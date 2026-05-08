Meta Trend PRO MT5
- 指标
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Roman Podpora🟢 META TREND PRO ➡️（全新）
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🟢潮流线专业版➡️（新品）
- 版本: 2.0
- 激活: 10
元趋势专业版 — 是一款趋势跟踪工具，它能消除交易中的猜测成分，并显示市场已经做出决定的位置。该指标能够识别趋势、趋势线和结构发生变化的关键点，并突出显示价格回升的区域，以便主要参与者进行建仓。
您不仅能看到价格走势，还能理解其背后的逻辑。所有信号均在K线收盘后记录，不会重绘，并保存在图表上，让您能够自信地分析形势并做出决策。交易目标（止盈）也会显示出来。
为了确保您对该指标的有效性完全有信心，我们为您提供自动统计数据。
每次方向改变后，该指标还会显示止损位及其智能渐进移动（Move SL），这至关重要。 减少 风险 按位置。
- 止损/止盈/风险回收
右侧内置面板显示当前全球趋势方向的市场入场点，并显示这些信号的历史数据。
- 任何时间范围/工具 该指标适用于所有时间间隔 - 从 M1 到 MN，也适用于所有仪器。
- 全球趋势统计 这有助于更好地理解。 最有利可图的机会究竟在哪里形成 以及如何根据真实的历史数据提取更多收入。
- 信号强度水平
- SHIFT （买入/卖出） 基本的 趋势变化
- 中断（买入/卖出） 强劲的趋势转变伴随结构突破
- 趋势（买入/卖出）
并非所有反转信号都具有相同的强度，该指标充分考虑了这一点。这使您能够立即了解走势的强度并过滤掉微弱的信号。
显示当前时间段内的全球趋势。主要市场参与者进入市场的关键价位。
- 最佳风险/回报比
这些信号的生成方式是这样的： 平均风险/回报比超过 1:2，这是稳定交易的重要基础。
- 显示确切信息 市场结构
- 显示结构的最后一次变化
- 标出最小值和最大值点
- 图表中心显示了当前结构的方向
使用信号 朝着你的市场结构的方向发展。
- 无需重绘的信号
- 不重绘
- 不重新计算信号
- 修正酒吧收盘时的计算结果
快捷键：
- S — 隐藏/显示微趋势变化点
- 双击底线可更改图表上的全局趋势显示模式。
Awesome indicator ++++