GoldEdge Spark
- 专家
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Chi Sang Lai
- 版本: 3.2
- 更新: 6 八月 2026
GoldEdge Spark 是一款基于 ATR Border 系统打造的新一代 MT5 智能交易系统。
它结合结构化网格式进场、自适应仓位扩展，并通过 ATR Ratio、Border 边界、点差控制以及方向逻辑进行筛选。
GoldEdge Spark 并不会盲目加仓，而是等待更高质量的市场条件，帮助减少在强烈单边行情中的不必要风险暴露。
为 Prop Firm 挑战而设计
GoldEdge Spark 专为 FTMO 风格等纪律化、规则化交易环境而设计，重点关注稳定性、风险控制和一致性执行。
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Live Signal #3 Vantage: https://www.mql5.com/en/signals/2378218?source=Site+Signals+My
[用户手册、策略与文档]
核心策略：ATR Border 网格系统
4 层 ATR Border
四层动态边界会根据市场波动率扩张和收缩，用于定义更安全的进场和出场区域。
ATR Ratio 过滤器
进场会通过 ATR Ratio 进行过滤，以避免低波动陷阱，并聚焦于更有意义的价格行为。
智能手数扩展
仓位大小会根据账户余额、风险参数以及市场结构进行调整。
可选多周期确认
可选择使用第二时间周期确认，以提高交易信号的概率质量。
双组合参数模式
GoldEdge Spark 支持同一组 4 个核心品种的两种组合参数模式：
1. Current Market Mode
推荐品种：USDCHF、CADJPY、NZDJPY、USDJPY。
该模式针对 2025/01/01 至今 的当前市场结构进行优化。
2. Long-Term Stable Mode
推荐品种：USDCHF、CADJPY、NZDJPY、USDJPY。
该模式使用针对每个品种的保守参数，旨在实现从 2024/01/01 至今 的更长期历史稳定性。
每个品种都有独立优化的设置，包括 ATR 周期、波动边界、Take Profit ATR、Symbol Cut Loss、对冲目标以及 ATR Ratio 过滤器。
两种模式均支持 Symbol Cut Loss，帮助限制每个独立品种的风险。
关键组成部分
对冲平仓
当同时存在 buy 和 sell 仓位时，GoldEdge Spark 可在接近保本或目标净利润位置一起平仓，从而减少不必要的风险暴露。
基于 ATR 的止盈与止损
止盈和止损水平基于 ATR 计算，使出场能够适应不断变化的市场波动率。
Symbol Cut Loss
Symbol Cut Loss 有助于控制每个独立品种的风险，减少单一货币对主导整个组合风险的可能性。
ADR 模块
Average Daily Range 模块有助于在市场已经消耗较多日内波幅时避免过度交易。
经受市场考验的韧性：
GoldEdge Spark 在 2025 年 3 月全球贸易战时期，凭借严格的风险控制和稳定执行，成功度过极端市场环境。
交易方向逻辑：双层保护
系统遵循基于 ATR Border 中线的机械化方向模型。这有助于在强烈市场事件中保护资金，并避免情绪化决策。
价格位于 Border 中线之上 → 只做 SELL
当价格运行在计算出的 Border 中线之上时，GoldEdge Spark 只建立 sell 仓位，并等待价格回落至区间内。
价格位于 Border 中线之下 → 只做 BUY
当价格跌至 Border 中线之下时，GoldEdge Spark 只建立 buy 仓位，并等待价格回升至交易区间内。
每根 K 线仅一张订单
限制每根 K 线只进场一次，有助于防止在市场突然波动时过度交易。
震荡区间专家
GoldEdge Spark 旨在捕捉盘整区间内的机会。重大单边行情之后，它会等待市场稳定后再重新进场。
最低要求与建议
- 最低资金：USD 1,000，杠杆 1:1000
- 推荐品种：USDCHF、USDJPY、CADJPY、NZDJPY
- 时间周期：建议使用 H4 以获得更高稳定性
- 设置：使用默认设置
- 经纪商：ICMarkets、Vantage、Ultima 或任何 ECN / RAW / 低点差经纪商，包括 FTMO 等 Prop Firm
- 账户类型：建议使用对冲账户
- 强烈建议使用 VPS，以确保 24/7 稳定运行
GE Price Border 9 指标
请将自定义指标 GE Price Border 9.ex5 添加到 MT5 的 MQL5/Indicators 文件夹中，以便在图表上显示 Border。
你可以从以下网站下载该指标：https://goldedgeea.com
回测指南
- 使用大约 1.5 年的历史数据进行回测。
- 推荐品种：USDCHF、USDJPY、CADJPY、NZDJPY
- 使用账户余额 USD 1,000。
- 使用 1 Minute OHLC，或在可用情况下使用 every tick based on real ticks。
- 设置：使用默认设置。
- 在 H4 周期运行 GoldEdge Spark，以进行偏稳定性的测试。
- 如需进行可视化回测，并希望显示外部 Border 指标，请先安装 GE Price Border 9。
为追求更多的交易者而设计
GoldEdge Spark 是为希望拥有系统化、规则化、并重视风险控制的交易者而打造的交易助手。
其逻辑是为真实市场执行而设计，而不仅仅是为了回测表现。
无论你是新手还是经验丰富的交易者，GoldEdge Spark 都能提供一个结构化的交易框架，并配备自适应风险控制。
免责声明
- 外汇、CFD、指数和商品交易具有较高风险。
- 过去表现并不代表未来结果。
- 在使用真实账户前，请务必先在模拟账户进行测试。
- 请勿使用超过账户规模或自身风险承受能力的手数。
- 在开盘、收盘以及重要新闻发布期间，点差可能会扩大。
- 运行多个 EA 时，请使用不同的 Magic Number。
- 风险设置必须与你的账户余额、杠杆、经纪商条件以及交易目标相匹配。
Hello, I've been using GoldEdge Spark for my FTMO account and it works flawlessly. Very happy about it. Thank you Chi Sang Lai!