- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesWidth
- LinesEndStyle
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
TrendLineColor (Get-Methode)
Gibt die Farbe der Trendlinie für die Kurve zurück.
|
uint TrendLineColor()
Rückgabewert
Farbe der Trendlinie.
TrendLineColor (Set-Methode)
Setzt die Farbe der Trendlinie für die Kurve.
|
void TrendLineColor(
Parameter
clr
[in] Farbe der Linie