PointsFill (Get-Methode)

Liefert das Flag, das festlegt, ob die eine Kurve definierenden Punkte mit Farbe gefüllt werden müssen.

bool  PointsFill ()

Rückgabewert

Wert des Flags.

Hinweis

true — mit Farbe füllen

false — nicht mit Farbe füllen

PointsFill (Set-Methode)

Setzt ein Flag, das festlegt, ob die eine Kurve definierenden Punkte mit Farbe gefüllt werden müssen..

void  PointsFill(
   const bool  fill      // Flagwert
   )

Parameter

fill

[in]  Flag.

Hinweis

true — mit Farbe füllen

false — nicht mit Farbe füllen