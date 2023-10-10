MACD Dashboard

Çoklu para birimi ve çoklu zaman dilimi göstergesi MACD. Kontrol paneli hem Geleneksel (gerçek) MACD'yi hem de MetaTrader'da yerleşik olan MACD'yi görüntüleyebilir.
Panelde göstergenin mevcut durumunu, MACD çizgilerinin hareket yönünü, kesişimlerini ve gösterge grafiğini içeren bir açılır pencereyi görebilirsiniz. Parametrelerde istediğiniz herhangi bir çift sembolü ve zaman dilimini belirleyebilirsiniz. Tarayıcı aynı zamanda birbirini kesen çizgiler ve Sıfır seviyesini geçen çizgiler hakkında da bildirim gönderebilir. Bir hücreye tıklandığında verilen sembol ve nokta açılır.
Ayrıca Fiyat ile MACD Çizgisi arasındaki ayrışmayı (Normal ve Gizli) ve Fiyat ile Histogram arasındaki ayrışmayı da görebilirsiniz.
Böylece, MACD ana çizgisi ile Sinyal çizgisinin veya Sıfır seviyesinin kesişimini bulmak için tüm zaman dilimlerindeki tüm çiftleri ve sembolleri kolayca tarayabilirsiniz.
Kontrol Panelini göstermek/gizlemek için kullanılan kısayol tuşu varsayılan olarak "D"dir.
Açılır pencere grafiğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için kullanılan kısayol tuşu varsayılan olarak "C"dir.
'1' ve '2' grafiğindeki Oklar arasında geçiş yapmak için kısayol tuşları.
MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama/Uzaklaşma) göstergesi (veya "osilatör"), çoğunlukla kapanış fiyatı olmak üzere geçmiş fiyat verilerinden hesaplanan üç zaman serisinin bir koleksiyonudur. Bu üç seri şunlardır: MACD serisi, "sinyal" veya "ortalama" seri ve ikisi arasındaki fark olan "ıraksama" serisi. MACD serisi, fiyat serisinin "hızlı" (kısa dönemli) üstel hareketli ortalaması (EMA) ile "yavaş" (uzun dönemli) EMA'sı arasındaki farktır. Ortalama seri, MACD serisinin kendisinin bir EMA'sıdır.
Parametreler
MACD
- Fast MA period — Hızlı ortalama hesaplama dönemi
- Slow MA period — Yavaş ortalama hesaplama dönemi
- Signal MA period — fark ortalamalarının alınması için dönem
- Applied price — kullanılan fiyat türü
- Fast MA Method — Hızlı ortalama için yumuşatma türü.
- Slow MA Method — Yavaş ortalama için yumuşatma türü
- Signal MA Method — Sinyal ortalaması için yumuşatma türü. Yöntemler aşağıdaki değerlerden birine sahip olabilir:
- Simple averaging - SMA;
- Exponential averaging - EMA;
- Smoothed averaging - SMMA;
- Linear-weighted averaging - LWMA;
- Max bars to calculate (0-all bars) — Hesaplanacak maksimum çubuklar (0-tüm çubuklar).
Gösterge Paneli
All calculation only on closed bars — Tüm hesaplamalar yalnızca kapalı çubuklarda
Set of Pairs (multi-symbol) — Çiftler Kümesi (çoklu sembol):
— Market Watch — "Piyasa Gözlemi"ndeki çiftler;
— Specified manually — "Çiftler" parametrelerinde manüel olarak belirtilen çiftler.
— Current pair — yalnızca geçerli çifti gösterir.
Pairs (separated by a space or semicolon) — Çiftler (boşluk veya noktalı virgülle ayrılmış)
Pairs (separated ONLY by a semicolon and have exact letter case) — Çiftler (YALNIZCA noktalı virgülle ayrılmış ve büyük/küçük harflerle ayrılmış)
Time Frames (separated by a space or semicolon) (multi time frame - MTF) — Zaman Çerçeveleri (boşluk veya noktalı virgülle ayrılmış) (çoklu zaman çerçevesi - MTF)
Sort pairs — Çiftleri sırala
Clear the chart at startup — Başlangıçta grafiği temizle
Position on chart — Grafikteki konum
X offset (pix) — X ofseti (piksel)
Y offset (pix) — Y ofseti (piks)
Allow to move the table manually — Tablonun manuel olarak taşınmasına izin ver
Refresh dashboard every (seconds) — Kontrol panelini her (saniyede bir) yenile
Open the pair in a new window — Çifti yeni bir pencerede aç
Chart template — Grafik şablonu
Code arrow Up — Kod yukarı oku
Code arrow Down — Kod oku Aşağı
Code Stop — Kod Durdurma
Color arrow Up — Renkli ok Yukarı
Color arrow Down — Renkli ok Aşağı
Color when the MACD line crosses the Signal line Up — MACD çizgisi Sinyal çizgisini geçtiğinde renk Yukarı
Color when the MACD line crosses the Signal line Down — MACD çizgisi Aşağı Sinyal çizgisini geçtiğinde renk
Color cell above Zero — Sıfırın üzerindeki renk hücresi
Color cell below Zero — Sıfırın altındaki renk hücresi
Transparency (0-255) — Şeffaflık (0-255)
Font name — Yazı tipi adı
Font size — Yazı Boyutu
Disable pair header — Çift başlığını devre dışı bırak
Disable tf header — TF başlığını devre dışı bırak
Highlight the current Pair and TF — Mevcut Çifti ve TF'yi vurgulayın
Highlight text color — Metin rengini vurgula
Highlight border color — Kenarlık rengini vurgula
Highlight color for pair selection — Çift seçimi için rengi vurgulayın
Header text color — Başlık metni rengi
Table color — Masa rengi
Text color — Metin rengi
Color scheme — Renk uyumu
Uyarılar
Timeframes for alerts (separated by a space or semicolon) — Uyarılara ilişkin zaman dilimleri (boşluk veya noktalı virgülle ayrılmış)
Check alerts only on bar closing — Uyarıları yalnızca çubuk kapatıldığında kontrol edin
MACD line crosses Signal line Up — MACD çizgisi Yukarı Sinyal çizgisini geçiyor
MACD line crosses Signal line Down — MACD çizgisi Sinyal çizgisini geçiyor Aşağı
Zero level is crossed by MACD line — Sıfır seviyesi MACD çizgisi tarafından geçiliyor
Zero level is crossed by Signal line — Sıfır seviyesi Sinyal hattı tarafından geçiliyor
Pop up alert — Açılan uyarı
Push notifications — Push bildirimleri
E-mail notifications — E-posta Bildirimleri
Sound alert — Ses Alarmi
Açılan grafik
Enable Popup chart on startup — Başlangıçta Pop-up grafiğini etkinleştir
Visualization mode — Görselleştirme modu:
- Traditional (true) MACD
- MetaQuotes MACD
MACD line color — MACD çizgi rengi
Signal line color — Sinyal hattı rengi
Histogram color — Histogram rengi
Candle size — Mum boyutu
Width (pix) — Genişlik (piks)
Height (pix) — Yükseklik (piksel)
Y-offset (pix, +/-) — Y ofseti (piks, +/-)
Font size — Yazı Boyutu
Font name — Yazı tipi adı
Transparency (0-255) — Şeffaflık (0-255)
Enable text tooltip in the table — Tabloda metin ipucunu etkinleştir
Kısayol tuşları
Hotkey to show/hide the Dashboard — Kontrol Panelini göstermek/gizlemek için kısayol tuşu
Hotkey to enable/disable the Popup chart — Açılır pencere grafiğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için kısayol tuşu
Hotkey to toggle Arrows 'MACD crosses Signal line' — Okları değiştirmek için kısayol tuşu 'MACD Sinyal hattını geçiyor'
Hotkey to toggle Arrows 'MACD line crosses Zero level' — Okları değiştirmek için kısayol tuşu 'MACD çizgisi Sıfır seviyesini geçiyor'
Current Chart — Güncel Grafik
Show arrows when MACD crosses Signal line — MACD Sinyal çizgisini geçtiğinde okları göster
Code Buy (Lines crossover) — Kod Satın Alma (Satır geçişi)
Code Sell (Lines crossover) — Kod Satışı (Satır geçişi)
Show arrows when MACD line crosses Zero level — MACD çizgisi Sıfır seviyesini geçtiğinde okları göster
Code Buy (Zero crossover) — Kod Satın Alma (Sıfır geçiş)
Code Sell (Zero crossover) — Kod Satışı (Sıfır geçiş).
3/5/2025:
It covers all MACD indicator signals with a very well-designed dashboard that is easy to use. The settings are extremely detailed. Excellent work! Bravo!
6/27/2025 :
I've been a trader for 15 years... The developer is simply incredible! There aren’t many words—just amazing results. I've purchased many of his products—each one better than the last. The support is fantastic.
If someone wants a serious “view” of the market, these are the ultimate tools!
A thousand thanks, Taras! Keep up the great work!
P.S. I run Taras’s products 24/7 on a VPS. Every tool he has created provides professional-grade insights.