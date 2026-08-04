F T M O Funded Account Saver

UZFX FTMO Guardian PRO 是一款专业的 MetaTrader 5 账户监控指标，旨在帮助交易者安全地完成 FTMO 挑战，并自信地管理受托账户。





与专家顾问不同，该工具不会执行、修改或平仓交易。它作为实时交易助手，在您进行手动交易时持续监控您的账户，并计算每一项重要的 FTMO 规则。





仪表盘将所有关键账户统计数据集中展示，包括余额、净值、浮动盈亏、已平仓盈利、日盈利、总盈利、当前回撤、剩余回撤、盈利目标进度、交易天数以及整体挑战健康状况。





该指标自动支持：





FTMO 两步标准模式

FTMO 两步波动模式

FTMO 一步挑战模式

它持续计算：





日回撤

最大回撤

静态回撤

追踪回撤（1步挑战）

盈利目标进度

剩余所需盈利

剩余每日亏损容许值

剩余最大回撤

已完成交易日

当前挑战状态

智能预警系统会在违规发生前提供实时通知。当交易者接近每日回撤限额、最大回撤限额、盈利目标或出现危险的浮亏时，系统会发出警报，使其能在违反挑战规则前采取行动。





仪表盘还提供了重要 FTMO 交易条件的快速参考，包括：





新闻交易规则

周末持仓规则

隔夜持仓规则

一致性要求

当前挑战阶段

账户类型（挑战型或资金型）

主要功能

专业级可移动仪表盘

现代暗色主题界面

多种配色方案

实时账户监控

自动计算 FTMO 规则

每日回撤追踪

最大回撤追踪

盈利目标监控

交易日计数器

挑战健康指标

警告与危险通知

弹出式警报

声音警报

轻量级且经过优化

无需 DLL 文件

无需外部文件

适用于任何 MT5 经纪商

手动交易助手

适用于真实账户和模拟账户

重要提示

UZFX FTMO Guardian PRO 并非专家顾问（EA）。





该指标绝不会下单、修改或平仓。它专为账户监控和风险管理而设计，旨在帮助交易者遵守 FTMO 挑战规则。





计算结果基于所选的 FTMO 计划和用户输入。交易者有责任确保所有账户设置与其实际的 FTMO 账户配置一致。





无论您是在交易挑战账户还是管理受资账户，UZFX FTMO Guardian PRO 都能为您提供所需的信息，助您监控业绩、保护账户，并更有信心地进行交易。





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Funding Pips 账户保护器

The5ers 账户保护器

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