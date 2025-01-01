GetY

Speichert die Y-Werte aller Punkte der Kurve in ein Array.

void GetY(

double& y[]

)

Parameter

y[]

[out] Array für das Speichern der Y-Werte aller Punkte der Kurve.

Hinweis

Jeder Punkt der Kurve wird mit dem Koordinatenpaar X und Y gesetzt. Diese Werte sind keine Koordinaten in Pixel für das Zeichnen in der Klasse CGraphic.