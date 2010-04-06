Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4

有了这款产品，您无需再使用第三方计算器计算交易量，也无需手动将数据导入图表。风险回报工具可直接在图表上计算交易。此面板用于标记和输入交易。将入场线、止损线和止盈线拖动到您认为合适的交易位置，面板将立即显示交易量、现金风险和风险占账户余额的百分比、预期利润以及风险回报比。点击入场按钮，该工具将根据入场线的位置，选择市价单或挂单类型，并发送包含这些价位的订单。 实用链接：其他更新 - 链接 ，MT4 版本 - 链接 主值可以是风险或交易量。点击面板中的标签即可切换。如果设置的是风险，则交易量将根据与止损线的距离计算：如果您将线拖动得更远，手数会减小，但风险金额保持不变。如果设置的是交易量，则面板会显示此手数下止损的成本占账户余额的百分比。点值取自交易品种规格，交易量则根据经纪商的增量、最小值和最大值进行四舍五入，以确保面板上显示的交易手数与终端确认的交易手数一致。 面板提供多种工具用于调整加价： - RR 锁定：保持指定的比率，止损位和止盈位会随之移动，反之亦然。当锁定解除时，RR 会根据您绘制的图表重新计算。 - 磁力线：入场点锁定在当前价格并跟随其移动，止损位和止盈位保持其

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