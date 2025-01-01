DokumentationKategorien
HistogramWidth (Get-Methode)

Liefert die Breite der Spalten beim Zeichnen als Histogramm.

int  HistogramWidth()

Rückgabewert

Breite der Spalten in Pixel.

HistogramWidth (Set-Methode)

Setzt die Breite der Spalten beim Zeichnen als Histogramm.

void  HistogramWidth(
   const int  width      // Breite der Spalten 
   )

Parameter

width

[in]  Breite der Spalten in Pixel.