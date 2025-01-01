DokumentationKategorien
PointsSize (Get-Methode)

Liefert die lineare Größe der Punkte in Pixel, die beim Zeichnen einer Kurve mit Punkten verwendet werden.

int  PointsSize()

Rückgabewert

Größe der Punkte in Pixel, die beim Zeichnen einer Kurve verwendet werden.

PointsSize (Set-Methode)

Setzt die Größe der Punkte in Pixel, die beim Zeichnen einer Kurve mit Punkten verwendet werden.

void  PointsSize(
   const int  size      // Größe der Punkte in Pixel
   )

Parameter

size

[in]  Größe der Punkte in Pixel, die beim Zeichnen einer Kurve verwendet werden.