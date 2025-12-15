Scalping Winning Signals Pro SWS

5

UZFX SWS {剥头皮盈利信号} Pro v1.0是由Usman Zabir（UZFX实验室）专为剥头皮交易者、日内交易者及波段交易者开发的强力无重绘指标，旨在快速波动市场中提供精准入场信号。特别适合追求可靠实时信号、拒绝延迟或虚假重绘的交易者。


我推荐*的最佳时间周期：30分钟及以上。

{1小时}是我的首选，其效果令人惊叹...！


核心功能包括：


清晰的视觉箭头标示近期及历史信号（可选点状显示过往信号）。

自动计算并绘制交易线：入场点、止损位（基于近期震荡高低点）及多档止盈位（风险回报比1:1、2:1、3.5:1——完全可自定义）。

图表信息面板实时显示最新信号详情、入场价、止损位及止盈位。

全面警报系统：弹窗提示、声音提醒、推送通知及邮件提醒。

图表自定义选项（颜色、背景、K线样式）。

内置许可证过期系统保障安全分发（可通过更新日期续期）。

适用于所有货币对、大宗商品及时间周期，UZFX SWS PRO助力交易者识别盈利性短线机会，并实现增强型风险回报管理。


无重绘 | 精准信号 | 专业交易可视化

评分 1
Victor Cardenas
23
Victor Cardenas 2025.12.22 05:13 
 

It is a very easy and simple way to get signals. In two days, I got 7 signals with a profit. Currently, it is a very manual order-based system, but it can be improved to operate in auto mode. If it is in auto mode, I recommend lowering the TP for each order.

