zahl, wenn es notwendig ist, bestimmte Befehle
FREE
ZigZag Dashboard for MT4
Taras Slobodyanik
4.8 (5)
Indikatoren
Multicurrency und Multitimeframe Modifikation des ZigZag Indikators. Zeigt die aktuelle Richtung des Marktes, die Höhe der letzten Bewegung, die Anzahl der Balken in dieser Bewegung und den Bruch des vorherigen Punktes des ZigZag (horizontale Linie) an. Dies ist ein MTF-Scanner, Sie können tatsächlich die Angebots- und Nachfrageebenen sehen. Sie können alle gewünschten Währungen und Zeitrahmen in den Parametern angeben. Außerdem kann das Panel Benachrichtigungen senden, wenn die ZigZag-Linie i
News Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
Utilitys
Dieses Dashboard zeigt aktuelle Nachrichten aus drei Quellen an: von der Website ForexFactory.com (FFC-Kalender), von der Website Investing.com und dem Wirtschaftskalender von mql5.com. Sie können die Nachrichten nach Auswirkung und Land sortieren und sie mit einem Klick im Diagramm anzeigen lassen. Wenn Sie die Taste "Strg" gedrückt halten, können Sie mehrere verschiedene "Währungen" oder "Auswirkungen" zum Sortieren auswählen. Außerdem zeigt dieses Dienstprogramm nicht nur die Prognosen, sond
Pro Sessions MT4
Taras Slobodyanik
4.75 (4)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für Handelssitzungen , der alle Niveaus (Open-High-Low-Close) für vier Sitzungen anzeigen kann. Der Indikator kann auch Sitzungsniveaus vorhersagen. Die Sessions können mit Linien oder Rechtecken (leer oder gefüllt) gezeichnet werden, die Linien können bis zur nächsten Session verlängert werden. Sie können jede Session einfach durch Drücken von Hotkeys (standardmäßig '1', '2', '3', '4') aus- und einblenden. Sie können ASR-Zeilen (Average Session Range) anzeigen (Standard-
Dashboard RSI Multicurrency
Taras Slobodyanik
5 (6)
Indikatoren
Modifikation des Relative Strength Index (RSI)-Indikators für mehrere Währungen und mehrere Zeitrahmen. Sie können in den Parametern alle gewünschten Währungen und Zeitrahmen angeben. Außerdem kann das Panel Benachrichtigungen senden, wenn überkaufte und überverkaufte Niveaus überschritten werden. Durch Klicken auf eine Zelle mit einem Punkt werden dieses Symbol und dieser Punkt geöffnet. Dies ist der MTF-Scanner. Die Taste zum Ausblenden des Dashboards aus dem Diagramm ist standardmäßig „D“.
CCI Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Indikatoren
Mehrwährungs- und Multitimeframe-Modifikation des Commodity Channel Index (CCI) Indikators. Sie können alle gewünschten Währungen und Zeitrahmen in den Parametern angeben. Außerdem kann das Panel Benachrichtigungen senden, wenn überkaufte und überverkaufte Niveaus überschritten werden. Wenn Sie auf eine Zelle mit einer Periode klicken, werden dieses Symbol und diese Periode geöffnet. Dies ist der MTF Scanner. Die Taste zum Ausblenden des Dashboards aus dem Chart ist standardmäßig "D". Parameter
Pro Sessions MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für Handelssitzungen , der alle Niveaus (Open-High-Low-Close) für vier Sitzungen anzeigen kann . Der Indikator kann auch Sitzungsniveaus vorhersagen. Die Sessions können mit Linien oder Rechtecken (leer oder gefüllt) gezeichnet werden, die Linien können bis zur nächsten Session verlängert werden. Sie können jede Session einfach durch Drücken von Hotkeys (standardmäßig '1', '2', '3', '4') aus- und einblenden. Sie können ASR-Zeilen (Average Session Range) anzeigen (Standard
Time Scale
Taras Slobodyanik
4.86 (14)
Indikatoren
Der Indikator zeichnet die Zeitskala auf dem Chart. Sie können die Zeitverschiebung festlegen, die Größe und die Schriftart für die Anzeige im Diagramm einstellen (es wird Ihre lokale Zeit im Diagramm anstelle der MT-Zeit angezeigt). Sie können auch das gewünschte Format für die Anzeige von Datum und Uhrzeit auswählen. Während Sie die mittlere Maustaste gedrückt halten und den Cursor bewegen, erscheint ein Schieberegler auf der Skala. Vielleicht sind Sie an meinem anderen Produkt interessiert,
FREE
Gann Square of 144
Taras Slobodyanik
5 (6)
Indikatoren
Die Gann-Box (oder das Gann-Quadrat) ist eine Marktanalysemethode, die auf dem Artikel "Mathematische Formel für Marktprognosen" von W.D. Gann basiert. Dieser Indikator kann drei Modelle von Quadraten darstellen: 90, 52(104), 144. Es gibt sechs Varianten von Gittern und zwei Varianten von Bögen. Sie können mehrere Quadrate gleichzeitig in einem Diagramm darstellen. Parameter Quadrat - Auswahl eines Gann-Quadratmodells: 90 - Quadrat von 90 (oder Quadrat von neun); 52 (104) - Quadrat von 52 (od
Dashboard Stochastic Multicurrency
Taras Slobodyanik
5 (13)
Indikatoren
Modifikation des stochastischen Oszillators für mehrere Währungen und mehrere Zeitrahmen. Sie können in den Parametern beliebige Währungen und Zeitrahmen angeben. Das Panel zeigt die aktuellen Werte und Schnittpunkte der Linien – Signal und Main (Stochastik-Crossover) – an. Außerdem kann der Indikator Benachrichtigungen senden, wenn überkaufte und überverkaufte Niveaus überschritten werden. Durch Klicken auf eine Zelle mit einem Punkt werden dieses Symbol und dieser Punkt geöffnet. Dies ist der
Magnifier Ruler Crosshair
Taras Slobodyanik
5 (2)
Utilitys
Der Indikator verfügt über drei Hauptwerkzeuge: Lupe (Chart vergrößern), Lineal ( Zeit- und Preisskala ) und Fadenkreuz. Sie können sie alle mit der Maus verschieben und verschiedene Formate für die Anzeige , Größe und Farbe jedes Elements anpassen. Mit der Lupe (Zoom-Chart) können Sie Kerzen aus jedem Zeitrahmen und in verschiedenen Maßstäben anzeigen. Hotkeys: 'Q' - höherer Zeitrahmen, 'A' - niedrigerer Zeitrahmen, 'W' - Kerzengröße verkleinern, 'S' - Kerzengröße vergrößern, 'Z' - Zoom-Char
Magnifier Ruler Crosshair for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Utilitys
Der Indikator verfügt über drei Hauptwerkzeuge: Lupe (Chart vergrößern), Lineal ( Zeit- und Preisskala ) und Fadenkreuz. Sie können sie alle mit der Maus verschieben und verschiedene Formate für die Anzeige , Größe und Farbe jedes Elements anpassen. Mit der Lupe (Zoom-Chart) können Sie Kerzen aus jedem Zeitrahmen und in verschiedenen Maßstäben anzeigen. Hotkeys: 'Q' - höherer Zeitrahmen, 'A' - niedrigerer Zeitrahmen, 'W' - Kerzengröße verkleinern, 'S' - Kerzengröße vergrößern, 'Z' - Zoom-Char
Inside Bar Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indikatoren
Mehrwährungs- und Mehrzeitrahmen-Indikator Inside Bar (IB). In den Parametern können Sie alle gewünschten Währungen und Zeitrahmen angeben. Das Panel zeigt das zuletzt gefundene Inside Bar (und Mother Bar) Muster, die aktuelle Preisposition und den Durchbruch der Levels der Mother und Inside Bars an. Sie können die Größe und Farbe der Balken und des Textes in den Zellen einstellen. Der Indikator kann auch Benachrichtigungen senden, wenn Niveaus durchbrochen werden. Das Dashboard hebt Double Ins
Heikin Ashi Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indikatoren
Heikin Ashi-Indikator für mehrere Währungen und Zeitrahmen. Zeigt den aktuellen Zustand des Marktes an. Auf dem Scanner-Panel können Sie die Richtung, Stärke und Anzahl der Balken des aktuellen Trends sehen. Die Konsolidierungs-/Reversal-Kerzen werden ebenfalls farblich dargestellt. In den Parametern können Sie beliebige Währungen und Zeiträume angeben. Außerdem kann der Indikator Benachrichtigungen senden, wenn sich der Trend ändert oder wenn Umkehr- und Konsolidierungskerzen (Dojis) erscheinen
Fractals Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Indikatoren
Multicurrency- und Multitimeframe-Modifikation des Indikators Fraktale. Zeigt die letzten beiden Fraktale an - ihre Reihenfolge (und welches gebrochen ist) oder den Abstand zwischen ihnen. Sie können in den Parametern beliebige Währungen und Zeitrahmen angeben. Außerdem kann das Panel Benachrichtigungen über den Ausbruch eines Fraktals senden. Wenn Sie auf eine Zelle mit einer Periode klicken, werden dieses Symbol und diese Periode geöffnet. Dies ist der MTF-Scanner. Die Taste zum Ausblenden des
Auswahl:
MP_mpap
569
MP_mpap 2025.03.05 20:09 
 

3/5/2025:

It covers all MACD indicator signals with a very well-designed dashboard that is easy to use. The settings are extremely detailed. Excellent work! Bravo!

6/27/2025 :

I've been a trader for 15 years... The developer is simply incredible! There aren’t many words—just amazing results. I've purchased many of his products—each one better than the last. The support is fantastic.

If someone wants a serious “view” of the market, these are the ultimate tools!

A thousand thanks, Taras! Keep up the great work!

P.S. I run Taras’s products 24/7 on a VPS. Every tool he has created provides professional-grade insights.

Brinol1
22
Brinol1 2024.12.13 01:11 
 

Extremely well designed and coded indi, if you use the MACD for finding pullbacks and other trades you wont need anything else to keep an eye on all your instruments. Fantastic Indicator.

Antwort auf eine Rezension