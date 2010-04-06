Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4
- 程序库
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- 版本: 1.0
适用于 MetaTrader 4 (MT4) 的 UZFX™ - Set Stop Loss to Breakeven Instantly 脚本是一款功能强大的工具，允许交易者将所有未结头寸的止损点快速移动至其入场价格，确保无风险交易。该脚本尤其适用于有效管理活跃交易，确保一旦头寸出现有利变动，交易者就能免受潜在损失。
(访问简介并查看所有其他 MT4/MT5 产品）
（请不要忘记给予评论）
功能：
自动将所有未结头寸的止损设置为盈亏平衡（入市价格）。
通过确保利润和尽量减少潜在损失来加强风险管理。
使用方法
将脚本附加到图表上；它将自动调整所有未结头寸。
如果某个仓位的止损已达到盈亏平衡点，则将跳过该仓位。
注意：
该脚本仅修改现有交易，不会下新订单。
它适用于所有未结头寸，与符号无关。
确保经纪商允许以准确的入市价格修改止损。