Check Your EA Performance PRO indicator MT5

Check Your EA Performance v1.0 - 专业级机构级 MT5 分析仪表盘

> > > > > 揭开您的 EA 表现背后的真相 < < < < <

将原始交易记录转化为清晰、可直接用于决策的绩效报告。





Check Your EA Performance v1.0 是一款专业的 MetaTrader 5 指标，专为追求精准、清晰且具有实际操作价值的分析的交易者打造。无需再猜测自动交易系统是盈利还是风险过高，该工具直接在您的图表上提供完整的机构级分析。





它专为策略开发者、受资交易者以及严肃的系统用户设计，这些人需要的不仅仅是基本的盈利数字——他们需要的是绩效洞察。





为何需要此指标

大多数交易者仅依赖盈利等不完整的指标。这种方法掩盖了真实情况：





该策略是稳定还是过度拟合？

风险是否随时间增加？

亏损是否得到控制，还是在扩大？

业绩在不同时间段内是否保持一致？

本工具通过将交易历史转化为结构化的业绩智能，可即时解答所有这些问题。





您将获得

完整的EA业绩分解

每笔交易均经过分析，并归类为具有实际意义的统计数据：





已平仓交易总数（按买入/卖出分类）

盈利与亏损总数

连胜/连败记录追踪

最大盈利与亏损交易

专业风险与回报指标

超越基础盈利追踪：





净利润（真实策略结果）

盈利因子（包含极端表现缩放）

每笔交易的预期收益

恢复因子（风险效率衡量）

基于表现阈值逻辑的胜率百分比

回撤智能系统

像专业人士一样理解风险敞口：





以货币计价的最大回撤追踪

相对于账户余额的回撤百分比

峰值权益监控，用于真实表现压力分析

通过魔术号码过滤实现策略隔离

专为多EA环境设计：





单独分析每个专家顾问

使用魔术号码逻辑过滤结果

避免复杂投资组合中表现参差不齐造成的混淆

特定日期绩效分析

在真实条件下测试表现：





自定义起止日期选择

历史表现分段

针对选定市场时段的策略验证

实时仪表盘界面

所有内容均以简洁的机构级布局呈现：





支持可配置刷新速度的自动刷新系统

结构化业绩卡片

无需人工干预的实时重新计算

轻量级且经过优化的图表渲染

专为专业交易者设计

本指标专为将交易视为系统而非猜测活动的交易者打造：





EA开发者验证策略逻辑

自营交易员监控风险一致性

投资组合经理追踪多个系统

算法交易员优化业绩曲线

核心优势

大多数工具仅展示结果。

而本工具展示的是业绩表现的动态演变。





它不仅告诉您发生了什么——更揭示了您的EA为何以及如何产生当前的业绩表现。





平台兼容性

MetaTrader 5 (MT5)

支持所有交易品种和时间周期

完全兼容EA回测及实盘环境

针对基于图表的仪表盘可视化进行优化

专为决策速度而设计

在交易中，清晰即利润。





本工具能在数秒内为您提供结构化的绩效视图，消除困惑，助您做出决策：





继续使用EA

优化策略

降低风险敞口

或彻底更换系统

开发者说明

本指标仅用于绩效分析，不执行交易。它旨在支持算法交易环境中的专业级决策。







