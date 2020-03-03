Trend Following EA Simple
- 专家
- Van Quang Nguyen
- 版本: 1.2
- 更新: 21 十二月 2025
- 激活: 5
概述
Trending Following EA Simple 是一款稳健的趋势跟踪专家顾问，旨在通过简单而高效的逻辑捕捉主要市场走势。它专注于可持续趋势内的高概率交易设置，消除了复杂性并追求稳定表现。该EA针对流行的高波动性交易品种进行了优化，并在H2时间框架上无缝运行，是新老交易者都可依赖的可靠工具。
核心交易逻辑
-
识别主导市场趋势：在H2图表上使用清晰的移动平均线（MA）过滤器。趋势方向由价格相对于关键MA的位置定义，确保交易与整体市场动量保持一致。
-
采用简化的入场条件：仅当MA确认主要趋势方向且****相对强弱指数（RSI）指标发出有利入场信号时，才触发交易。这种强大的组合旨在在MA确认的上升趋势中寻找超卖区域入场，在MA确认的下降趋势中寻找超买区域入场。
-
具备集成追踪止损机制：可在交易向有利方向移动时锁定利润并保护资金。
优化交易品种与时间框架
-
主要交易品种：XAUUSD（黄金）、BTCUSD（比特币）、EURUSD（欧元/美元）。
-
推荐时间框架：H2（2小时）——在信号质量与持仓时间之间取得理想平衡。
配置与风险管理
-
默认预设设置：已为最佳性能完全优化（包括MA周期、RSI设置和追踪止损参数）——安装后立即可用。
-
自动仓位大小计算：基于每100美元净值对应0.01手的低风险模型计算手数。
示例：一个200美元的账户将自动建议0.02手的仓位。
完全可调，以适应您的个人风险承受能力。
-
最低推荐资金：只需100美元即可启动。
主要优势
✅ 清晰的基于MA的趋势过滤器，提供客观可靠的趋势定义。
✅ 经过RSI过滤的入场信号，利用既定趋势内的超买/超卖条件优化入场时机。
✅ 在黄金和比特币等趋势性强的交易品种上表现出色。
✅ 追踪止损保护利润并最大化趋势潜力。
✅ 智能的、基于风险调整的仓位大小计算保护您的账户。
✅ 开箱即用，具有优化的默认设置。
✅ 名副其实，设计高效——非常适合重视清晰度和基于规则逻辑的交易者。
重要说明
-
在具有清晰、可持续趋势的市场中表现最佳。MA趋势过滤器与RSI结合有助于避免逆势入场。
-
建议在VPS上运行以确保不间断操作。
-
在实盘部署前，务必在模拟环境中进行回测和前瞻性测试。