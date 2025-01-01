DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekWissenschaftliche GrafikenCCurveGetX 

GetX

Speichert die X-Werte aller Punkte der Kurve in ein Array.

void  GetX(
   double&  x[]      // Array für das Schreiben der Х-Werte
   )

Parameter

x[]

[out]  Array für das Speichern der X-Werte aller Punkte der Kurve.

Hinweis

Jeder Punkt der Kurve wird mit dem Koordinatenpaar X und Y gesetzt. Diese Werte sind keine Koordinaten in Pixel für das Zeichnen in der Klasse CGraphic.