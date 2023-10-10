MACD Dashboard

Indicador MACD de múltiplas moedas e vários prazos. O painel pode exibir o MACD tradicional (verdadeiro) e o MACD integrado ao MetaTrader.





No painel você pode ver o estado atual do indicador — a direção do movimento das linhas MACD, sua interseção e uma janela pop-up com o gráfico do indicador. Nos parâmetros você pode especificar quaisquer pares de símbolos e prazos desejados. O scanner também pode enviar notificações sobre linhas que se cruzam e sobre linhas que cruzam o nível Zero. Ao clicar em uma célula, o símbolo e o período especificados são abertos.





Você também pode ver a divergência (Regular e Oculta) entre o Preço e a Linha MACD, e a divergência entre o Preço e o Histograma. Assim, você pode digitalizar facilmente todos os pares e símbolos de todos os intervalos de tempo para encontrar um cruzamento da linha principal do MACD e da linha de sinal ou nível zero.





A tecla de atalho para mostrar/ocultar o Dashboard é "D" por padrão.

A tecla de atalho para ativar/desativar o gráfico pop-up é "C" por padrão.

Teclas de atalho para alternar as setas no gráfico '1' e '2'.

O indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) (ou "oscilador") é uma coleção de três séries temporais calculadas a partir de dados históricos de preços, na maioria das vezes o preço de fechamento. Essas três séries são: a série MACD propriamente dita, a série "sinal" ou "média" e a série "divergência" que é a diferença entre as duas. A série MACD é a diferença entre uma média móvel exponencial (EMA) "rápida" (período curto) e uma EMA "lenta" (período mais longo) da série de preços. A série média é uma EMA da própria série MACD.





Parâmetros

MACD

Fast MA period — período para cálculo da média rápida

Slow MA period — período para cálculo da média lenta

Signal MA period — período para a média da diferença

Applied price — tipo de preço usado

Fast MA Method — tipo de suavização para média rápida

Slow MA Method — tipo de suavização para média lenta

Signal MA Method — tipo de suavização para média de sinal. Os métodos podem ter um dos seguintes valores:

Simple averaging - Média simples - SMA;



Exponential averaging - Média exponencial – EMA;



Smoothed averaging - Média suavizada - SMMA;



Linear-weighted averaging - Média ponderada linear - LWMA;

Max bars to calculate (0-all bars) — Máximo de barras a serem calculadas (0-todas as barras).





Painel

All calculation only on closed bars — Todos os cálculos apenas em barras fechadas

Set of Pairs (multi-symbol) — Conjunto de Pares (multi-símbolo):

— Market Watch — Pares do "Market Watch" do MT; — Specified manually — pares especificados manualmente, nos parâmetros "Pares". — Current pair — mostra apenas o par atual.

Pairs (separated by a space or semicolon) — Pares (separados por espaço ou ponto e vírgula)

Pairs (separated ONLY by a semicolon and have exact letter case) — Pares (separados SOMENTE por ponto e vírgula e com letras maiúsculas exatas)

Time Frames (separated by a space or semicolon) (multi time frame - MTF) — Prazos (separados por espaço ou ponto e vírgula) (multi time frame - MTF)

Sort pairs — Classificar pares

Clear the chart at startup — Limpe o gráfico na inicialização

Position on chart — Posição no gráfico

X offset (pix) — Deslocamento X (pix)

Y offset (pix) — Deslocamento Y (pix)

Allow to move the table manually — Permitir mover a mesa manualmente

Refresh dashboard every (seconds) — Atualizar painel a cada (segundos)

Open the pair in a new window — Abra o par em uma nova janela

Chart template — Modelo de gráfico

Code arrow Up — Seta de código para cima

Code arrow Down — Seta de código para baixo

Code Stop — Parada de código

Color arrow Up — Seta colorida para cima

Color arrow Down — Seta colorida para baixo

Color when the MACD line crosses the Signal line Up — Cor quando a linha MACD cruza a linha de sinal

Color when the MACD line crosses the Signal line Down — Cor quando a linha MACD cruza a linha de sinal para baixo

Color cell above Zero — Célula colorida acima de Zero

Color cell below Zero — Célula colorida abaixo de Zero

Transparency (0-255) — Transparência (0-255)

Font name — Nome da fonte

Font size — Tamanho da fonte

Disable pair header — Desativar cabeçalho de par

Disable tf header — Desativar cabeçalho tf

Highlight the current Pair and TF — Destaque o par atual e TF

Highlight text color — Destacar a cor do texto

Highlight border color — Destacar a cor da borda

Highlight color for pair selection — Cor de destaque para seleção de pares

Header text color — Cor do texto do cabeçalho

Table color — Cor da mesa

Text color — Cor do texto

Color scheme — Esquema de cores





Alertas

Timeframes for alerts (separated by a space or semicolon) — Prazos para alertas (separados por espaço ou ponto e vírgula)

Check alerts only on bar closing — Verifique alertas apenas no fechamento do bar

MACD line crosses Signal line Up — A linha MACD cruza a linha de sinal

MACD line crosses Signal line Down — A linha MACD cruza a linha de sinal para baixo

Zero level is crossed by MACD line — O nível zero é cruzado pela linha MACD

Zero level is crossed by Signal line — O nível zero é atravessado pela linha de sinal

Pop up alert — Alerta pop-up

Push notifications — Notificações via push

E-mail notifications — Notificações por e-mail

Sound alert — Alerta sonoro





Gráfico pop-up

Enable Popup chart on startup — Habilitar gráfico pop-up na inicialização

Visualization mode — Modo de visualização:

Traditional (true) MACD

MetaQuotes MACD

MACD line color — Cor da linha MACD

Signal line color — Cor da linha de sinal

Histogram color — Cor do histograma

Candle size — Tamanho da vela

Width (pix) — Largura (pix)

Height (pix) — Altura (pix)

Y-offset (pix, +/-) — Deslocamento Y (pix, +/-)

Font size — Tamanho da fonte

Font name — Nome da fonte

Transparency (0-255) — Transparência (0-255)

Enable text tooltip in the table — Habilitar dica de texto na tabela





Teclas de atalho

Hotkey to show/hide the Dashboard — Tecla de atalho para mostrar/ocultar o Dashboard

Hotkey to enable/disable the Popup chart — Tecla de atalho para ativar/desativar o gráfico Popup

Hotkey to toggle Arrows 'MACD crosses Signal line' — Tecla de atalho para alternar as setas 'MACD cruza a linha de sinal'

Hotkey to toggle Arrows 'MACD line crosses Zero level' — Tecla de atalho para alternar as setas 'Linha MACD cruza o nível Zero'





Current Chart — Gráfico Atual

Show arrows when MACD crosses Signal line — Mostrar setas quando o MACD cruza a linha de sinal

Code Buy (Lines crossover) — Compra de código (cruzamento de linhas)

Code Sell (Lines crossover) — Venda de código (cruzamento de linhas)

Show arrows when MACD line crosses Zero level — Mostrar setas quando a linha MACD cruzar o nível Zero

Code Buy (Zero crossover) — Compra de código (cruzamento zero)

Code Sell (Zero crossover) — Venda de código (cruzamento zero).