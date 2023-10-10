MACD Dashboard

Indicador MACD multidivisa y multiplazo. El panel puede mostrar tanto el MACD tradicional (verdadero) como el MACD integrado en MetaTrader.
En el panel puede ver el estado actual del indicador: la dirección del movimiento de las líneas MACD, su intersección y una ventana emergente con el gráfico del indicador. En los parámetros puede especificar los pares-símbolos y plazos que desee. El escáner también puede enviar notificaciones sobre líneas que se cruzan entre sí y sobre líneas que cruzan el nivel Cero. Al hacer clic en una celda, se abre el símbolo y el punto indicados.
También puede ver la divergencia (regular y oculta) entre el precio y la línea MACD, y la divergencia entre el precio y el histograma.
Por lo tanto, puede escanear fácilmente todos los pares y símbolos de todos los períodos de tiempo para encontrar un cruce de la línea principal y de señal del MACD o del nivel cero.
La tecla de acceso rápido para mostrar/ocultar el Panel es "D" de forma predeterminada.
La tecla de acceso rápido para habilitar/deshabilitar el gráfico emergente es "C" de forma predeterminada.
Teclas de acceso rápido para alternar las flechas en el gráfico '1' y '2'.
El indicador (u "oscilador") MACD (media móvil de convergencia/divergencia) es una colección de tres series temporales calculadas a partir de datos históricos de precios, normalmente el precio de cierre. Estas tres series son: la serie MACD propiamente dicha, la serie "señal" o "promedio" y la serie "divergencia" que es la diferencia entre ambas. La serie MACD es la diferencia entre una media móvil exponencial (EMA) "rápida" (período corto) y una EMA "lenta" (período más largo) de la serie de precios. La serie promedio es una EMA de la propia serie MACD.
Parámetros
MACD
- Fast MA period — Período MA rápido: período para el cálculo promedio rápido
- Slow MA period — Período MA lento: período para el cálculo del promedio lento
- Signal MA period — Período MA de señal: período para promediar sus diferencias
- Applied price — Precio aplicado: tipo de precio que se utiliza
- Fast MA Method — Método Fast MA: tipo de suavizado para promedio rápido
- Slow MA Method — Método MA lento: tipo de suavizado para promedio lento
- Signal MA Method — Método Signal MA: tipo de suavizado para el promedio de señal. Los métodos pueden tener uno de los siguientes valores:
- Simple averaging - Promedio simple - SMA;
- Exponential averaging - Promedio exponencial - EMA;
- Smoothed averaging - Promedio suavizado - SMMA;
- Linear-weighted averaging - Promedio ponderado lineal - LWMA;
- Max bars to calculate (0-all bars) — Máximo de barras para calcular (0-todas las barras).
Panel
All calculation only on closed bars — Todos los cálculos solo en barras cerradas.
Set of Pairs (multi-symbol) — Conjunto de Pares (multisímbolo):
— Market Watch — Pares del "Market Watch" del MT;
— Specified manually — Especificado manualmente: pares especificados manualmente, en los parámetros "Pares".
— Current pair — Par actual: muestra solo el par actual.
Pairs (separated by a space or semicolon) — Pares (separados por un espacio o punto y coma)
Pairs (separated ONLY by a semicolon and have exact letter case) — Pares (separados SÓLO por punto y coma y con mayúsculas y minúsculas exactas)
Time Frames (separated by a space or semicolon) (multi time frame - MTF) — Marcos de tiempo (separados por un espacio o punto y coma) (marco de tiempo múltiple - MTF)
Sort pairs — ordenar pares
Clear the chart at startup — Limpiar el gráfico al inicio
Position on chart — Posición en el gráfico
X offset (pix) — Desplazamiento X (píxel)
Y offset (pix) — Desplazamiento Y (píxeles)
Allow to move the table manually — Permitir mover la mesa manualmente
Refresh dashboard every (seconds) — Actualizar el panel cada (segundos)
Open the pair in a new window — Abre el par en una nueva ventana.
Chart template — Plantilla de gráfico
Code arrow Up — Flecha de código arriba
Code arrow Down — Flecha de código hacia abajo
Code Stop — Código de parada
Color arrow Up — Flecha de color hacia arriba
Color arrow Down — Flecha de color hacia abajo
Color when the MACD line crosses the Signal line Up — Color cuando la línea MACD cruza la línea de señal Arriba
Color when the MACD line crosses the Signal line Down — Color cuando la línea MACD cruza la línea de señal hacia abajo
Color cell above Zero — Celda de color sobre cero
Color cell below Zero — Celda de color por debajo de cero
Transparency (0-255) — Transparencia (0-255)
Font name — Nombre de la fuente
Font size — Tamaño de fuente
Disable pair header — Deshabilitar encabezado de par
Disable tf header — Deshabilitar encabezado tf
Highlight the current Pair and TF — Resalte el par y TF actuales
Highlight text color — Resaltar color de texto
Highlight border color — Resaltar el color del borde
Highlight color for pair selection — Resalte el color para la selección de pares
Header text color — Color del texto del encabezado
Table color — Color de la mesa
Text color — Color de texto
Color scheme — Esquema de colores
Alertas
Timeframes for alerts (separated by a space or semicolon) — Plazos para las alertas (separados por un espacio o punto y coma)
Check alerts only on bar closing — Consulta alertas solo en cierre de bar
MACD line crosses Signal line Up — La línea MACD cruza la línea de señal hacia arriba
MACD line crosses Signal line Down — La línea MACD cruza la línea de señal hacia abajo
Zero level is crossed by MACD line — El nivel cero es cruzado por la línea MACD
Zero level is crossed by Signal line — El nivel cero es cruzado por la línea de señal
Pop up alert — alerta emergente
Push notifications — Notificaciones push
E-mail notifications — Notificaciónes de Correo Electrónico
Sound alert — Alerta sonora
gráfico emergente
Enable Popup chart on startup — Habilitar gráfico emergente al iniciar
Visualization mode — Modo de visualización:
- Traditional (true) MACD
- MetaQuotes MACD
MACD line color — Color de línea MACD
Signal line color — Color de la línea de señal
Histogram color — Color del histograma
Candle size — Tamaño de la vela
Width (pix) — Ancho (píxeles)
Height (pix) — Altura (foto)
Y-offset (pix, +/-) — Desplazamiento Y (pix, +/-)
Font size — Tamaño de fuente
Font name — Nombre de la fuente
Transparency (0-255) — Transparencia (0-255)
Enable text tooltip in the table — Habilitar información sobre herramientas de texto en la tabla
Teclas de acceso rápido
Hotkey to show/hide the Dashboard — Tecla de acceso rápido para mostrar/ocultar el Panel de control
Hotkey to enable/disable the Popup chart — Tecla de acceso rápido para habilitar/deshabilitar el gráfico emergente
Hotkey to toggle Arrows 'MACD crosses Signal line' — Tecla de acceso rápido para alternar las flechas 'MACD cruza la línea de señal'
Hotkey to toggle Arrows 'MACD line crosses Zero level' — Tecla de acceso rápido para alternar las flechas 'La línea MACD cruza el nivel cero'
Current Chart — Gráfico actual
Show arrows when MACD crosses Signal line — Mostrar flechas cuando MACD cruza la línea de señal
Code Buy (Lines crossover) — Compra de código (cruce de líneas)
Code Sell (Lines crossover) — Venta de código (cruce de líneas)
Show arrows when MACD line crosses Zero level — Mostrar flechas cuando la línea MACD cruza el nivel cero
Code Buy (Zero crossover) — Compra de código (cruce cero)
Code Sell (Zero crossover) — Venta de código (cruce cero).
3/5/2025:
It covers all MACD indicator signals with a very well-designed dashboard that is easy to use. The settings are extremely detailed. Excellent work! Bravo!
6/27/2025 :
I've been a trader for 15 years... The developer is simply incredible! There aren’t many words—just amazing results. I've purchased many of his products—each one better than the last. The support is fantastic.
If someone wants a serious “view” of the market, these are the ultimate tools!
A thousand thanks, Taras! Keep up the great work!
P.S. I run Taras’s products 24/7 on a VPS. Every tool he has created provides professional-grade insights.