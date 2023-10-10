MACD Dashboard

5
Indicador MACD de múltiplas moedas e vários prazos. O painel pode exibir o MACD tradicional (verdadeiro) e o MACD integrado ao MetaTrader.

No painel você pode ver o estado atual do indicador — a direção do movimento das linhas MACD, sua interseção e uma janela pop-up com o gráfico do indicador. Nos parâmetros você pode especificar quaisquer pares de símbolos e prazos desejados. O scanner também pode enviar notificações sobre linhas que se cruzam e sobre linhas que cruzam o nível Zero. Ao clicar em uma célula, o símbolo e o período especificados são abertos.

Você também pode ver a divergência (Regular e Oculta) entre o Preço e a Linha MACD, e a divergência entre o Preço e o Histograma.

Assim, você pode digitalizar facilmente todos os pares e símbolos de todos os intervalos de tempo para encontrar um cruzamento da linha principal do MACD e da linha de sinal ou nível zero.


A tecla de atalho para mostrar/ocultar o Dashboard é "D" por padrão.
A tecla de atalho para ativar/desativar o gráfico pop-up é "C" por padrão.
Teclas de atalho para alternar as setas no gráfico '1' e '2'.
O indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) (ou "oscilador") é uma coleção de três séries temporais calculadas a partir de dados históricos de preços, na maioria das vezes o preço de fechamento. Essas três séries são: a série MACD propriamente dita, a série "sinal" ou "média" e a série "divergência" que é a diferença entre as duas. A série MACD é a diferença entre uma média móvel exponencial (EMA) "rápida" (período curto) e uma EMA "lenta" (período mais longo) da série de preços. A série média é uma EMA da própria série MACD.

Parâmetros

MACD
  • Fast MA period — período para cálculo da média rápida
  • Slow MA period — período para cálculo da média lenta
  • Signal MA period — período para a média da diferença
  • Applied price — tipo de preço usado
  • Fast MA Method — tipo de suavização para média rápida
  • Slow MA Method — tipo de suavização para média lenta
  • Signal MA Method — tipo de suavização para média de sinal. Os métodos podem ter um dos seguintes valores:
    • Simple averaging - Média simples - SMA;
    • Exponential averaging - Média exponencial – EMA;
    • Smoothed averaging - Média suavizada - SMMA;
    • Linear-weighted averaging - Média ponderada linear - LWMA;
  • Max bars to calculate (0-all bars) — Máximo de barras a serem calculadas (0-todas as barras).

Painel
All calculation only on closed bars — Todos os cálculos apenas em barras fechadas
Set of Pairs (multi-symbol) — Conjunto de Pares (multi-símbolo):
— Market Watch — Pares do "Market Watch" do MT;
— Specified manually — pares especificados manualmente, nos parâmetros "Pares".
— Current pair — mostra apenas o par atual.
Pairs (separated by a space or semicolon) — Pares (separados por espaço ou ponto e vírgula)
Pairs (separated ONLY by a semicolon and have exact letter case) — Pares (separados SOMENTE por ponto e vírgula e com letras maiúsculas exatas)
Time Frames (separated by a space or semicolon) (multi time frame - MTF) — Prazos (separados por espaço ou ponto e vírgula) (multi time frame - MTF)
Sort pairs — Classificar pares
Clear the chart at startup — Limpe o gráfico na inicialização
Position on chart — Posição no gráfico
X offset (pix) — Deslocamento X (pix)
Y offset (pix) — Deslocamento Y (pix)
Allow to move the table manually — Permitir mover a mesa manualmente
Refresh dashboard every (seconds) — Atualizar painel a cada (segundos)
Open the pair in a new window — Abra o par em uma nova janela
Chart template — Modelo de gráfico
Code arrow Up — Seta de código para cima
Code arrow Down — Seta de código para baixo
Code Stop — Parada de código
Color arrow Up — Seta colorida para cima
Color arrow Down — Seta colorida para baixo
Color when the MACD line crosses the Signal line Up — Cor quando a linha MACD cruza a linha de sinal
Color when the MACD line crosses the Signal line Down — Cor quando a linha MACD cruza a linha de sinal para baixo
Color cell above Zero — Célula colorida acima de Zero
Color cell below Zero — Célula colorida abaixo de Zero
Transparency (0-255) — Transparência (0-255)
Font name — Nome da fonte
Font size — Tamanho da fonte
Disable pair header — Desativar cabeçalho de par
Disable tf header — Desativar cabeçalho tf
Highlight the current Pair and TF — Destaque o par atual e TF
Highlight text color — Destacar a cor do texto
Highlight border color — Destacar a cor da borda
Highlight color for pair selection — Cor de destaque para seleção de pares
Header text color — Cor do texto do cabeçalho
Table color — Cor da mesa
Text color — Cor do texto
Color scheme — Esquema de cores

Alertas
Timeframes for alerts (separated by a space or semicolon) — Prazos para alertas (separados por espaço ou ponto e vírgula)
Check alerts only on bar closing — Verifique alertas apenas no fechamento do bar
MACD line crosses Signal line Up — A linha MACD cruza a linha de sinal
MACD line crosses Signal line Down — A linha MACD cruza a linha de sinal para baixo
Zero level is crossed by MACD line — O nível zero é cruzado pela linha MACD
Zero level is crossed by Signal line — O nível zero é atravessado pela linha de sinal
Pop up alert — Alerta pop-up
Push notifications — Notificações via push
E-mail notifications — Notificações por e-mail
Sound alert — Alerta sonoro

Gráfico pop-up
Enable Popup chart on startup — Habilitar gráfico pop-up na inicialização
Visualization mode — Modo de visualização:
  • Traditional (true) MACD 
  • MetaQuotes MACD
MACD line color — Cor da linha MACD
Signal line color — Cor da linha de sinal
Histogram color — Cor do histograma
Candle size — Tamanho da vela
Width (pix) — Largura (pix)
Height (pix) — Altura (pix)
Y-offset (pix, +/-) — Deslocamento Y (pix, +/-)
Font size — Tamanho da fonte
Font name — Nome da fonte
Transparency (0-255) — Transparência (0-255)
Enable text tooltip in the table — Habilitar dica de texto na tabela

Teclas de atalho
Hotkey to show/hide the Dashboard — Tecla de atalho para mostrar/ocultar o Dashboard
Hotkey to enable/disable the Popup chart — Tecla de atalho para ativar/desativar o gráfico Popup
Hotkey to toggle Arrows 'MACD crosses Signal line' — Tecla de atalho para alternar as setas 'MACD cruza a linha de sinal'
Hotkey to toggle Arrows 'MACD line crosses Zero level' — Tecla de atalho para alternar as setas 'Linha MACD cruza o nível Zero'

Current Chart — Gráfico Atual
Show arrows when MACD crosses Signal line — Mostrar setas quando o MACD cruza a linha de sinal
Code Buy (Lines crossover) — Compra de código (cruzamento de linhas)
Code Sell (Lines crossover) — Venda de código (cruzamento de linhas)
Show arrows when MACD line crosses Zero level — Mostrar setas quando a linha MACD cruzar o nível Zero
Code Buy (Zero crossover) — Compra de código (cruzamento zero)
Code Sell (Zero crossover) — Venda de código (cruzamento zero).
Comentários 2
MP_mpap
569
MP_mpap 2025.03.05 20:09 
 

3/5/2025:

It covers all MACD indicator signals with a very well-designed dashboard that is easy to use. The settings are extremely detailed. Excellent work! Bravo!

6/27/2025 :

I've been a trader for 15 years... The developer is simply incredible! There aren’t many words—just amazing results. I've purchased many of his products—each one better than the last. The support is fantastic.

If someone wants a serious “view” of the market, these are the ultimate tools!

A thousand thanks, Taras! Keep up the great work!

P.S. I run Taras’s products 24/7 on a VPS. Every tool he has created provides professional-grade insights.

Brinol1
22
Brinol1 2024.12.13 01:11 
 

Extremely well designed and coded indi, if you use the MACD for finding pullbacks and other trades you wont need anything else to keep an eye on all your instruments. Fantastic Indicator.

