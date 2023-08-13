MT4 To Notion

5

このプログラムでは、非常に使いやすいユーザーインターフェースを使用して、MetaTraderアカウントからすべての取引を直接Notionにエクスポートできます。 

MT5 バージョン | ユーザーガイド + デモ

始めるには、ユーザーガイドをご利用いただき、Notionのテンプレートをダウンロードしてください。

デモが必要な場合は、ユーザーガイドをご覧ください。ストラテジーテスターでは機能しません！

主な特長

  • 取引口座からすべての取引をNotionにエクスポート
  • 最終日からの取引をエクスポートする
  • 最終週からの取引をエクスポートする
  • 最終月からの取引をエクスポートする
  • カスタム時間範囲からの取引をエクスポートする
  • すべての新しい閉じられた取引を自動的にNotionに送信する
  • 注文タイプ、ボリューム、オープン時間、クローズ時間などのエクスポートに含めるフィールドを選択する


始め方

  • 上記のユーザーガイドに移動するか、EAを起動して「接続ヘルプを取得」をクリックしてください。
  • 接続したら、「開始：すべてをエクスポート」をクリックして、履歴からすべての現在の取引をNotionに送信します。
  • すべての新しい閉じられた取引を自動的にNotionに送信する場合は、「新しい閉じられた取引を更新」をチェックしたままにしてください。


問題がある場合はお知らせください。製品の開発が進むにつれて新機能が追加されます。

レビュー 2
Miujaz
69
Miujaz 2023.12.18 13:01 
 

AMAZING product! works like a charm

TradeMill
44
TradeMill 2023.12.12 11:48 
 

I am so excited I've found this! Tested thoroughly and it's working perfectly! I added the properties from the draft provided by author, and managed to have it merged with my old Notion data base journal. Amazing and very easy to setup!

おすすめのプロダクト
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
ユーティリティ
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In an environment where exchanges offer increasingly high leverage ratios, it is all the more important for traders to tightly regulate their level of equity .  This software is designed to be run in the background on any virtual private server that can run Meta Trader 4/5.  It implements basic equity control functions ahead of the broker---allowing users to set their own equity trailing stop, an equity limit to lock-in a certain profit margin, and a unive
FREE
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
ユーティリティ
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution using a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation . Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys. Smart Risk Management: Supports percen
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
インディケータ
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
インディケータ
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
HPS Trading Assistant
Xiongan Xu
ユーティリティ
红盘手交易助手，该EA不会自动交易，属于辅助工具，参考4小时图表波动率参数，自动给订单设置止损和止盈，以及追踪止损。策略带有风控标准，如下<1K为50 >1K<1W为100, >1W<5W为500, >5W<10W为1000, >10<20为2000。最大的特色是资金管理和风控功能。显示信号为5日平滑均线方向，布林线中轨平仓功能，开仓警报提醒功能，手数资金恢复功能，该EA可以在历史数据测试时下单，所以它相当于复盘工具。注意EA会修改所不带止损和止盈品种的定单，并执行风控标准。EA参数经过实盘反复验证和优化，可以直接使用默认参数。        参数与功能: FixBuy_target 指定后统一修改当前品种所有多单的止盈价； FixSell_target 指定后统一修改当前品种所有空单的止盈价； 一比一恢复资金 默认不启用，启用盈利按固定亏损金额数字平仓； Boll_close_order 默认不启用，启用后价格遇到布林线（周期30）中轨平仓； Lots 设置固定手数，开启UseMM后无效； UseMM 默认启用资金管理； 风险系数 启用； ATR止损基数 默认按4小时
Lot Lines Calculator
Vyacheslav Ustinov
インディケータ
Most professional traders declare strict compliance with risk management. This simple tool allows quick calculation of trading lot size in accordance with the following basic risk management rules: The maximum allowable risk is set as a fixed percentage of the account deposit (for example, 1-2%). The risk is measured as a distance in points between the order opening level and the stop loss level. It is always difficult for beginners to calculate trade lot based on the risk value, so this indicat
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex MT4用インジケーター「WPRと2つの移動平均線」、リペイント機能なし。 - WPR自体はスキャルピングに最適なオシレーターの1つです。 - 「WPRと2つの移動平均線」インジケーターを使用すると、WPRオシレーターの高速移動平均線と低速移動平均線を確認できます。 - このインジケーターを使用すると、価格調整を早期に把握できます。 - このインジケーターはパラメータで簡単に設定でき、どの時間枠でも使用できます。 - 買いと売りのエントリー条件は画像で確認できます。 - 買いシグナルの条件を検討します。 (1) - 高速移動平均線が低速移動平均線を上向きにクロスし、WPR値が-50を下回っている場合：買いトレードを開きます。 (2) - WPR値が-20を超える買われすぎゾーンにある場合：買いトレードを終了します。 (3) - 売りトレードの場合はその逆です。 // 優れたトレーディングロボットとインジケーターは、こちらから入手できます: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller これは、このMQL5ウェブサ
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
インディケータ
Alpha Trend signは私たちの取引システムを検証し、取引信号を明確に提示し、信号がドリフトすることはありません。 主な機能： •市場が活況を示している地域に応じて、指標に基づいて現在の相場がトレンド相場に属しているか、それとも揺れ相場に属しているかを直感的に判断することができる。 そして、指標の指示矢印に基づいて市場に切り込み、緑の矢印は購入を提示し、赤の矢印は販売を提示する。 •小周期変動による頻繁な取引信号の発生を回避するために、5分以上の時間周期で取引を行うことを推奨します。 •最適な取引タイミングを逃さないために、シグナルプロンプトをオンにすることもできます。 •本指標はトレンド相場をよく予測するだけでなく、幅広振動相場でも利益を得ることができる。 •本指標は大道至簡の原則に基づいており、異なる段階のトレーダーが使用するのに適している。 注意事項： •Alpha Trend signには明確な入退場信号があり、損失を与えないように逆位相操作を提案しない。 •Alpha Trend signは特に成熟した指標であり、デルのチー
Order Blocks Breaker
Suvashish Halder
5 (1)
インディケータ
Introducing Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools, Order Blocks Breaker not only identifies order blocks but also highlights Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT5 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124102/ This tool inco
Magic Balance
Daniil Evstratenko
インディケータ
The indicator shows which trading pairs, strategies, robots and signals that you use are profitable and which are not. The statistic of trades and balance graph are displayed in the account currency and pips - to switch simply click on the graph. button "$"(top left) - minimize/expand and move the indicator panel button ">"(bottom right) - stretching and resetting to the original size Statistic of trades 1 line - account balance, current profit and lot of open trades; 2 line - the number of all
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
「Auto FIBO Pro」Crypto_Forex インジケーターは、取引の補助ツールとして最適です。 - インジケーターは、フィボナッチ レベルとローカル トレンド ライン (赤色) を自動的に計算してチャート上に配置します。 - フィボナッチ レベルは、価格が反転する可能性のある重要な領域を示します。 - 最も重要なレベルは、23.6%、38.2%、50%、61.8% です。 - リバーサル スキャルピングやゾーン グリッド取引に使用できます。 - Auto FIBO Pro インジケーターを使用して、現在のシステムを改善する機会も多数あります。 - Info Spread Swap Display があり、接続されている外国為替ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。 - ディスプレイには、アカウントの残高、エクイティ、マージンも表示されます。 - Info Spread Swap Display は、チャートのどのコーナーにも配置できます。 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧にな
Trend Ray
Andriy Sydoruk
インディケータ
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
インディケータ
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
インディケータ
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Risk Helper
Kayla Nichole Clay
ユーティリティ
Need help managing your risk? Use Risk Helper Drag this script onto your pair, enter your desired pip target, and open a trade. Once your pip target has been reached the Risk Helper will take partials profits, move the stop loss then double the profit target so it can do this process again on the next hit.   A notification will be sent for every action the Risk Helper takes.  Once the trade has been reduced to 0.01 lot size, Risk Helper will proceed to only move your stop loss for every pip tar
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
インディケータ
MT5版  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator   は、 Bill Williams   の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels   取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注
Line Magnit
Aleksey Trenin
インディケータ
The LineMagnit Indicator for MT4 is a highly precise tool that builds support and resistance levels which magnetically attract prices. This feature allows traders to easily determine the most probable entry and exit points in the market, as well as identify the market's directional forces, as levels are based on capital inflows into the instrument. Equipped with an intuitively understandable graphical interface, the LineMagnit Indicator enables users to quickly locate and analyze support and res
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
インディケータ
これはほぼ間違いなく、MetaTraderプラットフォームで見つけることができる最も完全な調和価格形成自動認識インジケーターです。 19種類のパターンを検出し、フィボナッチプロジェクションをあなたと同じように真剣に受け止め、潜在的逆転ゾーン（PRZ）を表示し、適切なストップロスとテイクプロフィットレベルを見つけます。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 19の異なる調和価格形成を検出します プライマリ、派生および補完フィボナッチ投影（PRZ）をプロットします 過去の価格行動を評価し、過去のすべてのパターンを表示します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 適切なストップロスとテイクプロフィットのレベルを表示します ブレイクアウトを使用して適切な取引を通知します すべてのパターン比をグラフにプロットします 電子メール/音声/視覚アラートを実装します スコット・M・カーニーの本に着想を得て、この指標は最も純粋で急を要するトレーダーのニーズを満たすように設計されています。ただし、トレードを容易にする
Rait Patterns PinBar
Tatiana Zvereva
インディケータ
Современный индикатор паттернов PinBar по торговой стратегии RAIT. Работает по тренду и без него. Имеет настройки таймфрейма для отображения. Можно настроить количество баров для отображения индикатора на графике. Используется несколько паттернов PinBar. Индикатор предпочтительно использовать на часовом таймфрейме и выше,   но работает и ниже   . Паттерны:  PinBar, InsPinBar, PinInside. Отображаются одной стрелкой.
CorrelationUSD
Andriy Sydoruk
インディケータ
CorrelationUSD is a basic indicator, which is located on the chart. This tool allows you to monitor the relationship between assets, it reliably determines the patterns of quotation changes of one relative other asset. What is the indicator? All basic assets are interconnected, first of all, by a full complex of essential fundamental factors. For example, most currency pairs have a strong influence on measurements of each other’s quotes. Trends of this kind create macroeconomic news.
Multi Symbol Scanner
ahmed mohiuddin
インディケータ
IMPORTANT NOTE : This is a dashboard indicator and will not work on strategy tester. Multi-Symbol Trend Scanner - Professional Market Analysis Tool Overview The   Multi-Symbol Trend Scanner   is a sophisticated trading dashboard that provides real-time market analysis across multiple financial instruments simultaneously. Designed for both novice and professional traders, this powerful indicator displays crucial market data in an intuitive, table-aligned format that's easy to interpret at a glan
Tin
Maryna Shulzhenko
インディケータ
The Tin indicator is designed to visually display the current trend in the market. One of the key aspects of foreign exchange market analysis is to determine the trend, which is the sustainable direction of price movement. To do this, the Tin indicator uses algorithms that smooth out sharp fluctuations that do not have a significant impact on the overall trend. A trend can be either upward (bullish) or downward (bearish). Typically, a trend persists for a long time before abruptly changing dir
FreqoMeterForecast
Stanislav Korotky
インディケータ
The main idea of this indicator is rates analysis and prediction by Fourier transform. Indicator decomposes exchange rates into main harmonics and calculates their product in future. You may use the indicator as a standalone product, but for better prediction accuracy there is another related indicator - FreqoMaster - which uses FreqoMeterForecast as a backend engine and combines several instances of FreqoMeterForecast for different frequency bands. Parameters: iPeriod - number of bars in the ma
Signaline
Ahmet Metin Yilmaz
インディケータ
SIGNALINE INDICATOR This indicator for all pairs and all timeframes I have just completed the M5 timeframe for deep optimization EURJPY yet. EURJPY M5 Optimization ( TP=150 , SL=130 , IndicatorPeriod=6 , Mov1=22 , Mov2=48 ) (*)Added 20.05.2019 You can find this signal page below https://www.mql5.com/en/signals/583477 Other optimizasyon results will be added on this signalpage. Input Parameters: IndicatorPeriod: Default is 8. Mov1               : Default is 21. Mov2               : Default is 48.
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
インディケータ
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
PyramidExpert
Joel Protusada
ユーティリティ
P Y R A M I D   E X P E R T    This Forex utility is a complex exit strategy and order management tool that executes four trading methods; scalping, pyramid style, hedging, and scaling method to close trades with a profit.           V E R Y  I M P O R T A N T     This is not a stand alone expert advisor. Use it with your own volatility-based strategy. Once you found the currency pair to trade, you can just attach this tool to the chart of the chosen pair and it will do the
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
インディケータ
The perfect tool for Scalng in the Forex markets You can trade both from signal to signal and using take profit  The algorithm does not use Zigzag!  No redrawing!  This is a channel instrument that uses a moving average as a filter. Moving Average  There are 2 parameters for the settings Ma Period = 5 period Moving Average  Channel 1.0 distance of channel lines from the chart Price Signal Filter - calculation of signal opening and filter There is a complete set of Alert There is a multi-timefram
Macd MT4 Send Telegram
Van Hoi Ha
ユーティリティ
I have finished robot sending images to telegram according to Macd signal. When there is a Main signal of candle 1 > 0 and candle 2 < 0 . there will be 1 image sent to telegram. The red line in the picture means that the robot will send the picture to telegram to let you know I personally used the hammer candle system to follow the market with over 30 products, you can refer to the links below https://t.me/New_Hammer_Group There are 3 simple steps to use right away: 1: create telegram channel,
Crosshair MultiCharts Mt4
Fabrizio Malavasi
ユーティリティ
The Multicharts Crosshair draws a cross hair in any linked chart. The indicator can be used for comparison of symbol price levels in different time frame or to compare candles of different instruments in the same time frame How it works: It can works from every linked charts where the indicator is installed towards the others or from the chart where is istalled towards the following linked charts . It can be shown just pressing a the key of keyboard. After installing the indicators in the char
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
インディケータ
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
ユーティリティ
Trade Manager EAへようこそ。これは、取引をより直感的、正確、そして効率的にするために設計された究極の リスク管理ツール です。これは単なるオーダー実行ツールではなく、包括的な取引計画、ポジション管理、リスク管理のためのソリューションです。初心者から上級者、迅速な実行を必要とするスキャルパーまで、Trade Manager EAはあらゆるニーズに対応し、為替、指数、商品、暗号通貨などさまざまな市場で柔軟に対応します。 Trade Manager EAを使用すると、複雑な計算が過去のものになります。市場を分析し、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットのレベルをチャート上のラインでマークし、リスクを設定するだけで、Trade Managerが最適なポジションサイズを即座に計算し、SLとTPをピップ、ポイント、口座通貨でリアルタイムに表示します。すべての取引が簡単かつ効果的に管理されます。 主な機能： ポジションサイズ計算機 ：定義されたリスクに基づいて取引サイズを瞬時に決定します。 簡単な取引計画 ：エントリー、ストップロス、テイクプロフィットを設定するためのド
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
ユーティリティ
平均化ヘルパー - この種の取引ヘルパー ツールは、次の 2 つのテクニックを使用して、以前は利益がなかったポジションを平均化するのに役立ちます。 標準平均 トレンドに応じてポジションを開くヘッジ このユーティリティは、買いと売りの両方の異なる方向の複数のオープンポジションを一度に整理する機能を備えています 。例えば、売りポジションを1つ、買いポジションを1つオープンしたが、どちらも利益が出ていない場合、あるいは1つは利益が出ているものの利益が十分でない場合、この2つのポジションを平均化してプラスで取引を終了したい場合などです。これは、私の平均化支援ユーティリティが役立ちます。 平均化ヘルパー ユーティリティ - 次のポジションのサイズ、注文価格、ポジションを平均化する方向、指定した利益確定サイズでプラスでポジションをクローズする方向を自動的に計算できます。 このユーティリティでは、「買い」と「売り」ボタンを使ってポジションを開くこともできます。希望する利益確定額と開始ロットを指定するだけです。ユーティリティ自体は、最初に指定した利益確定額でポジションをクローズするか、ポジションを平均
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
ユーティリティ
Copy Cat More Trade Copier MT4 (コピー猫MT4) は単なるローカル取引コピーツールではなく、現代の取引課題に対応するために設計された完全なリスク管理と実行フレームワークです。Propファームのチャレンジから個人の資産管理まで、強力な実行力、資金保護、柔軟な設定、高度な取引処理を組み合わせ、あらゆる状況に適応します。 このコピーツールは Master（送信側） と Slave（受信側） の両モードで動作し、成行注文や指値注文のリアルタイム同期、取引修正、部分決済、Close By 操作をサポートします。デモ口座・リアル口座の両方に対応し、取引用パスワードまたは投資家パスワードでも利用可能です。Persistent Trade Memory 技術により、EA・ターミナル・VPS が再起動しても復元可能です。複数の Master と Slave を同時に管理でき、ブローカー間の違いはプレフィックス/サフィックスの自動調整やシンボルマッピングで処理されます。 マニュアル/設定: Copy Cat Trading Copier マニュアル Copy Cat Mo
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
ユーティリティ
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
ユーティリティ
MT4 to Telegram Signal Provider は使いやすく、完全にカスタマイズ可能なツールで、Telegramに信号を送信し、あなたのアカウントを信号提供者に変えることができます。 メッセージのフォーマットは 完全にカスタマイズ可能です！ しかし、簡単な使用のために、あらかじめ定義されたテンプレートを選択し、メッセージの特定の部分を有効または無効にすることもできます。 [ デモ ]   [ マニュアル ] [ MT5バージョン ] [ Discordバージョン ] [ Telegramチャンネル ]  New: [ Telegram To MT5 ] セットアップ ステップバイステップの ユーザーガイド が利用可能です。 Telegram APIの知識は必要ありません。開発者が必要なものをすべて提供します。 主要機能 購読者に送信される注文の詳細をカスタマイズする機能 例えばブロンズ、シルバー、ゴールドなど、階層型のサブスクリプションモデルを作成できます。ゴールドサブスクリプションでは、すべての信号が得られますなど。 ID、シンボル、またはコメントによる注文のフ
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
ユーティリティ
日ごとおよび週ごとのクローズ取引履歴、現在のオープン取引、および外国為替エクスポージャーを 1 つのチャートで即座に確認できます。ヒートマップを使用して、収益性の高い取引と、取引ポートフォリオ内の現在のドローダウンの位置を特定します。 クイック クローズ ボタン クイック クローズ ボタンを使用すると、1 つのシンボルのすべての取引をクローズしたり、個々の取引を完全にクローズしたり、ボタンをクリックするだけで部分的な利益または損失を取得したりできます。リストで取引を探したり、取引の一部をクローズする方法を考えたりする必要はもうありません。ダッシュボードには、外国為替ペアの取引中に各通貨シンボルの現在のエクスポージャーも表示されるため、主要なニュース イベントの前にエクスポージャーが過剰になっている可能性のある領域を特定するのに役立ちます。ボタンを使用して、ニュースの前にエクスポージャーを即座にすばやく減らすことができます。または、ニュースがすでに発生して利益が出ている場合は、1 回のクリックでその利益をすばやく銀行に預けることができます。 オープン取引ヒートマップ 取引ヒートマッ
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
ユーティリティ
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
ユーティリティ
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
ユーティリティ
コピー機->便利で高速なインターフェースインタラクション、ユーザーはすぐに使用できます     ->>>> WindowsコンピュータまたはVPS Windowsでの使用を推奨 特徴： 多様でパーソナライズされたコピー取引設定：1. 異なるシグナルソースに異なるロットモードを設定できます。2. フォワードコピー取引とリバースコピー取引に異なるシグナルソースを設定できます。3. シグナルはコメントで設定できます。4. 契約ロットに応じてロットを調整するかどうか 多様でパーソナライズされたコピー注文設定2：1.品種ごとに異なるロットモードを設定できます2.順方向コピー注文と逆方向コピー注文に異なる品種を設定できます3.コメントでシグナルを設定できます4.契約ロットに応じてロットを調整するかどうか コメントフィルタリング、MAGICフィルタリング、シグナルロットフィルタリング、ローカル製品フィルタリング 勤務時間設定 逆同期SLAVE終了 注文バインド機能: 任意の注文を設定されたシグナルソース注文にバインドできます (テーブルをダブルクリックして編集します) アカウントリスク管理 基本
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
ユーティリティ
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
ユーティリティ
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
ユーティリティ
TelegramからMT4へ： 究極のシグナルコピーソリューション Telegram to MT4 は、DLLを必要とせず、TelegramのチャンネルやチャットからMetaTrader 4プラットフォームに取引シグナルを直接コピーできる最先端のユーティリティです。この堅牢なソリューションは、比類のない精度とカスタマイズオプションにより、シグナルのシームレスな実行を保証し、時間を節約し、効率性を向上させます。 [ Instructions and DEMO ] 主な特徴 直接的なTelegram API統合 電話番号とセキュアコードで認証します。 ユーザーフレンドリーな EXE ブリッジを使用して、チャット ID を簡単に取得および管理します。 複数のチャネル/チャットを追加、削除、更新して、同時に信号をコピーします。 高度なフィルターによる信号解析 カスタム例外語 (例: 「レポート」、「概要」) を含む不要な信号をスキップします。 柔軟な SL および TP 形式 (価格、ピップ、ポイント) をサポートします。 シグナルが価格ではなくポイントを指定する場合、エントリ ポイントを自動
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
ユーティリティ
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
ユーティリティ
Trade Manager は、リスクを自動的に計算しながら、取引を迅速に開始および終了するのに役立ちます。 過剰取引、復讐取引、感情的な取引を防止する機能が含まれています。 取引は自動的に管理され、アカウントのパフォーマンス指標はグラフで視覚化できます。 これらの機能により、このパネルはすべてのマニュアル トレーダーにとって理想的なものとなり、MetaTrader 4 プラットフォームの強化に役立ちます。多言語サポート。 MT5バージョン  |  ユーザーガイド + デモ Trade Manager はストラテジー テスターでは機能しません。 デモについてはユーザーガイドをご覧ください。 危機管理 % または $ に基づくリスクの自動調整 固定ロットサイズを使用するか、ボリュームとピップに基づいた自動ロットサイズ計算を使用するオプション RR、Pips、または価格を使用した損益分岐点ストップロス設定 トレーリングストップロス設定 目標に達したときにすべての取引を自動的に終了するための 1 日あたりの最大損失 (%)。 過度のドローダウンからアカウントを保護し、オーバートレードを防ぎま
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
ユーティリティ
This means now you can trade on multiple MetaTrader 4 accounts simultaneously, mirror the trades of any trading bot to your friends and family accounts (even if it is locked to your MT4 account number), create investment portfolios of many MT4 accounts, remove risk of unregulated Forex brokers, turn losing trading strategy into a winner and become an independent account manager immediately without the need to sign any contracts or opening expensive PAMM accounts with the broker. Reverse Trading
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
ユーティリティ
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
ユーティリティ
この製品は、ニュースタイム中にすべてのエキスパートアドバイザーと手動チャートをフィルタリングするため、急激な価格変動によるマニュアルトレードのセットアップの破壊や他のエキスパートアドバイザーによって入力された取引について心配する必要はありません。この製品には、ニュースのリリース前にオープンポジションとペンディングオーダーを処理できる完全な注文管理システムも付属しています。 The News Filter  を購入すると、将来のエキスパートアドバイザーのためにビルトインのニュースフィルターに頼る必要はなく、今後はすべてのエキスパートアドバイザーをここからフィルタリングできます。 ニュース選択 ニュースソースは、Forex Factoryの経済カレンダーから取得されます。 USD、EUR、GBP、JPY、AUD、CAD、CHF、NZD、CNYなど、任意の通貨数に基づいて選択できます。 Non-Farm（NFP）、FOMC、CPIなどのキーワード識別に基づいて選択することもできます。 影響レベルによってフィルタリングするニュースを選択することができ、低、中、高の影響範囲から選択できます。
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
ユーティリティ
EASY Insight AIO – スマートで手間いらずな取引のオールインワンソリューション 概要 数秒で市場全体——FX、ゴールド、暗号資産、指数、さらには株式まで——を、手作業のチャート確認や複雑なセットアップ・インジケーター導入なしにスキャンできたらどうでしょうか？ EASY Insight AIO はAIトレードのための究極のプラグ＆プレイ型エクスポートツールです。市場全体のスナップショットを、クリーンなCSVファイルで一括出力。ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、さまざまなAIプラットフォームで即座に解析できます。 ウィンドウの切り替えやグラフのごちゃごちゃしたオーバーレイはもう不要。自動エクスポートされる純粋で構造化されたインサイトだけで、無駄なチャート監視に悩まされず、スマートなデータ主導の判断に集中できます。 なぜEASY Insight AIOなのか？ 本当のオールインワン • セットアップ不要、インジケーターのインストール不要、チャートへのオーバーレイ不要。インストールして起動し、エクスポートするだけです。 マルチアセット対
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
ユーティリティ
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
ユーティリティ
Christmas Trading Special –50% OFF ! Advanced Trade Manager – The Ultimate All-in-One Solution for Faster, Smarter, and Safer Manual Trading. Transform your manual trading with NextGen Trade Manager AI – the professional on-chart panel that combines instant execution, visual trade planning, and powerful risk management into one intuitive tool. Execute orders, manage risk, and protect profits faster than ever before, all without leaving your chart. Perfect for all traders looking to enhance th
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
ユーティリティ
MT4 to Discord Signal Provider は、Discord へ直接トレーディングシグナルを送信するために設計された、使いやすく完全にカスタマイズ可能なユーティリティです。このツールは、あなたのトレーディングアカウントを効率的なシグナルプロバイダーに変えます。 スタイルに合わせてメッセージフォーマットをカスタマイズ！利便性を考え、事前にデザインされたテンプレートから選択し、メッセージのどの要素を含めるか除外するかを選択できます。 [ デモ ] [ マニュアル ] [ MT5 バージョン ] [ Telegram バージョン ]  New: [ Telegram To MT5 ] セットアップ 簡単なセットアップのために、私たちの詳細な ユーザーガイド に従ってください。 Discord API の事前知識は必要ありません。必要なツールはすべて提供されます。 主な特徴 購読者の更新のための注文詳細をカスタマイズ。 ブロンズ、シルバー、ゴールドなど、各レベルで異なるシグナルアクセスを提供する階層的サブスクリプションモデルを実装。 注文が実行されたチャートのスクリーン
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
ユーティリティ
あなたがメンバーである任意のチャンネル（プライベートおよび制限されたチャンネルを含む）からのシグナルを、直接あなたのMT4にコピーします。 このツールは、ユーザーを念頭に置いて設計されており、取引を管理および監視するために必要な多くの機能を提供しています。 この製品は、使いやすく視覚的に魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用開始できます！ ユーザーガイド + デモ  | MT5版 | Discord版 デモを試したい場合は、ユーザーガイドを参照してください。 Telegram To MT5レシーバーは、ストラテジーテスターでは機能しません！ Telegram To MT4の特長 一度に複数のチャンネルからシグナルをコピー プライベートおよび制限されたチャンネルからシグナルをコピー BotトークンやチャットIDは不要です（必要な場合は引き続き使用できます） リスク％または固定ロットを使用して取引 特定のシンボルを除外 すべてのシグナルをコピーするか、コピーするシグナルをカスタマイズするかを選択 すべてのシグナルを認識するため
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
ユーティリティ
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
ユーティリティ
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please   DON'T BUY   this product before   TESTING  and watching my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
ユーティリティ
Custom Alerts：複数市場を監視し、重要なチャンスを見逃さない 概要 Custom Alerts は、複数の銘柄にまたがるトレードチャンスを一元的に監視したいトレーダーのためのダイナミックなソリューションです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power などの主要ツールと連携し、複数のチャートを切り替える手間なく、重要な市場変動を自動で通知します。ブローカーが提供するすべての資産クラスに対応しており、シンボルを入力する必要はありません。設定で資産クラスを選択するだけで、すぐにアラートを構成できます。 1. Custom Alerts がトレーダーにとって非常に有益な理由 オールインワンの市場監視 • Custom Alerts は、為替、金属、暗号資産、指数、株式（ブローカーが対応している場合）からのシグナルを収集・統合します。 • 複数のチャートを切り替える必要がなくなり、明確で一元化された通知が得られます。 戦略に合わせたアラート構成 • ボリューム急増、通貨強弱の閾値、極端な価格変動など、目的に応じたアラート
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
ユーティリティ
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
ユーティリティ
Custom Alerts AIO：マルチマーケット監視を一括で実現 — 設定不要ですぐに使えるインテリジェントツール 概要 Custom Alerts AIO は、追加のインジケーター設定が不要で、インストール後すぐに利用できる高機能マーケットスキャナーです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power を内部にすべて統合し、主要なすべての資産クラス（為替、金属、指数、暗号資産）を一括監視できます。MetaTrader の仕様により、株式は個別のシンボルとして追加可能ですが、一般的には利用頻度は低めです。 1. なぜ Custom Alerts AIO を選ぶべきか 追加ライセンス不要 • 必要なすべての Stein Investments インジケーターが内蔵されており、すぐに使用可能です。 • チャートに表示されるグラフィックは省略されており、アラート生成に特化した構成です。 市場を広範囲にカバー • 為替、金属、暗号資産、株価指数に対応（株式は手動追加可能）。 • シンボル名を入力する必要はなく、プロパティで資産クラス
Ultimate Drawdown Recovery MT4
Freedom Uzochukwu Nnadi
ユーティリティ
The Ultimate Drawdown Recovery & Trade Protection EA for MT4! Your Trades Deserve a Second Chance. Give Them This Soldier. Struggling with floating losses or sudden drawdowns that threaten your account? Stop watching your trades drown in red and let the Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) recover, protect, and empower your trading strategy automatically. What Is UDR? UDR is an ultra-smart, lightning-fast MT4 Expert Advisor designed to recover drawdowns, secure break-even exits, manage trades wi
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (84)
ユーティリティ
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT4 accounts only. For MT5 accounts, you must use Auto Trade Copier for MT5 . Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fre
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
ユーティリティ
取引したい主要エリアを特定したら、サポートとレジスタンス、または供給と需要のゾーンを自動的に取引します。この EA を使用すると、1 回のクリックで買いゾーンと売りゾーンを描画し、価格が反転すると予想される場所に正確に配置できます。EA はそれらのゾーンを監視し、ゾーンに指定した価格アクションに基づいて自動的に取引を行います。最初の取引が行われると、EA は、ターゲット エリアとなる、配置した反対のゾーンで利益を出して終了します。その後、2 つの選択肢があります。取引を終了して新しいゾーンを描画してエントリーするか、利益を出して終了し、すぐに反対方向に取引を反転して、「常に市場に参加する」スタイルの戦略を作成します。 入力と戦略を含む完全なマニュアルはこちら: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 この EA は、市場で固定またはハード ストップ ロスを使用しないポジション トレーダーまたはドル コスト平均法の取引戦略向けに設計されています。代わりに、次の利用可能なサポートまたはレジスタンス ゾーンで同じ方向に新しい取引を行うことで、
作者のその他のプロダクト
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
ユーティリティ
Trade Manager は、リスクを自動的に計算しながら、取引を迅速に開始および終了するのに役立ちます。 過剰取引、復讐取引、感情的な取引を防止する機能が含まれています。 取引は自動的に管理され、アカウントのパフォーマンス指標はグラフで視覚化できます。 これらの機能により、このパネルはすべてのマニュアル トレーダーにとって理想的なものとなり、MetaTrader 5 プラットフォームの強化に役立ちます。多言語サポート。 MT4バージョン  |  ユーザーガイド + デモ Trade Manager はストラテジー テスターでは機能しません。 デモについてはユーザーガイドをご覧ください。 危機管理 % または $ に基づくリスクの自動調整 固定ロットサイズを使用するか、ボリュームとピップに基づいた自動ロットサイズ計算を使用するオプション RR、Pips、または価格を使用した損益分岐点ストップロス設定トレーリングストップロス設定 目標に達したときにすべての取引を自動的に終了するための 1 日あたりの最大損失 (%)。 過度のドローダウンからアカウントを保護し、オーバートレードを防ぎます
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
ユーティリティ
あなたがメンバーである任意のチャネルから（プライベートおよび制限されたものを含む）シグナルを直接あなたのMT5にコピーします。  このツールは、トレードを管理し監視するために必要な多くの機能を提供しながら、ユーザーを考慮して設計されています。 この製品は使いやすく、視覚的に魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用を開始できます！ ユーザーガイド + デモ  | MT4版 | Discord版 デモを試してみたい場合は、ユーザーガイドにアクセスしてください。 Telegram To MT5 受信機は、ストラテジーテスターで動作しません！ Telegram To MT5の特徴 複数のチャネルから一度にシグナルをコピー プライベートおよび制限されたチャネルからシグナルをコピー BotトークンまたはChat IDは必要ありません   （必要に応じて使用することができます） リスク％または固定ロットを使用して取引 特定のシンボルを除外 すべてのシグナルをコピーするか、コピーするシグナルをカスタマイズするかを選択 すべてのシグナルを認
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
ユーティリティ
Trade Manager は、リスクを自動的に計算しながら、取引を迅速に開始および終了するのに役立ちます。 過剰取引、復讐取引、感情的な取引を防止する機能が含まれています。 取引は自動的に管理され、アカウントのパフォーマンス指標はグラフで視覚化できます。 これらの機能により、このパネルはすべてのマニュアル トレーダーにとって理想的なものとなり、MetaTrader 4 プラットフォームの強化に役立ちます。多言語サポート。 MT5バージョン  |  ユーザーガイド + デモ Trade Manager はストラテジー テスターでは機能しません。 デモについてはユーザーガイドをご覧ください。 危機管理 % または $ に基づくリスクの自動調整 固定ロットサイズを使用するか、ボリュームとピップに基づいた自動ロットサイズ計算を使用するオプション RR、Pips、または価格を使用した損益分岐点ストップロス設定 トレーリングストップロス設定 目標に達したときにすべての取引を自動的に終了するための 1 日あたりの最大損失 (%)。 過度のドローダウンからアカウントを保護し、オーバートレードを防ぎま
MT5 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (3)
ユーティリティ
このプログラムを使用すると、非常に使いやすいユーザーインターフェースを使用して、MetaTraderアカウントからすべての取引を直接Notionにエクスポートできます。 MT4バージョン  |  ユーザーガイド + デモ 開始するには、ユーザーガイドを使用してNotionテンプレートをダウンロードしてください。 デモをご希望の場合は、ユーザーガイドにアクセスしてください。ストラテジーテスターでは機能しません！ 主な機能 取引アカウントからすべての取引をNotionにエクスポート 実行中の取引および保留中の注文をNotionにエクスポートし、更新 テンプレートを作成する 前日からの取引をエクスポート 前週からの取引をエクスポート 前月からの取引をエクスポート カスタム時間範囲からの取引をエクスポート 新しいクローズされた取引をすべて自動的にNotionに送信 エクスポートに含めるフィールドを選択します。注文タイプ、ボリューム、オープン時間、クローズ時間など 開始方法 上記のユーザーガイドに移動するか、EAを起動して「接続ヘルプを取得」をクリックします 接続後、「開始：すべての取引をエク
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
ユーティリティ
あなたがメンバーである任意のチャンネル（プライベートおよび制限されたチャンネルを含む）からのシグナルを、直接あなたのMT4にコピーします。 このツールは、ユーザーを念頭に置いて設計されており、取引を管理および監視するために必要な多くの機能を提供しています。 この製品は、使いやすく視覚的に魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用開始できます！ ユーザーガイド + デモ  | MT5版 | Discord版 デモを試したい場合は、ユーザーガイドを参照してください。 Telegram To MT5レシーバーは、ストラテジーテスターでは機能しません！ Telegram To MT4の特長 一度に複数のチャンネルからシグナルをコピー プライベートおよび制限されたチャンネルからシグナルをコピー BotトークンやチャットIDは不要です（必要な場合は引き続き使用できます） リスク％または固定ロットを使用して取引 特定のシンボルを除外 すべてのシグナルをコピーするか、コピーするシグナルをカスタマイズするかを選択 すべてのシグナルを認識するため
Discord To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
3 (2)
ユーティリティ
Botトークンや管理者権限の必要なしに、メンバーであるすべてのチャンネルからシグナルをコピーして、MT5に直接送信します。 多くの機能を提供しながら、ユーザーを考慮して設計されています この製品は、使いやすい視覚的に魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用開始できます！ ユーザーガイド + デモ  | MT4バージョン | Telegramバージョン デモを試してみたい場合は、ユーザーガイドを参照してください。 DiscordからMT5への変換は、ストラテジーテスターで動作しません。 DiscordからMT5への変換の特長 メンバーである任意のチャンネルからコピーします。BotトークンやチャットIDは不要です リスク%または固定ロットを使用して取引 特定のシンボルを除外 すべてのシグナルをコピーするか、コピーするシグナルをカスタマイズします すべてのシグナルを認識するための単語やフレーズを設定します（デフォルトは99%のシグナルプロバイダーに適用されます） コピーするタイミングと日時の設定をカスタマイズします 一度に開くト
MT5 To Telegram Copier
Levi Dane Benjamin
3 (2)
ユーティリティ
MT5からTelegramに完全にカスタマイズ可能なシグナルを送信して、シグナルプロバイダーになりましょう！この製品は、使いやすく視覚的に魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用開始できます！ ユーザーガイド + デモ  | MT4バージョン  | Discordバージョン デモを試したい場合は、ユーザーガイドをご覧ください。 MT5からTelegramへの送信者は、ストラテジーテスターでは動作しません。 MT5からTelegramへの機能 多数のオプションを使用して、シグナルを完全にカスタマイズします シグナルの前後に独自のカスタムメッセージを追加します。これには、タグ、リンク、チャンネルなどが含まれます シグナル内の絵文字を追加、削除、カスタマイズします。また、すべて削除することもできます。 シンボルまたはマジックナンバーで送信する取引をフィルタリングします 特定のシンボルの送信を除外します 特定のマジックナンバーの送信を除外します シグナルと一緒に送信する取引の詳細をカスタマイズします シグナルと一緒にスクリーンショット
MT4 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
3.67 (3)
ユーティリティ
MT4からDiscordに完全にカスタマイズ可能なシグナルを送信して、シグナルプロバイダーになりましょう！この製品は、使いやすく、視覚的に魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用を開始しましょう！ ユーザーガイド+デモ  | MT5バージョン  | テレグラムバージョン デモをお試しいただける場合は、ユーザーガイドをご覧ください。 MT4からDiscordへの送信者は、ストラテジーテスターで動作しません。 MT4からDiscordへの機能 さまざまなオプションを使用して、シグナルを完全にカスタマイズします シグナルの前後に独自のカスタムメッセージを追加します。これには、タグ、リンク、チャンネルなどが含まれます シグナルで絵文字を追加、削除、カスタマイズします。または、すべて削除することもできます シンボルまたはマジックナンバーで送信する取引をフィルタリングします 特定のシンボルの送信を除外します 特定のマジックナンバーの送信を除外します シグナルと一緒に送信する取引の詳細をカスタマイズします シグナルと一緒にスクリーンショッ
MT5 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
3.33 (3)
ユーティリティ
MT5からDiscordに完全にカスタマイズ可能なシグナルを送信して、シグナルプロバイダーになりましょう！ この製品は、使いやすく視覚的に魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用開始できます！ ユーザーガイド+デモ  | MT4バージョン |  Telegramバージョン デモを試してみたい場合は、ユーザーガイドを参照してください。 MT5からDiscordへの送信者は、戦略テスターで機能しません。 MT5からDiscordへの機能 さまざまなオプションでシグナルを完全にカスタマイズします シグナルの前後に独自のカスタムメッセージを追加します。これには、タグ、リンク、チャンネルなどが含まれます シグナルで絵文字を追加、削除、カスタマイズします。また、すべて削除することもできます シンボルまたはマジックナンバーによって送信する取引をフィルタリングします 特定のシンボルの送信を除外します 特定のマジックナンバーの送信を除外します シグナルと一緒に送信する取引の詳細をカスタマイズします シグナルと一緒にスクリーンショットを送信しま
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
ユーティリティ
あなたがメンバーである任意のチャンネルからシグナルをコピーします（   ボットトークンや管理者権限は必要ありません  MT4に直接送信します。 ユーザーを考慮して設計され、必要な多くの機能を提供します この製品は使いやすく、ビジュアルに魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用開始できます！ ユーザーガイド + デモ  | MT5バージョン | テレグラムバージョン デモを試したい場合は、ユーザーガイドに移動してください。 ディスコードからMT4への送信はストラテジーテスターで動作しません。 ディスコード   からMT4への特徴 メンバーである任意のチャンネルからコピーします。ボットトークンやチャットIDは必要ありません リスク%または固定ロットを使用して取引します 特定のシンボルを除外します すべてのシグナルをコピーするか、コピーするシグナルをカスタマイズします すべてのシグナルを認識するための単語やフレーズを設定します（デフォルトは99%のシグナルプロバイダーで動作するはずです） 希望するときにのみシグナルをコピーするため
Local Trade Clone MT5
Levi Dane Benjamin
ユーティリティ
Copy trades locally between MetaTrader terminals with a simple interface and professional risk controls. Use it to mirror trades across accounts, brokers, and platforms in any MT4/MT5 combination. Designed for reliability : supports trade updates such as breakeven, trailing stop, partial closes, and more. User Guide + Demo | MT4 Version Important notes Local Trade Copier MT5 does not work in the Strategy Tester. For a demo, please use the User Guide + Demo link above. To copy to MT4, you will n
Indicator Alert
Levi Dane Benjamin
ユーティリティ
This powerful tool ensures you never miss important trading signals by providing instant Alerts whenever specific indicators generate signals. With its sleek and user-friendly interface, you can effortlessly stay on top of market opportunities. Once an alert is received, you have the flexibility to decide your next move, putting you in full control of your trading decisions. Does not work in the Strategy Tester! Indicator Alert Features Automatically get alerted when a chosen indicator produce
FREE
MT4 To Telegram Sender
Levi Dane Benjamin
3.5 (4)
ユーティリティ
MT4からTelegramに完全にカスタマイズ可能なシグナルを送信し、シグナルプロバイダーになりましょう！この製品は使いやすく、視覚的に魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用開始できます！ ユーザーガイド + デモ  | MT5バージョン  | ディスコードバージョン デモを試したい場合は、ユーザーガイドをご覧ください。 MT4からTelegram送信者は戦略テスターでは機能しません。 MT4から   Telegramの機能 多くのオプションで完全にカスタマイズ可能なシグナルを好みに合わせて設定 シグナルの前後に独自のカスタムメッセージを追加します。これには、タグ、リンク、チャネルなどが含まれます。 シグナルに絵文字を追加、削除、カスタマイズします。または、すべて削除することもできます。 シンボルまたはマジックナンバーで送信する取引をフィルタリングします 特定のシンボルの送信を除外します 特定のマジックナンバーの送信を除外します シグナルと共に送信する取引の詳細をカスタマイズします シグナルと共にスクリーンショットを送信し
Local Trade Clone MT4
Levi Dane Benjamin
ユーティリティ
Copy trades locally between MetaTrader terminals with a simple interface and strong risk controls. Mirror trades across accounts, brokers, and platforms in any MT4/MT5 combination. Designed for reliability : supports trade updates such as breakeven, trailing stop, partial closes, and more. User Guide + Demo | MT5 Version Important notes Local Trade Copier MT4 does not work in the Strategy Tester. For a demo, please use the User Guide + Demo link above. To copy to MT5, you will need to purchase
Revert Edge
Levi Dane Benjamin
2.8 (10)
エキスパート
Revert Edge は、7 年以上のライブ取引経験に基づいて慎重に作成されたアルゴリズムです。その主な焦点は、長期的パフォーマンスを重視し、持続不可能な短期的な利益ではなく、ゆっくりとした着実なアカウントの成長です。 EA は、AUDCAD、AUDNZD、AUDUSD、EURUSD、EURAUD などの複数の通貨を取引するために開発されています。 平均回帰戦略を使用し、EA が利用する何らかの反応に敏感な価格レベルを活用します。 私は、設定ファイルを必要とせずにすぐに機能するように EA を設計しました。私は個人的に、規制ブローカーの Darwinex と IC Markets で取引するためにこれを使用しています。 ライブ シグナル EA Setup & Set Files 透明性 私はプロップ ファームに頼らないため、自分のライブ アカウント資金を増やす方法としてのみ、機能するシステムを販売しています。EA のパフォーマンスはわかっていますし、この EA を削除できる有機的な成長を待つことも喜んでいます。 しかし、興味があるかどうかにかかわらず、私はこれを販売しています。私の
Trend Alpha
Levi Dane Benjamin
5 (1)
エキスパート
Trend Alpha is an automated Expert Advisor from the DaneTrades EA portfolio. It is built around a rules-based trend-following breakout approach using price action, with additional price-action filters designed to help qualify setups. The EA is multi-currency and commonly used on trend-driven instruments such as JPY pairs, NAS100, SP500, XAUUSD, and BTCUSD. It is designed for minimal configuration and a straightforward setup process. Trend Alpha can be used alongside other systems that trade dif
Trend Apex
Levi Dane Benjamin
エキスパート
Trend Apex is an automated, trend-following Expert Advisor from the DaneTrades portfolio. It is designed for traders who want a clear rules-based approach, structured risk controls, and minimal day-to-day interaction. The system focuses on trend conditions using MACD with additional price-action filters to help qualify entries and manage exits. Instruments it is commonly used on include major JPY pairs, NAS100, SP500, US30, and XAUUSD. Important notes Trading involves risk and results vary by br
フィルタ:
Miujaz
69
Miujaz 2023.12.18 13:01 
 

AMAZING product! works like a charm

Levi Dane Benjamin
17372
開発者からの返信 Levi Dane Benjamin 2023.12.18 13:06
Im glad you enjoy it!
TradeMill
44
TradeMill 2023.12.12 11:48 
 

I am so excited I've found this! Tested thoroughly and it's working perfectly! I added the properties from the draft provided by author, and managed to have it merged with my old Notion data base journal. Amazing and very easy to setup!

レビューに返信