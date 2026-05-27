GoldEdge Spark 是一款基于 ATR Border 系统打造的新一代 MT5 智能交易系统。 它结合结构化网格式进场、自适应仓位扩展，并通过 ATR Ratio、Border 边界、点差控制以及方向逻辑进行筛选。 GoldEdge Spark 并不会盲目加仓，而是等待更高质量的市场条件，帮助减少在强烈单边行情中的不必要风险暴露。

为 Prop Firm 挑战而设计 GoldEdge Spark 专为 FTMO 风格等纪律化、规则化交易环境而设计，重点关注稳定性、风险控制和一致性执行。 Live Signal #1 FTMO Challenge: CLICK HERE Live Signal #2 FTMO Challenge: CLICK HERE Live Signal #3 Vantage: https://www.mql5.com/en/signals/2378218?source=Site+Signals+My

[用户手册、策略与文档] 核心策略：ATR Border 网格系统 4 层 ATR Border

四层动态边界会根据市场波动率扩张和收缩，用于定义更安全的进场和出场区域。 ATR Ratio 过滤器

进场会通过 ATR Ratio 进行过滤，以避免低波动陷阱，并聚焦于更有意义的价格行为。 智能手数扩展

仓位大小会根据账户余额、风险参数以及市场结构进行调整。 可选多周期确认

可选择使用第二时间周期确认，以提高交易信号的概率质量。

双组合参数模式 GoldEdge Spark 支持同一组 4 个核心品种的两种组合参数模式： 1. Current Market Mode

推荐品种：USDCHF、CADJPY、NZDJPY、USDJPY。

该模式针对 2025/01/01 至今 的当前市场结构进行优化。 2. Long-Term Stable Mode

推荐品种：USDCHF、CADJPY、NZDJPY、USDJPY。

该模式使用针对每个品种的保守参数，旨在实现从 2024/01/01 至今 的更长期历史稳定性。 每个品种都有独立优化的设置，包括 ATR 周期、波动边界、Take Profit ATR、Symbol Cut Loss、对冲目标以及 ATR Ratio 过滤器。 两种模式均支持 Symbol Cut Loss，帮助限制每个独立品种的风险。

关键组成部分 对冲平仓

当同时存在 buy 和 sell 仓位时，GoldEdge Spark 可在接近保本或目标净利润位置一起平仓，从而减少不必要的风险暴露。 基于 ATR 的止盈与止损

止盈和止损水平基于 ATR 计算，使出场能够适应不断变化的市场波动率。 Symbol Cut Loss

Symbol Cut Loss 有助于控制每个独立品种的风险，减少单一货币对主导整个组合风险的可能性。 ADR 模块

Average Daily Range 模块有助于在市场已经消耗较多日内波幅时避免过度交易。

经受市场考验的韧性：

GoldEdge Spark 在 2025 年 3 月全球贸易战时期，凭借严格的风险控制和稳定执行，成功度过极端市场环境。

交易方向逻辑：双层保护 系统遵循基于 ATR Border 中线的机械化方向模型。这有助于在强烈市场事件中保护资金，并避免情绪化决策。 价格位于 Border 中线之上 → 只做 SELL

当价格运行在计算出的 Border 中线之上时，GoldEdge Spark 只建立 sell 仓位，并等待价格回落至区间内。 价格位于 Border 中线之下 → 只做 BUY

当价格跌至 Border 中线之下时，GoldEdge Spark 只建立 buy 仓位，并等待价格回升至交易区间内。 每根 K 线仅一张订单

限制每根 K 线只进场一次，有助于防止在市场突然波动时过度交易。 震荡区间专家

GoldEdge Spark 旨在捕捉盘整区间内的机会。重大单边行情之后，它会等待市场稳定后再重新进场。

最低要求与建议 最低资金：USD 1,000，杠杆 1:1000

推荐品种：USDCHF、USDJPY、CADJPY、NZDJPY

时间周期：建议使用 H4 以获得更高稳定性

设置：使用默认设置

经纪商：ICMarkets、Vantage、Ultima 或任何 ECN / RAW / 低点差经纪商，包括 FTMO 等 Prop Firm

账户类型：建议使用对冲账户

强烈建议使用 VPS，以确保 24/7 稳定运行

GE Price Border 9 指标 请将自定义指标 GE Price Border 9.ex5 添加到 MT5 的 MQL5/Indicators 文件夹中，以便在图表上显示 Border。 你可以从以下网站下载该指标：https://goldedgeea.com

回测指南 使用大约 1.5 年的历史数据进行回测。

推荐品种：USDCHF、USDJPY、CADJPY、NZDJPY

使用账户余额 USD 1,000。

使用 1 Minute OHLC，或在可用情况下使用 every tick based on real ticks。

设置：使用默认设置。

在 H4 周期运行 GoldEdge Spark，以进行偏稳定性的测试。

如需进行可视化回测，并希望显示外部 Border 指标，请先安装 GE Price Border 9。

为追求更多的交易者而设计 GoldEdge Spark 是为希望拥有系统化、规则化、并重视风险控制的交易者而打造的交易助手。 其逻辑是为真实市场执行而设计，而不仅仅是为了回测表现。 无论你是新手还是经验丰富的交易者，GoldEdge Spark 都能提供一个结构化的交易框架，并配备自适应风险控制。