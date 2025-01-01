PointsType (Get-Methode)

Gibt das Flag zurück, das den Punktentyp angibt, die beim Zeichnen der Kurve mit Punkten verwendet werden.

ENUM_POINT_TYPE PointsType()

Rückgabewert

Wert des Flags, das den Punktentyp angibt.

PointsType (Set-Methode)

Setzt das Flag, das den Punktentyp angibt, die beim Zeichnen der Kurve mit Punkten verwendet werden.

void PointsType(

ENUM_POINT_TYPE type

)

Parameter

type

[in] Wert des Flags, das den Typ der beim Zeichnen der Kurve verwendeten Punkten angibt.