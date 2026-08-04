F T M O Funded Account Saver

UZFX FTMO Guardian PRO 是一款专业的 MetaTrader 5 账户监控指标，旨在帮助交易者安全地完成 FTMO 挑战，并自信地管理受托账户。


与专家顾问不同，该工具不会执行、修改或平仓交易。它作为实时交易助手，在您进行手动交易时持续监控您的账户，并计算每一项重要的 FTMO 规则。


仪表盘将所有关键账户统计数据集中展示，包括余额、净值、浮动盈亏、已平仓盈利、日盈利、总盈利、当前回撤、剩余回撤、盈利目标进度、交易天数以及整体挑战健康状况。


该指标自动支持：


FTMO 两步标准模式

FTMO 两步波动模式

FTMO 一步挑战模式

它持续计算：


日回撤

最大回撤

静态回撤

追踪回撤（1步挑战）

盈利目标进度

剩余所需盈利

剩余每日亏损容许值

剩余最大回撤

已完成交易日

当前挑战状态

智能预警系统会在违规发生前提供实时通知。当交易者接近每日回撤限额、最大回撤限额、盈利目标或出现危险的浮亏时，系统会发出警报，使其能在违反挑战规则前采取行动。


仪表盘还提供了重要 FTMO 交易条件的快速参考，包括：


新闻交易规则

周末持仓规则

隔夜持仓规则

一致性要求

当前挑战阶段

账户类型（挑战型或资金型）

主要功能

专业级可移动仪表盘

现代暗色主题界面

多种配色方案

实时账户监控

自动计算 FTMO 规则

每日回撤追踪

最大回撤追踪

盈利目标监控

交易日计数器

挑战健康指标

警告与危险通知

弹出式警报

声音警报

轻量级且经过优化

无需 DLL 文件

无需外部文件

适用于任何 MT5 经纪商

手动交易助手

适用于真实账户和模拟账户

重要提示

UZFX FTMO Guardian PRO 并非专家顾问（EA）。


该指标绝不会下单、修改或平仓。它专为账户监控和风险管理而设计，旨在帮助交易者遵守 FTMO 挑战规则。


计算结果基于所选的 FTMO 计划和用户输入。交易者有责任确保所有账户设置与其实际的 FTMO 账户配置一致。


无论您是在交易挑战账户还是管理受资账户，UZFX FTMO Guardian PRO 都能为您提供所需的信息，助您监控业绩、保护账户，并更有信心地进行交易。


您还可以下载其他基于自营交易公司的指标：

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4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
作者的更多信息
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Set Stop Loss to Breakeven Instantly
Muhammad Usman Siddique
4.33 (3)
程序库
适用于 MetaTrader 5 (MT5) 的 UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly 脚本是一款功能强大的工具，允许交易者将所有未结头寸的止损点快速移动至其入场价格，确保无风险交易。该脚本尤其适用于有效管理活跃交易，确保一旦头寸出现有利变动，交易者就能免受潜在损失。 (访问简介并查看所有其他 MT4/MT5 产品） （请不要忘记给予评论） 功能： 自动将所有未结头寸的止损设置为盈亏平衡（入市价格）。 通过确保利润和尽量减少潜在损失来加强风险管理。 使用方法 将脚本附加到图表上；它将自动调整所有未结头寸。 如果某个仓位的止损已达到盈亏平衡点，则将跳过该仓位。 注意： 该脚本仅修改现有交易，不会下新订单。 它适用于所有未结头寸，与符号无关。 确保经纪商允许以准确的入市价格修改止损。
FREE
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly
Muhammad Usman Siddique
程序库
适用于 MetaTrader 5 (MT5) 的 UZFX - 即时关闭所有未结买单和卖单脚本是一款功能强大的工具，交易者只需执行一次操作，即可立即关闭所有活跃的市场头寸。该脚本是紧急交易管理的理想工具，可帮助交易者在剧烈波动、新闻事件或策略调整期间快速退出市场。 功能 关闭所有符号的所有未结买入和卖出头寸。 使用最新的买入价/卖出价，执行准确。 帮助交易者即时退出市场，只需极少的手动操作。 使用方法 将脚本附加到 MT5 图表。 脚本将扫描并关闭所有未平仓的买入和卖出头寸。 专家选项卡中将显示每个平仓订单的确认信息。 注意 该脚本不会删除挂单，只会关闭活跃的市场头寸。 它适用于所有交易符号，而不仅仅是所附图表。 运行脚本前，请确保您要关闭所有仓位，因为脚本会立即执行。 开发者：Usman Zabir - UZ 乌斯曼-扎比尔 - UZFX 版本: 1.00 年份: 2025 网站: https://www.mql5.com/en/users/forextycoons
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Total TP SL and Timer Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
指标
UzFx 总止盈/止损与计时器 v3.0——一款功能全面的交易管理指标，显示以下内容： 总止盈——所有持仓的止盈值总和（以美元、点数或点为单位） 总止损——所有持仓的止损值总和（以美元、点数或点为单位） 浮动盈亏 - 包含掉期费用的实时盈亏（颜色标示：绿色表示盈利，红色表示亏损） K线计时器 - 倒计时至下一根K线收盘 获取专业交易员面板 [ 点击此处 ] 您的完整交易监控解决方案 主要功能： 止盈和止损可分别选择单位（点差或点数） 支持以货币（$）或点差/点数显示数值 仅计算已开仓交易（忽略挂单） 颜色、字体大小及图表位置均可完全自定义 布局简洁、间距合理，带有专业品牌标识 特别适合： 跨多头寸风险管理 快速掌握总风险敞口 利用K线计时器把握进出场时机 监控实时浮动盈亏 设置后无需操心——同时适用于所有交易品种！ “一目了然，掌握总风险与收益”
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Alpha Strike Signals Non Repaint Best New MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (2)
指标
UZFX-Alpha Strike Signals v2.0是一款专业级市场分析工具，旨在精准清晰地识别高概率交易机会。该先进指标融合了精密的价格行为识别与动态风险管理可视化功能，直接在图表上呈现清晰的买入与卖出信号。 注意：结合使用 { LTL 164343 } 指标，可提高获胜信号的准确率。 利用 LTL 信号判断趋势，并以 Alpha 信号作为入场信号。 这种方法将最大限度地提高您的胜率，并有助于避免误判信号。 工作原理 该指标通过识别特定K线形态来分析市场结构，这些形态预示着潜在趋势反转或延续。当这些形态符合专有算法条件时，指标将生成清晰视觉信号： • 买入信号（蓝色箭头）出现在市场底部，表明看涨动能显现 • 卖出信号（红色箭头）出现在市场顶部，确认看跌压力形成 交易者核心优势 1. 清晰可执行的信号 无需解读猜测——信号位置直接在图表上显示箭头 色彩编码信号（买入蓝标/卖出红标）实现即时识别 可配置信号灵敏度以匹配您的交易风格 2. 完整交易管理可视化 信号出现时，指标自动绘制： 入场点位——最佳建仓价格 止损位——基于近期价格走势的保护性位 多级止盈位（1
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Scalping Winning Signals Pro SWS
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
指标
UZFX SWS {剥头皮盈利信号} Pro v1.0是由Usman Zabir（UZFX实验室）专为剥头皮交易者、日内交易者及波段交易者开发的强力无重绘指标，旨在快速波动市场中提供精准入场信号。特别适合追求可靠实时信号、拒绝延迟或虚假重绘的交易者。 我推荐*的最佳时间周期：30分钟及以上。 {1小时}是我的首选，其效果令人惊叹...！ 注意：与{ LTL 164343 }指标结合使用，可提高获胜信号率。 使用 LTL 信号判断趋势，利用 SWS 信号确定入场时机。 这种方法将最大化您的胜率，并有效规避虚假信号。 核心功能包括： 清晰的视觉箭头标示近期及历史信号（可选点状显示过往信号）。 自动计算并绘制交易线：入场点、止损位（基于近期震荡高低点）及多档止盈位（风险回报比1:1、2:1、3.5:1——完全可自定义）。 图表信息面板实时显示最新信号详情、入场价、止损位及止盈位。 全面警报系统：弹窗提示、声音提醒、推送通知及邮件提醒。 图表自定义选项（颜色、背景、K线样式）。 内置许可证过期系统保障安全分发（可通过更新日期续期）。 适用于所有货币对、大宗商品及时间周期，UZFX SWS
LTL Long Trend Locator
Muhammad Usman Siddique
指标
LTL长趋势定位器v2.0 - 专业趋势交易指标 LTL长趋势定位器通过识别强劲持久的趋势，帮助交易者把握最佳进场与离场时机。当趋势启动或终结时，它会发出清晰信号，助您在正确时机顺势而为。该工具不仅能发现强劲市场趋势，更精准标注交易位置，明确显示入场点、止损位及止盈位。 核心功能： 清晰买卖信号：市场即将上涨或下跌时显示箭头提示 交易线标注：在图表绘制完整交易布局，所有关键位清晰标注 趋势区域：通过图表配色区分看涨（绿色）与看跌（粉色）周期 统计显示：呈现每段趋势持续的K线数量与点数 信息面板：实时更新趋势状态与最新信号时间 警报系统： 新信号出现时触发弹窗/邮件/声音提醒 单一信号仅触发一次警报（杜绝重复骚扰） 操作便捷： 信号以彩色箭头呈现（蓝箭买入/红箭卖出） 背景色标识活跃趋势区域 垂直线标记精确信号点 所有设置均可适配您的交易风格 适用人群： 新手交易者：简洁视觉信号助决策更轻松 资深交易者：高级过滤机制减少虚假信号 全周期适用：1分钟至月线图均可运行 全市场覆盖：适用于外汇、股票、指数、加密货币及大宗商品 核心优势： 节省时间：快速识别趋势行情 减少
Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
程序库
适用于 MetaTrader 4 (MT4) 的 UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly 脚本是一款功能强大的工具，允许交易者将所有未结头寸的止损点快速移动至其入场价格，确保无风险交易。该脚本尤其适用于有效管理活跃交易，确保一旦头寸出现有利变动，交易者就能免受潜在损失。 (访问简介并查看所有其他 MT4/MT5 产品） （请不要忘记给予评论） 功能： 自动将所有未结头寸的止损设置为盈亏平衡（入市价格）。 通过确保利润和尽量减少潜在损失来加强风险管理。 使用方法 将脚本附加到图表上；它将自动调整所有未结头寸。 如果某个仓位的止损已达到盈亏平衡点，则将跳过该仓位。 注意： 该脚本仅修改现有交易，不会下新订单。 它适用于所有未结头寸，与符号无关。 确保经纪商允许以准确的入市价格修改止损。
FREE
Margin Required and Max Lot Size Can Open
Muhammad Usman Siddique
2 (2)
程序库
适用于 MetaTrader 5 (MT5) 的 UZFX - 所需保证金和最大手数脚本旨在帮助交易者快速确定开立 1 手头寸所需的保证金，并根据其当前账户净值计算可交易的最大手数。该工具对于风险管理和头寸大小至关重要，可帮助交易者有效规划交易。 功能 计算对所选符号开仓 1 手交易所需的保证金。 根据可用资金确定交易者可以开仓的最大手数。 使用当前卖出价精确计算保证金。 使用评论功能直接在图表上显示结果。 帮助交易者在管理杠杆和风险的同时优化仓位大小。 使用方法： 将脚本附加到所需交易符号的图表上。 脚本将计算并显示结果： 1 手所需保证金 基于可用资金的最大可交易手数 结果将显示在图表的左上角。 注意 脚本使用买入订单类型计算保证金。 最大手数是根据净值计算的，而不是自由保证金。 本脚本不进行交易；纯粹用于提供信息。 开发者：Usman Zabir - UZ 乌斯曼-扎比尔 - UZFX 版本: 1.00 年份: 2025 网站: https://www.mql5.com/en/users/forextycoons
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly
Muhammad Usman Siddique
程序库
UZFX - 删除图表上的所有图形和对象是一个简单而功能强大的Metatrader 5（MT5）脚本，旨在立即从活动图表中删除所有绘图对象。该脚本对于需要从技术分析图，趋势线，斐波那契工具，文本标签和其他对象中快速清除图表的交易者很有用，而无需手动删除它们。 特征： 在活动图表上删除所有对象和图纸。 立即使用单个执行。 显示成功和失败删除的确认消息。 帮助交易者保持清洁无杂乱的图表以进行更好的分析。 用法： 将脚本连接到要删除所有对象的图表上。 脚本将自动循环遍历所有对象并删除它们。 专家选项卡中的一条消息将确认成功删除对象。 注意：此脚本不会影响图表上运行的开放订单，指标或专家顾问，而仅删除仅图形对象。 开发人员：Usman Zabir -UZFX 版本：1.00 年：2025年 网站：https：// www.mql5.com/en/users/forextycoons
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Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5
Muhammad Usman Siddique
指标
实时交易与历史可视化工具是一款强大的MetaTrader 5指标，旨在通过清晰直观的视觉提示帮助交易者追踪持仓与平仓记录。无论您正在监控实时交易还是分析历史表现，该工具都能在图表上直接呈现直观可定制的入场/离场点位、盈亏状况及交易统计数据。 核心功能： 动态连线直观呈现活跃交易：连接入场点与当前价格 实时更新盈亏数据 历史交易可视化：带入场/出场标记及趋势线 一键查看交易详情（盈亏、盈亏点数、仓位规模） 按交易类型（买/卖）筛选并限定历史数据展示 可选摘要表：展示近期交易盈亏概览 简洁有序的布局，快速评估交易表现 智能刷新率控制，低CPU占用率 适用人群： 日内交易者与短线交易者——快速评估持仓与近期交易 波段交易者——回顾历史交易进行形态分析 所有策略类型——兼容任何交易风格 立即获取实时交易与历史可视化工具，让您的交易清晰明了！
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Modern Candle Timer Digital Clock UZFX MT5
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UZFX 现代K线计时器数字时钟 v1.0 专为MetaTrader 5设计的、具备现代数字界面的专业倒计时器 UZFX现代K线计时器数字时钟将提升您的交易体验。这款简洁、精准且功能强大的指标专为重视图表清晰度与专业性的严肃交易者设计。 主要功能： 精准K线倒计时：实时显示当前K线收盘前的剩余时间，采用大号易读的数字格式（时:分）。 动态进度条：通过色彩编码的警报直观展示K线进展，随着K线接近结束，颜色将从绿色变为橙色，最终变为红色。 全面的市场信息：一目了然地显示当前交易品种、时间周期和实时点差。 浮动盈亏面板：监控并显示持仓的总浮动盈亏，采用清晰的正负色标区分。 专业日期显示：完整的工作日和日期信息，提升图表可读性。 现代且可自定义的用户界面：七种优雅主题，包括 UZFX 标志、青柠、水蓝、金、棕、灰和石板灰。 灵活定位：支持将时钟放置于左上、顶部中央、右上、左下或右下位置，并可调节 X 和 Y 偏移量。 性能优化：轻量级代码确保运行流畅，专业排版呈现高端视觉效果。 该指标非常适合短线交易者、日内交易者以及任何需要精准时间点来执行基于K线策略的交易者。简洁现代的设计确保其能完
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Total TP SL and Timer Indicator MT4
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指标
UzFx-Total TP'SL & Timer-MT4指标旨在实时追踪所有已开仓及挂单交易的总止盈(TP)与止损(SL)值。此外，它还包含一个K线倒计时器，用于显示当前K线收盘的剩余时间。 核心功能： 自动计算所有活跃交易与挂单的预期盈亏总额。 显示当前K线收盘剩余时间，助力交易者高效管理进出场时机。 支持自定义文本颜色、字号及位置以提升可视性。 简约轻量化设计，不干扰图表布局。 用户设置： 可选择止盈/止损显示颜色。 自定义K线计时器文字颜色。 调整字体大小及图表位置。 应用场景： 适用于希望快速掌握风险回报水平而无需手动核查每笔订单的交易者。 适合依赖K线收盘时间精准执行交易的短线交易者和日内交易者。 通过直观监控潜在盈亏水平，强化风险管理能力。
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Close All Open Buy and Sell Orders Instantly MT4
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程序库
The   UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly   script for MetaTrader 4 (MT4) is a powerful tool that enables traders to   immediately close all active market positions   with a single execution. This script is ideal for emergency trade management, helping traders quickly exit the market during high volatility, news events, or strategy adjustments. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator Scalping Winning Signals Pr
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Check Your EA Performance PRO indicator MT5
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指标
Check Your EA Performance v1.0 - 专业级机构级 MT5 分析仪表盘 > > > > > 揭开您的 EA 表现背后的真相 < < < < < 将原始交易记录转化为清晰、可直接用于决策的绩效报告。 Check Your EA Performance v1.0 是一款专业的 MetaTrader 5 指标，专为追求精准、清晰且具有实际操作价值的分析的交易者打造。无需再猜测自动交易系统是盈利还是风险过高，该工具直接在您的图表上提供完整的机构级分析。 它专为策略开发者、受资交易者以及严肃的系统用户设计，这些人需要的不仅仅是基本的盈利数字——他们需要的是绩效洞察。 为何需要此指标 大多数交易者仅依赖盈利等不完整的指标。这种方法掩盖了真实情况： 该策略是稳定还是过度拟合？ 风险是否随时间增加？ 亏损是否得到控制，还是在扩大？ 业绩在不同时间段内是否保持一致？ 本工具通过将交易历史转化为结构化的业绩智能，可即时解答所有这些问题。 您将获得 完整的EA业绩分解 每笔交易均经过分析，并归类为具有实际意义的统计数据： 已平仓交易总数（按买入/卖出分类） 盈利与亏损
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Delete All Drawing and Objects on Chart MT4
Muhammad Usman Siddique
程序库
The   UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly   is a simple yet powerful MetaTrader 4 (MT4) script designed to instantly remove all drawing objects from the active chart. This script is useful for traders who need to quickly clear their charts from technical analysis drawings, trend lines, Fibonacci tools, text labels, and other objects without manually deleting them one by one. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5
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Delete Only Pending Orders
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程序库
适用于 MetaTrader 5 (MT5) 的 UZFX - 仅删除挂单脚本是一款简单而有效的工具，可自动删除交易账户中的所有挂单（限价买入、限价卖出、止损买入、止损卖出）。该脚本非常适合希望在不影响活跃市场头寸的情况下即时清除挂单的交易者。 查看我的所有其他 MT4/MT5 指标和 EA >> 这里 功能： 删除所有挂单（买入限价单、卖出限价单、买入止损单、卖出止损单）。 不影响未结市场头寸。 通过专家选项卡提供实时执行反馈。 帮助交易者快速重置挂单策略，无需手动干预。 使用方法： 将脚本附加到 MT5 图表。 脚本将自动扫描并删除所有挂单。 注意： 该脚本不会关闭有效交易，只会删除挂单。 运行脚本前，请确保您要删除所有挂单。 它适用于账户中的所有交易符号，而不仅仅是所附图表。 开发者： UZFX-LABS Version: 1.00 Year: 2025 下载 mt4 脚本 : 133840
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Professional Trader Panel PTP Indicator MT5
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UZFX Professional Trader Panel v1.0 – Your Complete Trade Monitoring Solution Stop juggling between multiple charts and terminal tabs. Get a complete bird's-eye view of your entire trading portfolio in one elegant, real-time dashboard.  Transform your chart into a professional trading command center. Monitor all open positions, account health, and floating P&L at a single glance. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator Scalpi
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Daily Trade Guard MT4 EA
Muhammad Usman Siddique
专家
UZFX 日常交易守护专家顾问（EA）是一款简单直观且功能强大的 MetaTrader 4（MT4）账户与风险管理工具，旨在通过监控每日盈亏限额来保护您的交易账户。由（UZFX LABS）——一位值得信赖的外汇专家——创建，该专家顾问（EA）不会开仓交易，而是专注于执行您的风险管理规则，在达到限额时停止交易。它帮助所有级别的交易者专业管理资金，确保交易中的纪律性和安全性。 查看我所有的其他 MT4/MT5 指标和 EA >> 这里 关键功能 1. 监控每日盈亏限额 设置自定义每日盈利（默认：$200）和亏损（默认：-$150）限额。EA会主动跟踪账户表现，当达到限额时停止交易，关闭所有持仓并取消待处理订单以保护资金。 2. 交易时间控制 定义每日交易开始时间（默认:00:00）。这使EA与您的首选市场时段同步，确保交易仅在最佳时段（如伦敦或纽约时段）进行。 3. 专业资金管理 EA不执行交易，但监控账户以执行所有符号的限额。它阻止新交易，通过防止过度交易或冒险操作，确保资金的专业管理。 4. 实时警报与显示 在图表上查看实时账户统计数据，支持自定义文字大小、颜色及位置（例如左上角或右
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Local Currency Converter Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
指标
UzFx-本地货币转换器-MT5是一款功能强大且易于使用的指标，专为希望同时追踪美元和本地货币浮动及每日盈亏（P&L）的交易者设计。该工具通过用户自定义汇率提供实时转换功能，帮助交易者更有效地可视化交易表现。 核心功能 • 实时显示美元与本地货币的盈亏数据 每日盈亏计算——追踪当日已平仓交易的盈亏数据 支持将盈亏转换为指定本地货币（如PKR、INR、AED等） 汇率自定义——手动设置汇率实现精准转换 每日亏损限额监控——触及日亏损限额时自动预警 午夜自动重置——每个交易日自动清零当日盈亏数据。 可调整界面布局——修改图表上的字体大小、颜色及位置。 为何使用此指标？ 避免不必要的手动换算与计算错误。 清晰呈现未平仓及已平仓交易的盈利状况。 通过追踪每日止损限额实现更优风险管理。 注：本指标不执行交易操作，仅用于盈亏监控与货币转换。
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UZFX All Trades and Pending Orders Monitor
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UZFX All Running Trades & Pending Orders Monitor v1.0 Transform your MetaTrader 5 trading experience with a modern, ultra-fast, and fully customizable professional dashboard designed for serious traders. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator Scalping Winning Signals Pro SWS LTL Long Trend Locator The UZFX All Running Trades & Pending Orders Monitor gives you a complete real-time overview of all active trades and pending
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Local Currency Converter Indicator MT4
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UzFx-本地货币转换器-MT4是一款功能强大且易于使用的指标，专为希望同时追踪美元和本地货币浮动及每日盈亏（P&L）的交易者设计。该工具通过用户自定义汇率提供实时转换，帮助交易者更有效地可视化交易表现。 核心功能 • 实时显示美元与本地货币的盈亏数据 每日盈亏计算——追踪当日已平仓交易的盈亏数据 支持将盈亏转换为指定本地货币（如PKR、INR、AED等） 汇率自定义——手动设置汇率实现精准转换 每日止损监控——触及日止损限额时自动预警 午夜自动重置——每个交易日自动清零当日盈亏数据。 可调整界面布局——修改图表上的字体大小、颜色及位置。 为何使用此指标？ 避免不必要的手动换算与计算错误。 清晰呈现未平仓及已平仓交易的盈利状况。 通过追踪每日止损限额实现更优风险管理。 注：本指标不执行交易操作，仅用于盈亏监控与货币转换。
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Delete Only Pending Orders Script MT4
Muhammad Usman Siddique
程序库
适用于 MetaTrader 4 (MT4) 的 UZFX - 仅删除挂单脚本是一款简单而有效的工具，可自动删除交易账户中的所有挂单（限价买入、限价卖出、止损买入、止损卖出）。该脚本非常适合希望在不影响活跃市场头寸的情况下即时清除挂单的交易者。 查看我的所有其他 MT4/MT5 指标和 EA >> 这里 功能： 删除所有挂单（买入限价单、卖出限价单、买入止损单、卖出止损单）。 不影响未结市场头寸。 通过专家选项卡提供实时执行反馈。 帮助交易者快速重置挂单策略，无需手动干预。 使用方法： 将脚本附加到 MT5 图表。 脚本将自动扫描并删除所有挂单。 专家选项卡中将显示每个已删除订单的确认信息。 注意： 该脚本不会关闭有效交易，只会删除挂单。 运行脚本前，请确保您要删除所有挂单。 该脚本适用于账户中的所有交易符号，而不仅仅是所附图表。
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CCCC Capital Control Command Center Panel UZFX
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实用工具
UZFX 资本控制指挥中心面板 v1.1 是一款全面的交易管理与风险控制面板，专为要求对交易操作进行全面监督的严肃外汇交易者设计。这一一体化解决方案将您的 MetaTrader 5 平台转变为一个具备实时监控、高级仓位管理和自动回撤保护功能的专业指挥中心。 实际上，该面板比许多自动化交易工具更为实用，因为手动交易者恰恰需要这种控制能力。 完整的交易仪表盘 通过单一且条理清晰的界面，即时掌握交易账户的各个方面。该面板显示任意数量交易品种的所有持仓，包括仓位类型、手数、浮动盈亏、未平仓止盈值和未平仓止损值。交易者无需在图表间切换或手动计算风险敞口，即可监控整个投资组合。 高级持仓管理 通过单个交易品种的专属控制功能，精准掌控您的交易。每行交易品种均设有专用按钮，可仅平仓亏损头寸、仅平仓盈利头寸、执行50%部分平仓，或对该品种的所有持仓进行完全平仓。这种精细化控制让您无需手动下单即可实施复杂的离场策略。 一键式投资组合控制 通过全局控制按钮同时影响所有持仓，全面掌控您的交易操作。只需单击一下，即可平仓所有盈利交易、平仓所有亏损交易、将所有持仓设为盈亏平衡，或删除所有挂单。在市场剧烈波动
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Funded Next Account Saver
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Never Lose Your FundedNext Challenge Again UZFX FundedNext Guardian PRO is an advanced MT5 account monitoring indicator built exclusively for FundedNext traders . It is a professional account monitoring and risk management dashboard specifically designed for FundedNext traders. This powerful dashboard continuously monitors your trading account in real time and calculates every important FundedNext challenge rule, helping you avoid accidental rule violations. Whether you're trading a Stellar 1-St
Funding Pips Account Saver
Muhammad Usman Siddique
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The Ultimate Rule Protection Dashboard for FundingPips Traders Never Fail Another FundingPips Challenge Because of Rule Violations Most traders don't lose FundingPips challenges because they can't trade. They fail because they accidentally violate one of the firm's rules. A single mistake... One oversized loss... One overlooked drawdown... ...and weeks of hard work can disappear instantly. UZFX FundingPips Guardian PRO was created to solve exactly that problem. This intelligent MT5 dashboard con
The5ers Account Saver
Muhammad Usman Siddique
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UZFX The5ers Guardian PRO – The Ultimate Challenge Protection Dashboard for MT5 Pass your The5ers Challenge with confidence using the most advanced account monitoring dashboard designed specifically for The5ers traders . UZFX The5ers Guardian PRO is a professional MT5 indicator that continuously monitors your trading account, calculates every important The5ers challenge rule in real time, and alerts you before you accidentally violate drawdown limits or challenge requirements. Unlike Expert Advi
Goat Funded Trader GFT Pro
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The Ultimate Challenge Protection Dashboard for Goat Funded Trader (MT5) Pass your Goat Funded Trader (GFT) challenge with confidence using a professional MT5 dashboard designed specifically to help traders stay within the firm's trading rules. UZFX Goat Funded Trader Guardian PRO is an advanced account monitoring indicator that continuously tracks your account statistics, calculates challenge rules in real time, and warns you before you violate important risk limits. It is designed exclusively
Fxify Funded Account Protector
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The Ultimate FXIFY Challenge Protection Dashboard for MetaTrader 5 Trade with Confidence. Stay Within the Rules. Pass Your FXIFY Challenge. Passing an FXIFY challenge requires more than profitable trading—it requires strict compliance with the firm's risk management rules. Many traders lose their funded opportunity not because of poor market analysis, but because they accidentally violate daily drawdown, maximum drawdown, or other account restrictions. UZFX FXIFY Guardian PRO is a professional M
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