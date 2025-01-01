LinesStyle (Get-Methode)

Liefert den Linienstil beim Zeichnen einer Kurve mit Linien.

ENUM_LINE_STYLE LinesStyle()

Rückgabewert

Linienstil.

LinesStyle (Set-Methode)

Setzt einen Linienstil beim Zeichnen einer Kurve mit Linien.

void LinesStyle (

ENUM_LINE_STYLE style

)

Parameter

style

[in] Linienstil.