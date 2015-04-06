M30 Pips Generator

M30 Pips Generator 是一款专为 XAU/USD（黄金） M30（30分钟）时间周期开发的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA）。

该EA采用自主研发的市场分析算法，将价格行为分析与移动平均线（Moving Average）趋势过滤相结合，在开仓前综合评估多个市场因素，而不是依赖单一技术指标，从而提高交易决策的稳定性。

此外，M30 Pips Generator 特别注重交易执行的可靠性。EA能够自动监控点差、处理交易执行异常、在必要时自动重试订单，并对所有持仓进行全自动管理，无需人工干预。

安装到图表后，EA即可完全自动运行。

主要特点

• 专为 XAU/USD（黄金） 优化开发。

• 推荐使用 M30（30分钟） 时间周期。

• 采用自主市场方向分析算法。

• 使用移动平均线进行趋势确认。

• 自动过滤过高点差。

• 支持同方向多笔持仓。

• 对同一交易组统一管理 Stop Loss 和 Take Profit。

• 自动 Break Even（保本止损）。

• 自动 Trailing Stop（移动止损）。

• 内置订单发送与修改失败自动重试机制。

• 防止同时持有相反方向仓位。

• 使用独立 Magic Number，可与其他EA同时运行而互不干扰。

推荐交易环境

交易品种：
XAU/USD

时间周期：
M30

建议最低账户资金：
1000 美元

为了获得最佳运行效果，建议使用提供以下条件的 ECN/STP 经纪商：

  • 超低点差
  • 快速订单执行
  • 低延迟交易服务器

订单执行质量对EA的交易管理和持仓同步具有重要影响。

交易逻辑

EA会在每根新的 M30 K线形成后分析市场。

交易信号主要基于以下因素：

  • 上一根K线的方向
  • 当前价格相对于移动平均线的位置
  • 综合市场动量评分

当所有条件满足时，EA仅会按照确认后的趋势方向开仓。

如果当前已有一组持仓，则新的订单只能与现有持仓保持相同方向，从而避免同时持有多头和空头仓位。

开仓后，EA会自动管理所有仓位，包括：

  • 自动监控 Stop Loss
  • 当价格达到预设盈利后自动移动至 Break Even（保本）
  • 自动启动 Trailing Stop（移动止损）
  • 同步更新整组订单的 Stop Loss

内置风险控制机制

为了提高系统稳定性和交易可靠性，EA内置了多项保护功能：

  • 最大允许点差控制
  • 交易环境检测
  • 服务器连接状态检测
  • 自动重试失败的交易操作
  • Stop Loss 与 Take Profit 合法性检查
  • 自动规范价格及手数
  • 开仓前检查可用保证金

输入参数说明

Take Profit (Points)

设置每组新交易的止盈距离（点）。

Stop Loss (Points)

设置新订单的初始止损距离（点）。

Break Even Trigger (Points)

当盈利达到指定点数后，EA开始将止损移动至保本位置。

Trailing Stop (Points)

移动止损与当前价格之间保持的距离。

Trailing Step (Points)

每次更新移动止损所需的最小价格变动。

Max Open Trades

允许同时持有的最大订单数量。

Lot Size

每笔新订单使用的固定交易手数。

Magic Number

EA使用的唯一订单标识符，可避免与其他EA发生冲突。

Max Spread (Points)

允许开仓的最大点差。当实际点差超过该数值时，EA将暂停开仓，等待市场条件改善。

Slippage (Points)

订单执行时允许的最大滑点。

Max Order Retries

订单发送或修改失败时的最大重试次数。

Retry Delay (ms)

两次重试之间的等待时间（毫秒）。

Candle Direction Weight

上一根K线方向在交易信号计算中的权重。

Moving Average Weight

移动平均线过滤条件在市场分析中的权重。

使用建议

为了获得最佳运行效果，建议：

  • 仅用于 XAU/USD（黄金）
  • 使用 M30（30分钟） 时间周期
  • 配置低延迟 VPS 服务器
  • 选择低点差、快速执行的经纪商
  • 在修改参数后，先使用策略测试器进行充分测试，再投入真实账户运行

M30 Pips Generator 将高效的交易算法、智能持仓管理和完善的订单执行保护机制融为一体，是一款专为黄金市场打造的全自动智能交易解决方案。

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量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
专家
推出促销活动： 仅售 1 份，售价 399 美元 最终售价：2000$ 该 EA 的销售数量有限 借助市场上最先进的“均值反向”交易机器人 Luna AI Pro EA   ，释放人工智能的力量，将您的交易提升到前所未有的高度。 这个尖端的人工智能驱动系统旨在满足经验丰富的交易者和初学者的需求，配备了广泛的功能来优化您的交易策略并最大化您的利润。 使用 Luna AI Pro 释放您交易策略的全部潜力。 拥抱交易的未来，让先进的人工智能彻底改变您的投资之旅。 体验当今人工智能的力量，加入全球成功交易者的行列。 为什么这个 EA 与众不同： OneChartSetup -> 运行 1 个图表中的所有货币对 个人表现监控：如果表现不佳，每对货币对的风险将自动降低，如果再次盈利，风险将再次增加。 不使用有风险的交易技术，如鞅、网格或具有非常宽止损的交易等 严格的贸易和风险管理 经过验证的真实账户跟踪记录：已经运行一年多 没有虚假/操纵的回测 实时结果（低风险）：    https ://www.mql5.com/en/signals/1502590 设置 EA：    https:
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
专家
MULTI SNIPER EA 是一款精准的自动交易系统，在 MT4 平台上的准确率高达 90% 左右。 这款盈利丰厚的剥头皮 EA 无疑是目前市场上最稳定的系统之一。   No grid! No martingale! 它是独家产品，仅在本 MQL5 网站提供。 下载用于测试和交易的EA设置文件：   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - 实现了复利方法和剥头皮交易技术。 - 系统会根据市场波动自动设置动态止损。 - EA 默认具有自动（手数计算）风险管理功能，并提供固定手数选项。 - 可调整交易入场敏感度参数。 - 周末无交易缺口。 - 精确的操作时间过滤器，精度可达 1 分钟。 - 内置点差显示。 - 机器人具有盈亏平衡功能。 - 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。 - 最推荐的货币对是 GBPCAD 和 GBPAUD - 相应的 Set_files 可在“评论”部分找到。 - 不存在任何危险的马丁格尔/网格策略。每笔订单都有自己的止损位，以保护账户安全。 - 运行时间：EA 会根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束
Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Gold Hunter Pro 是一款面向 XAUUSD 的自动化交易系统，专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 设计。 该智能交易系统采用基于突破的执行模型。它分析结构性价格水平，并仅在满足预设市场条件时放置挂单。 该系统专为日内交易设计，不使用马丁格尔、网格、加仓摊平、递增手数或隐藏恢复逻辑。 定价政策 每完成 10 次购买，价格将上涨 50 USD。 当前价格下，10 份中仍有 2 份可用。 最终价格：1999.99 USD 风险与资金管理 该 EA 支持两种仓位规模计算模式： 固定手数 — 使用固定的交易量。 基于风险的手数 — 根据账户余额和止损距离计算仓位大小。 在标准配置下，仅使用一个方向性仓位。如果启用 hedge mode，则可根据所选设置独立管理多头和空头仓位。 推荐交易条件 交易品种：XAUUSD 平台：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 账户类型：建议使用 ECN 账户或低点差账户 建议使用稳定的执行环境 建议低滑点 建议使用 VPS 托管 最低杠杆：1:10 推荐杠杆：1:100 或更高 输入参数 VOLUM
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
专家
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个   仓位都受到内置止损的全面保护   ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 399 美元的价格有效期至 2 月 15 日，之后价格将上涨至 499 美元。（最终价格为 999 美元） 购买   Vortex Turbo   智能交易系统后，您将有机会获得   我的其他任何一款智能交易系统的免费授权   ，该系统可关联到您选择的   三个交易账户    （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件   https://www.mql5.com/en/users
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
专家
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
专家
更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
Gold Buster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102624 推出“Gold Buster”EA：下一代动态支撑-阻力和风险管理系统 “Gold Buster”EA 代表了自动化交易系统的尖端技术，利用未平仓头寸管理和风险分析技术的最新进展，重新定义如何在金融市场中识别和利用支撑位和阻力位。这款革命性的专家顾问 (EA) 旨在无缝地跨各种交易平台和工具工作，满足寻求持续利润和降低风险的新手和经验丰富的交易者的需求。 主要特点： 动态支撑和阻力识别： “Gold Buster”EA 的核心在于其动态支撑和阻力识别算法。与传统的静态支撑位和阻力位（通常是预先定义的，很快就会过时）不同，此 EA 利用机器学习和人工智能来适应不断变化的市场条件。它不断分析历史价格数据、实时市场走势和关键技术指标，以准确识别相关的支撑位和阻力位。 自适应风险管理： “Gold Buster”EA 采用自适应风险管理系统，可根据市场波动性和历史表
Neuralis Cortoid Gold
Olivier Nomblot
专家
NEURALIS CORTOID GOLD   The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD ://www.mql5.com/en/signals/2385985  nb: mt5 is a mirror EA; Early days the brain started learning  Gold does not forgive the ordinary.   It hunts stops. It shifts character overnight. It rewards only those who can think faster than the market itself. Neuralis Cortoid Gold was engineered for one purpose only: to survive and thrive where most Expert Advisors eventually fail — in the brutal, high-volatility world of
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
专家
當前促銷： 僅剩 1 件，549 美元 最終價格：999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“   Ultimate EA 組合包 ”   ！   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro 是市場上獨一無二的交易系統。  它完全專注於通過交易支撐位和阻力位的突破來利用比特幣市場的波動性。 EA 的重點在於安全性，這轉化為極低的回撤和非常好的交易風險/回報率。 EA 在內部使用“智能自適應參數係統”，它將根據比特幣的實際價格計算止損、止盈、尾隨止損以及入場和手數。 這意味著如果比特幣以 6000 或 30000 的價格交易，所有參數的值都會不同。 自 2022 年 6 月以來，該 EA 已在真實真實賬戶上進行了前瞻性測試，到目前為止，結果非常有希望。 還進行了 99.90% tickquality 的回溯測試，並且在過去幾年中顯示出非常穩定的增長。 該 EA 需要提供低比特幣點差的經紀商。 私信聯繫我，獲取推薦經紀商名單。 主要特徵： 自適
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
专家
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
专家
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
专家
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
专家
GoldPro (MT4) — XAUUSD 智能交易系统，提供两种可选模式：经典模式和剥头皮模式 GoldPro 是一款专为 XAUUSD（黄金） 打造的自动交易系统，专为希望获得结构化交易、清晰的风险控制以及能够在不同市场节奏下运行的 EA 的交易者而设计。 在一个EA程序内部，您可以选择 其交易方式 ： 1）经典模式——冷静的逻辑，应对波动和回调 经典方法侧重于反转/均值回归行为（从市场“衰竭”区域入场）和结构化仓位管理。 篮式管理（采用一系列职位管理方式） 可选的严格限制平均值计算（距离/步数/批号系数） 多种退出方式：固定目标、盈亏平衡、尾随逻辑 扩散滤波器 交易时间表控制（工作日/周五截止/周末停止交易） 交易方向选项：买入/卖出/双向/季节性模式 2) 超短线模式——更快的逻辑，把握日内交易机会 动态模式，旨在实现更快的操作，提供灵活的入场方式和全系列的利润保护。 入场策略 选择（不同的短线交易入场逻辑） XAUUSD 自动预设 ： 安全/最优（推荐）/激进 （预设值会自动调整一组短线交易参数） 篮子止盈（现金）+ 利润保护（返还逻辑） 可选择采用金字塔式加仓（盈利时
EA Games Changer
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (4)
专家
AI 游戏规则改变者——多对平均+对冲系统（智能方向扩展） 版本：完美交互式用户界面 - MT4（已打补丁） 开发者：CyberBot Project P R E P A R A T II O N 交易是赌博吗？如果你承认外汇和资本市场与高风险赌博如出一辙——财富可能在瞬间暴涨或暴跌，那么答案无疑是肯定的。这一现实引发了无休止的争论：有人将其视为结构化的商业活动，并对其风险进行计算；然而，统计数据显示，超过95%的交易者都面临着毁灭性的损失，而只有区区5%——通常是顶尖的基金经理——能够持续盈利。为什么会将交易与赌博联系起来？从法律角度来看，由于交易基于全球金融数据，因此它不属于赌博，但波动性、杠杆和衍生品使其与高风险赌博有着惊人的相似之处。价格波动难以预测，长期预测失效，数月积累的利润也可能在一夜之间化为乌有。 颠覆游戏规则的理念：如果交易是赌博，那就明智地接受它。通过同时激活多达 20 个货币对，互补的价格模式可以创造出远胜于单一货币对的稳定平衡点。核心原则是什么？更多的数据意味着更高的获胜概率。 多对策略的优势 降低单一货币对风险：不依赖
作者的更多信息
Market Scanner Elite
Andrey Kozak
指标
Market Scanner Elite is a new generation of indicators of the Market Scanner series. The Elite version features an improved market analysis algorithm, with a better identification of the entry points and filtering of the false signals. The logic of market analysis and calculation of effective entry points applied in this product are significantly different from those applied in Market Scanner . This indicator cannot be called a big brother, as it is a completely new product with innovative analy
Aggressive Intraday Scalper
Andrey Kozak
指标
Aggressive intraday scalper is a mechanical system for intraday scalping, which displays trade opening and closing signals as arrows on the chart. When a signal emerges, the indicator sends email and push notifications. So, you don't have to stay by the monitor analyzing the market and waiting for a signal. Aggressive intraday scalper will do it for you. The system has been developed for those traders who do not have their own trading system and who would love to quickly start trading using the
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
指标
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Quantum
Andrey Kozak
专家
The Quantum Expert Advisor is designed for trading EURUSD H1 . The trading algorithm lies in placing pending orders at the peaks of currency fluctuations, after a preliminary analysis of the market conditions. Trading is fully automated. Lot size is calculated automatically based on the lot percentage. Parameters MaxRisk - percentage of the deposit, used for the automatic calculation of the lot. LongWave - long wave of price fluctuation. ShortWave - short wave of price fluctuation. Level contro
XL arrow
Andrey Kozak
指标
XL Arrow is a signal indicator that displays market entry points. The red arrow and the DOWN signal at the right corner indicate it is time to sell, while the blue arrow and the UP signal indicate it is time to buy. Settings PeriodSlower - indicator slowing period. PeriodFaster - indicator acceleration period. Recommendations trading pairs: EURUSD, GBPUSD and USDJPY timeframes: M5 - H4
BoxetFx
Andrey Kozak
专家
The BoxetFx Expert Advisor analyzes the market using multiple trading strategies. Once the optimal signals for opening trades are obtained, the EA automatically determines the order volume as a percentage pf the deposit. Next, a pending order is placed in the direction of the expected price movement. When the deal reaches an optimal profit or loss level, it is automatically closed. Multiple analytical centers of information processing allow the EA to diversify the possible risks of the trader by
Medok
Andrey Kozak
指标
The Medok indicator shows the market entry and exit points on the chart using arrows and resistance lines. The indicator is very easy to use. Buy when a blue arrow appears and sell when a red arrow appears. After an order is opened, it is recommended to close a buy position when the price reaches the lower resistance level or to close a sell position when the price reaches the upper resistance level. Recommended values for EURUSD H1 Periods - 2; Acceleration - 0.02. Recommended values for EURU
TOP Xios
Andrey Kozak
指标
TOP Xios is a ready-made trading system, which provides the trader with signals for opening and closing deals. The information panel in the right corner of the screen shows the total number of signals, the number of points in profit or loss and the percentage of valid and false signals. Working with this indicator is very simple. As soon as a blue arrow appears, open a buy deal and wait for a red cross to appear, which indicates the necessity to close the deal. When a red arrow appears, open a s
Buy Market Scanner
Andrey Kozak
指标
Buy Market Scanner is a ready-made trading system, which shows the moments when it is necessary to open or close deals. Buy arrows appear on the zero bar without delay and redrawing. The same applies to signals for closing orders. They appear on the zero bar and are not redrawn. The number of profit or loss in points for a certain time period is displayed in the top right corner of the indicator. The indicator works best on the EURUSD currency pair with the H1 timeframe. Operation Principles In
DayWay
Andrey Kozak
指标
The DayWay indicator shows the current trend direction on the chart as a colored line. The best timeframes for operation are M5 and higher. Works on all currency pairs. Suitable for any scalping strategies. Quite easy to use. Recommendations on usage When a blue line appears, wait for a candle to close and open a buy order. When a red line appears, wait for the current candle to close and open a sell order. Parameters Periods - period of the indicator.
Leo Trend
Andrey Kozak
指标
Leo Trend is a signal indicator that shows the market entry points, as well as the trend direction and flat on the chart in the form of arrows and lines. Leo Trend will be useful both for beginners creating a trading strategy, and for professionals to integrate into ready-made trading systems. Leo Trend works without redrawing and without significant delays. The operation of the indicator is demonstrated in the video. In addition, you can test this indicator in the strategy tester free of charge
Nizma
Andrey Kozak
指标
NIZMA is a ready-made trading system, that is the most efficient on the EURUSD, AUDUSD and GBPUSD currency pairs. The best timeframes are M5 and higher. The system shows the market entry points in the form of arrows, and also displays the information on the strength and direction of the trend. The signals are easy to interpret. It is suitable for both novice and professional traders. With the properly selected settings, it gives the minimum number of false signals. In tests, this number did not
XPointer
Andrey Kozak
5 (3)
指标
XPointer is a completely ready trading system. It shows the trader when to open and close a trade. It works on all currency pairs and all time frames. Very easy to use and does not require additional indicators for its operation. Even a beginner trader can start working with XPointer. But it will also be useful for professional traders to confirm the opening of orders. Features of the XPointer indicator It does not redraw its values. It works on all currency pairs and all time frames. It has al
Lobster
Andrey Kozak
指标
Lobster is a ready-made trading system with a flexible market analysis algorithm. It performs most of the work for a trader. All you have to do is open and close orders following the indicator signals. The indicator will be very useful for both beginners and professionals. It is able to work with other indicators and independently. Features No signal repainting; Any pair; Any timeframe; Flexible market analysis system. How to trade When the blue arrow appears, open a buy order; When the blue c
Gets
Andrey Kozak
指标
Gets is a smart trading system with complex market analysis mechanism. The operation principle of Gets is based on neural networks and diversified collection of information from various market analyzers. Then the system analyzes the statistical databases to create a general idea of the current market situation and the further price movement. The information is displayed on the screen in a simple and intuitive way - in the form of buy and sell arrows. Also, the information on the current trend st
Scalper Zoom
Andrey Kozak
指标
Scalper Zoom is a new trading system designed to facilitate the process of Forex trading both for beginners and professionals. The Scalper Zoom indicator uses an adaptive method of operation and analyzes the market using multiple trading algorithms, while selecting the most efficient one for the given currency pair and timeframe. Working with this indicator is very simple. When a red vertical line appears, open a sell order. Close it when a blue vertical line appears. Follow the opposite steps f
Brabux
Andrey Kozak
指标
Brabux is a ready-made mechanical trading system. It works on all currency pairs and timeframes automatically adjusting to them. It also selects the most efficient trading parameters for receiving a necessary profit. In the indicator parameters, specify the trading period used for calculations and the least acceptable profit in points. Next, the system automatically selects the necessary trading parameters. Trading data is displayed on the info panel. After setting the indicator on the chart and
CoolLine
Andrey Kozak
指标
CoolLine is a signal indicator displaying on a chart points for opening and closing trade positions. The indicator signals are not redrawn. It draws arrows on the zero bar Open[0]. It works on all currency pairs and all time frames. Indicator Advantages Precisely shows the opening and closing points on the chart Does not redraw signals Works on all currency pairs and timeframes Very easy to use; suitable even for beginners Has a very flexible system of settings Can send push and email notificat
Master Figures
Andrey Kozak
指标
The Master Figures indicator analyzed the market for the most common chart patterns. The first pattern is called Pin bar . This pattern can rightly be considered one of the most widespread. This pattern looks like a candle with a small body and large tail (wick). Once you see it on the chart, open a position against the wick. It is better to use the resistance lines for closing. Master Figures shows this pattern in the form of circles. A position should be opened when a new candle appears after
Forex Gump Pro
Andrey Kozak
4 (5)
指标
Attention! Friends, since there have been many scammers on the Internet recently selling indicators called ForexGump, we decided to warn you that only on our page is the LICENSE AUTHOR'S VERSION of the INDICATOR sold! We do not sell this indicator on other sites at a price lower than this! All indicators are sold cheaper - fakes! And even more often sold demo versions that stop working in a week! Therefore, in order not to risk your money, buy this indicator only on this site! Forex Gump Pro is
Market Trend
Andrey Kozak
指标
Market Trend - a comprehensive system for determining the trend direction. Analyzes the market using a formula which considers the values of multiple technical indicators and other trading strategies. IT determines not only the current trend direction, but also its movement strength. The indicator is intuitive and very easy to use. The information on the current trend direction and its movement strength are displayed on the chart. If the indicator shows "UP!" then an uptrend is currently present
Jerus Line Scalper
Andrey Kozak
指标
Jerus Line Scalper is an indicator for scalping on EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY and USDCAD pairs. Recommended pairs: M5, M15, M30 and H1. The trading strategy is as follows: as soon as the arrow appears, open an order in the direction of the arrow and set take profit to +10 points. Set stop loss at the indicator's stop line. Stop line is displayed in red or blue depending on the indicator signal. Also, the Martingale system can be applied in the system. If a trade is closed at a loss, the next
DotaScalping
Andrey Kozak
指标
DotaScalping is a semi-automated trading system for scalping. The indicator shows recommended moments for opening Buy/Sell trades as dots on the chart. Signals are generated based on the algorithm for price amplitude smoothing. The indicator tries to accurately calculate the moments of the maximum peak price values ​​and produces signals based on the smoothed correlation. The indicator determines the High and Low price values and generates signals based on the trend direction. The indicator is v
ForexGumpUltra
Andrey Kozak
3.25 (4)
指标
ForexGumpUltra is a new and more advanced indicator of the ForexGump series. This indicator easily determines the price direction on any currency pair and any timeframe. The indicator draws its signals on the zero bar and does not redraw them (see the video). In the 34th second of the video it can be seen that this indicator uses new filters to determine the changes in price movement direction without delay, despite the market noise present at the moment (see the video on the 34th second). Once
Forex Gump Scalping
Andrey Kozak
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指标
Attention! Friends, since there have been many scammers on the Internet recently selling indicators called ForexGump, we decided to warn you that only on our page is the LICENSE AUTHOR'S VERSION of the INDICATOR sold! We do not sell this indicator on other sites at a price lower than this! All indicators are sold cheaper - fakes! And even more often sold demo versions that stop working in a week! Therefore, in order not to risk your money, buy this indicator only on this site! Forex Gump Scalpin
Bomb Scalper
Andrey Kozak
指标
Bomb Scalper is a ready-made mechanical trading system that analyzes the market using 12 market signals, as well as candle patterns, providing signals for opening and closing trades. On the screenshot below, you can see how the system draws the blue arrow for buying and the red one for selling. Order close signal is shown as the yellow arrow. Besides, during a closing signal, the indicator calculates potential profit/loss. How the indicator works After launching, Bomb Scalper navigates through
Striker
Andrey Kozak
专家
Stiker is a robot capable of trading in automatic or semi-automatic mode . If auto=true in the robot settings, the robot automatically opens and closes orders on its own when a signal appears. If auto=false, the robot analyzes the market and shows signals on the screen, while a trader manually confirms opening or closing orders by clicking the Open Buy and Close Order buttons. This is done to enable traders make trading decisions themselves. This reduces the trading risk. Striker is a smart syst
Ready Made Scalping System
Andrey Kozak
指标
If you do not yet have your trading strategy, you can take advantage of our ready-made trading strategy, which is most effective for EURUSD H1 currency pair. The indicator "Ready Made Scalping System" automatically analyzes the market and shows the trader when to open and close orders. You just need to follow his instructions. When the arrow appears - open the order, when a square appears with a tick - close the warrant. For convenience of the trader, the indicator when signals appear sends a m
Amok
Andrey Kozak
专家
Amok is a fully automatic trading system that was developed for trading on the EURUSD currency pair, H1 timeframe on micro accounts. Nevertheless, as practice shows, this trading system works well in other currency pairs. Principle of work of the trading robot Amok In the algorithm of the robot, there are more than 7 different trading strategies. This was done to ensure that the robot could work more stably in different market conditions. The program part of the robot uses 12 different indicato
ForexGumpXL
Andrey Kozak
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指标
ForexGumpXL is a new generation in the forex gump indicator line. More accurate, faster, less complicated in the settings is all about the new ForexGumpXL indicator. In the new version of the indicator, we have applied a truly new algorithm of work. Now he does not just analyze the market for a price reversal, but with the help of an adaptation algorithm, determining the current volatility in the market indicator with a high degree of probability is able to anticipate false price reversals in or
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