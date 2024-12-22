Synapse Trader MT5

Synapse Trader：打开交易新视野的神经网络

想象一下，一个不仅能分析市场，还能成为您智能助手的交易顾问，每天学习并适应不断变化的市场条件。Synapse Trader 是一个独特的工具，基于先进的神经网络技术，能够捕捉最细微的市场信号。它不仅仅是一个交易顾问——它是一个思考、预测和进化的活体神经网络。

限时优惠！
在节日期间，Synapse Trader EA 仅售 $399。之后价格将大幅上涨，请勿错过！

仅剩 5 份，价格为 $399。

如需订阅私人频道，请发送直接消息给我。

请在购买后务必与我联系，以便我协助您设置智能交易系统。

Synapse Trader 的使命
Synapse Trader 的创建旨在释放神经网络在交易中的全部潜力，为交易者提供一个能够比以往更深入分析市场的工具，帮助他们基于数百个因素做出明智的决策。这不仅仅是一个算法——这是交易的 神经大脑

主要特点

1. Synaptic Neural Core™

该顾问的核心是一种强大的多层神经网络 Synaptic Neural Core™，它能够通过分析历史数据、当前市场条件甚至人群行为，自主学习。它模拟了人类大脑的功能，能够：

  • 识别数据中的隐藏模式。
  • 根据历史周期和当前趋势预测市场行为。
  • 随着每一笔交易不断提高其准确性。

2. 动态神经进化（Dynamic Neural Evolution）

Dynamic Neural Evolution 技术使神经网络能够适应任何市场变化：

  • 复杂模式： 神经网络不仅分析价格走势，还分析资产之间的隐藏关联。
  • 情绪分析： 利用交易量和波动性数据，捕捉市场参与者的情绪，例如恐慌或狂热。
  • 时间适应： 根据时间、市场活动和基本事件动态调整其预测。

3. 时间神经记忆 (TNM)

Synapse Trader 集成了 Temporal Neural Memory (TNM) 模块，使神经网络能够记住关键的市场事件并将其纳入分析中。这带来了以下优势：

  • 基于与当前情况类似的过去事件进行预测。
  • 考虑长期趋势和历史模式。
  • 随着数据量的增加，不断改进模型。

策略模块

1. 黄金精准模块 (XAU/USD)
此模块专注于黄金/美元 (XAU/USD) 的交易，充分利用 Synapse Trader 神经网络的全部能力。它应用先进的模式识别、趋势预测和波动性分析技术，确保在最具动态性的市场中实现精确性和适应性。

2. 欧元洞察模块 (EUR/USD)
专为 EUR/USD 货币对设计，该模块将神经网络调整到全球交易量最大的货币对的独特特性。通过精确的设置和校准，它提供稳定的性能和优化的交易策略。

3. 英镑动态模块 (GBP/USD)
专注于 GBP/USD 货币对。利用针对该货币对的定向调整和专属配置，帮助交易者驾驭其独特的波动性和行为模式。该模块结合深度学习洞察和市场特定的适应性，在这个高影响力市场中实现最大化机会。

技术规格

  • 货币对： XAUUSD、EURUSD、GBPUSD
  • 时间周期：H1
  • 最低存款： $200
  • 推荐账户类型： ECN 或 Raw Spread
  • 杠杆比例： 1:30 至 1:1000

特点

  • 每笔交易都通过 止损 保护资金安全。
  • 内置自动手数计算，确保最佳风险管理。
  • 简单安装，默认设置已针对大多数经纪商进行了优化。
  • 策略测试结果与实时交易表现完全一致。
  • 与所有专有交易公司完全兼容。
  • 是新手和经验丰富的交易者的理想选择。
  • 基于 Synaptic Neural Core™ 的神经网络技术支持。
  • 无缝适配任何经纪商和账户类型。

注意：尽管过去的业绩显示了系统的潜力，但未来的结果可能因市场条件而有所不同。



评分 6
Ely Alxssfar
155
Ely Alxssfar 2025.02.03 23:16 
 

good work

Joze Silc
455
Joze Silc 2025.01.25 10:33 
 

Good and quick support. Trades are usuly ended within day, so no swap and place for your own trades ...

dodifx2
341
dodifx2 2025.01.01 23:49 
 

It looks promising, I will update this after a month.

Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
专家
AxonShift — 具有自适应执行逻辑的算法交易系统 AxonShift 是一款专为 XAUUSD 在 H1 时间周期上开发和优化的自动化交易算法。该系统采用模块化结构，通过分析短期价格动态与中期趋势脉冲的结合来理解市场行为。它避免了对市场噪音的过度反应，不依赖高频操作，而是聚焦于在特定结构条件触发下的可控交易周期。 每一笔交易都基于预设的场景逻辑进行触发，依赖于内部筛选器、价格阈值与波动性上下文。AxonShift 不使用马丁策略、网格系统或仓位加倍方法，从而确保在不同市场条件下执行行为的可预期性和一致性。 该系统在每笔交易中都采用固定的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）水平，从而维持明确的风险管理框架。此结构使其能够适用于支持市场执行的经纪商，并允许在明确定义的资本模型下部署。AxonShift 的执行机制稳定且不依赖外部指标或随机行为。 系统不依赖新闻事件、外部数据源或概率预测。其核心方法建立在黄金市场特有的行为模式上，包括局部波动区域、方向性微型突破以及短周期内的价格响应。开发过程中特别考虑了 XAUUSD 的非对称波动性与日内流动性节奏。 实盘信号
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
专家
首次在此平台上 | 一个了解市场的EA 这是该平台上首个使用 Deep Seek 全部功能的专家顾问（EA）。 结合 Dynamic Reversal Zoning 策略，创建了一个不仅能识别市场动态，更能理解市场行为的系统。 实时信号 __________     设置 时间周期： H1 杠杆： 最低 1:30 入金： 至少 $200 交易品种： XAUUSD 经纪商： 不限 Deep Seek 与反转策略的结合是全新的——这正是它特别吸引人的地方。如果你正在寻找新的交易方式， 不要错过这个EA。它是这里第一个此类系统，可能也是自动化交易的新方向的开始。 与其依赖固定模式或预设策略，不如采用此EA的自适应方式。它能识别并理解  市场变化 – 并据此进行调整。  专注于反转区域和压力分析，它远比传统工具更深入。 Deep Seek 简介 Deep Seek 是一个基于先进数据结构的现代分析模型。 它实时扫描市场，识别模式，评估波动性，并洞察传统指标忽视的部分 。 Deep Seek 在以下方面表现尤为出色： 评估市场强弱 识别过渡区域 适应市场阶段变化 AI 系统 交易能力
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
专家
AIQ 版本 5.0 - 通过机构架构实现自主智能 从基于规则的自动化演变为真正的自主智能代表了算法交易的自然进步。十多年前机构量化交易台开始探索的内容已经成熟为实际实施。AIQ 版本 5.0 体现了这种成熟：复杂的多模型 AI 分析、独立验证架构，以及通过广泛的生产部署而完善的持续学习系统。 这不是添加了 AI 功能的自动化。这是从基础构建的自主智能，基于多年研究机构交易台如何构建决策验证、管理运营可靠性和实施自适应学习系统。版本 5.0 代表了这种开发方法的顶峰。 版本 5.0 提供超过 300+ AI 模型的访问，包括 55+ 免费集成模型、提供独立验证的双重 AI 分析师和风险管理器角色、具有自动故障转移的主辅 API 架构确保零停机运行、专有的 Sacred Phi 仓位管理系统，以及随市场条件持续演化的高级神经网络权重训练。系统以 10 倍速度执行增强型网络搜索以获取实时市场情报，同时在多个时间框架内执行机构级分析。 基于多年完善的进化增强： 300+ AI 模型生态系统，含 55+ 免费选项： 直接 API 集成机构级提供商，包括 DeepSeek R1、OpenAI
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝 (
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
专家
AI MAP 交易系统 AI MAP 交易系统 AI MAP 是一款自动化智能顾问，旨在分析市场状况并基于算法逻辑执行交易。该系统利用多层分析框架来评估价格走势、交易量和市场情绪，无需人工干预。 实时监控（+ 3个月）    || 聊天群组    系统架构 EA 集成了专门的处理模块来处理不同的市场方面： 实时价格走势和交易量分析 新闻情绪和经济日历整合 技术指标综合 风险评估和波动性预测 支撑位和阻力位映射 交易策略 该系统通过根据账户净值和当前市场状况自动调整交易规模来管理持仓。它采用动态止损机制和获利策略来维持风险参数。只有当多个分析模块对市场方向达成一致时才会执行交易。 主要特点 基于账户净值的自动持仓规模计算。 具有经济新闻过滤的市场分析。 动态利润目标和止损调整。 周末持仓保护功能。 多时间框架分析。 推荐货币对 该系统针对具有足够波动性的货币对进行了优化，包括： 主要货币对和交叉盘： GBPUSD, USDJPY, EURUSD, GBPJPY, EURJPY 贵金属： XAUUSD（黄金） 账户建议 保守型： 最低余额 $500（建议 $1,000） 时间框架 H
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
专家
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) 面向 XAUUSD 的精准交易 Live Signal Avalut X1 是一款用于 MetaTrader 5 上 XAUUSD（黄金） 自动化交易的专业智能交易系统（EA）。该系统在一个 EA 中集成四种互补策略，以应对不同的市场状态。它在 MT5 上独立运行，无需外部 DLL 或第三方安装程序。 关键功能 四策略合一：相互配合的策略覆盖趋势、震荡与波动等阶段。 专项风险管理：每笔交易均设硬性止损与止盈；动态 X 跟踪止损。 高级过滤方法：用于优化入场的高级 EZ 过滤器。 自动时区处理：策略基于 GMT+3 开发，自动检测并校正经纪商时差。 丰富参数：提供全面的配置输入；默认参数可直接使用，无需外部 set 文件。 EA 面板：图表内信息面板，支持可选主题（深色、浅色、Edgezone）。 开发与验证 机构级方法：走步优化（Walk-Forward）、样本外验证、蒙特卡罗重采样、参数稳定性与敏感性检查。 AI 辅助的研发与监控：研究与实时诊断由 AI 工具支持；仅在必要时更新参数
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比特币 EA？ 掌握不可预
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
专家
Aria Connector EA – V4 (学习机器 + XGBoost学习模型 +112个付费和免费AI + 投票系统 + 外部和可编辑提示) 注意：如果你是中国用户，在购买之前必须确保你能够连接到 YouTube 来观看英文安装视频，并在 YouTube 上启用中文字幕。 你还必须具备使用 VPN 的条件，把 IP 设置在其他国家，这样才能自由地使用 ARIA。 虽然市场上大多数EA声称使用"AI"或"神经网络"，但实际上只运行基本脚本， Aria Connector EA V4 重新定义了真正AI驱动交易的含义。 这不是理论，不是营销炒作，这是您的MetaTrader 5平台与112个真实AI模型之间的直接、可验证连接，结合下一代XGBoost引擎、可编辑提示和多AI投票系统。 从第一天开始，Aria就被设计为一个透明、不断发展的生态系统：首先是直接的GPT连接，然后是自动化，接着是策略审计。 现在，在V4中，Aria成为了真正的学习机器 ，能够适应市场条件，实时优化您的策略，并让您通过外部、可编辑的提示完全定制其智能。 通过分析超过 60,000笔实时交易 ，独特的
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
专家
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
专家
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
专家
价格: 606$ -> 808$ 操作手册:  Manual ENEA mt5 – 状态切换 + GPT5 与隐马尔可夫模型 (HMM) ENEA mt5 是一款先进的全自动交易算法，将人工智能（ChatGPT-5）的强大能力与隐马尔可夫模型 (HMM) 的精确统计分析相结合。它能够实时监控市场，即使是复杂且难以察觉的市场状态（状态模式）也能识别，并根据当前市场情况动态调整交易策略。目标非常明确：在每一种市场阶段 - 无论是趋势、震荡还是高波动 - 都部署最佳交易逻辑，以充分利用机会并有效控制风险。 主要功能： 实时状态检测 ：趋势、震荡、波动和平稳阶段 动态策略切换   取决于市场状态 AI 模型 GPT5   (HMM) 从历史数据中进行无监督学习 自动启用 TP 和 SL 调整 支持 M30 时间周期，基于 XAUUSD 隐马尔可夫模型 (HMM) 如何工作？ 隐马尔可夫模型 (HMM) 是一种统计模型，假设系统（例如金融市场）在不可见（隐藏）的状态之间变化。 这些状态（如上升趋势、下降趋势）不可直接观察，但会影响可测量的变量，例如价格、成交量或波动率。 HMM 使
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
专家
HFT AI FAST SCALPER V10.1 我们有史以来最先进的 EA 版本，完全重构，集成了 人工智能决策 、 多AI投票 和 动态交易逻辑 。 现在它不仅适用于 XAUUSD（黄金） M1，还全面支持 BTCUSD 和 ETHUSD ，具有高频入场、智能风险管理和完全适应性。 该 EA 结合了通过 OpenRouter 连接的免费AI 与高级过滤器，可在任何市场条件下实现精准交易。 交互式手册 V10.1 和预设: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公开频道 (含实时信号):   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 主要升级: BTCUSD 和 ETHUSD 的完整集成 在 V10.1 中，EA 不再局限于黄金 (XAUUSD)。它现在提供 对 BTCUSD 和 ETHUSD 的完整集成 ，包括预设、优化的手数管理和基于 AI 的决策逻辑。 这使得交易加密货币对时，可以享受与黄金相同的高级功能：多AI投票、动态风险管理
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易  XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能
Nexor Q EA MT5
Andrei Vlasov
专家
NEXOR-Q: 算法交易中的自适应智能 准备好迎接透明度了吗？ NEXOR-Q 是对纪律和长期一致性的投资，并经过真实市场数据验证。 亲眼见证： 实时信号 (Live Signal): 实时监控 NEXOR-Q 的实际表现、受控回撤和权益曲线的平滑度。 查看 NEXOR-Q 实时信号 价格: 起步价 $299 简介 大多数专家顾问 (EA) 依赖于静态的、经过历史优化处理的指标组合。NEXOR-Q 从根本上突破了这一传统。NEXOR-Q 被设计为下一代自适应交易系统，它基于 融合式决策架构 (Fusion-Based Decision Architecture) 运行，将其定位为严肃资本管理的工具。它的设计目的不仅仅是执行交易，而是过滤市场噪音，并仅在存在可验证的统计优势时才采取行动，确保在不同的市场周期中保持纪律性参与。 核心架构：Q-Q 融合层 NEXOR-Q 的运作核心是专有的 Q-Q 融合层 (Q-Q Fusion Layer) 。这是一个混合决策模块，它用对市场结构的持续、概率性评估取代了僵硬的指标阈值。该层集成了三个关键数据流： 波动性量化 (Volatility Qua
Synapse Trader MT4
Andrei Vlasov
5 (1)
专家
Synapse Trader：打开交易新视野的神经网络 想象一下，一个不仅能分析市场，还能成为您智能助手的交易顾问，每天学习并适应不断变化的市场条件。 Synapse Trader   是一个独特的工具，基于先进的神经网络技术，能够捕捉最细微的市场信号。它不仅仅是一个交易顾问——它是一个思考、预测和进化的活体神经网络。 限时优惠！ 在节日期间， Synapse Trader EA   仅售   $399 。之后价格将大幅上涨，请勿错过！ 仅剩 5 份 ，价格为 $399。 如需订阅私人频道，请发送直接消息给我。 请在购买后务必与我联系，以便我协助您设置智能交易系统。 Synapse Trader 的使命 Synapse Trader 的创建旨在释放神经网络在交易中的全部潜力，为交易者提供一个能够比以往更深入分析市场的工具，帮助他们基于数百个因素做出明智的决策。这不仅仅是一个算法——这是交易的   神经大脑 。 主要特点 1. Synaptic Neural Core 该顾问的核心是一种强大的多层神经网络   Synaptic Neural Core ，它能够通过分析历史数据、当
Paradox Flux Trader MT4
Andrei Vlasov
专家
Paradox Flux Trader：黄金交易（XAU/USD）的革命性突破 想象一下，一个不仅仅是分析市场的工具，而是彻底重新定义交易方式的系统。 Paradox Flux Trader   不只是一个交易顾问（EA），它是一款专为黄金（XAU/USD）交易打造的下一代交易系统。它运用独特的技术，使其在市场上独树一帜。 限时优惠 Paradox Flux Trader   现仅售   $499 ，促销结束后，价格将翻倍。不要错过这个机会！ 仅剩 5 份，特价 $499 购买后请联系我，以获取私人资料和安装指导。 实时信号： https://www.mql5.com/en/signals/2293040 Paradox Flux Trader 的使命 Paradox Flux Trader   旨在彻底改变你对黄金交易的理解。它不仅仅是分析数据，还能够基于独特算法 创造 新的交易策略，这些策略无法通过人工手动复制。它是你的 个人交易助手 ，全天候 24/7 工作。 核心功能 Quantum Flux Engine（量子流引擎） 该交易系统的核心是   Quantum Flux Eng
Executor AI UltraX MT5
Andrei Vlasov
3.89 (18)
专家
Executor AI Ultra X 专家顾问 专为黄金市场的算法交易而设计，采用三种独立的交易策略。其架构集成了先进的深度学习算法，例如深度强化学习（DQN）和时延神经网络（TDNN），提供高度的适应性和分析精度。 DQN 基于强化学习技术，通过模拟历史数据和分析当前市场条件来优化决策算法。而 TDNN 作为一种具有时间延迟的神经网络模型，通过分析复杂的时间序列模式并考虑市场延迟，有效预测价格走势。 此专家顾问包含独有的 Ultra X 组件，该组件高效且轻量化。与 GPT 等传统人工智能系统不同，它不会占用系统资源，也不需要大量的外部 API 调用，从而确保流畅运行并无缝集成到交易环境中。 此外，它内置了多层次的风险管理系统，包括自适应止损机制和移动止损算法，在高波动性条件下保护资本。通过将三种交易策略整合到统一的平台中，可以实现风险分散，降低系统性和非系统性风险，同时增强算法应对各种市场情景的能力。 限时优惠！ xecutor AI Ultra X 在黑色星期五期间仅售 695  美元 。之后价格将大幅上涨，切勿错过！ Ultra X 组件 的关键功能： 完全本地化： 与 Me
BamBem
29
BamBem 2025.04.22 16:58 
 

Unfortunately the bot is not profitable. It has made me huge losses as you can also see on the live channel(-85%). It trades like once per 14 days or 7 days and on every 1-2 months it makes a big loss. the Stop loss is huge so it will make also huge losses(about 3900 points), while the trailing stop loss is so tight it will many times kick you out of the trade even if the initial trade and take profit is good and eventually reached (without hitting SL). I am using this EA from the start and it made 3 losses, needed 2 months to get out of the red and today it made another huge loss... it is not good it is not reliable or protected (with the last update the only protection is that you will not blow up the account probably just loose mostly everything) The history is being manipulated and while it does represent the actual trades it is missing the losses, because all the losses are taken out eventually with the updates. But i can confirm the bot had at least 3 losses (almost once per month) while it does not have enough time to recover if it trades once per week or once per 2 weeks, it is really more of a gamble if you ask me. There is nothing to set up really(everything is a secret), no setup files or manual. You can set the "risk", while it actually does not change anything except the leverage(position sizes) and can blow up your account even on backtesting. If you set the prop firm mode it is 100% making losses and blow up account every year of testing really fast...i wouldnt reccomend the EA. It is completely something else based on what is written and showed here and probably all the real reviews are taken down eventually. The "bot AI projection" on the chart is fake. It always shows bearish trend, even in this highly bullish market. While analyzing the trades it most likely use bollinger band crossover and some other indicators, so the AI, neural network, adaptations and similar is all bullshit. The trades are not adapted, but always the same like position size based on the % size of account, take profit 900 points, BE at 150 points and trailing stop loss at 250points, while having a SL of 3900 points or similar. This are aproximate numbers since the real values are hidden from us for some reason. This is not adapting to market or volatility and have nothing smart about it. If you are smart look elsewhere, you will only loose the money.

Andrei Vlasov
1942
来自开发人员的回复 Andrei Vlasov 2025.04.22 21:16
Dear trader, Thank you for taking the time to share your experience — I truly value your feedback, even when it’s critical. It’s clear that you’ve been following the EA closely, and I appreciate your honesty. However, I would like to clarify a few points that may help put things into perspective. Firstly, the strategy employed by the advisor is not designed for high-frequency gains but rather for longer-term structural adaptation. While it may not trade daily, each signal is the result of a complex multi-layered model, including volatility mapping, context-aware SL/TP calibration, and a deep-market filter — not simply indicator crossovers as it may appear on the surface. Regarding the losses — yes, like any adaptive system operating in live market conditions, it is not immune to drawdowns. However, these are not random events but part of a broader recovery framework, and in many cases, the AI engages compensatory logic post-loss. That said, I fully understand the frustration when expectations and short-term results misalign. It’s worth noting that updates do not “remove” historical losses — rather, as the architecture evolves, older model versions may become less visible in testing environments due to core logic transitions. Live trades, however, remain untouched and transparently recorded. As for the prop firm compatibility — it’s a specific mode requiring correct risk calibration and external prop firm conditions (leverage, drawdown limits, execution latency) to be considered. Used incorrectly, even a sound system may produce unfavorable results. Finally, please don’t hesitate to reach out directly — I’d be glad to review your account setup, parameters, and broker conditions to ensure everything is running optimally. The advisor is still evolving, and I truly believe that, given the right alignment, it has the potential to deliver consistent results.
Ely Alxssfar
155
Ely Alxssfar 2025.02.03 23:16 
 

good work

Joze Silc
455
Joze Silc 2025.01.25 10:33 
 

Good and quick support. Trades are usuly ended within day, so no swap and place for your own trades ...

hedru
74
hedru 2025.01.10 14:49 
 

After writing with Andrei, he explained that his site was hacked by a scammer, which is an unfortunate situation for both of us. He has since made changes to ensure this does not happen again. I understand the challenges he faced if he was indeed hacked, and I appreciate his efforts to resolve the issue. As a result, I have changed my review accordingly.

dodifx2
341
dodifx2 2025.01.01 23:49 
 

It looks promising, I will update this after a month.

Willy
88
Willy 2024.12.24 11:30 
 

First TP second product that I have from author, good job, but I dont know if its bug or not, Order closing before hit TP and modify my SL, hope u can explain this advisor works.. anyway its nice EA wish a Merry Xmas :)

Andrei Vlasov
1942
来自开发人员的回复 Andrei Vlasov 2024.12.24 15:22
Thanks for the feedback, it's not a bug my friend, it's a trailing stop working, that's how trading works, all is well and Merry Christmas to you )
回复评论