Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekWissenschaftliche GrafikenCCurveTrendLineCoefficients
- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesWidth
- LinesEndStyle
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
TrendLineCoefficients (Get-Methode)
Gibt die Koeffizienten der Trendlinie für das Schreiben ins Array zurück.
|
double& TrendLineCoefficients()
Rückgabewert
Koeffizienten der Trendlinie.
TrendLineCoefficients (Set-Methode)
Erhält Koeffizienten der Trendlinie für das Schreiben ins Array.
|
void TrendLineCoefficients(
Parameter
coefficients[]
[out] Array für das Schreiben von Koeffizienten.