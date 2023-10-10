MACD Dashboard

5
Indicador MACD multidivisa y multiplazo. El panel puede mostrar tanto el MACD tradicional (verdadero) como el MACD integrado en MetaTrader.

En el panel puede ver el estado actual del indicador: la dirección del movimiento de las líneas MACD, su intersección y una ventana emergente con el gráfico del indicador. En los parámetros puede especificar los pares-símbolos y plazos que desee. El escáner también puede enviar notificaciones sobre líneas que se cruzan entre sí y sobre líneas que cruzan el nivel Cero. Al hacer clic en una celda, se abre el símbolo y el punto indicados.

También puede ver la divergencia (regular y oculta) entre el precio y la línea MACD, y la divergencia entre el precio y el histograma.

Por lo tanto, puede escanear fácilmente todos los pares y símbolos de todos los períodos de tiempo para encontrar un cruce de la línea principal y de señal del MACD o del nivel cero.


La tecla de acceso rápido para mostrar/ocultar el Panel es "D" de forma predeterminada.
La tecla de acceso rápido para habilitar/deshabilitar el gráfico emergente es "C" de forma predeterminada.
Teclas de acceso rápido para alternar las flechas en el gráfico '1' y '2'.
El indicador (u "oscilador") MACD (media móvil de convergencia/divergencia) es una colección de tres series temporales calculadas a partir de datos históricos de precios, normalmente el precio de cierre. Estas tres series son: la serie MACD propiamente dicha, la serie "señal" o "promedio" y la serie "divergencia" que es la diferencia entre ambas. La serie MACD es la diferencia entre una media móvil exponencial (EMA) "rápida" (período corto) y una EMA "lenta" (período más largo) de la serie de precios. La serie promedio es una EMA de la propia serie MACD.

Parámetros

MACD
  • Fast MA period — Período MA rápido: período para el cálculo promedio rápido
  • Slow MA period — Período MA lento: período para el cálculo del promedio lento
  • Signal MA period — Período MA de señal: período para promediar sus diferencias
  • Applied price — Precio aplicado: tipo de precio que se utiliza
  • Fast MA Method — Método Fast MA: tipo de suavizado para promedio rápido
  • Slow MA Method — Método MA lento: tipo de suavizado para promedio lento
  • Signal MA Method — Método Signal MA: tipo de suavizado para el promedio de señal. Los métodos pueden tener uno de los siguientes valores:
    • Simple averaging - Promedio simple - SMA;
    • Exponential averaging - Promedio exponencial - EMA;
    • Smoothed averaging - Promedio suavizado - SMMA;
    • Linear-weighted averaging - Promedio ponderado lineal - LWMA;
  • Max bars to calculate (0-all bars) — Máximo de barras para calcular (0-todas las barras).

Panel
All calculation only on closed bars — Todos los cálculos solo en barras cerradas.
Set of Pairs (multi-symbol) — Conjunto de Pares (multisímbolo):
— Market Watch — Pares del "Market Watch" del MT;
— Specified manually — Especificado manualmente: pares especificados manualmente, en los parámetros "Pares".
— Current pair — Par actual: muestra solo el par actual.
Pairs (separated by a space or semicolon) — Pares (separados por un espacio o punto y coma)
Pairs (separated ONLY by a semicolon and have exact letter case) — Pares (separados SÓLO por punto y coma y con mayúsculas y minúsculas exactas)
Time Frames (separated by a space or semicolon) (multi time frame - MTF) — Marcos de tiempo (separados por un espacio o punto y coma) (marco de tiempo múltiple - MTF)
Sort pairs — ordenar pares
Clear the chart at startup — Limpiar el gráfico al inicio
Position on chart — Posición en el gráfico
X offset (pix) — Desplazamiento X (píxel)
Y offset (pix) — Desplazamiento Y (píxeles)
Allow to move the table manually — Permitir mover la mesa manualmente
Refresh dashboard every (seconds) — Actualizar el panel cada (segundos)
Open the pair in a new window — Abre el par en una nueva ventana.
Chart template — Plantilla de gráfico
Code arrow Up — Flecha de código arriba
Code arrow Down — Flecha de código hacia abajo
Code Stop — Código de parada
Color arrow Up — Flecha de color hacia arriba
Color arrow Down — Flecha de color hacia abajo
Color when the MACD line crosses the Signal line Up — Color cuando la línea MACD cruza la línea de señal Arriba
Color when the MACD line crosses the Signal line Down — Color cuando la línea MACD cruza la línea de señal hacia abajo
Color cell above Zero — Celda de color sobre cero
Color cell below Zero — Celda de color por debajo de cero
Transparency (0-255) — Transparencia (0-255)
Font name — Nombre de la fuente
Font size — Tamaño de fuente
Disable pair header — Deshabilitar encabezado de par
Disable tf header — Deshabilitar encabezado tf
Highlight the current Pair and TF — Resalte el par y TF actuales
Highlight text color  — Resaltar color de texto
Highlight border color  — Resaltar el color del borde
Highlight color for pair selection — Resalte el color para la selección de pares
Header text color — Color del texto del encabezado
Table color — Color de la mesa
Text color — Color de texto
Color scheme — Esquema de colores

Alertas
Timeframes for alerts (separated by a space or semicolon) — Plazos para las alertas (separados por un espacio o punto y coma)
Check alerts only on bar closing — Consulta alertas solo en cierre de bar
MACD line crosses Signal line Up — La línea MACD cruza la línea de señal hacia arriba
MACD line crosses Signal line Down — La línea MACD cruza la línea de señal hacia abajo
Zero level is crossed by MACD line — El nivel cero es cruzado por la línea MACD
Zero level is crossed by Signal line — El nivel cero es cruzado por la línea de señal
Pop up alert — alerta emergente
Push notifications — Notificaciones push
E-mail notifications — Notificaciónes de Correo Electrónico
Sound alert — Alerta sonora

gráfico emergente
Enable Popup chart on startup — Habilitar gráfico emergente al iniciar
Visualization mode — Modo de visualización:
  • Traditional (true) MACD
  • MetaQuotes MACD
MACD line color — Color de línea MACD
Signal line color — Color de la línea de señal
Histogram color — Color del histograma
Candle size — Tamaño de la vela
Width (pix) — Ancho (píxeles)
Height (pix) — Altura (foto)
Y-offset (pix, +/-) — Desplazamiento Y (pix, +/-)
Font size — Tamaño de fuente
Font name — Nombre de la fuente
Transparency (0-255) — Transparencia (0-255)
Enable text tooltip in the table — Habilitar información sobre herramientas de texto en la tabla

Teclas de acceso rápido
Hotkey to show/hide the Dashboard — Tecla de acceso rápido para mostrar/ocultar el Panel de control
Hotkey to enable/disable the Popup chart — Tecla de acceso rápido para habilitar/deshabilitar el gráfico emergente
Hotkey to toggle Arrows 'MACD crosses Signal line' — Tecla de acceso rápido para alternar las flechas 'MACD cruza la línea de señal'
Hotkey to toggle Arrows 'MACD line crosses Zero level' — Tecla de acceso rápido para alternar las flechas 'La línea MACD cruza el nivel cero'

Current Chart — Gráfico actual
Show arrows when MACD crosses Signal line — Mostrar flechas cuando MACD cruza la línea de señal
Code Buy (Lines crossover) — Compra de código (cruce de líneas)
Code Sell (Lines crossover) — Venta de código (cruce de líneas)
Show arrows when MACD line crosses Zero level — Mostrar flechas cuando la línea MACD cruza el nivel cero
Code Buy (Zero crossover) — Compra de código (cruce cero)
Code Sell (Zero crossover) — Venta de código (cruce cero).
Comentarios 2
MP_mpap
569
MP_mpap 2025.03.05 20:09 
 

3/5/2025:

It covers all MACD indicator signals with a very well-designed dashboard that is easy to use. The settings are extremely detailed. Excellent work! Bravo!

6/27/2025 :

I've been a trader for 15 years... The developer is simply incredible! There aren’t many words—just amazing results. I've purchased many of his products—each one better than the last. The support is fantastic.

If someone wants a serious “view” of the market, these are the ultimate tools!

A thousand thanks, Taras! Keep up the great work!

P.S. I run Taras’s products 24/7 on a VPS. Every tool he has created provides professional-grade insights.

Brinol1
22
Brinol1 2024.12.13 01:11 
 

Extremely well designed and coded indi, if you use the MACD for finding pullbacks and other trades you wont need anything else to keep an eye on all your instruments. Fantastic Indicator.

Productos recomendados
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra el patrón armónico Shark (véase la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez c
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indicadores
El indicador Forex Wave Wold MT4 está diseñado para buscar ondas de Wolfe y mostrarlas en la ventana actual del terminal comercial. Excelente indicador para los comerciantes que utilizan en el comercio de la onda de Wolfe. Su uso en estrategias comerciales aumentará significativamente su eficiencia y rentabilidad. INFORMACIÓN DEL INDICADOR A diferencia de otros indicadores de ondas Wolfe, el indicador Forex Wave Wold MT4 tiene una serie de características que aumentan significativamente su efi
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicadores
Le presentamos el indicador "Candle closing counter", que se convertirá en su asistente indispensable en el mundo del trading. Es por eso que saber cuándo se cerrará la vela puede ayudar: Si usted tiene gusto de negociar usando patrones de la vela, usted sabrá cuando la vela será cerrada. Este indicador le permitirá comprobar si se ha formado un patrón conocido y si hay una posibilidad de negociación. El indicador le ayudará a prepararse para la apertura del mercado y el cierre del mercado. P
DeMarker Alerts
Yurij Izyumov
Indicadores
Puede evitar la monitorización constante de la pantalla del ordenador a la espera de la señal DeMarker mientras recibe notificaciones push a un terminal móvil o una alerta sonora en la pantalla sobre todos los eventos requeridos, mediante el uso de este indicador - DeMarker Alerts. De hecho, es la sustitución del indicador estándar con el que nunca se perderá las señales del oscilador. Si usted no sabe los beneficios de DeMarker o cómo usarlo, por favor lea aquí . Si necesita señales de un indic
Multi TimeFrames MACD Signals
Valter Pegoraro
Indicadores
Este indicador se basa en el MACD en uno o más marcos temporales y en cualquier par cruzado de divisas. El indicador genera un mensaje de alerta cuando detecta una señal de compra o de venta. También dibuja una barra vertical en el gráfico de precios: verde para compra o roja para venta, amarilla si es plana. Los mensajes de alerta y las barras verticales de COMPRA o VENTA, se generan cuando el MACD es consistente para todos los marcos temporales elegidos , de lo contrario se genera una señal PL
Wolfe Wave Scanner MT4
Reza Aghajanpour
4.64 (11)
Indicadores
** Todos los Símbolos x Todos los Plazos escanean con solo presionar el botón del escáner ** *** Ponte en contacto conmigo para enviarte instrucciones y añadirte al "grupo Wolfe Wave Scanner" para compartir o ver experiencias con otros usuarios. Introducción: Una Onda de Wolfe se crea con patrones de cinco ondas en el precio. Muestra la oferta y la demanda y una lucha hacia un precio de equilibrio. Estas ondas de acciones de precios pueden ayudar a los operadores a identificar los límites de la
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump es un sistema de negociación semiautomático totalmente acabado. En forma de flechas, las señales se muestran en la pantalla para la apertura y cierre de operaciones. Todo lo que necesita es seguir las instrucciones del indicador. Cuando el indicador muestra una flecha azul, es necesario abrir una orden de compra. Cuando el indicador muestra una flecha roja, es necesario abrir una orden de venta. Cierre las órdenes cuando el indicador dibuje una cruz amarilla. Para obtener el resultado
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicadores
El indicador muestra los datos del oscilador estocástico de un marco temporal superior en el gráfico. Las líneas principal y de señal se muestran en una ventana separada. La respuesta escalonada no se suaviza. El indicador es útil para practicar estrategias "manuales" de comercio de divisas, que utilizan los datos de varias pantallas con diferentes marcos temporales de un solo símbolo. El indicador utiliza una configuración idéntica a la estándar y una lista desplegable para seleccionar el marco
MACDivergence MTF
Pavel Zamoshnikov
4.29 (7)
Indicadores
Ideas avanzadas del popular indicador MACD: Detecta y muestra divergencias clásicas e inversas (tres métodos de detección de divergencias). Utiliza colores diferentes para resaltar una tendencia alcista y una tendencia bajista. Dos métodos para determinar una tendencia: а) MACD cruza el nivel 0 (señal clásica); б) El MACD cruza su propia media (señal temprana). Este es un indicador multi-marco de tiempo: puede mostrar datos MACD de otros marcos de tiempo. Dos métodos de dibujo: histograma clásic
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicadores
El indicador muestra señales según la estrategia de Bill Williams en el gráfico. La versión demo del indicador tiene las mismas características que la de pago, excepto que sólo puede funcionar en una cuenta demo . La señal "Primer Sabio" se forma cuando hay una barra divergente con angulación. Barra divergente alcista - con mínimo inferior y precio de cierre en la mitad superior. Barra divergente bajista - con el máximo más alto y el precio de cierre en la mitad inferior. La angulación se forma
FREE
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicadores
EZZ Elite Zig Zag es un indicador para el terminal MetaTrader 4. Este indicador traza el pico de la tendencia basada en la inversión del mercado, mostrando así diversas oportunidades en el mercado financiero. EZZ Elite Zig Zag es una herramienta visual, intuitiva y fácil de entender y utilizar. Pruébelo usted mismo descargándoselo gratis. Autor Paulo Rocha todos los derechos reservados
SuperTrend V
Muhammad Hassaan
Indicadores
*Este es el indicador TradingView convertido a mql4* El indicador SuperTrend V es una popular herramienta de análisis técnico utilizada para identificar tendencias y posibles cambios de tendencia en los mercados financieros. Se basa en el concepto del indicador SuperTrend pero incorpora características y variaciones adicionales. El indicador SuperTrend V utiliza una combinación de acción del precio y volatilidad para determinar la dirección de la tendencia y generar señales de trading. Estos so
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indicadores
Patrones gráficos Detecta 15 patrones (Triángulo ascendente, Triángulo descendente, Cuña ascendente, Cuña descendente, Bandera alcista, Bandera bajista, Rectángulo alcista, Rectángulo bajista, Triángulo simétrico, Cabeza y hombros, Cabeza y hombros invertidos, Triple techo, Triple suelo, Doble techo, Doble suelo). Utiliza datos históricos para calcular la probabilidad de éxito de cada patrón (posibilidad de filtrar la notificación en función de la probabilidad de éxito) da indicaciones gráficas
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator es un indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente! - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado: 20 opciones para el parámetro "Precio para el cálculo". - El oscilador más suave jamás desarrollado. - Color verde para tendencias alcistas, color rojo para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de 5, valores de sobrecompra: por encima de 95. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar c
PZ The Zone
PZ TRADING SLU
4.33 (3)
Indicadores
Este indicador muestra señales de compra o venta según la definición de Bill Williams de la Zona de Negociación. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de usar y entender Evita operar en mercados planos Indicador determinista con reglas claras El indicador no repinta Implementa alertas de todo tipo Tiene implicaciones directas para el trading Una flecha azul es una señal de compra Una flecha roja es una señal de venta Según Bill
FREE
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicadores
Indicador PABT Pattern - es el sistema clásico de uno de los patrones de señal. Lógica del indicador - el Hi & Lo de la barra está completamente dentro del rango de la barra anterior, busque negociarlos como retroceso en la tendencia. Si el indicador encuentra el patrón PABT, dibuja dos líneas y una flecha que muestran la tendencia. - Primera línea - es el punto de entrada y el dibujo en: 1. 1. En el máximo de la barra de señal o en el medio de la barra de señal (dependiendo del modo del indicad
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicadores
Los indicadores [ZhiBiCCI] son ​​adecuados para todos los ciclos de uso y también son adecuados para todas las variedades de mercado. [ZhiBiCCI] La línea verde sólida es una reversión de la divergencia alcista. La línea de puntos verde es una divergencia alcista clásica. [ZhiBiCCI] La línea continua hacia el rojo es una divergencia bajista inversa. La línea roja punteada es una divergencia bajista clásica. [ZhiBiCCI] puede configurarse en los parámetros (Alerta, Enviar correo, Enviar notifica
TrendInChannel
Andriy Sydoruk
Indicadores
Este indicador es el líder indiscutible entre los indicadores. Y para esta afirmación hay una buena razón. ¡El indicador construye un canal de muy alta calidad en el que genera señales para entrar! Lo que es la estrategia ideal para el comerciante, ya que el comerciante siempre duda a la hora de elegir una estrategia para el trabajo. Es decir, este indicador le permitirá resolver el dilema de elegir un trabajo por tendencia o al canal, ya que combina estos dos conceptos básicos. Trabajar con e
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Indicadores
Mercado libre estructura zig zag para ayudar en la acción del precio de comercio de las capturas de pantalla describen cómo utilizar y cómo detectar los patrones de la nueva versión viene con alertas, alerta por correo electrónico y alerta de notificación push se puede utilizar en todos los pares se puede utilizar en todos los plazos puede añadir indicadores de confirmación adicionales el indicador le muestra sus máximos y mínimos más altos así como sus mínimos y máximos más bajos la indicación
FREE
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
El indicador PipFinite de Th3Eng se basa en un excelente análisis de la dirección de la tendencia correcta con algoritmos personalizados perfectos. Muestra la verdadera dirección y el mejor punto para empezar a operar. Con punto StopLoss y tres puntos Take Profit. También muestra el pivote derecho del precio y los puntos pequeños para reemplazar el soporte dinámico y el canal de resistencia, que rodea el precio. Y por último se dibuja un cuadro muy útil en el lado izquierdo en el gráfico incluye
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Estrella de la Mañana" para MT4. - El indicador "Estrella de la Mañana" es muy potente para operar con Price Action: Sin repintado ni retraso. - Detecta patrones alcistas de Estrella de la Mañana en el gráfico: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC, móvil y correo electrónico. - También está disponible su hermano bajista, el indicador "Estrella de la Tarde" (siga el enlace a continuación). - El indicador "Estrella de la Mañana" es exce
RVI with 2 Moving Averages mt
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "RVI y 2 Medias Móviles" para MT4. Sin repintado. - El Índice de Vigor Relativo (RVI) es un indicador técnico de momentum muy útil en mercados de tendencia. - El indicador "RVI y 2 Medias Móviles" permite ver las Medias Móviles Rápidas y Lentas del oscilador RVI. - Es ideal para operar con momentum, especialmente en marcos temporales amplios: D1, H4, H1, M30. - Es muy fácil de configurar mediante parámetros y se puede utilizar en cualquier marco temporal. - Puede ver las
FXC iMACD DivergencE MT4
Zsolt Haromszeki
Indicadores
FXC iMACD-DivergencE Indicador MT4 Este es un indicador MACD avanzado que encuentra divergencias de giro de tendencia en el símbolo actual. El indicador detecta la divergencia entre el MACD y los movimientos del precio como un fuerte patrón de giro de tendencia. Características principales: Ajustes avanzados de divergencia Precio basado en precios de Cierre, Apertura o Máximo/Mínimo Da señales de compra/venta abiertas Notificaciones PUSH Envío de e-mail Alerta emergente Panel de información pers
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicadores
Introducción Es una práctica común para los operadores profesionales ocultar su stop loss / take profit a sus brokers. Ya sea por mantener su estrategia para ellos mismos o por miedo a que su broker trabaje en su contra. Usando este indicador, los puntos de stop loss / take profit serán dibujados en el gráfico del producto usando el precio de oferta. Así, usted puede ver exactamente cuando el precio es alcanzado y cerrarlo manualmente. Uso Una vez fijado al gráfico, el indicador escanea las órd
Trend Duration Forecast MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Trend Duration Forecast MT4 está diseñado para estimar la duración probable de una tendencia alcista o bajista. Utilizando una Media Móvil Hull (HMA) para detectar cambios direccionales, rastrea la duración de cada tendencia histórica y calcula un promedio para pronosticar cuánto tiempo es estadísticamente probable que continúe la tendencia actual. Esto permite a los operadores visualizar tanto la fuerza de la tendencia en tiempo real como las posibles zonas de agotamiento con una c
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Otros productos de este autor
Dashboard Stochastic Multicurrency for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indicadores
Modificación multidivisa y multitemporal del Oscilador Estocástico. Puede especificar las monedas y plazos que desee en los parámetros. El panel muestra los valores actuales y las intersecciones de las líneas - Señal y Principal (cruce estocástico). Además, el indicador puede enviar notificaciones cuando se cruzan niveles de sobrecompra y sobreventa. Al hacer clic en una celda con un punto, se abrirá este símbolo y punto. Este es el escáner MTF. De manera similar al medidor de fortaleza de la m
ZigZag Lines MTF
Taras Slobodyanik
4.38 (13)
Indicadores
Indicador ZigZag de múltiples marcos temporales. Muestra las líneas horizontales de soporte/resistencia y sus rupturas, además de dibujar los objetivos actuales del mercado. También puede mostrar líneas del indicador Fractales y velas de otros períodos (hasta Trimestral). Indicador: conecta mínimos y máximos clave para mostrar líneas de tendencia. El indicador vuelve a dibujar el último punto (actual) y, en algunos casos, puede cambiar los últimos 2 o 3 puntos. Todas las líneas están dibujada
ZigZag Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indicadores
Modificación multidivisa y multitemporal del indicador ZigZag. Muestra la dirección actual del mercado, la altura del último movimiento, el número de barras de este movimiento y la ruptura del punto anterior del ZigZag (línea horizontal). Este es el escáner MTF. Puede especifcar las monedas y plazos que desee en los parámetros. Además, el panel puede enviar notificaciones cuando el ZigZag cambia de dirección o cuando se produce un avance en el punto anterior. Al hacer clic en una celda con un
Time Scale for MT5
Taras Slobodyanik
4.75 (28)
Indicadores
El indicador dibuja la escala de tiempo en el gráfico. Puede especificar el desfase horario, ajustar el tamaño y la fuente a mostrar en el gráfico (muestra su hora local en el gráfico en lugar de la hora MT ). También puede seleccionar el formato deseado para mostrar la fecha y la hora. Puede estar interesado en mi otro producto , que contiene una versión más avanzada de la Escala de Tiempo . También puede encontrar mis otros productos aquí Parámetros Horas (cambio de hora) - cambio de hora (ho
FREE
MA Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indicadores
Modificación multidivisa y multitemporal del indicador Media Móvil (MA). En el tablero puede ver el estado actual del indicador: rupturas y toques (por precio) de Fast MA y Slow MA, así como la intersección de las líneas MA entre sí (cruce de media móvil). En los parámetros puede especificar las monedas y plazos que desee. Además, el indicador puede enviar notificaciones sobre el precio que toca las líneas y sobre su cruce. Al hacer clic en una celda con un punto, se abrirá este símbolo y punto
ADX Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indicadores
El indicador ADX se utiliza para determinar la tendencia y su fuerza. La dirección del precio se muestra mediante los valores +DI y -DI, y el valor ADX muestra la fuerza de la tendencia. Si +DI está por encima de -DI, entonces el mercado está en una tendencia alcista, si por el contrario, está en una tendencia bajista. Si ADX está por debajo de 20, entonces no hay una dirección definida. Tan pronto como el indicador supera este nivel, comienza una tendencia de fuerza media. Los valores superior
Lines Profit Loss MT5
Taras Slobodyanik
4.62 (13)
Indicadores
El indicador muestra ganancias (pérdidas) en el símbolo actual. Puede arrastrar y soltar libremente la línea para mostrar la ganancia o pérdida actual. Puedes encontrar mis productos   aquí Parámetros Calculation in money or in points — calcula la ganancia/pérdida en puntos o en dinero. Add pending orders to calculate — tenga en cuenta las órdenes pendientes en los cálculos. Magic Number (0 - all orders on symbol) — número mágico, si es necesario evaluar órdenes específicas. Offset for first
FREE
ADX Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (5)
Indicadores
El indicador ADX se utiliza para determinar la tendencia y su fuerza. La dirección del precio se muestra mediante los valores +DI y -DI, y el valor ADX muestra la fuerza de la tendencia. Si +DI está por encima de -DI, entonces el mercado está en una tendencia alcista, si por el contrario, está en una tendencia bajista. Si ADX está por debajo de 20, entonces no hay una dirección definida. Tan pronto como el indicador supera este nivel, comienza una tendencia de fuerza media. Los valores superior
Inside Bar Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (3)
Indicadores
Indicador multidivisa y multitemporal Inside Bar (IB). En los parámetros, puede especificar las monedas y plazos que desee. El panel muestra el último patrón de barra interior (y barra madre) encontrado, la posición actual del precio y la ruptura de los niveles de las barras madre e interior. Puede establecer el tamaño y el color de las barras y el texto de las celdas. El indicador también puede enviar notificaciones cuando se superan los niveles. Al hacer clic en una celda con un punto, se abr
Heikin Ashi Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (5)
Indicadores
Indicador Heikin Ashi multidivisa y multiplazo. Muestra el estado actual del mercado. En el panel del escáner puede ver la dirección, la fuerza y el número de barras de la tendencia actual. Las velas de Consolidación/Reversión también se muestran usando colores. Puede especificar las monedas y períodos que desee en los parámetros. Además, el indicador puede enviar notificaciones cuando cambia la tendencia o cuando aparecen velas de reversión y consolidación (dojis). Al hacer clic en una celda,
Bollinger Bands Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Indicadores
Modificación multidivisa y multitemporal del indicador Bandas de Bollinger. En el tablero puedes ver rupturas y toques de las Bandas de Bollinger. En los parámetros puede especificar las monedas y plazos que desee. El indicador también puede enviar notificaciones cuando el precio toca las Bandas de Bollinger, cuando la volatilidad actual cambia (se expande o cae) y cuando el precio toca todas las bandas. Al hacer clic en una celda con un punto, se abrirá este símbolo y punto. Este es el escáner
Bollinger Bands Dashboard MT4
Taras Slobodyanik
5 (3)
Indicadores
Modificación multidivisa y multitemporal del indicador Bandas de Bollinger. En el tablero puedes ver rupturas y toques de las Bandas de Bollinger. En los parámetros puede especificar las monedas y plazos que desee. El indicador también puede enviar notificaciones cuando el precio toca las Bandas de Bollinger, cuando la volatilidad actual cambia (se expande o cae) y cuando el precio toca todas las bandas. Al hacer clic en una celda con un punto, se abrirá este símbolo y punto. Este es el escáner
MA Dashboard
Taras Slobodyanik
4.5 (2)
Indicadores
Modificación multidivisa y multitemporal del indicador Media Móvil (MA). En el tablero puede ver el estado actual del indicador: rupturas y toques (por precio) de Fast MA y Slow MA, así como la intersección de las líneas MA entre sí (cruce de media móvil). En los parámetros puede especificar las monedas y plazos que desee. Además, el indicador puede enviar notificaciones sobre el precio que toca las líneas y sobre su cruce. Al hacer clic en una celda con un punto, se abrirá este símbolo y punto
Dashboard RSI Multicurrency for MT5
Taras Slobodyanik
4.83 (6)
Indicadores
Modificación multidivisa y multitemporal del indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI). Puede especificar las monedas y plazos que desee en los parámetros. Además, el panel puede enviar notificaciones cuando se cruzan niveles de sobrecompra y sobreventa. Al hacer clic en una celda con un punto, se abrirá este símbolo y punto. Este es el escáner MTF. La clave para ocultar el panel del gráfico es "D" de forma predeterminada. De manera similar al medidor de fortaleza de la moneda, el Panel puede
ZigZag Lines MTF for MT5
Taras Slobodyanik
5 (11)
Indicadores
Indicador ZigZag de múltiples marcos temporales. Muestra las líneas horizontales de soporte/resistencia y sus rupturas, además de dibujar los objetivos actuales del mercado. También puede mostrar líneas del indicador Fractales y velas de otros períodos (hasta Trimestral). Indicador: conecta mínimos y máximos clave para mostrar líneas de tendencia. El indicador vuelve a dibujar el último punto (actual) y, en algunos casos, puede cambiar los últimos 2 o 3 puntos. Todas las líneas están dibujada
Lines Profit Loss
Taras Slobodyanik
4.63 (16)
Indicadores
El indicador muestra ganancias (pérdidas) en el símbolo actual. Puede arrastrar y soltar libremente la línea para mostrar la ganancia o pérdida actual. Puedes encontrar mis productos aquí Parámetros Calculation in money or in points — calcula la ganancia/pérdida en puntos o en dinero. Add pending orders to calculate — tenga en cuenta las órdenes pendientes en los cálculos. Magic Number (0 - all orders on symbol) — número mágico, si es necesario evaluar órdenes específicas. Offset for first dr
FREE
ZigZag Dashboard for MT4
Taras Slobodyanik
4.8 (5)
Indicadores
Modificación multidivisa y multitemporal del indicador ZigZag. Muestra la dirección actual del mercado, la altura del último movimiento, el número de barras de este movimiento y la ruptura del punto anterior del ZigZag (línea horizontal). Este es el escáner MTF. Puede especificar las monedas y plazos que desee en los parámetros. Además, el panel puede enviar notificaciones cuando el ZigZag cambia de dirección o cuando se produce un avance en el punto anterior. Al hacer clic en una celda con un
News Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
Utilidades
Este panel muestra noticias actuales de tres fuentes: del sitio web ForexFactory.com (calendario FFC), del sitio web Investing.com y del calendario económico de mql5.com. Puede ordenar las noticias por impacto y por país y mostrarlas en el gráfico con un solo clic. Al mantener presionada la tecla 'Ctrl', puede seleccionar varias 'monedas' o 'impactos' diferentes para ordenar. Además, esta utilidad muestra no solo el pronóstico, sino también los valores reales después de que aparecen en el sitio
Pro Sessions MT4
Taras Slobodyanik
4.75 (4)
Indicadores
Este es un indicador de sesiones de negociación que puede mostrar todos los niveles (Apertura-Alto-Bajo-Cierre) durante cuatro sesiones. El indicador también puede predecir los niveles de sesión. Las sesiones se pueden dibujar con líneas o rectángulos (vacíos o rellenos), las líneas se pueden extender a la siguiente sesión. Puede ocultar/mostrar fácilmente cada sesión presionando las teclas de acceso rápido (de forma predeterminada, '1', '2', '3', '4'). Puede ver líneas ASR (rango de sesión pr
Dashboard RSI Multicurrency
Taras Slobodyanik
5 (6)
Indicadores
Modificación multidivisa y multitemporal del indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI). Puede especificar las monedas y plazos que desee en los parámetros. Además, el panel puede enviar notificaciones cuando se cruzan niveles de sobrecompra y sobreventa. Al hacer clic en una celda con un punto, se abrirá este símbolo y punto. Este es el escáner MTF. La clave para ocultar el panel del gráfico es "D" de forma predeterminada. De manera similar al medidor de fortaleza de la moneda, el Panel puede
CCI Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Indicadores
Modificación multidivisa y multitemporal del indicador Commodity Channel Index (CCI). Puede especificar las monedas y plazos que desee en los parámetros. Además, el panel puede enviar notificaciones cuando se cruzan niveles de sobrecompra y sobreventa. Al hacer clic en una celda con un punto, se abrirá este símbolo y punto. Este es el escáner MTF. La clave para ocultar el panel del gráfico es "D" de forma predeterminada. Parámetros CCI Period — período promedio. CCI Applied price — tipo de
Pro Sessions MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Indicadores
Este es un indicador de sesiones de negociación que puede mostrar todos los niveles (Apertura-Alto-Bajo-Cierre) durante cuatro sesiones. El indicador también puede predecir los niveles de sesión. Las sesiones se pueden dibujar con líneas o rectángulos (vacíos o rellenos), las líneas se pueden extender a la siguiente sesión. Puede ocultar/mostrar fácilmente cada sesión presionando las teclas de acceso rápido (de forma predeterminada, '1', '2', '3', '4'). Puede ver líneas   ASR (rango de sesión
Time Scale
Taras Slobodyanik
4.86 (14)
Indicadores
El indicador dibuja la escala de tiempo en el gráfico. Puede especificar el desfase horario, ajustar el tamaño y el tipo de letra que se mostrará en el gráfico (mostrará su hora local en el gráfico en lugar de la hora MT). También puede seleccionar el formato deseado para mostrar la fecha y la hora. Mientras mantiene pulsado el botón central del ratón y mueve el cursor, aparecerá un control deslizante en la escala. Puede estar interesado en mi otro producto , que contiene una versión más avanza
FREE
Gann Square of 144
Taras Slobodyanik
5 (6)
Indicadores
Gann Box (o Gann Square) es un método de análisis de mercado basado en el artículo "Fórmula matemática para predicciones de mercado" de W.D. Gann. Este indicador puede trazar tres modelos de cuadrados: 90, 52 (104), 144. Hay seis variantes de cuadrículas y dos variantes de arcos. Puede trazar varios cuadrados en un gráfico simultáneamente. Parámetros Square — Selección de un modelo de cuadrado de Gann: 90 — cuadrado de 90 (o cuadrado de nueve); 52 (104) — cuadrado de 52 (o 104); 144 — cuadrad
Dashboard Stochastic Multicurrency
Taras Slobodyanik
5 (13)
Indicadores
Modificación multidivisa y multitemporal del Oscilador Estocástico. Puede especificar las monedas y plazos que desee en los parámetros. El panel muestra los valores actuales y las intersecciones de las líneas - Señal y Principal (cruce estocástico). Además, el indicador puede enviar notificaciones cuando se cruzan niveles de sobrecompra y sobreventa. Al hacer clic en una celda con un punto, se abrirá este símbolo y punto. Este es el escáner MTF. De manera similar al medidor de fortaleza de la m
Magnifier Ruler Crosshair
Taras Slobodyanik
5 (2)
Utilidades
El indicador tiene tres herramientas principales: lupa (gráfico con zoom), regla (escalas de tiempo y precio) y punto de mira. Puedes moverlo con el mouse y personalizar diferentes formatos de visualización, personalizar el tamaño y el color de cada elemento. La Lupa (gráfico de zoom) le permite mostrar velas de cualquier período de tiempo y en diferentes escalas. Teclas de acceso rápido predeterminadas: 'Q' - período de tiempo más alto, 'A' - período de tiempo más bajo, 'W' - disminuir el tam
Magnifier Ruler Crosshair for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Utilidades
El indicador tiene tres herramientas principales: lupa (gráfico con zoom), regla (escalas de tiempo y precio) y punto de mira. Puedes moverlo con el mouse y personalizar diferentes formatos de visualización, personalizar el tamaño y el color de cada elemento. La Lupa   (gráfico de zoom) le permite mostrar velas de cualquier período de tiempo y en diferentes escalas. Teclas de acceso rápido predeterminadas: 'Q' - período de tiempo más alto, 'A' - período de tiempo más bajo, 'W' - disminuir el t
Inside Bar Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indicadores
Indicador multidivisa y multitemporal Inside Bar (IB). En los parámetros, puede especificar las monedas y plazos que desee. El panel muestra el último patrón de barra interior (y barra madre) encontrado, la posición actual del precio y la ruptura de los niveles de las barras madre e interior. Puede establecer el tamaño y el color de las barras y el texto de las celdas. El indicador también puede enviar notificaciones cuando se superan los niveles. Al hacer clic en una celda con un punto, se abr
Heikin Ashi Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indicadores
Indicador Heikin Ashi multidivisa y multiplazo. Muestra el estado actual del mercado. En el panel del escáner puede ver la dirección, la fuerza y el número de barras de la tendencia actual. Las velas de Consolidación/Reversión también se muestran usando colores. Puede especificar las monedas y períodos que desee en los parámetros. Además, el indicador puede enviar notificaciones cuando cambia la tendencia o cuando aparecen velas de reversión y consolidación (dojis). Al hacer clic en una celda,
Fractals Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Indicadores
Modificación multidivisa y multitemporal del indicador Fractales. Muestra los dos últimos fractales: su secuencia (y cuál está roto) o la distancia entre ellos. Puede especificar las monedas y plazos que desee en los parámetros. Además, el panel puede enviar notificaciones sobre la ruptura de un fractal. Al hacer clic en una celda con un punto, se abrirá este símbolo y punto. Este es el escáner MTF. La clave para ocultar el panel del gráfico es "D" de forma predeterminada. Parámetros Calcula
Filtro:
MP_mpap
569
MP_mpap 2025.03.05 20:09 
 

3/5/2025:

It covers all MACD indicator signals with a very well-designed dashboard that is easy to use. The settings are extremely detailed. Excellent work! Bravo!

6/27/2025 :

I've been a trader for 15 years... The developer is simply incredible! There aren’t many words—just amazing results. I've purchased many of his products—each one better than the last. The support is fantastic.

If someone wants a serious “view” of the market, these are the ultimate tools!

A thousand thanks, Taras! Keep up the great work!

P.S. I run Taras’s products 24/7 on a VPS. Every tool he has created provides professional-grade insights.

Brinol1
22
Brinol1 2024.12.13 01:11 
 

Extremely well designed and coded indi, if you use the MACD for finding pullbacks and other trades you wont need anything else to keep an eye on all your instruments. Fantastic Indicator.

Respuesta al comentario