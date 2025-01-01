DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekWissenschaftliche GrafikenCCurveTrendLineColor 

TrendLineColor (Get-Methode)

Gibt die Farbe der Trendlinie für die Kurve zurück.

uint  TrendLineColor()

Rückgabewert

Farbe der Trendlinie.

TrendLineColor (Set-Methode)

Setzt die Farbe der Trendlinie für die Kurve.

void  TrendLineColor(
   const uint  clr      // Farbe der Trendlinie
   )

Parameter

clr

[in]  Farbe der Linie