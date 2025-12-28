OneClickCloseUtility

================================ ENGLISCHES HANDBUCH ================================





Produktname: Dienstprogramm zum Schließen mit einem Klick v9.4

Hersteller: Gemini Partner

Version: 9.40

Plattform: MetaTrader 4

Typ: Expert Advisor





I. PRODUKTÜBERSICHT

---------------

One-Click Close ist ein professionelles Ordermanagementprogramm für die

MetaTrader 4 Plattform. Es bietet schnelle Batch-Close-Operationen durch

intuitives Button-Interface, integriert mit intelligentem Risikomanagement

System. Es eignet sich sowohl für manuelle Händler als auch für Benutzer des automatisierten Handels.





II. HAUPTEIGENSCHAFTEN

---------------

1. Ein-Klick-Schließsystem

- ALLE SCHLIESSEN: Schließt alle Aufträge des aktuellen Symbols

- Kaufen schließen: Nur Long-Positionen schließen

- Close Sell: Nur Short-Positionen schließen

- Gewinn schließen: Alle gewinnbringenden Orders schließen

- Close Loss: Schließt alle Verlustaufträge





2. Risikomanagement-Funktionen

- Limit für maximale Orders (MaxOrders)

- Automatisches Schließen von zusätzlichen Aufträgen (AutoCloseExtra)

- Break-Even-Funktion

- Auto Stop Loss/Take Profit Einstellungen





3. Interface-Anpassung

- Einstellbare Tastengröße (Breite, Höhe)

- Automatisch zentrierte Panel-Anzeige

- Farbkodierte Funktionsunterscheidung





III. ANLEITUNG FÜR PARAMETEREINSTELLUNGEN

---------------

//=== Risikomanagement-Parameter ===

input int MaxOrders = 10; // Maximal zulässige Aufträge

input bool AutoCloseExtra = true; // Automatische Schließung zusätzlicher Aufträge





//=== SL/TP-Einstellungen ===

input bool EnableAutoSLTP = false; // Auto SL/TP einschalten

input int SetStopLossPips = 3000; // Stop Loss in Pips

input int SetTakeProfitPips = 8000; // Gewinnmitnahme in Pips





//=== Break-Even-Einstellungen ===

input bool EnableBreakEven = true; // Break-Even einschalten

input int TriggerPips = 5000; // Pips auslösen

input int LockProfitPips = 2000; // Gewinn-Punkte sperren





//=== UI-Einstellungen ===

input int UI_TopOffset = 25; // Offset oben in Pixel

input int UI_BtnWidth = 85; // Breite der Schaltfläche

input int UI_BtnHeight = 25; // Höhe der Schaltfläche

input int UI_Spacing = 5; // Abstand zwischen den Schaltflächen





IV. INSTALLATION UND VERWENDUNG

---------------

1. Installationsschritte:

a. Kopieren Sie die .mq4-Datei in den Ordner MQL4/Experts/

b. MT4-Plattform neu starten

c. Suchen Sie One-Click-Close im Navigator

d. Auf den Chart ziehen





2. Grundlegende Operationen:

a. Sicherstellen, dass der Chart automatisierten Handel zulässt

b. Parameter nach Bedarf anpassen

c. Klicken Sie auf die entsprechenden Schaltflächen zur Ausführung

d. Die Schaltflächen werden automatisch zurückgesetzt, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.





V. WICHTIGE HINWEISE

---------------

1. Testen Sie gründlich auf dem Demokonto, bevor Sie live handeln

2. Bestätigen Sie, dass die Pip-Einstellungen den Spezifikationen des Brokers entsprechen.

3. Ein-Klick-Schließvorgänge sind irreversibel, also mit Vorsicht zu verwenden.

4. Überprüfen Sie regelmäßig das Expertenprotokoll auf ordnungsgemäße Funktion.





VI. FEHLERBEHEBUNG

---------------

Problem 1: Schaltflächen reagieren nicht

Lösung: Prüfen Sie Diagrammeigenschaften → Allgemein → Automatisierten Handel zulassen





Problem 2: Schließvorgänge verzögern sich

Lösung: Netzwerkverbindung und VPS-Reaktion überprüfen





Problem 3: Panel-Anzeige abnormal

Lösung: Passen Sie den Parameter UI_TopOffset an





Problem 4: Aufträge werden nicht wie erwartet geschlossen

Lösung: Überprüfen Sie, ob das richtige Handelssymbol ausgewählt ist.





VII. BESTE PRAXIS

---------------

1. Tageshandel: Verwenden Sie kleinere Pip-Einstellungen (1000-3000 Pips)

2. Swing-Handel: Aktivieren Sie den Break-Even, um Gewinne zu schützen.

3. Grid-Strategie: Angemessenes MaxOrders-Limit festlegen

4. Nachrichtenhandel: CLOSE ALL für schnellen Ausstieg verwenden





VIII. TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

---------------

1. Prüfen Sie die Registerkarte Experte für detaillierte Protokolle

2. Standardparameter wiederherstellen, um grundlegende Funktionen zu testen

3. Kontaktieren Sie den Entwickler für technische Unterstützung