MT4 To Notion

Este programa permitirá que você exporte todas as suas operações da sua conta do MetaTrader diretamente para o Notion usando uma interface de usuário muito amigável.

Versão MT5 | Guia do Usuário + Demo

Para começar, por favor, use o Guia do Usuário e baixe o Modelo do Notion.

Se você quiser uma demonstração, por favor, consulte o Guia do Usuário. Não funciona no testador de estratégia!