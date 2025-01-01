PointsSize (Get-Methode)

Liefert die lineare Größe der Punkte in Pixel, die beim Zeichnen einer Kurve mit Punkten verwendet werden.

int PointsSize()

Rückgabewert

Größe der Punkte in Pixel, die beim Zeichnen einer Kurve verwendet werden.

PointsSize (Set-Methode)

Setzt die Größe der Punkte in Pixel, die beim Zeichnen einer Kurve mit Punkten verwendet werden.

void PointsSize(

const int size

)

Parameter

size

[in] Größe der Punkte in Pixel, die beim Zeichnen einer Kurve verwendet werden.