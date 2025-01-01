GetX

Speichert die X-Werte aller Punkte der Kurve in ein Array.

void GetX(

double& x[]

)

Parameter

x[]

[out] Array für das Speichern der X-Werte aller Punkte der Kurve.

Hinweis

Jeder Punkt der Kurve wird mit dem Koordinatenpaar X und Y gesetzt. Diese Werte sind keine Koordinaten in Pixel für das Zeichnen in der Klasse CGraphic.