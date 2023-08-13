MT4 To Notion
- ユーティリティ
- Levi Dane Benjamin
- バージョン: 2.0
- アップデート済み: 25 12月 2025
- アクティベーション: 10
このプログラムでは、非常に使いやすいユーザーインターフェースを使用して、MetaTraderアカウントからすべての取引を直接Notionにエクスポートできます。
始めるには、ユーザーガイドをご利用いただき、Notionのテンプレートをダウンロードしてください。
デモが必要な場合は、ユーザーガイドをご覧ください。ストラテジーテスターでは機能しません！
主な特長
- 取引口座からすべての取引をNotionにエクスポート
- 最終日からの取引をエクスポートする
- 最終週からの取引をエクスポートする
- 最終月からの取引をエクスポートする
- カスタム時間範囲からの取引をエクスポートする
- すべての新しい閉じられた取引を自動的にNotionに送信する
- 注文タイプ、ボリューム、オープン時間、クローズ時間などのエクスポートに含めるフィールドを選択する
始め方
- 上記のユーザーガイドに移動するか、EAを起動して「接続ヘルプを取得」をクリックしてください。
- 接続したら、「開始：すべてをエクスポート」をクリックして、履歴からすべての現在の取引をNotionに送信します。
- すべての新しい閉じられた取引を自動的にNotionに送信する場合は、「新しい閉じられた取引を更新」をチェックしたままにしてください。
問題がある場合はお知らせください。製品の開発が進むにつれて新機能が追加されます。
AMAZING product! works like a charm