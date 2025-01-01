DokumentationKategorien
CCurveTrendLineCoefficients 

TrendLineCoefficients (Get-Methode)

Gibt die Koeffizienten der Trendlinie für das Schreiben ins Array zurück.

double&  TrendLineCoefficients()

Rückgabewert

Koeffizienten der Trendlinie.

TrendLineCoefficients (Set-Methode)

Erhält Koeffizienten der Trendlinie für das Schreiben ins Array.

void  TrendLineCoefficients(
   double&  coefficients[]      // Array für das Schreiben von Koeffizienten 
   )

Parameter

coefficients[]

[out]  Array für das Schreiben von Koeffizienten.