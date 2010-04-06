Total TP SL and Timer Indicator MT4

UzFx-Total TP'SL & Timer-MT4指标旨在实时追踪所有已开仓及挂单交易的总止盈(TP)与止损(SL)值。此外，它还包含一个K线倒计时器，用于显示当前K线收盘的剩余时间。


核心功能：


自动计算所有活跃交易与挂单的预期盈亏总额。

显示当前K线收盘剩余时间，助力交易者高效管理进出场时机。

支持自定义文本颜色、字号及位置以提升可视性。

简约轻量化设计，不干扰图表布局。


用户设置：

可选择止盈/止损显示颜色。

自定义K线计时器文字颜色。

调整字体大小及图表位置。


应用场景：


适用于希望快速掌握风险回报水平而无需手动核查每笔订单的交易者。

适合依赖K线收盘时间精准执行交易的短线交易者和日内交易者。

通过直观监控潜在盈亏水平，强化风险管理能力。

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.....................................hi....................... ................for showing high s and low s and support and resistanses .....................we have a lot of ways............................... it can be helpful for finding trends , higher highs , higher lows , lower highs , lower lows .......................today i write on of thems.......................... ........................you can enter the number of last support and resistanses .........................and it will dra
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Master Volume profile
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Money Flow Profile MT5 HERE   Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis This Master Edition is engineered for clarity and speed, featuring a unique Auto-Theme Sync system that instantly beautifies your chart layout upon loading. Key Features: True Money Flow Calculation: Goes beyond stand
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FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
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SC MTF Balance of Power MT4
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具有多时间框架支持、可自定义视觉信号和可配置警报系统的Balance of Power（BOP）指标。 自由编程服务、更新和其他TrueTL产品可在我的 MQL5个人资料 中获取。 非常欢迎您的反馈和评价！ 什么是BOP？ Balance of Power（BOP）是一个振荡器，通过将价格变化与K线范围进行比较来衡量买方与卖方的强度。该指标计算为（收盘价 - 开盘价）/（最高价 - 最低价），然后用简单移动平均线（SMA）进行平滑处理。 BOP值在-1和+1之间变动。正值表示买方更强（收盘价高于开盘价），负值表示卖方更强（收盘价低于开盘价）。值的大小显示了走势的强度。BOP通过显示买卖压力之间的平衡来帮助识别市场强度和潜在的反转。 功能： 带箭头和垂直线的视觉信号标记 三个独立的信号缓冲器，具有可配置的触发条件 信号检测选项：方向变化、水平穿越、高点/低点 每个信号的可配置警报功能（电子邮件、推送、声音、弹窗） 具有插值方法的多时间框架（MTF）功能 直方图或线条绘图模式 多种颜色模式（简单、基于方向、基于水平） 通过自定义指标调用（iCustom）访问缓冲器，用于与Expert
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Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
指标
Aroon Classic 指标概述 Aroon Classic 指标是一种技术工具，可定量识别图表上趋势的出现和持续性。它使用两条线——“Aroon Up”和“Aroon Down”——在 0–100 范围内显示趋势强度和转折点。Aroon Up 值越高，表示上升趋势越强；Aroon Down 值越高，表示下降趋势越强。 主要特点 直观区分趋势的形成和反转 可自定义计算周期（默认：14） 灵活设置线条颜色、宽度和样式 指标参数 参数 说明 默认值 Period 用于 Aroon 计算的周期条数 14 Aroon Up Color Aroon Up 线的颜色 DodgerBlue Aroon Down Color Aroon Down 线的颜色 Tomato Line Width 线条宽度（像素） 2 计算方法 Aroon Up 根据指定周期内自最高点以来的条数计算，公式如下： Aroon Up = ((Period – BarsSinceHighestHigh) / Period) × 100 同理，Aroon Down 根据自最低点以来的条数计算： Aroon Down = ((P
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VR Cub
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VR Cub 这是获得高质量切入点的指标。该指标的开发是为了促进数学计算并简化对仓位入场点的搜索。多年来，该指标所针对的交易策略已被证明其有效性。交易策略的简单性是其巨大的优势，即使是新手交易者也能成功进行交易。 VR Cub 计算开仓点以及获利和止损目标水平，这显着提高了效率和易用性。查看使用以下策略进行交易的屏幕截图，了解简单的交易规则。 设置、设置文件、演示版本、说明、问题解决，可以从以下位置获取 [博客] 您可以在以下位置阅读或撰写评论 [关联] 版本为 [MetaTrader 5] 计算入场点的规则 开仓 要计算入场点，您需要将 VR Cub 工具从最后一个高点拉伸到最后一个低点。 如果第一个点在时间上早于第二个点，交易者等待柱线收于中线上方。 如果第一个点在时间上晚于第二个点，交易者等待柱线收于中线下方。 根据上述条件，严格在 柱线收盘 后建仓。 换句话说，如果我们在小时图上进行交易，那么从最高点到最低点的时间距离必须超过24小时，最高点和最低点之间的点数必须大于或等于平均价格变动每天。 维持和改变市场地位 可以有多个未平仓头寸；每个头寸都可以单独修改。 VR Cub
Sc MTF Average True Range ATR MT4
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具有多时间框架支持、可自定义视觉信号和可配置警报系统的平均真实波幅（ATR）指标。 免费编程服务、更新及其他 TrueTL 产品请访问 MQL5 个人主页 。 非常感谢您的反馈和评价！ 什么是 ATR？ 平均真实波幅（ATR）由 J. Welles Wilder 开发，是一种用于衡量市场波动性的技术指标。它计算指定周期内真实波幅（True Range）的平均值。真实波幅是以下三个值中的最大值：当前最高价与当前最低价之间的距离、前一收盘价与当前最高价之间的距离，或前一收盘价与当前最低价之间的距离。 ATR 不显示价格方向 — 它仅衡量波动性。ATR 上升表示波动性增加，ATR 下降则表示波动性减少。交易者使用 ATR 来评估市场状况、设置动态止损（例如基于 ATR 的追踪止损）、确定仓位大小以及识别潜在的突破行情。ATR 值偏高通常出现在快速波动或新闻驱动的市场中，而 ATR 值偏低则表明市场处于平静的整理阶段。 功能特点： 带箭头标记和垂直线的视觉信号标记 具有可配置触发条件的三个独立信号缓冲区 信号检测选项：方向变化、峰值/谷值 每个信号可配置警报功能（邮件、推送、声音、弹窗）
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哨兵箭頭 主要特點： ⊗採用獨家演算法，快速且準確地辨識趨勢、反轉和動量變化。 ⊗專為專業用途設計，擁有強大的訊號邏輯，可消除延遲或錯誤更新。 ⊗適用於各種時間框架。 ⊗不會重繪、刪除或修改過去的訊號。 ⊗所有買進和賣出訊號均在K線圖上產生並保持不變。 ⊗在實際交易中，訊號不會重繪－它會立即顯示在K線圖上。 ⊗確保穩定性、準確性和靈活性。 ⊗提供高勝率的訊號。 ⊗每個訊號只觸發一次－不會重複。 ⊗適用於所有貨幣對、指數、股票、外匯、金屬和加密貨幣。 ⊗支援趨勢交易、波段交易和反轉確認。 ⊗為尋求可靠且易於理解的專業交易訊號的交易者。 ⊗完全可客製化。 ⊗簡單、穩定、可靠，適用於實盤交易。 ⊗使用規則簡單。 ⊗適合新手和經驗豐富的交易者。
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Neuro Poseidon MT4
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Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
Gann Made Easy
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Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
SR Liquidity
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5 (1)
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SR Liquidity 是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Prop Firm Sniper
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4.33 (6)
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Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
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KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方
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Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
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5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
指标
DayTrader PRO DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。 该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。 实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。 主要功能 全自动参数优化 自适应买入与卖出信号 基于 ATR 的动态止损与止盈 支持每日、每周或每月重新优化 内置趋势与市场过滤功能 性能统
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 联系我获取推荐设置 首发名额有限 ZORYK — MetaTrader 4 专业 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统 你一定经历过这种感觉。 你花时间分析黄金，等待入场，终于打开交易后，价格却立即向相反方向移动。你过早平仓，移动止损，或者因为犹豫几秒而错过机会。随后市场在没有你的情况下，准确到达你最初预期的目标。 问题并不总是方向错误。 真正的问题是不确定性。 你不知道真正的入场位置在哪里，不知道交易逻辑在什么位置失效，也不知道应该先保护较小的利润，还是继续等待更大的行情。你甚至不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在勉强寻找一笔交易。 黄金移动速度非常快。没有明确计划的正确判断，也可能在几秒钟内变成错误决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套专门为 MetaTrader 4 和 XAUUSD M5 周期开发的完整黄金信号与交易计划系统。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自处理所有后续决定的普通指标。 每个确认信号都可以在图表上显示
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
作者的更多信息
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Set Stop Loss to Breakeven Instantly
Muhammad Usman Siddique
4.33 (3)
程序库
适用于 MetaTrader 5 (MT5) 的 UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly 脚本是一款功能强大的工具，允许交易者将所有未结头寸的止损点快速移动至其入场价格，确保无风险交易。该脚本尤其适用于有效管理活跃交易，确保一旦头寸出现有利变动，交易者就能免受潜在损失。 (访问简介并查看所有其他 MT4/MT5 产品） （请不要忘记给予评论） 功能： 自动将所有未结头寸的止损设置为盈亏平衡（入市价格）。 通过确保利润和尽量减少潜在损失来加强风险管理。 使用方法 将脚本附加到图表上；它将自动调整所有未结头寸。 如果某个仓位的止损已达到盈亏平衡点，则将跳过该仓位。 注意： 该脚本仅修改现有交易，不会下新订单。 它适用于所有未结头寸，与符号无关。 确保经纪商允许以准确的入市价格修改止损。
FREE
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly
Muhammad Usman Siddique
程序库
适用于 MetaTrader 5 (MT5) 的 UZFX - 即时关闭所有未结买单和卖单脚本是一款功能强大的工具，交易者只需执行一次操作，即可立即关闭所有活跃的市场头寸。该脚本是紧急交易管理的理想工具，可帮助交易者在剧烈波动、新闻事件或策略调整期间快速退出市场。 功能 关闭所有符号的所有未结买入和卖出头寸。 使用最新的买入价/卖出价，执行准确。 帮助交易者即时退出市场，只需极少的手动操作。 使用方法 将脚本附加到 MT5 图表。 脚本将扫描并关闭所有未平仓的买入和卖出头寸。 专家选项卡中将显示每个平仓订单的确认信息。 注意 该脚本不会删除挂单，只会关闭活跃的市场头寸。 它适用于所有交易符号，而不仅仅是所附图表。 运行脚本前，请确保您要关闭所有仓位，因为脚本会立即执行。 开发者：Usman Zabir - UZ 乌斯曼-扎比尔 - UZFX 版本: 1.00 年份: 2025 网站: https://www.mql5.com/en/users/forextycoons
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
指标
UzFx 总止盈/止损与计时器 v3.0——一款功能全面的交易管理指标，显示以下内容： 总止盈——所有持仓的止盈值总和（以美元、点数或点为单位） 总止损——所有持仓的止损值总和（以美元、点数或点为单位） 浮动盈亏 - 包含掉期费用的实时盈亏（颜色标示：绿色表示盈利，红色表示亏损） K线计时器 - 倒计时至下一根K线收盘 获取专业交易员面板 [ 点击此处 ] 您的完整交易监控解决方案 主要功能： 止盈和止损可分别选择单位（点差或点数） 支持以货币（$）或点差/点数显示数值 仅计算已开仓交易（忽略挂单） 颜色、字体大小及图表位置均可完全自定义 布局简洁、间距合理，带有专业品牌标识 特别适合： 跨多头寸风险管理 快速掌握总风险敞口 利用K线计时器把握进出场时机 监控实时浮动盈亏 设置后无需操心——同时适用于所有交易品种！ “一目了然，掌握总风险与收益”
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Alpha Strike Signals Non Repaint Best New MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (2)
指标
UZFX-Alpha Strike Signals v2.0是一款专业级市场分析工具，旨在精准清晰地识别高概率交易机会。该先进指标融合了精密的价格行为识别与动态风险管理可视化功能，直接在图表上呈现清晰的买入与卖出信号。 注意：结合使用 { LTL 164343 } 指标，可提高获胜信号的准确率。 利用 LTL 信号判断趋势，并以 Alpha 信号作为入场信号。 这种方法将最大限度地提高您的胜率，并有助于避免误判信号。 工作原理 该指标通过识别特定K线形态来分析市场结构，这些形态预示着潜在趋势反转或延续。当这些形态符合专有算法条件时，指标将生成清晰视觉信号： • 买入信号（蓝色箭头）出现在市场底部，表明看涨动能显现 • 卖出信号（红色箭头）出现在市场顶部，确认看跌压力形成 交易者核心优势 1. 清晰可执行的信号 无需解读猜测——信号位置直接在图表上显示箭头 色彩编码信号（买入蓝标/卖出红标）实现即时识别 可配置信号灵敏度以匹配您的交易风格 2. 完整交易管理可视化 信号出现时，指标自动绘制： 入场点位——最佳建仓价格 止损位——基于近期价格走势的保护性位 多级止盈位（1
FREE
Scalping Winning Signals Pro SWS
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
指标
UZFX SWS {剥头皮盈利信号} Pro v1.0是由Usman Zabir（UZFX实验室）专为剥头皮交易者、日内交易者及波段交易者开发的强力无重绘指标，旨在快速波动市场中提供精准入场信号。特别适合追求可靠实时信号、拒绝延迟或虚假重绘的交易者。 我推荐*的最佳时间周期：30分钟及以上。 {1小时}是我的首选，其效果令人惊叹...！ 注意：与{ LTL 164343 }指标结合使用，可提高获胜信号率。 使用 LTL 信号判断趋势，利用 SWS 信号确定入场时机。 这种方法将最大化您的胜率，并有效规避虚假信号。 核心功能包括： 清晰的视觉箭头标示近期及历史信号（可选点状显示过往信号）。 自动计算并绘制交易线：入场点、止损位（基于近期震荡高低点）及多档止盈位（风险回报比1:1、2:1、3.5:1——完全可自定义）。 图表信息面板实时显示最新信号详情、入场价、止损位及止盈位。 全面警报系统：弹窗提示、声音提醒、推送通知及邮件提醒。 图表自定义选项（颜色、背景、K线样式）。 内置许可证过期系统保障安全分发（可通过更新日期续期）。 适用于所有货币对、大宗商品及时间周期，UZFX SWS
LTL Long Trend Locator
Muhammad Usman Siddique
指标
LTL长趋势定位器v2.0 - 专业趋势交易指标 LTL长趋势定位器通过识别强劲持久的趋势，帮助交易者把握最佳进场与离场时机。当趋势启动或终结时，它会发出清晰信号，助您在正确时机顺势而为。该工具不仅能发现强劲市场趋势，更精准标注交易位置，明确显示入场点、止损位及止盈位。 核心功能： 清晰买卖信号：市场即将上涨或下跌时显示箭头提示 交易线标注：在图表绘制完整交易布局，所有关键位清晰标注 趋势区域：通过图表配色区分看涨（绿色）与看跌（粉色）周期 统计显示：呈现每段趋势持续的K线数量与点数 信息面板：实时更新趋势状态与最新信号时间 警报系统： 新信号出现时触发弹窗/邮件/声音提醒 单一信号仅触发一次警报（杜绝重复骚扰） 操作便捷： 信号以彩色箭头呈现（蓝箭买入/红箭卖出） 背景色标识活跃趋势区域 垂直线标记精确信号点 所有设置均可适配您的交易风格 适用人群： 新手交易者：简洁视觉信号助决策更轻松 资深交易者：高级过滤机制减少虚假信号 全周期适用：1分钟至月线图均可运行 全市场覆盖：适用于外汇、股票、指数、加密货币及大宗商品 核心优势： 节省时间：快速识别趋势行情 减少
Margin Required and Max Lot Size Can Open
Muhammad Usman Siddique
2 (2)
程序库
适用于 MetaTrader 5 (MT5) 的 UZFX - 所需保证金和最大手数脚本旨在帮助交易者快速确定开立 1 手头寸所需的保证金，并根据其当前账户净值计算可交易的最大手数。该工具对于风险管理和头寸大小至关重要，可帮助交易者有效规划交易。 功能 计算对所选符号开仓 1 手交易所需的保证金。 根据可用资金确定交易者可以开仓的最大手数。 使用当前卖出价精确计算保证金。 使用评论功能直接在图表上显示结果。 帮助交易者在管理杠杆和风险的同时优化仓位大小。 使用方法： 将脚本附加到所需交易符号的图表上。 脚本将计算并显示结果： 1 手所需保证金 基于可用资金的最大可交易手数 结果将显示在图表的左上角。 注意 脚本使用买入订单类型计算保证金。 最大手数是根据净值计算的，而不是自由保证金。 本脚本不进行交易；纯粹用于提供信息。 开发者：Usman Zabir - UZ 乌斯曼-扎比尔 - UZFX 版本: 1.00 年份: 2025 网站: https://www.mql5.com/en/users/forextycoons
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
程序库
适用于 MetaTrader 4 (MT4) 的 UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly 脚本是一款功能强大的工具，允许交易者将所有未结头寸的止损点快速移动至其入场价格，确保无风险交易。该脚本尤其适用于有效管理活跃交易，确保一旦头寸出现有利变动，交易者就能免受潜在损失。 (访问简介并查看所有其他 MT4/MT5 产品） （请不要忘记给予评论） 功能： 自动将所有未结头寸的止损设置为盈亏平衡（入市价格）。 通过确保利润和尽量减少潜在损失来加强风险管理。 使用方法 将脚本附加到图表上；它将自动调整所有未结头寸。 如果某个仓位的止损已达到盈亏平衡点，则将跳过该仓位。 注意： 该脚本仅修改现有交易，不会下新订单。 它适用于所有未结头寸，与符号无关。 确保经纪商允许以准确的入市价格修改止损。
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Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly
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UZFX - 删除图表上的所有图形和对象是一个简单而功能强大的Metatrader 5（MT5）脚本，旨在立即从活动图表中删除所有绘图对象。该脚本对于需要从技术分析图，趋势线，斐波那契工具，文本标签和其他对象中快速清除图表的交易者很有用，而无需手动删除它们。 特征： 在活动图表上删除所有对象和图纸。 立即使用单个执行。 显示成功和失败删除的确认消息。 帮助交易者保持清洁无杂乱的图表以进行更好的分析。 用法： 将脚本连接到要删除所有对象的图表上。 脚本将自动循环遍历所有对象并删除它们。 专家选项卡中的一条消息将确认成功删除对象。 注意：此脚本不会影响图表上运行的开放订单，指标或专家顾问，而仅删除仅图形对象。 开发人员：Usman Zabir -UZFX 版本：1.00 年：2025年 网站：https：// www.mql5.com/en/users/forextycoons
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Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5
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实时交易与历史可视化工具是一款强大的MetaTrader 5指标，旨在通过清晰直观的视觉提示帮助交易者追踪持仓与平仓记录。无论您正在监控实时交易还是分析历史表现，该工具都能在图表上直接呈现直观可定制的入场/离场点位、盈亏状况及交易统计数据。 核心功能： 动态连线直观呈现活跃交易：连接入场点与当前价格 实时更新盈亏数据 历史交易可视化：带入场/出场标记及趋势线 一键查看交易详情（盈亏、盈亏点数、仓位规模） 按交易类型（买/卖）筛选并限定历史数据展示 可选摘要表：展示近期交易盈亏概览 简洁有序的布局，快速评估交易表现 智能刷新率控制，低CPU占用率 适用人群： 日内交易者与短线交易者——快速评估持仓与近期交易 波段交易者——回顾历史交易进行形态分析 所有策略类型——兼容任何交易风格 立即获取实时交易与历史可视化工具，让您的交易清晰明了！
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Modern Candle Timer Digital Clock UZFX MT5
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指标
UZFX 现代K线计时器数字时钟 v1.0 专为MetaTrader 5设计的、具备现代数字界面的专业倒计时器 UZFX现代K线计时器数字时钟将提升您的交易体验。这款简洁、精准且功能强大的指标专为重视图表清晰度与专业性的严肃交易者设计。 主要功能： 精准K线倒计时：实时显示当前K线收盘前的剩余时间，采用大号易读的数字格式（时:分）。 动态进度条：通过色彩编码的警报直观展示K线进展，随着K线接近结束，颜色将从绿色变为橙色，最终变为红色。 全面的市场信息：一目了然地显示当前交易品种、时间周期和实时点差。 浮动盈亏面板：监控并显示持仓的总浮动盈亏，采用清晰的正负色标区分。 专业日期显示：完整的工作日和日期信息，提升图表可读性。 现代且可自定义的用户界面：七种优雅主题，包括 UZFX 标志、青柠、水蓝、金、棕、灰和石板灰。 灵活定位：支持将时钟放置于左上、顶部中央、右上、左下或右下位置，并可调节 X 和 Y 偏移量。 性能优化：轻量级代码确保运行流畅，专业排版呈现高端视觉效果。 该指标非常适合短线交易者、日内交易者以及任何需要精准时间点来执行基于K线策略的交易者。简洁现代的设计确保其能完
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Close All Open Buy and Sell Orders Instantly MT4
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The   UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly   script for MetaTrader 4 (MT4) is a powerful tool that enables traders to   immediately close all active market positions   with a single execution. This script is ideal for emergency trade management, helping traders quickly exit the market during high volatility, news events, or strategy adjustments. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator Scalping Winning Signals Pr
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Check Your EA Performance PRO indicator MT5
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指标
Check Your EA Performance v1.0 - 专业级机构级 MT5 分析仪表盘 > > > > > 揭开您的 EA 表现背后的真相 < < < < < 将原始交易记录转化为清晰、可直接用于决策的绩效报告。 Check Your EA Performance v1.0 是一款专业的 MetaTrader 5 指标，专为追求精准、清晰且具有实际操作价值的分析的交易者打造。无需再猜测自动交易系统是盈利还是风险过高，该工具直接在您的图表上提供完整的机构级分析。 它专为策略开发者、受资交易者以及严肃的系统用户设计，这些人需要的不仅仅是基本的盈利数字——他们需要的是绩效洞察。 为何需要此指标 大多数交易者仅依赖盈利等不完整的指标。这种方法掩盖了真实情况： 该策略是稳定还是过度拟合？ 风险是否随时间增加？ 亏损是否得到控制，还是在扩大？ 业绩在不同时间段内是否保持一致？ 本工具通过将交易历史转化为结构化的业绩智能，可即时解答所有这些问题。 您将获得 完整的EA业绩分解 每笔交易均经过分析，并归类为具有实际意义的统计数据： 已平仓交易总数（按买入/卖出分类） 盈利与亏损
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Delete Only Pending Orders
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适用于 MetaTrader 5 (MT5) 的 UZFX - 仅删除挂单脚本是一款简单而有效的工具，可自动删除交易账户中的所有挂单（限价买入、限价卖出、止损买入、止损卖出）。该脚本非常适合希望在不影响活跃市场头寸的情况下即时清除挂单的交易者。 查看我的所有其他 MT4/MT5 指标和 EA >> 这里 功能： 删除所有挂单（买入限价单、卖出限价单、买入止损单、卖出止损单）。 不影响未结市场头寸。 通过专家选项卡提供实时执行反馈。 帮助交易者快速重置挂单策略，无需手动干预。 使用方法： 将脚本附加到 MT5 图表。 脚本将自动扫描并删除所有挂单。 注意： 该脚本不会关闭有效交易，只会删除挂单。 运行脚本前，请确保您要删除所有挂单。 它适用于账户中的所有交易符号，而不仅仅是所附图表。 开发者： UZFX-LABS Version: 1.00 Year: 2025 下载 mt4 脚本 : 133840
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Professional Trader Panel PTP Indicator MT5
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指标
UZFX Professional Trader Panel v1.0 – Your Complete Trade Monitoring Solution Stop juggling between multiple charts and terminal tabs. Get a complete bird's-eye view of your entire trading portfolio in one elegant, real-time dashboard.  Transform your chart into a professional trading command center. Monitor all open positions, account health, and floating P&L at a single glance. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator Scalpi
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Delete All Drawing and Objects on Chart MT4
Muhammad Usman Siddique
程序库
The   UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly   is a simple yet powerful MetaTrader 4 (MT4) script designed to instantly remove all drawing objects from the active chart. This script is useful for traders who need to quickly clear their charts from technical analysis drawings, trend lines, Fibonacci tools, text labels, and other objects without manually deleting them one by one. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5
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Daily Trade Guard MT4 EA
Muhammad Usman Siddique
专家
UZFX 日常交易守护专家顾问（EA）是一款简单直观且功能强大的 MetaTrader 4（MT4）账户与风险管理工具，旨在通过监控每日盈亏限额来保护您的交易账户。由（UZFX LABS）——一位值得信赖的外汇专家——创建，该专家顾问（EA）不会开仓交易，而是专注于执行您的风险管理规则，在达到限额时停止交易。它帮助所有级别的交易者专业管理资金，确保交易中的纪律性和安全性。 查看我所有的其他 MT4/MT5 指标和 EA >> 这里 关键功能 1. 监控每日盈亏限额 设置自定义每日盈利（默认：$200）和亏损（默认：-$150）限额。EA会主动跟踪账户表现，当达到限额时停止交易，关闭所有持仓并取消待处理订单以保护资金。 2. 交易时间控制 定义每日交易开始时间（默认:00:00）。这使EA与您的首选市场时段同步，确保交易仅在最佳时段（如伦敦或纽约时段）进行。 3. 专业资金管理 EA不执行交易，但监控账户以执行所有符号的限额。它阻止新交易，通过防止过度交易或冒险操作，确保资金的专业管理。 4. 实时警报与显示 在图表上查看实时账户统计数据，支持自定义文字大小、颜色及位置（例如左上角或右
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Local Currency Converter Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
指标
UzFx-本地货币转换器-MT5是一款功能强大且易于使用的指标，专为希望同时追踪美元和本地货币浮动及每日盈亏（P&L）的交易者设计。该工具通过用户自定义汇率提供实时转换功能，帮助交易者更有效地可视化交易表现。 核心功能 • 实时显示美元与本地货币的盈亏数据 每日盈亏计算——追踪当日已平仓交易的盈亏数据 支持将盈亏转换为指定本地货币（如PKR、INR、AED等） 汇率自定义——手动设置汇率实现精准转换 每日亏损限额监控——触及日亏损限额时自动预警 午夜自动重置——每个交易日自动清零当日盈亏数据。 可调整界面布局——修改图表上的字体大小、颜色及位置。 为何使用此指标？ 避免不必要的手动换算与计算错误。 清晰呈现未平仓及已平仓交易的盈利状况。 通过追踪每日止损限额实现更优风险管理。 注：本指标不执行交易操作，仅用于盈亏监控与货币转换。
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UZFX All Trades and Pending Orders Monitor
Muhammad Usman Siddique
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UZFX All Running Trades & Pending Orders Monitor v1.0 Transform your MetaTrader 5 trading experience with a modern, ultra-fast, and fully customizable professional dashboard designed for serious traders. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator Scalping Winning Signals Pro SWS LTL Long Trend Locator The UZFX All Running Trades & Pending Orders Monitor gives you a complete real-time overview of all active trades and pending
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Local Currency Converter Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
指标
UzFx-本地货币转换器-MT4是一款功能强大且易于使用的指标，专为希望同时追踪美元和本地货币浮动及每日盈亏（P&L）的交易者设计。该工具通过用户自定义汇率提供实时转换，帮助交易者更有效地可视化交易表现。 核心功能 • 实时显示美元与本地货币的盈亏数据 每日盈亏计算——追踪当日已平仓交易的盈亏数据 支持将盈亏转换为指定本地货币（如PKR、INR、AED等） 汇率自定义——手动设置汇率实现精准转换 每日止损监控——触及日止损限额时自动预警 午夜自动重置——每个交易日自动清零当日盈亏数据。 可调整界面布局——修改图表上的字体大小、颜色及位置。 为何使用此指标？ 避免不必要的手动换算与计算错误。 清晰呈现未平仓及已平仓交易的盈利状况。 通过追踪每日止损限额实现更优风险管理。 注：本指标不执行交易操作，仅用于盈亏监控与货币转换。
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Delete Only Pending Orders Script MT4
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适用于 MetaTrader 4 (MT4) 的 UZFX - 仅删除挂单脚本是一款简单而有效的工具，可自动删除交易账户中的所有挂单（限价买入、限价卖出、止损买入、止损卖出）。该脚本非常适合希望在不影响活跃市场头寸的情况下即时清除挂单的交易者。 查看我的所有其他 MT4/MT5 指标和 EA >> 这里 功能： 删除所有挂单（买入限价单、卖出限价单、买入止损单、卖出止损单）。 不影响未结市场头寸。 通过专家选项卡提供实时执行反馈。 帮助交易者快速重置挂单策略，无需手动干预。 使用方法： 将脚本附加到 MT5 图表。 脚本将自动扫描并删除所有挂单。 专家选项卡中将显示每个已删除订单的确认信息。 注意： 该脚本不会关闭有效交易，只会删除挂单。 运行脚本前，请确保您要删除所有挂单。 该脚本适用于账户中的所有交易符号，而不仅仅是所附图表。
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CCCC Capital Control Command Center Panel UZFX
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实用工具
UZFX 资本控制指挥中心面板 v1.1 是一款全面的交易管理与风险控制面板，专为要求对交易操作进行全面监督的严肃外汇交易者设计。这一一体化解决方案将您的 MetaTrader 5 平台转变为一个具备实时监控、高级仓位管理和自动回撤保护功能的专业指挥中心。 实际上，该面板比许多自动化交易工具更为实用，因为手动交易者恰恰需要这种控制能力。 完整的交易仪表盘 通过单一且条理清晰的界面，即时掌握交易账户的各个方面。该面板显示任意数量交易品种的所有持仓，包括仓位类型、手数、浮动盈亏、未平仓止盈值和未平仓止损值。交易者无需在图表间切换或手动计算风险敞口，即可监控整个投资组合。 高级持仓管理 通过单个交易品种的专属控制功能，精准掌控您的交易。每行交易品种均设有专用按钮，可仅平仓亏损头寸、仅平仓盈利头寸、执行50%部分平仓，或对该品种的所有持仓进行完全平仓。这种精细化控制让您无需手动下单即可实施复杂的离场策略。 一键式投资组合控制 通过全局控制按钮同时影响所有持仓，全面掌控您的交易操作。只需单击一下，即可平仓所有盈利交易、平仓所有亏损交易、将所有持仓设为盈亏平衡，或删除所有挂单。在市场剧烈波动
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Funded Next Account Saver
Muhammad Usman Siddique
指标
Never Lose Your FundedNext Challenge Again UZFX FundedNext Guardian PRO is an advanced MT5 account monitoring indicator built exclusively for FundedNext traders . It is a professional account monitoring and risk management dashboard specifically designed for FundedNext traders. This powerful dashboard continuously monitors your trading account in real time and calculates every important FundedNext challenge rule, helping you avoid accidental rule violations. Whether you're trading a Stellar 1-St
Funding Pips Account Saver
Muhammad Usman Siddique
指标
The Ultimate Rule Protection Dashboard for FundingPips Traders Never Fail Another FundingPips Challenge Because of Rule Violations Most traders don't lose FundingPips challenges because they can't trade. They fail because they accidentally violate one of the firm's rules. A single mistake... One oversized loss... One overlooked drawdown... ...and weeks of hard work can disappear instantly. UZFX FundingPips Guardian PRO was created to solve exactly that problem. This intelligent MT5 dashboard con
The5ers Account Saver
Muhammad Usman Siddique
指标
UZFX The5ers Guardian PRO – The Ultimate Challenge Protection Dashboard for MT5 Pass your The5ers Challenge with confidence using the most advanced account monitoring dashboard designed specifically for The5ers traders . UZFX The5ers Guardian PRO is a professional MT5 indicator that continuously monitors your trading account, calculates every important The5ers challenge rule in real time, and alerts you before you accidentally violate drawdown limits or challenge requirements. Unlike Expert Advi
Goat Funded Trader GFT Pro
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The Ultimate Challenge Protection Dashboard for Goat Funded Trader (MT5) Pass your Goat Funded Trader (GFT) challenge with confidence using a professional MT5 dashboard designed specifically to help traders stay within the firm's trading rules. UZFX Goat Funded Trader Guardian PRO is an advanced account monitoring indicator that continuously tracks your account statistics, calculates challenge rules in real time, and warns you before you violate important risk limits. It is designed exclusively
Fxify Funded Account Protector
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The Ultimate FXIFY Challenge Protection Dashboard for MetaTrader 5 Trade with Confidence. Stay Within the Rules. Pass Your FXIFY Challenge. Passing an FXIFY challenge requires more than profitable trading—it requires strict compliance with the firm's risk management rules. Many traders lose their funded opportunity not because of poor market analysis, but because they accidentally violate daily drawdown, maximum drawdown, or other account restrictions. UZFX FXIFY Guardian PRO is a professional M
F T M O Funded Account Saver
Muhammad Usman Siddique
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UZFX FTMO Guardian PRO 是一款专业的 MetaTrader 5 账户监控指标，旨在帮助交易者安全地完成 FTMO 挑战，并自信地管理受托账户。 与专家顾问不同，该工具不会执行、修改或平仓交易。它作为实时交易助手，在您进行手动交易时持续监控您的账户，并计算每一项重要的 FTMO 规则。 仪表盘将所有关键账户统计数据集中展示，包括余额、净值、浮动盈亏、已平仓盈利、日盈利、总盈利、当前回撤、剩余回撤、盈利目标进度、交易天数以及整体挑战健康状况。 该指标自动支持： FTMO 两步标准模式 FTMO 两步波动模式 FTMO 一步挑战模式 它持续计算： 日回撤 最大回撤 静态回撤 追踪回撤（1步挑战） 盈利目标进度 剩余所需盈利 剩余每日亏损容许值 剩余最大回撤 已完成交易日 当前挑战状态 智能预警系统会在违规发生前提供实时通知。当交易者接近每日回撤限额、最大回撤限额、盈利目标或出现危险的浮亏时，系统会发出警报，使其能在违反挑战规则前采取行动。 仪表盘还提供了重要 FTMO 交易条件的快速参考，包括： 新闻交易规则 周末持仓规则 隔夜持仓规则 一致性要求 当前挑
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