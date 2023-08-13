MT4 To Notion

5

Ce programme vous permettra d'exporter toutes vos transactions de votre compte MetaTrader directement dans Notion en utilisant une interface utilisateur très conviviale. 

Version MT5 | Guide de l'utilisateur + Démo

Pour commencer, veuillez utiliser le Guide de l'utilisateur et télécharger le modèle Notion.

Si vous souhaitez une démo, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur. Ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie !

Fonctionnalités Principales

  • Exportez toutes les transactions de votre compte de trading dans votre Notion
  • Exportez les transactions du  dernier jour
  • Exportez les transactions du  dernière semaine
  • Exportez les transactions du  dernier mois
  • Exportez les transactions d'une plage horaire personnalisée
  • Envoyez automatiquement toutes les nouvelles transactions fermées à Notion
  • Sélectionnez les champs à inclure dans l'exportation tels que le type de commande, le volume, l'heure d'ouverture, l'heure de fermeture et plus encore


Comment Commencer

  • Allez dans le guide de l'utilisateur ci-dessus ou démarrez l'EA et cliquez sur 'Obtenir de l'aide pour la connexion'
  • Une fois connecté, cliquez sur 'Démarrer : Tout exporter' pour envoyer toutes les transactions actuelles de votre historique dans Notion
  • Si vous voulez qu'il envoie automatiquement toutes les nouvelles transactions fermées à Notion, gardez 'Mettre à jour les nouvelles transactions fermées' coché


Si vous rencontrez des problèmes, veuillez me le faire savoir. De nouvelles fonctionnalités seront ajoutées au fur et à mesure du développement du produit.

Avis 2
Miujaz
69
Miujaz 2023.12.18 13:01 
 

AMAZING product! works like a charm

TradeMill
44
TradeMill 2023.12.12 11:48 
 

I am so excited I've found this! Tested thoroughly and it's working perfectly! I added the properties from the draft provided by author, and managed to have it merged with my old Notion data base journal. Amazing and very easy to setup!

