- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesWidth
- LinesEndStyle
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
PointsType (Get-Methode)
Gibt das Flag zurück, das den Punktentyp angibt, die beim Zeichnen der Kurve mit Punkten verwendet werden.
ENUM_POINT_TYPE PointsType()
Rückgabewert
Wert des Flags, das den Punktentyp angibt.
PointsType (Set-Methode)
Setzt das Flag, das den Punktentyp angibt, die beim Zeichnen der Kurve mit Punkten verwendet werden.
void PointsType(
Parameter
type
[in] Wert des Flags, das den Typ der beim Zeichnen der Kurve verwendeten Punkten angibt.