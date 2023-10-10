MACD Dashboard

Çoklu para birimi ve çoklu zaman dilimi göstergesi MACD. Kontrol paneli hem Geleneksel (gerçek) MACD'yi hem de MetaTrader'da yerleşik olan MACD'yi görüntüleyebilir.

Panelde göstergenin mevcut durumunu, MACD çizgilerinin hareket yönünü, kesişimlerini ve gösterge grafiğini içeren bir açılır pencereyi görebilirsiniz. Parametrelerde istediğiniz herhangi bir çift sembolü ve zaman dilimini belirleyebilirsiniz. Tarayıcı aynı zamanda birbirini kesen çizgiler ve Sıfır seviyesini geçen çizgiler hakkında da bildirim gönderebilir. Bir hücreye tıklandığında verilen sembol ve nokta açılır.

Ayrıca Fiyat ile MACD Çizgisi arasındaki ayrışmayı (Normal ve Gizli) ve Fiyat ile Histogram arasındaki ayrışmayı da görebilirsiniz.

Böylece, MACD ana çizgisi ile Sinyal çizgisinin veya Sıfır seviyesinin kesişimini bulmak için tüm zaman dilimlerindeki tüm çiftleri ve sembolleri kolayca tarayabilirsiniz.