- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesWidth
- LinesEndStyle
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
GetX
Speichert die X-Werte aller Punkte der Kurve in ein Array.
|
void GetX(
Parameter
x[]
[out] Array für das Speichern der X-Werte aller Punkte der Kurve.
Hinweis
Jeder Punkt der Kurve wird mit dem Koordinatenpaar X und Y gesetzt. Diese Werte sind keine Koordinaten in Pixel für das Zeichnen in der Klasse CGraphic.