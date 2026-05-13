Modern Candle Timer Digital Clock UZFX MT5

UZFX 现代K线计时器数字时钟 v1.0





专为MetaTrader 5设计的、具备现代数字界面的专业倒计时器





UZFX现代K线计时器数字时钟将提升您的交易体验。这款简洁、精准且功能强大的指标专为重视图表清晰度与专业性的严肃交易者设计。





主要功能：

精准K线倒计时：实时显示当前K线收盘前的剩余时间，采用大号易读的数字格式（时:分）。

动态进度条：通过色彩编码的警报直观展示K线进展，随着K线接近结束，颜色将从绿色变为橙色，最终变为红色。

全面的市场信息：一目了然地显示当前交易品种、时间周期和实时点差。

浮动盈亏面板：监控并显示持仓的总浮动盈亏，采用清晰的正负色标区分。

专业日期显示：完整的工作日和日期信息，提升图表可读性。

现代且可自定义的用户界面：七种优雅主题，包括 UZFX 标志、青柠、水蓝、金、棕、灰和石板灰。

灵活定位：支持将时钟放置于左上、顶部中央、右上、左下或右下位置，并可调节 X 和 Y 偏移量。

性能优化：轻量级代码确保运行流畅，专业排版呈现高端视觉效果。

该指标非常适合短线交易者、日内交易者以及任何需要精准时间点来执行基于K线策略的交易者。简洁现代的设计确保其能完美融入任何图表布局，且不会占用过多工作空间。





该工具由 Usman Zabir（UZFX LABS）精心打造，注重细节，将功能性与视觉美感完美结合，助您保持条理清晰并及时做出交易决策。





1.0 版——支持所有时间周期和交易品种，即开即用。