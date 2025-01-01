- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesWidth
- LinesEndStyle
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
PointsFill (Get-Methode)
Liefert das Flag, das festlegt, ob die eine Kurve definierenden Punkte mit Farbe gefüllt werden müssen.
|
bool PointsFill ()
Rückgabewert
Wert des Flags.
Hinweis
true — mit Farbe füllen
false — nicht mit Farbe füllen
PointsFill (Set-Methode)
Setzt ein Flag, das festlegt, ob die eine Kurve definierenden Punkte mit Farbe gefüllt werden müssen..
|
void PointsFill(
Parameter
fill
[in] Flag.
Hinweis
true — mit Farbe füllen
false — nicht mit Farbe füllen