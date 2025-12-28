OneClickCloseUtility
================================ ENGLISCHES HANDBUCH ================================
Produktname: Dienstprogramm zum Schließen mit einem Klick v9.4
Hersteller: Gemini Partner
Version: 9.40
Plattform: MetaTrader 4
Typ: Expert Advisor
I. PRODUKTÜBERSICHT
---------------
One-Click Close ist ein professionelles Ordermanagementprogramm für die
MetaTrader 4 Plattform. Es bietet schnelle Batch-Close-Operationen durch
intuitives Button-Interface, integriert mit intelligentem Risikomanagement
System. Es eignet sich sowohl für manuelle Händler als auch für Benutzer des automatisierten Handels.
II. HAUPTEIGENSCHAFTEN
---------------
1. Ein-Klick-Schließsystem
- ALLE SCHLIESSEN: Schließt alle Aufträge des aktuellen Symbols
- Kaufen schließen: Nur Long-Positionen schließen
- Close Sell: Nur Short-Positionen schließen
- Gewinn schließen: Alle gewinnbringenden Orders schließen
- Close Loss: Schließt alle Verlustaufträge
2. Risikomanagement-Funktionen
- Limit für maximale Orders (MaxOrders)
- Automatisches Schließen von zusätzlichen Aufträgen (AutoCloseExtra)
- Break-Even-Funktion
- Auto Stop Loss/Take Profit Einstellungen
3. Interface-Anpassung
- Einstellbare Tastengröße (Breite, Höhe)
- Automatisch zentrierte Panel-Anzeige
- Farbkodierte Funktionsunterscheidung
III. ANLEITUNG FÜR PARAMETEREINSTELLUNGEN
---------------
//=== Risikomanagement-Parameter ===
input int MaxOrders = 10; // Maximal zulässige Aufträge
input bool AutoCloseExtra = true; // Automatische Schließung zusätzlicher Aufträge
//=== SL/TP-Einstellungen ===
input bool EnableAutoSLTP = false; // Auto SL/TP einschalten
input int SetStopLossPips = 3000; // Stop Loss in Pips
input int SetTakeProfitPips = 8000; // Gewinnmitnahme in Pips
//=== Break-Even-Einstellungen ===
input bool EnableBreakEven = true; // Break-Even einschalten
input int TriggerPips = 5000; // Pips auslösen
input int LockProfitPips = 2000; // Gewinn-Punkte sperren
//=== UI-Einstellungen ===
input int UI_TopOffset = 25; // Offset oben in Pixel
input int UI_BtnWidth = 85; // Breite der Schaltfläche
input int UI_BtnHeight = 25; // Höhe der Schaltfläche
input int UI_Spacing = 5; // Abstand zwischen den Schaltflächen
IV. INSTALLATION UND VERWENDUNG
---------------
1. Installationsschritte:
a. Kopieren Sie die .mq4-Datei in den Ordner MQL4/Experts/
b. MT4-Plattform neu starten
c. Suchen Sie One-Click-Close im Navigator
d. Auf den Chart ziehen
2. Grundlegende Operationen:
a. Sicherstellen, dass der Chart automatisierten Handel zulässt
b. Parameter nach Bedarf anpassen
c. Klicken Sie auf die entsprechenden Schaltflächen zur Ausführung
d. Die Schaltflächen werden automatisch zurückgesetzt, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.
V. WICHTIGE HINWEISE
---------------
1. Testen Sie gründlich auf dem Demokonto, bevor Sie live handeln
2. Bestätigen Sie, dass die Pip-Einstellungen den Spezifikationen des Brokers entsprechen.
3. Ein-Klick-Schließvorgänge sind irreversibel, also mit Vorsicht zu verwenden.
4. Überprüfen Sie regelmäßig das Expertenprotokoll auf ordnungsgemäße Funktion.
VI. FEHLERBEHEBUNG
---------------
Problem 1: Schaltflächen reagieren nicht
Lösung: Prüfen Sie Diagrammeigenschaften → Allgemein → Automatisierten Handel zulassen
Problem 2: Schließvorgänge verzögern sich
Lösung: Netzwerkverbindung und VPS-Reaktion überprüfen
Problem 3: Panel-Anzeige abnormal
Lösung: Passen Sie den Parameter UI_TopOffset an
Problem 4: Aufträge werden nicht wie erwartet geschlossen
Lösung: Überprüfen Sie, ob das richtige Handelssymbol ausgewählt ist.
VII. BESTE PRAXIS
---------------
1. Tageshandel: Verwenden Sie kleinere Pip-Einstellungen (1000-3000 Pips)
2. Swing-Handel: Aktivieren Sie den Break-Even, um Gewinne zu schützen.
3. Grid-Strategie: Angemessenes MaxOrders-Limit festlegen
4. Nachrichtenhandel: CLOSE ALL für schnellen Ausstieg verwenden
VIII. TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG
---------------
1. Prüfen Sie die Registerkarte Experte für detaillierte Protokolle
2. Standardparameter wiederherstellen, um grundlegende Funktionen zu testen
3. Kontaktieren Sie den Entwickler für technische Unterstützung