Delete Only Pending Orders Script MT4

适用于 MetaTrader 4 (MT4) 的 UZFX™ - 仅删除挂单脚本是一款简单而有效的工具，可自动删除交易账户中的所有挂单（限价买入、限价卖出、止损买入、止损卖出）。该脚本非常适合希望在不影响活跃市场头寸的情况下即时清除挂单的交易者。





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功能：

删除所有挂单（买入限价单、卖出限价单、买入止损单、卖出止损单）。

不影响未结市场头寸。

通过专家选项卡提供实时执行反馈。

帮助交易者快速重置挂单策略，无需手动干预。

使用方法：

将脚本附加到 MT5 图表。

脚本将自动扫描并删除所有挂单。

专家选项卡中将显示每个已删除订单的确认信息。

注意：

该脚本不会关闭有效交易，只会删除挂单。

运行脚本前，请确保您要删除所有挂单。

该脚本适用于账户中的所有交易符号，而不仅仅是所附图表。