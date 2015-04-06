M30 Pips Generator 是一款专为 XAU/USD（黄金） M30（30分钟）时间周期开发的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA）。

该EA采用自主研发的市场分析算法，将价格行为分析与移动平均线（Moving Average）趋势过滤相结合，在开仓前综合评估多个市场因素，而不是依赖单一技术指标，从而提高交易决策的稳定性。

此外，M30 Pips Generator 特别注重交易执行的可靠性。EA能够自动监控点差、处理交易执行异常、在必要时自动重试订单，并对所有持仓进行全自动管理，无需人工干预。

安装到图表后，EA即可完全自动运行。

主要特点

• 专为 XAU/USD（黄金） 优化开发。

• 推荐使用 M30（30分钟） 时间周期。

• 采用自主市场方向分析算法。

• 使用移动平均线进行趋势确认。

• 自动过滤过高点差。

• 支持同方向多笔持仓。

• 对同一交易组统一管理 Stop Loss 和 Take Profit。

• 自动 Break Even（保本止损）。

• 自动 Trailing Stop（移动止损）。

• 内置订单发送与修改失败自动重试机制。

• 防止同时持有相反方向仓位。

• 使用独立 Magic Number，可与其他EA同时运行而互不干扰。

推荐交易环境

交易品种：

XAU/USD

时间周期：

M30

建议最低账户资金：

1000 美元

为了获得最佳运行效果，建议使用提供以下条件的 ECN/STP 经纪商：

超低点差

快速订单执行

低延迟交易服务器

订单执行质量对EA的交易管理和持仓同步具有重要影响。

交易逻辑

EA会在每根新的 M30 K线形成后分析市场。

交易信号主要基于以下因素：

上一根K线的方向

当前价格相对于移动平均线的位置

综合市场动量评分

当所有条件满足时，EA仅会按照确认后的趋势方向开仓。

如果当前已有一组持仓，则新的订单只能与现有持仓保持相同方向，从而避免同时持有多头和空头仓位。

开仓后，EA会自动管理所有仓位，包括：

自动监控 Stop Loss

当价格达到预设盈利后自动移动至 Break Even（保本）

自动启动 Trailing Stop（移动止损）

同步更新整组订单的 Stop Loss

内置风险控制机制

为了提高系统稳定性和交易可靠性，EA内置了多项保护功能：

最大允许点差控制

交易环境检测

服务器连接状态检测

自动重试失败的交易操作

Stop Loss 与 Take Profit 合法性检查

自动规范价格及手数

开仓前检查可用保证金

输入参数说明

Take Profit (Points)

设置每组新交易的止盈距离（点）。

Stop Loss (Points)

设置新订单的初始止损距离（点）。

Break Even Trigger (Points)

当盈利达到指定点数后，EA开始将止损移动至保本位置。

Trailing Stop (Points)

移动止损与当前价格之间保持的距离。

Trailing Step (Points)

每次更新移动止损所需的最小价格变动。

Max Open Trades

允许同时持有的最大订单数量。

Lot Size

每笔新订单使用的固定交易手数。

Magic Number

EA使用的唯一订单标识符，可避免与其他EA发生冲突。

Max Spread (Points)

允许开仓的最大点差。当实际点差超过该数值时，EA将暂停开仓，等待市场条件改善。

Slippage (Points)

订单执行时允许的最大滑点。

Max Order Retries

订单发送或修改失败时的最大重试次数。

Retry Delay (ms)

两次重试之间的等待时间（毫秒）。

Candle Direction Weight

上一根K线方向在交易信号计算中的权重。

Moving Average Weight

移动平均线过滤条件在市场分析中的权重。

使用建议

为了获得最佳运行效果，建议：

仅用于 XAU/USD（黄金）

使用 M30（30分钟） 时间周期

时间周期 配置低延迟 VPS 服务器

选择低点差、快速执行的经纪商

在修改参数后，先使用策略测试器进行充分测试，再投入真实账户运行

M30 Pips Generator 将高效的交易算法、智能持仓管理和完善的订单执行保护机制融为一体，是一款专为黄金市场打造的全自动智能交易解决方案。