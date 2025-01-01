文档部分
MQL5参考MetaTrader Python模块orders_total 

orders_total

获取活动订单的数量。

orders_total()

返回值

整数值。

注意

该函数类似于OrdersTotal

例如：

import MetaTrader5 as mt5
# 显示有关MetaTrader 5程序包的数据
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# 建立与MetaTrader 5程序端的连接
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# 检查是否存在活动订单
orders=mt5.orders_total()
if orders>0:
    print("Total orders=",orders)
其他
    print("Orders not found")
 
# 断开与MetaTrader 5程序端的连接
mt5.shutdown()

另见

orders_getpositions_total