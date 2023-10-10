MACD Dashboard

5
Çoklu para birimi ve çoklu zaman dilimi göstergesi MACD. Kontrol paneli hem Geleneksel (gerçek) MACD'yi hem de MetaTrader'da yerleşik olan MACD'yi görüntüleyebilir.

Panelde göstergenin mevcut durumunu, MACD çizgilerinin hareket yönünü, kesişimlerini ve gösterge grafiğini içeren bir açılır pencereyi görebilirsiniz. Parametrelerde istediğiniz herhangi bir çift sembolü ve zaman dilimini belirleyebilirsiniz. Tarayıcı aynı zamanda birbirini kesen çizgiler ve Sıfır seviyesini geçen çizgiler hakkında da bildirim gönderebilir. Bir hücreye tıklandığında verilen sembol ve nokta açılır.

Ayrıca Fiyat ile MACD Çizgisi arasındaki ayrışmayı (Normal ve Gizli) ve Fiyat ile Histogram arasındaki ayrışmayı da görebilirsiniz.

Böylece, MACD ana çizgisi ile Sinyal çizgisinin veya Sıfır seviyesinin kesişimini bulmak için tüm zaman dilimlerindeki tüm çiftleri ve sembolleri kolayca tarayabilirsiniz.


Kontrol Panelini göstermek/gizlemek için kullanılan kısayol tuşu varsayılan olarak "D"dir.
Açılır pencere grafiğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için kullanılan kısayol tuşu varsayılan olarak "C"dir.
'1' ve '2' grafiğindeki Oklar arasında geçiş yapmak için kısayol tuşları.
MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama/Uzaklaşma) göstergesi (veya "osilatör"), çoğunlukla kapanış fiyatı olmak üzere geçmiş fiyat verilerinden hesaplanan üç zaman serisinin bir koleksiyonudur. Bu üç seri şunlardır: MACD serisi, "sinyal" veya "ortalama" seri ve ikisi arasındaki fark olan "ıraksama" serisi. MACD serisi, fiyat serisinin "hızlı" (kısa dönemli) üstel hareketli ortalaması (EMA) ile "yavaş" (uzun dönemli) EMA'sı arasındaki farktır. Ortalama seri, MACD serisinin kendisinin bir EMA'sıdır.

Parametreler

MACD
  • Fast MA period — Hızlı ortalama hesaplama dönemi
  • Slow MA period — Yavaş ortalama hesaplama dönemi
  • Signal MA period — fark ortalamalarının alınması için dönem
  • Applied price — kullanılan fiyat türü
  • Fast MA Method — Hızlı ortalama için yumuşatma türü.
  • Slow MA Method — Yavaş ortalama için yumuşatma türü
  • Signal MA Method — Sinyal ortalaması için yumuşatma türü. Yöntemler aşağıdaki değerlerden birine sahip olabilir:
    • Simple averaging - SMA;
    • Exponential averaging - EMA;
    • Smoothed averaging - SMMA;
    • Linear-weighted averaging - LWMA;
  • Max bars to calculate (0-all bars) — Hesaplanacak maksimum çubuklar (0-tüm çubuklar).

Gösterge Paneli
All calculation only on closed bars — Tüm hesaplamalar yalnızca kapalı çubuklarda
Set of Pairs (multi-symbol) — Çiftler Kümesi (çoklu sembol):
— Market Watch — "Piyasa Gözlemi"ndeki çiftler;
— Specified manually — "Çiftler" parametrelerinde manüel olarak belirtilen çiftler.
— Current pair — yalnızca geçerli çifti gösterir.
Pairs (separated by a space or semicolon) — Çiftler (boşluk veya noktalı virgülle ayrılmış)
Pairs (separated ONLY by a semicolon and have exact letter case) — Çiftler (YALNIZCA noktalı virgülle ayrılmış ve büyük/küçük harflerle ayrılmış)
Time Frames (separated by a space or semicolon) (multi time frame - MTF) — Zaman Çerçeveleri (boşluk veya noktalı virgülle ayrılmış) (çoklu zaman çerçevesi - MTF)
Sort pairs — Çiftleri sırala
Clear the chart at startup — Başlangıçta grafiği temizle
Position on chart — Grafikteki konum
X offset (pix) — X ofseti (piksel)
Y offset (pix) — Y ofseti (piks)
Allow to move the table manually — Tablonun manuel olarak taşınmasına izin ver
Refresh dashboard every (seconds) — Kontrol panelini her (saniyede bir) yenile
Open the pair in a new window — Çifti yeni bir pencerede aç
Chart template — Grafik şablonu
Code arrow Up — Kod yukarı oku
Code arrow Down — Kod oku Aşağı
Code Stop — Kod Durdurma
Color arrow Up — Renkli ok Yukarı
Color arrow Down — Renkli ok Aşağı
Color when the MACD line crosses the Signal line Up — MACD çizgisi Sinyal çizgisini geçtiğinde renk Yukarı
Color when the MACD line crosses the Signal line Down — MACD çizgisi Aşağı Sinyal çizgisini geçtiğinde renk
Color cell above Zero — Sıfırın üzerindeki renk hücresi
Color cell below Zero — Sıfırın altındaki renk hücresi
Transparency (0-255) — Şeffaflık (0-255)
Font name — Yazı tipi adı
Font size — Yazı Boyutu
Disable pair header — Çift başlığını devre dışı bırak
Disable tf header — TF başlığını devre dışı bırak
Highlight the current Pair and TF — Mevcut Çifti ve TF'yi vurgulayın
Highlight text color — Metin rengini vurgula
Highlight border color — Kenarlık rengini vurgula
Highlight color for pair selection — Çift seçimi için rengi vurgulayın
Header text color — Başlık metni rengi
Table color — Masa rengi
Text color — Metin rengi
Color scheme — Renk uyumu

Uyarılar
Timeframes for alerts (separated by a space or semicolon) — Uyarılara ilişkin zaman dilimleri (boşluk veya noktalı virgülle ayrılmış)
Check alerts only on bar closing — Uyarıları yalnızca çubuk kapatıldığında kontrol edin
MACD line crosses Signal line Up — MACD çizgisi Yukarı Sinyal çizgisini geçiyor
MACD line crosses Signal line Down — MACD çizgisi Sinyal çizgisini geçiyor Aşağı
Zero level is crossed by MACD line — Sıfır seviyesi MACD çizgisi tarafından geçiliyor
Zero level is crossed by Signal line — Sıfır seviyesi Sinyal hattı tarafından geçiliyor
Pop up alert — Açılan uyarı
Push notifications — Push bildirimleri
E-mail notifications — E-posta Bildirimleri
Sound alert — Ses Alarmi

Açılan grafik
Enable Popup chart on startup — Başlangıçta Pop-up grafiğini etkinleştir
Visualization mode — Görselleştirme modu:
  • Traditional (true) MACD
  • MetaQuotes MACD
MACD line color — MACD çizgi rengi
Signal line color — Sinyal hattı rengi
Histogram color — Histogram rengi
Candle size — Mum boyutu
Width (pix) — Genişlik (piks)
Height (pix) — Yükseklik (piksel)
Y-offset (pix, +/-) — Y ofseti (piks, +/-)
Font size — Yazı Boyutu
Font name — Yazı tipi adı
Transparency (0-255) — Şeffaflık (0-255)
Enable text tooltip in the table — Tabloda metin ipucunu etkinleştir

Kısayol tuşları
Hotkey to show/hide the Dashboard — Kontrol Panelini göstermek/gizlemek için kısayol tuşu
Hotkey to enable/disable the Popup chart — Açılır pencere grafiğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için kısayol tuşu
Hotkey to toggle Arrows 'MACD crosses Signal line' — Okları değiştirmek için kısayol tuşu 'MACD Sinyal hattını geçiyor'
Hotkey to toggle Arrows 'MACD line crosses Zero level' — Okları değiştirmek için kısayol tuşu 'MACD çizgisi Sıfır seviyesini geçiyor'

Current Chart — Güncel Grafik
Show arrows when MACD crosses Signal line — MACD Sinyal çizgisini geçtiğinde okları göster
Code Buy (Lines crossover) — Kod Satın Alma (Satır geçişi)
Code Sell (Lines crossover) — Kod Satışı (Satır geçişi)
Show arrows when MACD line crosses Zero level — MACD çizgisi Sıfır seviyesini geçtiğinde okları göster
Code Buy (Zero crossover) — Kod Satın Alma (Sıfır geçiş)
Code Sell (Zero crossover) — Kod Satışı (Sıfır geçiş).
İncelemeler 2
MP_mpap
537
MP_mpap 2025.03.05 20:09 
 

3/5/2025:

It covers all MACD indicator signals with a very well-designed dashboard that is easy to use. The settings are extremely detailed. Excellent work! Bravo!

6/27/2025 :

I've been a trader for 15 years... The developer is simply incredible! There aren’t many words—just amazing results. I've purchased many of his products—each one better than the last. The support is fantastic.

If someone wants a serious “view” of the market, these are the ultimate tools!

A thousand thanks, Taras! Keep up the great work!

P.S. I run Taras’s products 24/7 on a VPS. Every tool he has created provides professional-grade insights.

Brinol1
22
Brinol1 2024.12.13 01:11 
 

Extremely well designed and coded indi, if you use the MACD for finding pullbacks and other trades you wont need anything else to keep an eye on all your instruments. Fantastic Indicator.

Önerilen ürünler
Harmonic Shark
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Göstergeler
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Göstergeler
MT5 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator ,   Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren   Fibonacci seviyeleri   gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın ald
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Göstergeler
Forex Dalga Kurt MT4 göstergesi, Wolf dalgalarını aramak ve mevcut ticaret terminali penceresinde görüntülemek için tasarlanmıştır. Ticarette Wolfe dalgalarını kullanan tüccarlar için mükemmel bir gösterge. Ticaret stratejilerinde kullanımı, verimliliğini ve karlılığını önemli ölçüde artıracaktır. GÖSTERGE BİLGİSİ Diğer Wolf dalga göstergelerinin aksine, forex Wave Wold MT4 göstergesinin etkinliğini önemli ölçüde artıran birçok özelliği vardır: Birincisi, Açık Windows 5Point (true) ayarı bilg
Master scalping M1
Nataliia Marchuk
Göstergeler
Master Scalping M1 , trendi hızlı ve doğru bir şekilde belirlemek için bir algoritma kullanan yenilikçi bir göstergedir. Gösterge, pozisyonların açılış ve kapanış zamanını hesaplar, gösterge algoritmaları, bir ticarete girmek (bir varlık satın almak veya satmak) için ideal anları bulmanızı sağlar, bu da çoğu tüccar için işlemlerin başarısını artırır. Göstergenin faydaları: Kullanımı kolaydır, çizelgeyi gereksiz bilgilerle aşırı yüklemez. Herhangi bir strateji için bir filtre olarak kullanılabili
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Göstergeler
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
DeMarker Alerts
Yurij Izyumov
Göstergeler
You can avoid constant monitoring of computer screen waiting for the DeMarker signal while receiving push notifications to a mobile terminal or a sound alert on the screen about all required events, by using this indicator - DeMarker Alerts. In fact, it is the replacement of the standard indicator with which you will never miss the oscillator signals. If you don't know the benefits of DeMarker or how to use it, please read here . If you need signals of a more popular RSI indicator, use RSI Alert
Multi TimeFrames MACD Signals
Valter Pegoraro
Göstergeler
This indicator is based on the MACD on one or more timeframes and on any Currency Cross Pair. The indicator generates an alert message when it detects a buy or sell signal. It also draws a vertical bar on the price chart: green for buy or red for sell, yellow if flat. Alert messages and Vertical bars for BUY or SELL, are generated when the MACD is consistent for all chosen timeframes else a FLAT signal is generated. Features Easy flexible settings: Detection of the MACD signal for one or more t
Wolfe Wave Scanner MT4
Reza Aghajanpour
4.64 (11)
Göstergeler
**  All Symbols  x  All Timeframes  scan just by pressing scanner button ** *** Contact me  to send you instruction and add you in "Wolfe Wave Scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: A Wolfe Wave is created with five-wave patterns in price. It shows supply and demand and a fight towards a balance price. T hese waves of price actions can help traders identify the boundaries of   the trend . Also  It helps forecast how the price will move in the near future
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Göstergeler
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
MTF Stochastic
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
MACDivergence MTF
Pavel Zamoshnikov
4.29 (7)
Göstergeler
Advanced ideas of the popular MACD indicator: It detects and displays classic and reverse divergences (three methods of detecting divergences). It uses different color to highlight an uptrend and a downtrend. Two methods of determining a trend: а) MACD crosses the 0 level (classic signal); б) MACD crosses its own average (early signal). This is a multi-timeframe indicator: it can display MACD data from other timeframes. Two methods of drawing: classic histogram and line. It generates sound and v
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Göstergeler
Bu, bir mumun kapanış fiyatını tahmin eden bir göstergedir. Gösterge öncelikle D1 çizelgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu gösterge hem geleneksel forex ticareti hem de ikili opsiyon ticareti için uygundur. Gösterge, bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret sisteminize ek olarak hareket edebilir. Bu gösterge, mevcut mumu analiz ederek mumun gövdesi içindeki belirli güç faktörlerini ve önceki mumun parametrelerini hesaplar. Böylece gösterge, piyasa hareket
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Göstergeler
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Göstergeler
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (3)
Göstergeler
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
PZ The Zone
PZ TRADING SLU
4.33 (3)
Göstergeler
This indicator displays buy or sell signals according to Bill Williams' definition of the Trading Zone. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and understand Avoid trading flat markets Deterministic indicator with clear rules The indicator is non-repainting It implements alerts of all kinds It has straightforward trading implications. A blue arrow is a buy signal A red arrow is a sell signal According to Bill Williams trading in the zone helps to
FREE
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Göstergeler
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Göstergeler
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
TrendInChannel
Andriy Sydoruk
Göstergeler
This indicator is the undisputed leader among the indicators. And for this statement there is a good reason. The indicator builds a very high quality channel in which it generates signals to enter! What is the ideal strategy for the trader, since the trader always hesitates when choosing a strategy for the job. That is, this indicator will allow you to solve the dilemma of choosing a job by trend or to the channel, since it combines these two basic concepts. Working with the indicator is very
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.64 (28)
Göstergeler
Free Market structure zig zag to assist in price action trading the screenshots describe how to use and how to spot patterns new version comes with alerts, email alert and  push notification alert can be used on all pairs  can be used on all timeframes  you can add additional confirmation indicators the indicator shows you your higher high and low highs as well as your lower lows and lower highs  the indication makes price action analysis easier to spot.
FREE
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Göstergeler
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
FXC iMACD DivergencE MT4
Zsolt Haromszeki
Göstergeler
FXC iMACD-DivergencE MT4 Indicator This is an advanced MACD indicator that finds trend-turn divergences on the current symbol. The indicator detects divergence between the MACD and the price movements as a strong trend-turn pattern. Main features: Advanced divergence settings Price based on Close, Open or High/Low prices Give Buy/Sell open signals PUSH notifications E-mail sending Pop-up alert Customizeable Information panel Input parameters: MACD Fast-EMA: The Fast-EMA variable of the MACD indi
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "RSI SPEED" MT4 için - harika bir tahmin aracı, Yeniden Boyama Yok. - Bu göstergenin hesaplanması fizik denklemlerine dayanmaktadır. RSI SPEED, RSI'nin kendisinin 1. türevidir. - RSI SPEED, ana trend yönündeki girişleri scalping için iyidir. - Uygun trend göstergesiyle birlikte kullanın, örneğin HTF MA (resimlerdeki gibi). - RSI SPEED göstergesi, RSI'nin yönünü ne kadar hızlı değiştirdiğini gösterir - çok hassastır. - Momentum ticaret stratejileri için RSI SPEED gösterg
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Göstergeler
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Göstergeler
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
FXC iDeM DivergencE MT4
Zsolt Haromszeki
Göstergeler
FXC iDeM-DivergencE MT4 Indicator This is an advanced DeMarker indicator that finds trend-turn divergences on the current symbol. The indicator detects divergence between the DeMarker and the price movements as a strong trend-turn pattern. Main features: Advanced divergence settings Price based on Close, Open or High/Low prices Give Buy/Sell open signals PUSH notifications E-mail sending Pop-up alert Customizeable Information panel Input parameters: DeM Period: The Period size of the DeMarker in
PinBar Pattern mh
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi PINBAR Deseni, Yeniden Çizme Yok, Gecikme Yok. - "PINBAR Deseni" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlü bir göstergedir. - Gösterge, grafikteki PinBar'ları algılar: - Boğa PinBar - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı PinBar - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - "PINBAR Deseni" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için mükemmeldir. // Harika İşlem Robotları ve G
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (142)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Alım satım ipuçlarımı ve harika bonus göstergelerini ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım! Muhtemelen Gann ticaret y
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.76 (17)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (60)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (11)
Göstergeler
SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the indicator translates complex price action in
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
Göstergeler
Stratos Pali Indicator   is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost! Dow
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Bu gösterge paneli, birden fazla sembol ve 9 zaman dilimine kadar çalışan çok güçlü bir yazılım parçasıdır. Ana göstergemize dayanmaktadır (En iyi yorumlar: Advanced Supply Demand ).     Gösterge paneli harika bir genel bakış sağlar. Gösterir:    Bölge mukavemet derecesi dahil filtrelenmiş Arz ve Talep değerleri, Bölgelere/ve bölgeler içindeki pip mesafeleri, İç içe geçmiş bölgeleri vurgular, Tüm (9) zaman dilimlerinde seçilen semboller için 4 çeşit uyarı verir. Kişisel
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.7 (10)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya g
FX Volume
Daniel Stein
4.6 (35)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (19)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boy
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Göstergeler
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Göstergeler
Official release price is 65$ ,only for the first 15 copies ( only 3 left ).                Next price is 95$ , final price will be 250$. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool repre
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Göstergeler
Gold Stuff, özellikle altın için tasarlanmış bir trend göstergesidir ve herhangi bir finansal enstrümanda da kullanılabilir. Gösterge yeniden çizilmez ve gecikmez. Önerilen zaman dilimi H1. Bu göstergede tam otomatik Uzman Danışman EA Gold Stuff çalışır. Profilimde bulabilirsiniz. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben! AYARLAR Ok Çiz -
Gold Trend 4
Sergei Linskii
Göstergeler
Altın Trend   - bu iyi bir hisse senedi teknik göstergesidir. Gösterge algoritması, bir varlığın fiyat hareketini analiz eder ve oynaklığı ve potansiyel giriş bölgelerini yansıtır. En iyi gösterge sinyalleri: - SATIŞ için = kırmızı histogram + kırmızı KISA işaretçi + aynı yönde sarı sinyal oku + kırmızı trend yön oku. - AL için = mavi histogram + mavi UZUN işaretçi + aynı yönde aqua sinyal oku + mavi trend yön oku. Göstergenin faydaları: 1. Gösterge yüksek doğrulukta sinyaller üretir. 2.
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Göstergeler
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son harmonik kalıpları gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz / MT5 sürümü . Ücretsiz Gösterge: Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol : seçilen semboller görünecektir Trend: yükseliş veya düşüş Pattern : desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry : giriş fiyatı SL: zararı durdur fiyatı TP1: 1. kar alma fiyatı TP2: 2. kar alma fiyatı TP3: 3. kar alma fiyatı
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Modified TTM Squeeze Indicator
Libertas LLC
Göstergeler
"The Squeeze indicator attempts to identify periods of consolidation in a market. In general the market is either in a period of quiet consolidation or vertical price discovery. By identifying these calm periods, we have a better opportunity of getting into trades with the potential for larger moves. Once a market enters into a "squeeze," we watch the overall market momentum to help forecast the market direction and await a release of market energy." Modified TTM Squeeze Indicator is a modifica
AW Trend Predictor
AW Trading Software Limited
4.62 (34)
Göstergeler
Tek bir sistemde trend ve arıza seviyelerinin kombinasyonu. Gelişmiş bir gösterge algoritması piyasa gürültüsünü filtreler, trendi, giriş noktalarını ve olası çıkış seviyelerini belirler. Gösterge sinyalleri, sinyal geçmişinin etkinliğini gösteren en uygun araçları seçmenize izin veren istatistiksel bir modüle kaydedilir. Gösterge Kâr Al ve Zararı Durdur işaretlerini hesaplar. Kılavuz ve talimat ->   Burada   / MT5 versiyonu ->   Burada Gösterge ile nasıl ticaret yapılır: Trend Predictor ile iş
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Göstergeler
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Yazarın diğer ürünleri
Time Scale for MT5
Taras Slobodyanik
4.75 (28)
Göstergeler
The indicator draws the time scale on the chart. You can specify the time offset, adjust the size and font to display on the chart ( it is displaying your local time on your chart instead of MT time ). You can also select the desired format for displaying the date and time. You may be interested in my other product , which contains a more advanced version of the Time Scale . Parameters Hours (time shift) — time shift (hours); Minutes (time shift) — time shift (minutes); Show time on mouse — sho
FREE
Pro Sessions MT4
Taras Slobodyanik
4.75 (4)
Göstergeler
Bu, dört seans boyunca tüm seviyeleri (Açık-Yüksek-Düşük-Kapanış) görüntüleyebilen işlem seanslarının bir göstergesidir. Gösterge aynı zamanda oturum düzeylerini de tahmin edebilir. Oturumlar çizgiler veya dikdörtgenler (boş veya dolu) ile çizilebilir, çizgiler bir sonraki oturuma uzatılabilir. Kısayol tuşlarına (varsayılan olarak '1', '2', '3', '4') basarak her oturumu kolayca gizleyebilir/gösterebilirsiniz. ASR (Ortalama Oturum Aralığı) satırlarını görebilirsiniz (varsayılan kısayol tuşu 'A'
ZigZag Lines MTF for MT5
Taras Slobodyanik
5 (11)
Göstergeler
Çoklu zaman dilimi ZigZag göstergesi. Destek/direnç yatay çizgilerini ve bunların kırılmalarını gösterir, ayrıca piyasanın mevcut hedeflerini de çizer. Ayrıca Fraktallar göstergesinin çizgilerini ve diğer dönemlere ait mumları da görüntüleyebilir (Üç Aylığa kadar). Gösterge son (geçerli) noktayı yeniden çizer ve bazı durumlarda son 2-3 noktayı değiştirebilir. Tüm çizgiler nesneler olarak çizilir ( gösterge arabellekleri değil, ancak EA için veri alma olasılığı vardır ). Uzman Danışmanda kulla
Lines Profit Loss MT5
Taras Slobodyanik
4.62 (13)
Göstergeler
Gösterge mevcut sembol üzerinde kârı (zararı) gösterir. Mevcut kar veya zararı görüntülemek için çizgiyi serbestçe sürükleyip bırakabilirsiniz. Parametreler Calculation in money or in points — kar/zararı puan veya para cinsinden hesaplayın. Add pending orders to calculate — hesaplamalarda bekleyen siparişleri dikkate alın. Magic Number (0 - all orders on symbol) — belirli sıraları değerlendirmek gerekiyorsa sihirli sayı. Offset for first drawing (points from the average price) — ilk başlangı
FREE
News Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
Yardımcı programlar
Bu kontrol paneli üç kaynaktan güncel haberleri görüntüler: ForexFactory.com web sitesinden (FFC takvimi), Investing.com web sitesinden ve mql5.com Ekonomik Takviminden. Haberleri etki alanına ve ülkeye göre sıralayabilir, tek tıkla grafikte görüntüleyebilirsiniz. 'Ctrl' tuşunu basılı tutarak sıralamak için birkaç farklı 'para birimi' veya 'etki' seçebilirsiniz. Ayrıca bu yardımcı program yalnızca tahmini değil, aynı zamanda sitede göründükten sonraki gerçek değerleri de gösterir. Her haber içi
Dashboard Stochastic Multicurrency for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Göstergeler
Stokastik Osilatörün çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçevesi modifikasyonu. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirtebilirsiniz. Panel, Sinyal ve Ana (stokastik geçiş) çizgilerinin mevcut değerlerini ve kesişimlerini görüntüler. Ayrıca gösterge aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini geçerken bildirim gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açılacaktır. Bu MTF Tarayıcıdır. Para Birimi Gücü Ölçer'e benzer şekilde, Kontrol Paneli belirli b
ZigZag Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Göstergeler
ZigZag göstergesinin çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçevesi modifikasyonu. Piyasanın mevcut yönünü, son hareketin yüksekliğini, bu hareketteki çubuk sayısını ve ZigZag'ın önceki noktasının (yatay çizgi) kırılmasını görüntüler. Bu MTF Tarayıcıdır. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirtebilirsiniz. Ayrıca panel, ZigZag yön değiştirdiğinde veya önceki noktada bir ilerleme olduğunda bildirim gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açıla
Dashboard RSI Multicurrency for MT5
Taras Slobodyanik
4.83 (6)
Göstergeler
Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesinin çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçeveli modifikasyonu. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirtebilirsiniz. Ayrıca panel aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini geçerken bildirim gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açılacaktır. Bu MTF Tarayıcıdır. Kontrol panelini grafikten gizlemenin anahtarı varsayılan olarak "D"dir. Para Birimi Gücü Ölçer'e benzer şekilde, Kontrol Paneli belirli bir para
ZigZag Dashboard for MT4
Taras Slobodyanik
4.8 (5)
Göstergeler
ZigZag göstergesinin çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçevesi modifikasyonu. Piyasanın mevcut yönünü, son hareketin yüksekliğini, bu hareketteki çubuk sayısını ve ZigZag'ın önceki noktasının (yatay çizgi) kırılmasını görüntüler. Bu MTF Tarayıcıdır. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirtebilirsiniz. Ayrıca panel, ZigZag yön değiştirdiğinde veya önceki noktada bir ilerleme olduğunda bildirim gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açıla
Inside Bar Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (3)
Göstergeler
Çoklu para birimi ve çoklu zaman dilimi göstergesi Inside Bar (IB). Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimini belirtebilirsiniz. Panel, en son bulunan İç Çubuk (ve Ana Çubuk) formasyonunu, mevcut fiyat pozisyonunu ve Ana ve İç Çubuk seviyelerinin kırılmasını görüntüler. Hücrelerdeki çubukların ve metnin boyutunu ve rengini ayarlayabilirsiniz. Gösterge aynı zamanda seviyeler kırıldığında da bildirim gönderebiliyor. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda belirtilen sembol ve nokta aç
Heikin Ashi Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (5)
Göstergeler
Çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçeveli Heikin Ashi göstergesi. Piyasanın mevcut durumunu gösterir. Tarayıcı panelinde mevcut trendin yönünü, gücünü ve çubuk sayısını görebilirsiniz. Konsolidasyon/Tersine Dönme mumları da renk kullanılarak gösterilir. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve periyodu belirtebilirsiniz. Ayrıca gösterge, trend değiştiğinde veya tersine dönüş ve konsolidasyon mumları (dojiler) göründüğünde bildirim gönderebilir. Bir hücreye tıkladığınızda bu simge ve nokta a
ADX Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (5)
Göstergeler
ADX göstergesi trendi ve gücünü belirlemek için kullanılır. Fiyatın yönü +DI ve -DI değerleriyle, ADX değeri ise trendin gücünü gösterir. +DI -DI'nin üzerindeyse piyasa yükseliş trendindedir, tam tersi ise düşüş trendindedir. ADX 20'nin altında ise kesin bir yön yoktur. Gösterge bu seviyeyi kırdığı anda orta güçte bir trend başlıyor. 40'ın üzerindeki değerler güçlü bir trendi (düşüş trendi veya yükseliş trendi) gösterir. Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) göstergesinin çoklu para birimi ve ç
Fractals Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Göstergeler
Fraktallar göstergesinin çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçevesi modifikasyonu. Son iki fraktalın sırasını (ve hangisinin bozuk olduğunu) veya aralarındaki mesafeyi görüntüler. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirtebilirsiniz. Ayrıca panel, bir fraktalın kırılmasıyla ilgili bildirimler gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açılacaktır. Bu MTF Tarayıcıdır. Kontrol panelini grafikten gizlemenin anahtarı varsayılan olarak "D"dir. P
Heikin Ashi Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Göstergeler
Çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçeveli Heikin Ashi göstergesi. Piyasanın mevcut durumunu gösterir. Tarayıcı panelinde mevcut trendin yönünü, gücünü ve çubuk sayısını görebilirsiniz. Konsolidasyon/Tersine Dönme mumları da renk kullanılarak gösterilir. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve periyodu belirtebilirsiniz. Ayrıca gösterge, trend değiştiğinde veya tersine dönüş ve konsolidasyon mumları (dojiler) göründüğünde bildirim gönderebilir. Bir hücreye tıkladığınızda bu simge ve nokta a
ADX Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Göstergeler
ADX göstergesi trendi ve gücünü belirlemek için kullanılır. Fiyatın yönü +DI ve -DI değerleriyle, ADX değeri ise trendin gücünü gösterir. +DI -DI'nin üzerindeyse piyasa yükseliş trendindedir, tam tersi ise düşüş trendindedir. ADX 20'nin altında ise kesin bir yön yoktur. Gösterge bu seviyeyi kırdığı anda orta güçte bir trend başlıyor. 40'ın üzerindeki değerler güçlü bir trendi (düşüş trendi veya yükseliş trendi) gösterir. Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) göstergesinin çoklu para birimi ve ç
Inside Bar MT4
Taras Slobodyanik
4 (4)
Göstergeler
The indicator determines the inside bar and marks its High/Low. It is plotted based on the closed candles (does not redraw). The identified inside bar can be displayed on the smaller periods. You may set a higher period (to search for the inside bar) and analyze on a smaller one. Also you can see the levels for Mother bar. Indicator Parameters Period to find Inside Bar — the period to search for the inside bar. If a specific period is set, the search will be performed in that period. Type of in
Lines Profit Loss
Taras Slobodyanik
4.63 (16)
Göstergeler
Gösterge mevcut sembol üzerinde kârı (zararı) gösterir. Mevcut kar veya zararı görüntülemek için çizgiyi serbestçe sürükleyip bırakabilirsiniz. Parametreler Calculation in money or in points — kar/zararı puan veya para cinsinden hesaplayın. Add pending orders to calculate — hesaplamalarda bekleyen siparişleri dikkate alın. Magic Number (0 - all orders on symbol) — belirli sıraları değerlendirmek gerekiyorsa sihirli sayı. Offset for first drawing (points from the average price) — ilk başlangı
FREE
Dashboard Stochastic Multicurrency
Taras Slobodyanik
5 (13)
Göstergeler
Stokastik Osilatörün çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçevesi modifikasyonu. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirtebilirsiniz. Panel, Sinyal ve Ana (stokastik geçiş) çizgilerinin mevcut değerlerini ve kesişimlerini görüntüler. Ayrıca gösterge aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini geçerken bildirim gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açılacaktır. Bu MTF Tarayıcıdır. Para Birimi Gücü Ölçer'e benzer şekilde, Kontrol Paneli belirli b
ZigZag Lines MTF
Taras Slobodyanik
4.38 (13)
Göstergeler
Çoklu zaman dilimi ZigZag göstergesi. Destek/direnç yatay çizgilerini ve bunların kırılmalarını gösterir, ayrıca piyasanın mevcut hedeflerini de çizer. Ayrıca Fraktallar göstergesinin çizgilerini ve diğer dönemlere ait mumları da görüntüleyebilir (Üç Aylığa kadar). Gösterge son (geçerli) noktayı yeniden çizer ve bazı durumlarda son 2-3 noktayı değiştirebilir. Tüm çizgiler nesneler olarak çizilir ( gösterge arabellekleri değil, ancak EA için veri alma olasılığı vardır ). Uzman Danışmanda kulla
MA Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Göstergeler
Hareketli Ortalama (MA) göstergesinin çok para birimi ve çok zaman çerçeveli modifikasyonu. Kontrol panelinde göstergenin mevcut durumunu görebilirsiniz - Hızlı MA ve Yavaş MA'nın kırılmaları ve dokunuşları (fiyata göre) ve ayrıca MA çizgilerinin birbirleri arasındaki kesişimi (hareketli ortalama geçiş). Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirleyebilirsiniz. Ayrıca gösterge, fiyatın çizgilere temas etmesi ve geçişleri hakkında bildirimler gönderebilir. Noktalı bir hü
Time Scale
Taras Slobodyanik
4.86 (14)
Göstergeler
The indicator draws the time scale on the chart. You can specify the time offset, adjust the size and font to display on the chart (it is displaying your local time on your chart instead of MT time). You can also select the desired format for displaying the date and time. While holding down the middle mouse button, and moving the cursor, a slider will appear on the scale. You may be interested in my other product , which contains a more advanced version of the Time Scale. Parameters Hours (time
FREE
Bollinger Bands Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Göstergeler
Gösterge Bollinger Bantlarının çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçevesi modifikasyonu. Kontrol panelinde Bollinger Bantlarının kırılmalarını ve dokunuşlarını görebilirsiniz. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirleyebilirsiniz. Gösterge ayrıca fiyat Bollinger Bantlarına dokunduğunda, mevcut oynaklık değiştiğinde (genişlediğinde veya düştüğünde) ve fiyat tüm bantlara dokunduğunda bildirim gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açılacakt
Magnifier Ruler Crosshair for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Yardımcı programlar
Göstergenin üç ana aracı vardır: Büyüteç (Yakınlaştırma grafiği), Cetvel (Zaman ve Fiyat ölçekleri) ve Artı İşareti. Farenizle her yeri hareket ettirebilir ve farklı görüntüleme formatlarını özelleştirebilir, her öğenin boyutunu ve rengini özelleştirebilirsiniz. Büyüteç   (yakınlaştırma tablosu), mumları herhangi bir zaman diliminde ve farklı ölçeklerde görüntülemenizi sağlar. Varsayılan kısayol tuşları: 'Q' - daha yüksek zaman aralığı, 'A' - daha düşük zaman aralığı, 'W' - mum boyutunu azalt,
Dashboard RSI Multicurrency
Taras Slobodyanik
5 (6)
Göstergeler
Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesinin çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçeveli modifikasyonu. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirtebilirsiniz. Ayrıca panel aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini geçerken bildirim gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açılacaktır. Bu MTF Tarayıcıdır. Kontrol panelini grafikten gizlemenin anahtarı varsayılan olarak "D"dir. Para Birimi Gücü Ölçer'e benzer şekilde, Kontrol Paneli belirli bir para
Standard Deviation Channel Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Göstergeler
Standart Sapma Kanalının çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçevesi göstergesi. Piyasanın mevcut yönünü görüntüler. Panelde, doğrusal regresyon kanalının seviyelerindeki kırılmaları ve dokunuşları (fiyata göre) görebilirsiniz. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimini belirtebilirsiniz. Ayrıca gösterge, seviyelere dokunulduğunda bildirim gönderebilir. Bir hücreye tıkladığınızda bu simge ve nokta açılacaktır. Bu MTF Tarayıcıdır. Kontrol panelini grafikten gizlemenin anahtarı va
Symbol Manager for MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Yardımcı programlar
Symbol Manager or Grid Manager, designed to group orders into one position (by Symbol or by Magic Number). This utility will be useful to multi-currency traders (many EAs), who can have multiple orders on several pairs. You will be able to see the total number of lots, the total profit, and set virtual stop loss and virtual take profit. To set a real TP (or SL), you must first set the virtual value, and then enter the command in this cell: "set". If you want to set real TP/SL for all orders at
Gann Square of 144 for MT5
Taras Slobodyanik
5 (5)
Göstergeler
Gann Kutusu (veya Gann Meydanı), W.D. Gann'ın "Piyasa tahminleri için matematiksel formül" makalesine dayanan bir pazar analiz yöntemidir. Bu gösterge üç Kare modelini çizebilir: 90, 52(104), 144. Altı ızgara çeşidi ve iki yay çeşidi vardır. Bir grafik üzerinde aynı anda birden fazla kare çizebilirsiniz. Parametreler Square — kare modelin seçimi : 90 — 90'ın karesi (veya dokuzun karesi); 52 (104) — 52'nin karesi (veya 104); 144 — 144'ün evrensel karesi; 144 (full) — karenin "tam" versiyonu, d
Angle Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (1)
Göstergeler
This is a multicurrency and multitimeframe indicator that calculates the angle between two points. Points for measuring the angle can be taken from the ZigZag (the last two points), or from the Moving Average (between two given bars), or it can be the closing prices of bars. Angle measurement is possible in degrees or in radians. You can select the scale for the calculation. For a better understanding of the indicator, you can study the free Angle High Low indicator. In the parameters you can
Bollinger Bands Dashboard MT4
Taras Slobodyanik
5 (3)
Göstergeler
Gösterge Bollinger Bantlarının çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçevesi modifikasyonu. Kontrol panelinde Bollinger Bantlarının kırılmalarını ve dokunuşlarını görebilirsiniz. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirleyebilirsiniz. Gösterge ayrıca fiyat Bollinger Bantlarına dokunduğunda, mevcut oynaklık değiştiğinde (genişlediğinde veya düştüğünde) ve fiyat tüm bantlara dokunduğunda bildirim gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açılacakt
Fibo Candle Previous
Taras Slobodyanik
5 (1)
Göstergeler
Gösterge, ZigZag göstergesine, İşlem Seanslarına, Fraktallara veya Mumlara (standart olmayan zaman dilimleri dahil: Yıl, 6 Ay, 4 Ay, 3 Ay, 2 Ay) (Otomatik Fibo Geri Çekme) dayalı olarak Fibonacci seviyelerini otomatik olarak çizer. Fibonachi hesaplaması için daha yüksek bir zaman dilimini seçebilirsiniz. Mevcut çubuk her kapandığında seviyeler yeniden çizilir. Belirtilen seviyeleri geçerken uyarıları etkinleştirmek mümkündür. Ayrıca tarihteki seviyeleri de analiz edebilirsiniz. Bunun için "Geç
Filtrele:
MP_mpap
537
MP_mpap 2025.03.05 20:09 
 

3/5/2025:

It covers all MACD indicator signals with a very well-designed dashboard that is easy to use. The settings are extremely detailed. Excellent work! Bravo!

6/27/2025 :

I've been a trader for 15 years... The developer is simply incredible! There aren’t many words—just amazing results. I've purchased many of his products—each one better than the last. The support is fantastic.

If someone wants a serious “view” of the market, these are the ultimate tools!

A thousand thanks, Taras! Keep up the great work!

P.S. I run Taras’s products 24/7 on a VPS. Every tool he has created provides professional-grade insights.

Brinol1
22
Brinol1 2024.12.13 01:11 
 

Extremely well designed and coded indi, if you use the MACD for finding pullbacks and other trades you wont need anything else to keep an eye on all your instruments. Fantastic Indicator.

İncelemeye yanıt