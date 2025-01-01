DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekWissenschaftliche GrafikenCCurveLinesIsSmooth 

LinesIsSmooth (Get-Methode)

Liefert ein Flag, das definiert, ob eine Kurve beim Zeichen mit Linien geglättet werden muss.

bool  LinesIsSmooth()

Rückgabewert

Flag

Hinweis

true — glätten

false — nicht glätten

LinesIsSmooth (Set-Methode)

Setzt ein Flag, das definiert, ob eine Kurve beim Zeichen mit Linien geglättet werden muss.

void  LinesIsSmooth(
   const bool  smooth      // Flag-Wert
   )

Parameter

smooth

[in]  Flag-Wert

Hinweis

true — glätten

false — nicht glätten