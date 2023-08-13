MT4 To Notion

5

Este programa permitirá que você exporte todas as suas operações da sua conta do MetaTrader diretamente para o Notion usando uma interface de usuário muito amigável. 

Versão MT5 | Guia do Usuário + Demo

Para começar, por favor, use o Guia do Usuário e baixe o Modelo do Notion.

Se você quiser uma demonstração, por favor, consulte o Guia do Usuário. Não funciona no testador de estratégia!

Principais Características

  • Exportar Todas as operações da sua conta de negociação para o seu Notion
  • Exportar Operações do  Último Dia
  • Exportar Operações do  Última Semana
  • Exportar Operações do  Último Mês
  • Exportar Operações de um intervalo de tempo personalizado
  • Enviar automaticamente todas as novas operações fechadas para o Notion
  • Selecionar quais campos incluir na exportação, como Tipo de Ordem, Volume, Hora de Abertura, Hora de Fechamento e muito mais


Como Começar

  • Vá para o guia do usuário acima ou inicie o EA e clique em 'Obter Ajuda de Conexão'
  • Uma vez conectado, clique em 'Começar: Exportar Todos' para enviar todas as operações atuais do seu histórico para o Notion
  • Se você quiser que envie automaticamente todas as novas operações fechadas para o Notion, mantenha marcada a caixa 'Atualizar Novas Operações Fechadas'


Se você tiver algum problema, por favor me avise. Novos recursos serão adicionados à medida que o produto se desenvolve.

Comentários 2
Miujaz
69
Miujaz 2023.12.18 13:01 
 

AMAZING product! works like a charm

TradeMill
44
TradeMill 2023.12.12 11:48 
 

I am so excited I've found this! Tested thoroughly and it's working perfectly! I added the properties from the draft provided by author, and managed to have it merged with my old Notion data base journal. Amazing and very easy to setup!

Produtos recomendados
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Utilitários
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In an environment where exchanges offer increasingly high leverage ratios, it is all the more important for traders to tightly regulate their level of equity .  This software is designed to be run in the background on any virtual private server that can run Meta Trader 4/5.  It implements basic equity control functions ahead of the broker---allowing users to set their own equity trailing stop, an equity limit to lock-in a certain profit margin, and a unive
FREE
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilitários
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution using a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation . Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys. Smart Risk Management: Supports percen
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicadores
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicadores
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
HPS Trading Assistant
Xiongan Xu
Utilitários
红盘手交易助手，该EA不会自动交易，属于辅助工具，参考4小时图表波动率参数，自动给订单设置止损和止盈，以及追踪止损。策略带有风控标准，如下<1K为50 >1K<1W为100, >1W<5W为500, >5W<10W为1000, >10<20为2000。最大的特色是资金管理和风控功能。显示信号为5日平滑均线方向，布林线中轨平仓功能，开仓警报提醒功能，手数资金恢复功能，该EA可以在历史数据测试时下单，所以它相当于复盘工具。注意EA会修改所不带止损和止盈品种的定单，并执行风控标准。EA参数经过实盘反复验证和优化，可以直接使用默认参数。        参数与功能: FixBuy_target 指定后统一修改当前品种所有多单的止盈价； FixSell_target 指定后统一修改当前品种所有空单的止盈价； 一比一恢复资金 默认不启用，启用盈利按固定亏损金额数字平仓； Boll_close_order 默认不启用，启用后价格遇到布林线（周期30）中轨平仓； Lots 设置固定手数，开启UseMM后无效； UseMM 默认启用资金管理； 风险系数 启用； ATR止损基数 默认按4小时
Lot Lines Calculator
Vyacheslav Ustinov
Indicadores
Most professional traders declare strict compliance with risk management. This simple tool allows quick calculation of trading lot size in accordance with the following basic risk management rules: The maximum allowable risk is set as a fixed percentage of the account deposit (for example, 1-2%). The risk is measured as a distance in points between the order opening level and the stop loss level. It is always difficult for beginners to calculate trade lot based on the risk value, so this indicat
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "WPR e 2 Médias Móveis" para MT4, sem repintura. - O WPR em si é um dos melhores osciladores para scalping. - O indicador "WPR e 2 Médias Móveis" permite visualizar as Médias Móveis Rápidas e Lentas do oscilador WPR. - O indicador oferece a oportunidade de visualizar as correções de preço com bastante antecedência. - É muito fácil configurar este indicador por meio de parâmetros e pode ser usado em qualquer período. - Você pode ver as condições de entrada de Compra e Ven
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Order Blocks Breaker
Suvashish Halder
5 (1)
Indicadores
Introducing Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools, Order Blocks Breaker not only identifies order blocks but also highlights Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT5 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124102/ This tool inco
Magic Balance
Daniil Evstratenko
Indicadores
The indicator shows which trading pairs, strategies, robots and signals that you use are profitable and which are not. The statistic of trades and balance graph are displayed in the account currency and pips - to switch simply click on the graph. button "$"(top left) - minimize/expand and move the indicator panel button ">"(bottom right) - stretching and resetting to the original size Statistic of trades 1 line - account balance, current profit and lot of open trades; 2 line - the number of all
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
O indicador Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" é uma ótima ferramenta auxiliar na negociação! - O indicador calcula e coloca automaticamente no gráfico os níveis de Fibonacci e as linhas de tendência locais (cor vermelha). - Os níveis de Fibonacci indicam áreas-chave onde o preço pode reverter. - Os níveis mais importantes são 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Pode utilizá-lo para scalping de reversão ou para negociação de grelha de zona. - Existem muitas oportunidades para melhorar o seu sistema atual u
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Risk Helper
Kayla Nichole Clay
Utilitários
Need help managing your risk? Use Risk Helper Drag this script onto your pair, enter your desired pip target, and open a trade. Once your pip target has been reached the Risk Helper will take partials profits, move the stop loss then double the profit target so it can do this process again on the next hit.   A notification will be sent for every action the Risk Helper takes.  Once the trade has been reduced to 0.01 lot size, Risk Helper will proceed to only move your stop loss for every pip tar
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versão MT5  |  FAQ O   Indicador Owl Smart Levels   é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como   fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a   estrutura de onda correta   do mercado e   níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Ch
Line Magnit
Aleksey Trenin
Indicadores
The LineMagnit Indicator for MT4 is a highly precise tool that builds support and resistance levels which magnetically attract prices. This feature allows traders to easily determine the most probable entry and exit points in the market, as well as identify the market's directional forces, as levels are based on capital inflows into the instrument. Equipped with an intuitively understandable graphical interface, the LineMagnit Indicator enables users to quickly locate and analyze support and res
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este é sem dúvida o indicador de reconhecimento automático de formação de preço harmônico mais completo que você pode encontrar para a MetaTrader Platform. Ele detecta 19 padrões diferentes, leva as projeções de Fibonacci tão a sério quanto você, exibe a Zona de Reversão Potencial (PRZ) e encontra níveis adequados de stop loss e take-profit. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Detecta 19 formações harmônicas de preços diferentes Traça
Rait Patterns PinBar
Tatiana Zvereva
Indicadores
Современный индикатор паттернов PinBar по торговой стратегии RAIT. Работает по тренду и без него. Имеет настройки таймфрейма для отображения. Можно настроить количество баров для отображения индикатора на графике. Используется несколько паттернов PinBar. Индикатор предпочтительно использовать на часовом таймфрейме и выше,   но работает и ниже   . Паттерны:  PinBar, InsPinBar, PinInside. Отображаются одной стрелкой.
CorrelationUSD
Andriy Sydoruk
Indicadores
CorrelationUSD is a basic indicator, which is located on the chart. This tool allows you to monitor the relationship between assets, it reliably determines the patterns of quotation changes of one relative other asset. What is the indicator? All basic assets are interconnected, first of all, by a full complex of essential fundamental factors. For example, most currency pairs have a strong influence on measurements of each other’s quotes. Trends of this kind create macroeconomic news.
Multi Symbol Scanner
ahmed mohiuddin
Indicadores
IMPORTANT NOTE : This is a dashboard indicator and will not work on strategy tester. Multi-Symbol Trend Scanner - Professional Market Analysis Tool Overview The   Multi-Symbol Trend Scanner   is a sophisticated trading dashboard that provides real-time market analysis across multiple financial instruments simultaneously. Designed for both novice and professional traders, this powerful indicator displays crucial market data in an intuitive, table-aligned format that's easy to interpret at a glan
Tin
Maryna Shulzhenko
Indicadores
The Tin indicator is designed to visually display the current trend in the market. One of the key aspects of foreign exchange market analysis is to determine the trend, which is the sustainable direction of price movement. To do this, the Tin indicator uses algorithms that smooth out sharp fluctuations that do not have a significant impact on the overall trend. A trend can be either upward (bullish) or downward (bearish). Typically, a trend persists for a long time before abruptly changing dir
FreqoMeterForecast
Stanislav Korotky
Indicadores
The main idea of this indicator is rates analysis and prediction by Fourier transform. Indicator decomposes exchange rates into main harmonics and calculates their product in future. You may use the indicator as a standalone product, but for better prediction accuracy there is another related indicator - FreqoMaster - which uses FreqoMeterForecast as a backend engine and combines several instances of FreqoMeterForecast for different frequency bands. Parameters: iPeriod - number of bars in the ma
Signaline
Ahmet Metin Yilmaz
Indicadores
SIGNALINE INDICATOR This indicator for all pairs and all timeframes I have just completed the M5 timeframe for deep optimization EURJPY yet. EURJPY M5 Optimization ( TP=150 , SL=130 , IndicatorPeriod=6 , Mov1=22 , Mov2=48 ) (*)Added 20.05.2019 You can find this signal page below https://www.mql5.com/en/signals/583477 Other optimizasyon results will be added on this signalpage. Input Parameters: IndicatorPeriod: Default is 8. Mov1               : Default is 21. Mov2               : Default is 48.
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicadores
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
PyramidExpert
Joel Protusada
Utilitários
P Y R A M I D   E X P E R T    This Forex utility is a complex exit strategy and order management tool that executes four trading methods; scalping, pyramid style, hedging, and scaling method to close trades with a profit.           V E R Y  I M P O R T A N T     This is not a stand alone expert advisor. Use it with your own volatility-based strategy. Once you found the currency pair to trade, you can just attach this tool to the chart of the chosen pair and it will do the
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
Indicadores
The perfect tool for Scalng in the Forex markets You can trade both from signal to signal and using take profit  The algorithm does not use Zigzag!  No redrawing!  This is a channel instrument that uses a moving average as a filter. Moving Average  There are 2 parameters for the settings Ma Period = 5 period Moving Average  Channel 1.0 distance of channel lines from the chart Price Signal Filter - calculation of signal opening and filter There is a complete set of Alert There is a multi-timefram
Macd MT4 Send Telegram
Van Hoi Ha
Utilitários
I have finished robot sending images to telegram according to Macd signal. When there is a Main signal of candle 1 > 0 and candle 2 < 0 . there will be 1 image sent to telegram. The red line in the picture means that the robot will send the picture to telegram to let you know I personally used the hammer candle system to follow the market with over 30 products, you can refer to the links below https://t.me/New_Hammer_Group There are 3 simple steps to use right away: 1: create telegram channel,
Crosshair MultiCharts Mt4
Fabrizio Malavasi
Utilitários
The Multicharts Crosshair draws a cross hair in any linked chart. The indicator can be used for comparison of symbol price levels in different time frame or to compare candles of different instruments in the same time frame How it works: It can works from every linked charts where the indicator is installed towards the others or from the chart where is istalled towards the following linked charts . It can be shown just pressing a the key of keyboard. After installing the indicators in the char
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicadores
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Os compradores deste produto também adquirem
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitários
Auxiliar de Média - Este tipo de instrumento auxiliar de negociação ajudará você a calcular a média de suas posições anteriormente não lucrativas usando duas técnicas: média padrão hedge com posterior abertura de posições conforme a tendência O utilitário tem a capacidade   de classificar várias posições abertas em diferentes direções ao mesmo tempo, tanto para compra quanto para venda. Por exemplo, você abriu uma posição para venda e a segunda para compra, e ambas não são lucrativas, ou uma est
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Cópia Gato MT4) não é apenas um simples copiador local de operações; é uma estrutura completa de gestão de risco e execução, projetada para os desafios atuais do trading. Desde desafios de prop firms até a gestão de contas pessoais, adapta-se a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e tratamento avançado das operações. O copiador funciona tanto no modo Master (emissor) quanto no modo Slave (receptor), sincr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitários
O MT4 para Telegram Signal Provider é uma ferramenta fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais para o Telegram, transformando sua conta em um provedor de sinais. O formato das mensagens é totalmente personalizável! No entanto, para uso simples, você também pode optar por um modelo predefinido e habilitar ou desabilitar partes específicas da mensagem. [ Demonstração ]   [ Manual ] [ Versão MT5 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Conf
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitários
Veja instantaneamente o seu histórico de negociações fechadas por dia e semana, as suas negociações abertas atuais e a exposição forex num gráfico! Utilize o mapa de calor para identificar operações lucrativas e onde está o seu drawdown atual dentro do seu portfólio de negociação. Botões de fecho rápido Utilize os botões de fecho rápido para fechar todas as operações num único símbolo, fechar operações individuais por completo ou obter lucros ou perdas parciais com o clique de um botão. Chega
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitários
Trade Copier Pro é uma ferramenta poderosa para copiar remotamente comércio entre multi-contas em diferentes locais mais internet. Esta é uma solução ideal para provedor de sinais, que querem compartilhar seu comércio com os outros no mundo todo em suas próprias regras. Um provedor pode copiar comércios de multi-receptores e um receptor pode obter comércio de multi-fornecedores também. Provedor e receptor pode gerenciar sua lista de parceiros com potência sistema de gestão de banco de dados buil
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitários
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitários
Copiadora->Interação de interface conveniente e rápida, os usuários podem usá-la imediatamente       ->>>> Recomendado para uso em computadores Windows ou VPS Windows Características: Configurações de negociação de cópias diversificadas e personalizadas: 1. Diferentes modos de lote podem ser definidos para diferentes fontes de sinal 2. Diferentes fontes de sinal podem ser definidas para negociação de cópias direta e reversa 3. Os sinais podem ser definidos com comentários 4. Se deve calibrar o
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilitários
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitários
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitários
Telegram para MT4:   A solução definitiva para cópia de sinais Otimize suas negociações com   o Telegram para MT4   , o utilitário de última geração desenvolvido para copiar sinais de negociação diretamente de canais e chats do Telegram para sua plataforma MetaTrader 4 — sem a necessidade de DLLs. Esta solução robusta garante a execução perfeita de sinais com precisão incomparável e opções de personalização, economizando seu tempo e aumentando sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilitários
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 4. Suporte multilíngue. Vers
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilitários
This means now you can trade on multiple MetaTrader 4 accounts simultaneously, mirror the trades of any trading bot to your friends and family accounts (even if it is locked to your MT4 account number), create investment portfolios of many MT4 accounts, remove risk of unregulated Forex brokers, turn losing trading strategy into a winner and become an independent account manager immediately without the need to sign any contracts or opening expensive PAMM accounts with the broker. Reverse Trading
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilitários
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilitários
Christmas Trading Special –50% OFF ! Advanced Trade Manager – The Ultimate All-in-One Solution for Faster, Smarter, and Safer Manual Trading. Transform your manual trading with NextGen Trade Manager AI – the professional on-chart panel that combines instant execution, visual trade planning, and powerful risk management into one intuitive tool. Execute orders, manage risk, and protect profits faster than ever before, all without leaving your chart. Perfect for all traders looking to enhance th
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilitários
O MT4 to Discord Signal Provider é uma ferramenta fácil de usar e totalmente personalizável, projetada para enviar sinais de negociação diretamente para o Discord. Esta ferramenta transforma sua conta de negociação em um provedor de sinais eficiente. Personalize os formatos de mensagens para se adequar ao seu estilo! Para facilitar o uso, selecione entre modelos pré-desenhados e escolha quais elementos da mensagem incluir ou excluir. [ Demo ] [ Manual ] [ Versão MT5 ] [ Versão Telegram ]  New: [
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilitários
Copie sinais de qualquer canal do qual seja membro (incluindo privados e restritos) diretamente para o seu MT4.  Esta ferramenta foi projetada com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa para gerenciar e monitorar as negociações. Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do Usuário + Demonstração  | Versão MT5 | Versão Discord Se você quiser experime
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitários
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilitários
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please   DON'T BUY   this product before   TESTING  and watching my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilitários
Custom Alerts: Monitore vários mercados e não perca nenhuma oportunidade importante Visão geral Custom Alerts é uma solução dinâmica para traders que desejam monitorar configurações potenciais em vários instrumentos a partir de um único local. Integrando dados de nossas ferramentas principais — como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — o Custom Alerts notifica automaticamente sobre movimentos importantes do mercado, sem a necessidade de alternar entre diversos gráficos ou pe
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitários
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Ultimate Drawdown Recovery MT4
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilitários
The Ultimate Drawdown Recovery & Trade Protection EA for MT4! Your Trades Deserve a Second Chance. Give Them This Soldier. Struggling with floating losses or sudden drawdowns that threaten your account? Stop watching your trades drown in red and let the Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) recover, protect, and empower your trading strategy automatically. What Is UDR? UDR is an ultra-smart, lightning-fast MT4 Expert Advisor designed to recover drawdowns, secure break-even exits, manage trades wi
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (84)
Utilitários
Auto Trade Copie é projetado para copiar negociações entre multi contas/terminais MetaTrader 4 com 100% de precisão. Com esta ferramenta, você pode atuar tanto como um provedor (origem) ou um recebedor (destino). Todas as ações de negociação serão copiadas do fornecedor ao recebedor sem demora. Demo: Versão demonstração para teste pode ser baixado em: https://www.mql5.com/pt/market/product/4904 Referência: Se você precisa copiar entre diferentes locais através da Internet, por favor veja o Trad
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitários
Negocie o suporte e a resistência ou as zonas de oferta e procura automaticamente depois de identificar as áreas-chave nas quais pretende negociar. Este EA permite-lhe desenhar zonas de compra e venda com um único clique e, em seguida, colocá-las exatamente onde espera que o preço mude. O EA monitoriza então estas zonas e realizará automaticamente negociações com base na ação de preço que especificar para as zonas. Assim que a negociação inicial for realizada, o EA obterá lucro na zona oposta q
Mais do autor
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 5. Suporte multilíngue. Vers
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitários
Copie os sinais de qualquer canal do qual você seja membro (incluindo privados e restritos) diretamente para o seu MT5.  Esta ferramenta foi projetada com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa para gerenciar e monitorar as negociações. Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do usuário + Demo  | Versão MT4 | Versão Discord Se deseja experimentar
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 4. Suporte multilíngue. Vers
MT5 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (3)
Utilitários
Este programa permitirá que você exporte todas as suas negociações de sua conta MetaTrader diretamente para o Notion usando uma interface de usuário muito amigável. Versão MT4  |  Guia do Usuário + Demo Para começar, use o Guia do Usuário e baixe o Modelo do Notion. Se você deseja uma demonstração, por favor, vá para o Guia do Usuário. Não funciona no testador de estratégias! Principais Características Exporte todas as negociações de sua conta de negociação para o Notion Exporte negociações em a
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilitários
Copie sinais de qualquer canal do qual seja membro (incluindo privados e restritos) diretamente para o seu MT4.  Esta ferramenta foi projetada com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa para gerenciar e monitorar as negociações. Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do Usuário + Demonstração  | Versão MT5 | Versão Discord Se você quiser experime
Discord To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilitários
Copie sinais de qualquer canal do qual seja membro ( sem a necessidade de um Token de Bot ou Permissões de Administrador ) diretamente para o seu MT5. Foi projetado com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos de que você precisa Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do Usuário + Demonstração  | Versão MT4 | Versão Telegram Se deseja experimentar uma demonstração,
MT5 To Telegram Copier
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilitários
Envie sinais totalmente personalizáveis do MT5 para o Telegram e torne-se um Provedor de Sinais! Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em questão de minutos! Guia do Usuário + Demonstração  | Versão MT4  | Versão Discord Se deseja experimentar uma demonstração, por favor consulte o Guia do Usuário. O Remetente de MT5 para o Telegram NÃO funciona no testador de estratégias. Recursos de M
Local Trade Clone MT5
Levi Dane Benjamin
Utilitários
Copy trades locally between MetaTrader terminals with a simple interface and professional risk controls. Use it to mirror trades across accounts, brokers, and platforms in any MT4/MT5 combination. Designed for reliability : supports trade updates such as breakeven, trailing stop, partial closes, and more. User Guide + Demo | MT4 Version Important notes Local Trade Copier MT5 does not work in the Strategy Tester. For a demo, please use the User Guide + Demo link above. To copy to MT4, you will n
MT4 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
3.67 (3)
Utilitários
Envie sinais totalmente personalizáveis do MT4 para o Discord e torne-se um provedor de sinais! Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do Usuário + Demonstração  | Versão MT5  | Versão Telegram Se desejar testar uma demonstração, consulte o Guia do Usuário. O remetente de MT4 para Discord NÃO funciona no testador de estratégias. Recursos de MT4 para Discord Personalize
MT5 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
3.33 (3)
Utilitários
Envie sinais totalmente personalizáveis do MT5 para o Discord e torne-se um provedor de sinais! Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do Usuário + Demo  | Versão MT4 |  Versão do Telegram Se quiser experimentar uma demonstração, vá para o Guia do Usuário. O remetente de MT5 para Discord NÃO funciona no testador de estratégias. Recursos do MT5 para Discord Personalize t
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilitários
Copie sinais de qualquer canal do qual você seja membro (   sem a necessidade de um Token de Bot ou Permissões de Administrador  diretamente para o seu MT4. Foi projetado com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do Usuário + Demo  | Versão MT5 | Versão Telegram Se quiser experimentar uma demonstração, vá p
Indicator Alert
Levi Dane Benjamin
Utilitários
This powerful tool ensures you never miss important trading signals by providing instant Alerts whenever specific indicators generate signals. With its sleek and user-friendly interface, you can effortlessly stay on top of market opportunities. Once an alert is received, you have the flexibility to decide your next move, putting you in full control of your trading decisions. Does not work in the Strategy Tester! Indicator Alert Features Automatically get alerted when a chosen indicator produce
FREE
MT4 To Telegram Sender
Levi Dane Benjamin
3.5 (4)
Utilitários
Envie sinais totalmente personalizáveis do MT4 para o Telegram e torne-se um Provedor de Sinais! Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do Usuário + Demonstração  | Versão MT5  | Versão Discord Se deseja experimentar uma demonstração, por favor, consulte o Guia do Usuário. O Enviador de MT4 para o Telegram NÃO funciona no testador de estratégia. Recursos do MT4 para o  
Local Trade Clone MT4
Levi Dane Benjamin
Utilitários
Copy trades locally between MetaTrader terminals with a simple interface and strong risk controls. Mirror trades across accounts, brokers, and platforms in any MT4/MT5 combination. Designed for reliability : supports trade updates such as breakeven, trailing stop, partial closes, and more. User Guide + Demo | MT5 Version Important notes Local Trade Copier MT4 does not work in the Strategy Tester. For a demo, please use the User Guide + Demo link above. To copy to MT5, you will need to purchase
Revert Edge
Levi Dane Benjamin
2.8 (10)
Experts
Revert Edge es un algoritmo cuidadosamente diseñado y basado en más de 7 años de experiencia en operaciones en vivo. Su enfoque principal es el crecimiento lento y constante de la cuenta con énfasis en el rendimiento a largo plazo y no en ganancias rápidas, insostenibles y a corto plazo. El EA está desarrollado para operar con múltiples divisas, como AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD y más. Utiliza una estrategia de reversión a la media y aprovecha los niveles de precios que son sensibles a
Trend Alpha
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Experts
Trend Alpha is an automated Expert Advisor from the DaneTrades EA portfolio. It is built around a rules-based trend-following breakout approach using price action, with additional price-action filters designed to help qualify setups. The EA is multi-currency and commonly used on trend-driven instruments such as JPY pairs, NAS100, SP500, XAUUSD, and BTCUSD. It is designed for minimal configuration and a straightforward setup process. Trend Alpha can be used alongside other systems that trade dif
Trend Apex
Levi Dane Benjamin
Experts
Trend Apex is an automated, trend-following Expert Advisor from the DaneTrades portfolio. It is designed for traders who want a clear rules-based approach, structured risk controls, and minimal day-to-day interaction. The system focuses on trend conditions using MACD with additional price-action filters to help qualify entries and manage exits. Instruments it is commonly used on include major JPY pairs, NAS100, SP500, US30, and XAUUSD. Important notes Trading involves risk and results vary by br
Filtro:
Miujaz
69
Miujaz 2023.12.18 13:01 
 

AMAZING product! works like a charm

Levi Dane Benjamin
17372
Resposta do desenvolvedor Levi Dane Benjamin 2023.12.18 13:06
Im glad you enjoy it!
TradeMill
44
TradeMill 2023.12.12 11:48 
 

I am so excited I've found this! Tested thoroughly and it's working perfectly! I added the properties from the draft provided by author, and managed to have it merged with my old Notion data base journal. Amazing and very easy to setup!

Responder ao comentário