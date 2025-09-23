Automatic Transmission

Die automatische Übertragung ist für Händler gedacht, die es leid sind, ständig manuell Take Profit und Stop Loss zu setzen. Dies wird Ihnen einen Teil der Last abnehmen. Alles, was Sie brauchen, ist ein Laptop/PC zu Hause oder ein VPS, so dass Sie auf Ihrem Telefon auf Kaufen oder Verkaufen drücken können und alles wird automatisch für Sie erledigt. Schauen Sie sich die Parameter unten an.


Wünschen Sie mehr Funktionen? Vielleicht können Sie mir eine Nachricht schicken.

Andere Produkte

Patient Ancient 4

Xau Breakout


Dieses Dienstprogramm ist für jedes Symbol, das Sie in die Finger bekommen können.

Automatische Übertragungsparameter

Wenn Sie einen Parameter ändern, während z.B. tp angewendet wird, wird er auf die neuen Einstellungen umgestellt.

Take Profit: Take Profit (Pips, 0 = deaktiviert)

Stop Loss: Stop Loss (Pips, 0 = deaktiviert)

Trailing Stop: Trailing Stop (Pips, 0 = deaktiviert)

Trailing Step: Trailing Step (Pips, 0 = deaktiviert)

Pip Decimal: Preise verschiedener Paare oder Broker können unterschiedliche Nachkommastellen haben, so dass die Pips angepasst werden, wenn sich der Preis um eine bestimmte Strecke bewegt. 100 Pips bei einem Forex-Paar mit 5 Ziffern unterscheiden sich also von 100 Pips bei demselben Forex-Paar mit 4 Nachkommastellen, so dass Sie sie verschieben und testen können.

Adjust all trades [YES]/[NO]: Adjust all trades from all charts, d.h. wenn ich einen eurusd chart und einen gbpusd chart habe und beide einen aktiven trade haben, dann werden die Einstellungen automatisch auf beide angewendet.

Magische Zahl verwalten: Verwalten Sie die magische Zahl eines anderen Roboters, der vielleicht keine tp oder sl hat oder unzuverlässig entscheidet, was er tun will, und so wird er die tp und sl von diesem Dienstprogramm auf den Handel der verwalteten magischen Zahl setzen

Empfohlene Produkte
Close at time
Yaotang Liu
5 (2)
Utilitys
Close at time ist ein sehr nützlicher EA, um bestimmte Positionen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu schließen. Er bietet auch zusätzliche Bedingungen zur Einrichtung. Schließen Sie bestimmte Positionen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Schließen Sie bestimmte Positionen, die derzeit Gewinne erzielen. Schließen Sie nur bestimmte Long-Positionen. Schließen Sie nur bestimmte Short-Positionen. Bestimmte schwebende Aufträge schließen. Es ist nützlich, um Ihre Handelsstrategien zu unterstützen. Beschreib
FREE
Smarter Trade Manager DEMO
Khalil Abokwaik
Utilitys
Dies ist eine DEMO-Version des Smarter Trade Managers Der Smarter Trade Manager ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, mit dem Sie Ihre manuellen und EA-Trades entsprechend den von Ihnen gewählten Einstellungen überwachen und verwalten können. Es arbeitet wie ein Expert Advisor (EA), es öffnet keine Trades, sondern schließt Trades gemäß den Einstellungen für das automatische Schließen oder durch manuelles Drücken einer der Schließen-Schaltflächen. MERKMALE: Dreidimensionale interakti
FREE
Auto AndrewFork
Noor Ghani Rahman
1 (1)
Indikatoren
Auto-Pitchfork-Indikator Der Indikator berechnet die Pitchfork für den Vortag (auswählbar) mit mehreren Unterstützungs- und Widerstandslinien aus dem Medianpreis, der als Magnet für den Preis fungiert. Wenn der Preis die Linien oberhalb der Warnung (1) oder unterhalb der Warnung (1) berührt und nicht nach oben oder unten kreuzt, gibt es maximale Möglichkeiten, dass er zur Medianlinie zurückkehrt und somit die Preisaktion in einem zyklischen Muster der Marktbewegung beibehält. Sie können auswähle
Draw Horizontal Ray
JUAN LUIS CIENFUEGOS RUIZ
5 (1)
Utilitys
Manchmal möchten wir einen horizontalen Strahl von einem bestimmten Preis auf der Grundlage einer Kerze zeichnen, und dieses Tool löst das mit nur 1 Taste! Um einen horizontalen Strahl zu zeichnen, müssen Sie nur den Indikator über ein beliebiges Diagramm ziehen und dann: 1) Klicken Sie auf eine beliebige Kerze und dann 2) Drücken Sie eine der folgenden Tasten: O - Es wird ein horizontaler Strahl direkt auf den OPEN-Kurs der angeklickten Kerze gezeichnet H - Es wird ein horizontaler Strahl direk
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT4 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 4 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100 T
FREE
Waddah Attar Easy Positions Risk Management
Ahmad Waddah Attar
Utilitys
Waddah Attar Easy Positions Risikomanagement Dieser EA gibt Ihnen die Möglichkeit, eine Position zu schließen oder alle Positionen zu schließen. Schließen Sie Kauf- oder Verkaufstransaktionen in jeder Position. Schließen Sie Gewinn- oder Verlustpositionen. durch Anklicken einer Befehlsschaltfläche auf dem Chart mit Bestätigungsnachricht. Zeigt Ihnen alle Informationen über Ihre Positionen wie : Anzahl - Lots - Durchschnittspreis - Punkte - Gewinn - Gewinn % - verwendete Marge für diese Position
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Experten
Der fortschrittlichste und umfassendste EA für den Handel mit Trendumkehrungen/Pullbacks Es ist ein sehr profitabler EA, um Trendausbrüche zu handeln und Trades, Take-Profit, Stop-Loss, Move-to-Breakeven und Trailing-Stop zu verwalten. Der "Reversal Monster EA " handelt Reversal/Pullbacks, wenn der aktuelle Kurs des Paares auf ein vordefiniertes horizontales Niveau oder eine Trendlinie auf dem Währungs-Chart zurückfällt. Die Eröffnung der Position kann unmittelbar nach dem Pullback auf die ein
FREE
Show Informations On Chart
Eugenio Bravetti
Indikatoren
Dienstprogramm für die Anzeige der visuellen Informationen auf Charts: - eine vertikale Linie zu Beginn jedes Balkens des ausgewählten Zeitrahmens - eine vertikale Linie zu Beginn eines jeden Tages - eine vertikale Linie zu Beginn einer jeden Woche - vertikale Linien zu Beginn/Ende der ausgewählten Handelssitzungen - Geld- und Briefkurse, Spread, Geldwert für jeden Punkt (von 1 Standardlot) und die letzte erhaltene Tickzeit". Sie können jede Information aktivieren/deaktivieren und die Farbe für
FREE
Close all treads with Tp and SL
Mir Mostofa Kamal
Utilitys
Close_All_Trades_with_TP_SL ist ein zuverlässiger und effizienter MQL4 Expert Advisor, der das Handelsmanagement für alle offenen Positionen auf Ihrem MT4-Konto vereinfacht und automatisiert. Dieser EA ist besonders nützlich für Händler, die schnell mehrere Geschäfte eröffnen oder Hochfrequenzstrategien verwenden, bei denen die manuelle TP/SL-Platzierung schwierig und zeitaufwändig wird. Der Hauptzweck des EA ist es, sicherzustellen, dass jeder offene Handel - ob Kauf oder Verkauf - immer einen
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Utilitys
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In einem Umfeld, in dem die Börsen immer höhere Leverage-Raten anbieten, ist es für Händler umso wichtiger, ihr Eigenkapitalniveau genau zu regulieren. Diese Software wurde entwickelt, um im Hintergrund auf jedem virtuellen privaten Server zu laufen, der Meta Trader 4/5 ausführen kann.Sie implementiert grundlegende Funktionen zur Kontrolle des Eigenkapitals vor dem Broker - sie ermöglicht es den Benutzern, ihren eigenen Trailing-Stop für das Eigenkapital f
FREE
Easy News
Maik Kemper
4.5 (4)
Utilitys
Mit Easy News kannst du zu bestimmten Zeiten Breakouts aus einer Spanne handeln. Das ist insbesondere für News und Wirtschaftsmeldungen sehr lukrativ, weil hier sehr oft hohe Risk/Reward Ratios vorliegen. Dieses Tool ist für alle Währungen und Zeitrahmen geeignet. Es beinhaltet eine Pyramidisierung im Gewinn. Das heißt wenn die erste Order mit xx Punkten im Gewinn ist (einstellbar) dann wird eine weitere eröffnet (je nach eingestellter Anzahl) Wie funktioniert es ? Zu einer bestimmten Zeit ers
FREE
Fast Manager
Nabil Oukhouma
Utilitys
Fast Manager (MT4 Manager) ist ein Hochgeschwindigkeitsprogramm für Händler, die eine schnelle Ausführung und ein automatisiertes Handelsmanagement benötigen. Dieser EA wurde entwickelt, um den manuellen Handel zu rationalisieren, und bietet Schaltflächen auf dem Chart für die sofortige Ausführung von Käufen/Verkäufen und "Alle schließen"-Funktionen, während er im Hintergrund automatisch das Risikomanagement übernimmt. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profi
FREE
Trading Board
Akram Azizi
Utilitys
Trading Board ist ein Tool, das Ihnen hilft, Verkaufs- und Kaufoperationen reibungslos durchzuführen. Allgemeine Beschreibung: Dieses Tool hat diese Funktionen: Die Funktion, Kauf- oder Verkaufsaufträge zu senden. Die Funktion, alle Aufträge im aktuellen Chart zu schließen. Wählen Sie das Volumen, mit dem Sie handeln möchten. Berechnung von Stop Loss und Take Profit mit der Anzahl der Punkte. Zeichnen Sie das Fibonacci-Retracement.
FREE
Pivot Point MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
Indikatoren
Der Pivot-Point-Indikator berechnet automatisch die Pivot-Point-Linie sowie die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und zeigt diese an. Der Pivotpunkt kann nach der Classic-, Floor-, Fibonacci-, Woodie-, Camarilla- oder DeMark-Formel berechnet werden. Es ist auch möglich, den Zeitraum für die Berechnung des Indikators zu wählen. Der Händler kann zwischen täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder benutzerdefinierten Zeiträumen wählen. Arten von Pivots Klassisch Boden Fibonacci Woodie Camari
FREE
Trail By Value
Luciano Enoch Ola
Utilitys
Ihr Feedback ist wertvoll und wird geschätzt. Ich freue mich über Rückmeldungen, wo die Anwendung Schwächen aufweist und welche Verbesserungen oder Funktionen von Vorteil wären. Dies ist ein Dienstprogramm zum Setzen von Trailing-Stops nach Wert. Trailing Stops sind großartige Werkzeuge, um Gewinne zu sichern, während ein Handel fortschreitet. Wenn sich ein Handel auf potenzielle Ziele zubewegt, sollte sich das Vertrauen in den Handel in der Verwaltung des Handels widerspiegeln. Das Marktengag
FREE
PZ Trade Pad EA
PZ TRADING SLU
4.27 (30)
Utilitys
Mit diesem einfachen visuellen Expert Advisor können Sie ganz einfach vom Chart aus handeln. Er übernimmt das Risikomanagement für Sie und kann mehrere nützliche Aufgaben mit Ihren bestehenden Trades durchführen, was Zeit spart und das Risikomanagement für jeden einzelnen Trade erleichtert. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Handeln Sie einfach vom Chart aus Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, ohne Probleme Handeln Sie schwebende Orders mi
FREE
Support Or Resistance Alert Broken MT4
Jhojan Alberto Tobon Monsalve
Utilitys
"Support or Resistance Alert Broken" ist ein einfaches und sehr intuitives Tool, mit dem Sie horizontale und Trend-Unterstützungen und/oder -Widerstände mit einem einfachen Klick erstellen oder beseitigen können. Wenn die Unterstützungs- oder Widerstandslinie durch den Schlusskurs am Ende der aktuellen Kerze durchbrochen wird, sendet das Tool "Support or Resistance Alert Broken" einen Alarm mit Ton sowie eine Benachrichtigung an die MT4- oder MT5-Mobilanwendung. Dieses Tool kann Alarme von meh
FIBO Price Calculator
Rui Zhao
Utilitys
FIBO Preiskalkulator Kurzbeschreibung 1. Automatisierte Fibonacci-Retracement-Zeichnung Dieser Indikator zeichnet automatisch Fibonacci-Retracement-Linien auf dem MT4-Chart und hilft Händlern dabei, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus schnell zu identifizieren. 2. Anpassbare Fibonacci-Sequenz Der Benutzer kann die Werte der Fibonacci-Sequenz anpassen, und der Indikator wandelt sie automatisch in entsprechende Kursniveaus auf der Grundlage des aktuellen Marktpreises um. 3. Einstell
Sensitive Price Levels
Marco Malguzz
Utilitys
Der Sensitive Price Level-Indikator (SPL) zeichnet feste horizontale Niveaus auf Charts, die es ermöglichen, empfindliche Zielpreise zu sehen, die dabei helfen, genauere Einstiegspunkte zu finden, um Ihre Trades zu eröffnen oder zu schließen. Der Indikator ist ein wichtiges Instrument, um eine Entscheidung im Handel zu treffen und eine klare Orientierung auf den Charts zu geben. Ein einfaches Bedienfeld ermöglicht die Berechnung von Operationskosten und Lots. Eigenschaften 1. gitterförmige Visua
Line Crossing Alert 4 free
Andrej Nikitin
Utilitys
Dieser Expert Advisor warnt den Benutzer, wenn der Preis die Chartlinien kreuzt. Es können horizontale und Trendlinien verarbeitet werden. Die Anzahl der Linien ist nicht begrenzt. Parameter Präfix der Signallinie - Präfix für die Namen der Objekte (Linien), die vom Indikator verarbeitet werden. Bleibt er leer, werden alle horizontalen Linien und Trendlinien verarbeitet. Preis Modus - Bid oder Ask. Zeitüberschreitung - Zeitüberschreitung für den Kreuzungsalarm. Anzahl der Wiederholungen - Anzahl
FREE
Round levels scanner
Jan Flodin
Indikatoren
Dieser Multi-Symbol-Indikator wurde entwickelt, um automatisch zu erkennen, wenn der Kurs wichtige psychologische Niveaus erreicht. Auch bekannt als runde Zahlen, ganze Zahlen oder Schlüsselniveaus. Als Bonus kann er auch nach Pivot-Punkt-Ebenen in einem ausgewählten Zeitrahmen suchen. In Kombination mit Ihren eigenen Regeln und Techniken können Sie mit diesem Indikator Ihr eigenes leistungsstarkes System erstellen (oder verbessern). Merkmale Kann die Signale in eine Datei schreiben, die von ein
WOW Dash Lucky Bunny
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า M5-Zeitrahmen mit Zickzack-Strategien nach oben und unten Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Festgelegt (kann geändert werden) Strategien - M5-Strategien sind mit MA, Bollinger Band, Candlestick-Levels festgelegt Schließen-Funktionen - M5-Strategien MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA verwaltet nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl. NextOpenTradeAfterSeconds - 60 Sekunden ist
Delete All
Sergio D. Rocha
Utilitys
Dies ist ein sehr dummes Skript, aber vielleicht finden Sie es nützlich. Es löscht alle Objekte aus dem Diagramm. Ich empfehle Ihnen, eine Tastenkombination festzulegen, mit der Sie das Skript einfach durch Drücken einiger Tasten auf Ihrer Tastatur aufrufen können. Um ein versehentliches Löschen von Objekten zu vermeiden, fordert das Skript Sie auf, die Aktion zu bestätigen, da Sie sie nicht mit "Rückgängig" (Strg+Z) wiederherstellen können.
FREE
Swap Detector
Dustin Ricardo Pierenz
Utilitys
Der Swap Detector ist ein unverzichtbares MQL4-Dienstprogramm, das die Swap-Kosten eines beliebigen Instruments anzeigt, wenn es auf ein Diagramm angewendet wird. Es hilft Händlern, fundierte Entscheidungen zu treffen, indem es den Swap-Wert visuell in anpassbaren Farben anzeigt - standardmäßig grün für positiv (gut) und rot für negativ (schlecht) . Dieses Tool sorgt für Transparenz bei den Übernacht-Haltekosten und ermöglicht eine bessere Handelsplanung und ein besseres Risikomanagement.
FREE
Close MT4 Script by PipTick
Michal Jurnik
Utilitys
Das Close-Skript ist ein einfaches Tool, das es Händlern ermöglicht, ihre Geschäfte auf drei Arten zu schließen. Führen Sie einfach das Skript aus und wählen Sie die Schließungsmethode. Schließungsmethoden Symbol - Ermöglicht das Schließen aller offenen Geschäfte für ein bestimmtes Symbol. Alle_Handelsgeschäfte - Ermöglicht das Schließen aller offenen Handelsgeschäfte. Magic_Number - Ermöglicht das Schließen aller offenen Geschäfte entsprechend ihrer magischen Zahl. Empfehlung Die AutoTrading-
FREE
GGODForex Market Information CH
Zhou Liang Ji
Utilitys
Dies ist die vereinfachte chinesische Version Um neuen Händlern das Verständnis zu erleichtern, habe ich ein kostenloses Informationspanel für die Handelsplattform erstellt. Erstens müssen Sie die Plattform kennen, bevor Sie handeln. Die Kurse und Warenspezifikationen sowie die Regeln für den Kontohandel sind für jede Plattform unterschiedlich. Sie können die Farbe und Größe des Panels einstellen, das Panel kann sich bewegen, wenn Sie versuchen, es zu drücken. Das Panel wird keine Aufträge plat
FREE
TradeBox
Aleksandr Butkov
Utilitys
Ein kleines Trading-Panel erleichtert dem Händler die visuelle Platzierung von Pending Orders, Market, sowie das Nachziehen und Entladen des Ordergitters. Es wird als regulärer Berater installiert. Parameter und Beschreibung: Lot Volume: 100 - in diesem Feld können Sie das Auftragsvolumen jederzeit einstellen und ändern Linie UP - visuelle horizontale Ebene für schwebende BuyStop und SellLimit Aufträge Linie DN - visuelles horizontales Niveau für ausstehende BuyLimit und SellStop Orders De
FREE
Fibonacci SR Indicator
Martin Eshleman
3 (2)
Indikatoren
Fibonacci SR-Indikator Dieser Indikator erstellt Unterstützungs- und Widerstandslinien. Dieser Indikator basiert auf Fibonacci Retracement und Extension Levels. Er berücksichtigt viele Kombinationen der Fibonacci-Levels und zeichnet Unterstützungs-/Widerstandslinien, die auf diesen basieren. Dieser Indikator verwendet in seinen Berechnungen die vom ZigZag-Indikator gezeichneten Höchst- und Tiefststände. Der ZigZag-Indikator kann auch auf dem Chart eingezeichnet werden, falls erforderlich. Der In
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.77 (44)
Utilitys
IceFX's TradeInfo ist ein Hilfsindikator, der die wichtigsten Informationen des aktuellen Kontos und der Position anzeigt. Angezeigte Informationen: Informationen über das aktuelle Konto (Saldo, Eigenkapital, freie Marge). Aktueller Spread, aktueller Drawdown (DD), geplanter Gewinn, erwartete Verluste, etc. Anzahl der offenen Position(en), Volumen (LOT), Gewinn. Heutige und gestrige Spanne. Verbleibende Zeit bis zur nächsten Kerze. Informationen zum Gewinn des letzten Tages (mit integriertem Ic
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem Local Trade Copier EA MT4 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der Local Trade Copier EA MT4 bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung für
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung - Anleitung zur Anwendung - Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten und ihre
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitys
Handelskopierer für MetaTrader 4. Er kopiert Devisengeschäfte, Positionen und Bestellungen von beliebigen Konten. Es ist eines der besten Handelskopiergeräte  MT4 - MT4, MT5 - MT4 für die Version COPYLOT MT4  (oder MT4 - MT5 MT5 - MT5 für die Version COPYLOT MT5 ). MT5-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Kopiererversion für das MetaTrader 5- Terminal ( М
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitys
Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 4 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Ri
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie The New
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilitys
Trading History - Ein Programm für den Handel und die Geldverwaltung auf der Grundlage der Kursentwicklung in Stratagy Tester. Es kann mit schwebenden und sofortigen Aufträgen arbeiten und ist mit Funktionen wie Trailing Stop, Breakeven und Take Profit ausgestattet. Sehr gut geeignet zum Trainieren und Testen verschiedener Strategien. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Ermöglicht es Ihnen, jede Handelsstrategie in kürzester Zeit zu testen 2. Ein ausgezeichneter Simulator für
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
Utilitys
Wenn Sie einen Berater für beliebige Pfeilindikator-Signale benötigen, wird Ihnen dieses Dienstprogramm definitiv helfen. Mit Hilfe dieses Dienstprogramms können Sie eine unbegrenzte Anzahl von EAs auf IHREN Signalen erstellen, mit Ihren Einstellungen, mit Ihrem Urheberrecht und dem vollständigen Quellcode . Sie werden in der Lage sein, die resultierenden EAs unbegrenzt zu nutzen, einschließlich des Hinzufügens zum Markt und anderen Ressourcen. Kostenlose einfache Version des Generierungsskript
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT4. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT4 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick.  Arbeiten mit Positionen und Aufträgen!  Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie mit einem Klick vom Chart aus handeln und Handelsoperationen 30-mal schneller ausführen als die Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen, die einem Händler das Leben erleichtern und einem Händler helfen, seine Handelsaktivitäten viel schneller und bequemer durchzuführen. Grafische Tipps und
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Auto Stop Loss All Trades MT4
Prafull Manohar Nikam
Utilitys
Dies ist ein einfaches Dienstprogramm, das automatisch Stop Loss und Take Profit setzt. Es hat auch Trailing Stop Loss und Break Even Funktionen. Der Eingabewert für den Stop Loss und Take Profit ist in Pips. Wann immer Sie einen Handel eröffnen, werden Stop Loss und Take Profit automatisch in Pips gesetzt. *Wenn Sie einen praktischeren Stop-Loss und Take-Profit für Ihre Trades benötigen, dann könnte Ihnen dieses ATR-basierte Stop-Loss-Utility gefallen, hier! Eingaben: 1. SL und Trailing SL - Di
Auto Martingale Trade Manager
DADALI ARWALY
5 (1)
Utilitys
BESCHREIBUNG: Der EA ist ein Handelsmanager zur Verwaltung von manuellen oder anderen Trades durch den EA. Er kann Stoploss, Takeprofit, Trailing und Martingale/Average für alle offenen Positionen platzieren. Stellen Sie sicher, dass Sie nur 1 Art von offenen Aufträgen für jedes Symbol platzieren ( Beispiele: 1 Kauf oder 1 Verkauf). Der EA eröffnet nicht die ersten Trades, kann aber im Backtesting getestet werden, um zu sehen, wie er funktioniert. EIGENSCHAFTEN: Multicurrency oder Single Pair M
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
Fast Trade MT4
Alexey Valeev
4.8 (5)
Utilitys
Dieses Handelspanel wurde für die schnelle und komfortable Bedienung der Finanzmärkte entwickelt. Es ist mit den notwendigen Funktionen für den manuellen und halbautomatischen Handel ausgestattet. Durch das Vorhandensein der Order-Trailing-Funktion, des Trailing-Stops und der automatischen Schließung nach Eigenkapital, Gewinn, Zeit. Sie können es zur Automatisierung Ihres Handelssystems verwenden. Alles, was Sie tun müssen, ist eine Position zu eröffnen und die Parameter für die Wartung, alles a
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Utilitys
Dieser EA ist vollständig automatisiert und basiert auf der Methode, das Pop-up-Alarm-Ereignis und Open Market Orders (BUY/SELL) zu erfassen . Laden Sie die Testversion hier herunter: https: // www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***HINWEIS: Es wird empfohlen, die verfügbaren Filtereinstellungen zu entfernen und nur den Filter für Ihren Indikator zu installieren. Parameter des EA: -------- <EA-Einstellungen> -------- Magische Nummer: Die identifizierende (magische) Nummer des aktuell ausgewählten
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
Position Close Button MT4
Osazee Asikhemhen
5 (1)
Utilitys
Dieser EA hilft, alle geöffneten Positionen zu schließen. Er spart Ihnen die Zeit, mehrere Positionen manuell zu schließen. Parameter: Kaufen: Nur Kaufpositionen schließen Sell: Nur Verkaufspositionen schließen Kaufen & Verkaufen: Schließen Sie Kauf- und Verkaufspositionen Schwebend: Pending Orders schließen Erweiterte MT4-Version verfügbar unter: https: //www.mql5.com/en/market/product/93468?source=Unknown%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.mql5.com%2Fen%2Fmarket%2Fmy Fortgeschrittene MT5 Version verfügbar
Weitere Produkte dieses Autors
Patient Ancient 4 MT4
Daniel Emanuel Hardenberg
Experten
Fragst du dich, wo Patient Ancient 1-2-3 geblieben ist? Nun, diese Versionen waren in Bezug auf Langlebigkeit nicht erfolgreich, daher wollte ich sie nicht hochladen. Ich mag Dinge, die funktionieren; dieses hier ist eine emotionale Achterbahnfahrt – wenn du sofortige Befriedigung willst, wirst du mit Sicherheit Verluste sehen. Bist du geduldig? Bist du bereit, etwas beiseitezulegen? Dann ist das hier für dich. Und bitte, wenn du dem Ganzen nicht vertraust, kauf es nicht. Ich weiß, dass diese Sc
XAU Breakout
Daniel Emanuel Hardenberg
Experten
Dieser Roboter enthält eine tägliche Breakout-Strategie für Gold. in der Nacht aufbleiben, um Aufträge zu platzieren scheint nicht praktisch, so dass ich beschlossen, dies zu machen, um faul zu bleiben. Es stellt sich heraus, dass die Ergebnisse ziemlich gut sind. Arbeiten Sie schlauer, nicht härter. Wenn Backtesting stellen Sie sicher, dass Sie es richtig einrichten, müssen Sie auf Startzeit von Gold zu konzentrieren. Mehr Informationen unten. Live-Signal Andere Produkte: Patient Ancient 4 [
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension