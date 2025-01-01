TimeDoneMsc

Erhält die Zeit der Ausführung oder Abbestellung einer Order in Millisekunden seit 01.01.1970.

ulong TimeDoneMsc() const

Rückgabewert

Die Zeit der Ausführung oder Abbestellung einer Order in Millisekunden seit 01.01.1970.

Hinweis

Eine Order muss vorher mit der Zugriffsmethode Select (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.