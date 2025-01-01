TrendLineColor (Get-Methode)

Gibt die Farbe der Trendlinie für die Kurve zurück.

uint TrendLineColor()

Rückgabewert

Farbe der Trendlinie.

TrendLineColor (Set-Methode)

Setzt die Farbe der Trendlinie für die Kurve.

void TrendLineColor(

const uint clr

)

Parameter

clr

[in] Farbe der Linie