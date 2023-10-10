MACD Dashboard

Indicador MACD multidivisa y multiplazo. El panel puede mostrar tanto el MACD tradicional (verdadero) como el MACD integrado en MetaTrader.





En el panel puede ver el estado actual del indicador: la dirección del movimiento de las líneas MACD, su intersección y una ventana emergente con el gráfico del indicador. En los parámetros puede especificar los pares-símbolos y plazos que desee. El escáner también puede enviar notificaciones sobre líneas que se cruzan entre sí y sobre líneas que cruzan el nivel Cero. Al hacer clic en una celda, se abre el símbolo y el punto indicados.





También puede ver la divergencia (regular y oculta) entre el precio y la línea MACD, y la divergencia entre el precio y el histograma. Por lo tanto, puede escanear fácilmente todos los pares y símbolos de todos los períodos de tiempo para encontrar un cruce de la línea principal y de señal del MACD o del nivel cero.





La tecla de acceso rápido para mostrar/ocultar el Panel es "D" de forma predeterminada.

La tecla de acceso rápido para habilitar/deshabilitar el gráfico emergente es "C" de forma predeterminada.

Teclas de acceso rápido para alternar las flechas en el gráfico '1' y '2'.

El indicador (u "oscilador") MACD (media móvil de convergencia/divergencia) es una colección de tres series temporales calculadas a partir de datos históricos de precios, normalmente el precio de cierre. Estas tres series son: la serie MACD propiamente dicha, la serie "señal" o "promedio" y la serie "divergencia" que es la diferencia entre ambas. La serie MACD es la diferencia entre una media móvil exponencial (EMA) "rápida" (período corto) y una EMA "lenta" (período más largo) de la serie de precios. La serie promedio es una EMA de la propia serie MACD.





Parámetros

MACD

Fast MA period — Período MA rápido: período para el cálculo promedio rápido

Slow MA period — Período MA lento: período para el cálculo del promedio lento

Signal MA period — Período MA de señal: período para promediar sus diferencias

Applied price — Precio aplicado: tipo de precio que se utiliza

Fast MA Method — Método Fast MA: tipo de suavizado para promedio rápido

Slow MA Method — Método MA lento: tipo de suavizado para promedio lento

Signal MA Method — Método Signal MA: tipo de suavizado para el promedio de señal. Los métodos pueden tener uno de los siguientes valores:

Simple averaging - Promedio simple - SMA;



Exponential averaging - Promedio exponencial - EMA;



Smoothed averaging - Promedio suavizado - SMMA;



Linear-weighted averaging - Promedio ponderado lineal - LWMA;

Max bars to calculate (0-all bars) — Máximo de barras para calcular (0-todas las barras).





Panel

All calculation only on closed bars — Todos los cálculos solo en barras cerradas.

Set of Pairs (multi-symbol) — Conjunto de Pares (multisímbolo):

— Market Watch — Pares del "Market Watch" del MT; — Specified manually — Especificado manualmente: pares especificados manualmente, en los parámetros "Pares". — Current pair — Par actual: muestra solo el par actual.

Pairs (separated by a space or semicolon) — Pares (separados por un espacio o punto y coma)

Pairs (separated ONLY by a semicolon and have exact letter case) — Pares (separados SÓLO por punto y coma y con mayúsculas y minúsculas exactas)

Time Frames (separated by a space or semicolon) (multi time frame - MTF) — Marcos de tiempo (separados por un espacio o punto y coma) (marco de tiempo múltiple - MTF)

Sort pairs — ordenar pares

Clear the chart at startup — Limpiar el gráfico al inicio

Position on chart — Posición en el gráfico

X offset (pix) — Desplazamiento X (píxel)

Y offset (pix) — Desplazamiento Y (píxeles)

Allow to move the table manually — Permitir mover la mesa manualmente

Refresh dashboard every (seconds) — Actualizar el panel cada (segundos)

Open the pair in a new window — Abre el par en una nueva ventana.

Chart template — Plantilla de gráfico

Code arrow Up — Flecha de código arriba

Code arrow Down — Flecha de código hacia abajo

Code Stop — Código de parada

Color arrow Up — Flecha de color hacia arriba

Color arrow Down — Flecha de color hacia abajo

Color when the MACD line crosses the Signal line Up — Color cuando la línea MACD cruza la línea de señal Arriba

Color when the MACD line crosses the Signal line Down — Color cuando la línea MACD cruza la línea de señal hacia abajo

Color cell above Zero — Celda de color sobre cero

Color cell below Zero — Celda de color por debajo de cero

Transparency (0-255) — Transparencia (0-255)

Font name — Nombre de la fuente

Font size — Tamaño de fuente

Disable pair header — Deshabilitar encabezado de par

Disable tf header — Deshabilitar encabezado tf

Highlight the current Pair and TF — Resalte el par y TF actuales

Highlight text color — Resaltar color de texto

Highlight border color — Resaltar el color del borde

Highlight color for pair selection — Resalte el color para la selección de pares

Header text color — Color del texto del encabezado

Table color — Color de la mesa

Text color — Color de texto

Color scheme — Esquema de colores





Alertas

Timeframes for alerts (separated by a space or semicolon) — Plazos para las alertas (separados por un espacio o punto y coma)

Check alerts only on bar closing — Consulta alertas solo en cierre de bar

MACD line crosses Signal line Up — La línea MACD cruza la línea de señal hacia arriba

MACD line crosses Signal line Down — La línea MACD cruza la línea de señal hacia abajo

Zero level is crossed by MACD line — El nivel cero es cruzado por la línea MACD

Zero level is crossed by Signal line — El nivel cero es cruzado por la línea de señal

Pop up alert — alerta emergente

Push notifications — Notificaciones push

E-mail notifications — Notificaciónes de Correo Electrónico

Sound alert — Alerta sonora





gráfico emergente

Enable Popup chart on startup — Habilitar gráfico emergente al iniciar

Visualization mode — Modo de visualización:

Traditional (true) MACD

MetaQuotes MACD

MACD line color — Color de línea MACD

Signal line color — Color de la línea de señal

Histogram color — Color del histograma

Candle size — Tamaño de la vela

Width (pix) — Ancho (píxeles)

Height (pix) — Altura (foto)

Y-offset (pix, +/-) — Desplazamiento Y (pix, +/-)

Font size — Tamaño de fuente

Font name — Nombre de la fuente

Transparency (0-255) — Transparencia (0-255)

Enable text tooltip in the table — Habilitar información sobre herramientas de texto en la tabla





Teclas de acceso rápido

Hotkey to show/hide the Dashboard — Tecla de acceso rápido para mostrar/ocultar el Panel de control

Hotkey to enable/disable the Popup chart — Tecla de acceso rápido para habilitar/deshabilitar el gráfico emergente

Hotkey to toggle Arrows 'MACD crosses Signal line' — Tecla de acceso rápido para alternar las flechas 'MACD cruza la línea de señal'

Hotkey to toggle Arrows 'MACD line crosses Zero level' — Tecla de acceso rápido para alternar las flechas 'La línea MACD cruza el nivel cero'





Current Chart — Gráfico actual

Show arrows when MACD crosses Signal line — Mostrar flechas cuando MACD cruza la línea de señal

Code Buy (Lines crossover) — Compra de código (cruce de líneas)

Code Sell (Lines crossover) — Venta de código (cruce de líneas)

Show arrows when MACD line crosses Zero level — Mostrar flechas cuando la línea MACD cruza el nivel cero

Code Buy (Zero crossover) — Compra de código (cruce cero)

Code Sell (Zero crossover) — Venta de código (cruce cero).