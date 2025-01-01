DokumentationKategorien
Ticket

Erhält Ticket einer Order.

ulong  Ticket() const

Rückgabewert

Ticket der Order beim Erfolg oder ULONG_MAX im Falle eines Fehlers.

Hinweis

Eine Order muss vorher mit der Zugriffsmethode Select (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.