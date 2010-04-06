Total TP SL and Timer Indicator MT4
- 指标
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Muhammad Usman Siddique. ⭐⭐⭐⭐⭐ .
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Chart Analyst // Forex Top Course Selling at Udemy
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- 版本: 1.0
UzFx-Total TP'SL & Timer-MT4指标旨在实时追踪所有已开仓及挂单交易的总止盈(TP)与止损(SL)值。此外，它还包含一个K线倒计时器，用于显示当前K线收盘的剩余时间。
核心功能：
自动计算所有活跃交易与挂单的预期盈亏总额。
显示当前K线收盘剩余时间，助力交易者高效管理进出场时机。
支持自定义文本颜色、字号及位置以提升可视性。
简约轻量化设计，不干扰图表布局。
用户设置：
可选择止盈/止损显示颜色。
自定义K线计时器文字颜色。
调整字体大小及图表位置。
应用场景：
适用于希望快速掌握风险回报水平而无需手动核查每笔订单的交易者。
适合依赖K线收盘时间精准执行交易的短线交易者和日内交易者。
通过直观监控潜在盈亏水平，强化风险管理能力。