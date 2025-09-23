Automatic Transmission

Die automatische Übertragung ist für Händler gedacht, die es leid sind, ständig manuell Take Profit und Stop Loss zu setzen. Dies wird Ihnen einen Teil der Last abnehmen. Alles, was Sie brauchen, ist ein Laptop/PC zu Hause oder ein VPS, so dass Sie auf Ihrem Telefon auf Kaufen oder Verkaufen drücken können und alles wird automatisch für Sie erledigt. Schauen Sie sich die Parameter unten an.





Wünschen Sie mehr Funktionen? Vielleicht können Sie mir eine Nachricht schicken.



Dieses Dienstprogramm ist für jedes Symbol, das Sie in die Finger bekommen können.



Automatische Übertragungsparameter



Wenn Sie einen Parameter ändern, während z.B. tp angewendet wird, wird er auf die neuen Einstellungen umgestellt.

Take Profit: Take Profit (Pips, 0 = deaktiviert)

Stop Loss: Stop Loss (Pips, 0 = deaktiviert)

Trailing Stop: Trailing Stop (Pips, 0 = deaktiviert)

Trailing Step: Trailing Step (Pips, 0 = deaktiviert)

Pip Decimal: Preise verschiedener Paare oder Broker können unterschiedliche Nachkommastellen haben, so dass die Pips angepasst werden, wenn sich der Preis um eine bestimmte Strecke bewegt. 100 Pips bei einem Forex-Paar mit 5 Ziffern unterscheiden sich also von 100 Pips bei demselben Forex-Paar mit 4 Nachkommastellen, so dass Sie sie verschieben und testen können.



Adjust all trades [YES]/[NO]: Adjust all trades from all charts, d.h. wenn ich einen eurusd chart und einen gbpusd chart habe und beide einen aktiven trade haben, dann werden die Einstellungen automatisch auf beide angewendet.

Magische Zahl verwalten: Verwalten Sie die magische Zahl eines anderen Roboters, der vielleicht keine tp oder sl hat oder unzuverlässig entscheidet, was er tun will, und so wird er die tp und sl von diesem Dienstprogramm auf den Handel der verwalteten magischen Zahl setzen