- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesWidth
- LinesEndStyle
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
LinesIsSmooth (Get-Methode)
Liefert ein Flag, das definiert, ob eine Kurve beim Zeichen mit Linien geglättet werden muss.
|
bool LinesIsSmooth()
Rückgabewert
Flag
Hinweis
true — glätten
false — nicht glätten
LinesIsSmooth (Set-Methode)
Setzt ein Flag, das definiert, ob eine Kurve beim Zeichen mit Linien geglättet werden muss.
|
void LinesIsSmooth(
Parameter
smooth
[in] Flag-Wert
Hinweis
true — glätten
false — nicht glätten