MT4 To Notion
- Utilitários
- Levi Dane Benjamin
- Versão: 2.0
- Atualizado: 25 dezembro 2025
- Ativações: 10
Este programa permitirá que você exporte todas as suas operações da sua conta do MetaTrader diretamente para o Notion usando uma interface de usuário muito amigável.
Versão MT5 | Guia do Usuário + Demo
Para começar, por favor, use o Guia do Usuário e baixe o Modelo do Notion.
Se você quiser uma demonstração, por favor, consulte o Guia do Usuário. Não funciona no testador de estratégia!
Principais Características
- Exportar Todas as operações da sua conta de negociação para o seu Notion
- Exportar Operações do Último Dia
- Exportar Operações do Última Semana
- Exportar Operações do Último Mês
- Exportar Operações de um intervalo de tempo personalizado
- Enviar automaticamente todas as novas operações fechadas para o Notion
- Selecionar quais campos incluir na exportação, como Tipo de Ordem, Volume, Hora de Abertura, Hora de Fechamento e muito mais
Como Começar
- Vá para o guia do usuário acima ou inicie o EA e clique em 'Obter Ajuda de Conexão'
- Uma vez conectado, clique em 'Começar: Exportar Todos' para enviar todas as operações atuais do seu histórico para o Notion
- Se você quiser que envie automaticamente todas as novas operações fechadas para o Notion, mantenha marcada a caixa 'Atualizar Novas Operações Fechadas'
Se você tiver algum problema, por favor me avise. Novos recursos serão adicionados à medida que o produto se desenvolve.
AMAZING product! works like a charm