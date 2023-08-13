MT4 To Notion
- 유틸리티
- Levi Dane Benjamin
- 버전: 2.0
- 업데이트됨: 25 12월 2025
- 활성화: 10
이 프로그램을 사용하면 매우 친숙한 사용자 인터페이스를 사용하여 MetaTrader 계정에서 모든 거래를 직접 Notion으로 내보낼 수 있습니다.
시작하려면 사용자 가이드를 사용하고 Notion 템플릿을 다운로드하십시오.
데모를 원하는 경우 사용자 가이드로 이동하십시오. 전략 테스터에서 작동하지 않습니다!
주요 기능
- 거래 계정의 모든 거래를 Notion으로 내보내기
- 최근 일부터 거래 내보내기
- 최근 주부터 거래 내보내기
- 최근 달부터 거래 내보내기
- 사용자 정의 시간 범위에서 거래 내보내기
- 모든 새로운 종료된 거래를 자동으로 Notion으로 보내기
- 주문 유형, 거래량, 개시 시간, 종료 시간 등을 포함하여 내보내기에 포함할 필드 선택
시작하는 방법
- 위의 사용자 가이드로 이동하거나 EA를 시작하고 '연결 도움말 받기'를 클릭하십시오.
- 연결된 후에는 '시작: 모두 내보내기'를 클릭하여 현재 트레이드를 모두 내역에서 Notion으로 보내십시오.
- 모든 새로운 종료된 거래를 자동으로 Notion으로 보내려면 '새로운 종료된 거래 업데이트'를 확인한 상태로 유지하십시오.
문제가 있으면 알려주세요. 제품이 발전함에 따라 새로운 기능이 추가됩니다.
AMAZING product! works like a charm