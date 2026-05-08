Meta Trend PRO MT5

5

元趋势专业版  — 是一款趋势跟踪工具，它能消除交易中的猜测成分，并显示市场已经做出决定的位置。该指标能够识别趋势、趋势线和结构发生变化的关键点，并突出显示价格回升的区域，以便主要参与者进行建仓。
您不仅能看到价格走势，还能理解其背后的逻辑。所有信号均在K线收盘后记录，不会重绘，并保存在图表上，让您能够自信地分析形势并做出决策。交易目标（止盈）也会显示出来。
为了确保您对该指标的有效性完全有信心，我们为您提供自动统计数据。

每次方向改变后，该指标还会显示止损位及其智能渐进移动（Move SL），这至关重要。  减少 风险 按位置。

      • 止损/止盈/风险回收

        • 右侧内置面板显示当前全球趋势方向的市场入场点，并显示这些信号的历史数据。

        • 任何时间范围/工具
          • 该指标适用于所有时间间隔 -  从 M1 到 MN，也适用于所有仪器。
        • 全球趋势统计
          • 这有助于更好地理解。  最有利可图的机会究竟在哪里形成 以及如何根据真实的历史数据提取更多收入。
        • 信号强度水平

          • 并非所有反转信号都具有相同的强度，该指标充分考虑了这一点。这使您能够立即了解走势的强度并过滤掉微弱的信号。

          • SHIFT 买入/卖出）
            • 基本的 趋势变化
          • 中断（买入/卖出）
            • 强劲的趋势转变伴随结构突破
          • 趋势（买入/卖出）

            • 显示当前时间段内的全球趋势。主要市场参与者进入市场的关键价位。

          • 最佳风险/回报比

            • 这些信号的生成方式是这样的：  平均风险/回报比超过 1:2，这是稳定交易的重要基础。

          • 显示确切信息 市场结构

            • 使用信号 朝着你的市场结构的方向发展

            • 显示结构的最后一次变化
            • 标出最小值和最大值点
            • 图表中心显示了当前结构的方向

            • 无需重绘的信号
              • 不重绘
              • 不重新计算信号
              • 修正酒吧收盘时的计算结果
            快捷键：
            1. S — 隐藏/显示微趋势变化点
            2. 双击底线可更改图表上的全局趋势显示模式。
            评分 1
            MACIEJ SZYMON SAPIERZYNSKI
            608
            MACIEJ SZYMON SAPIERZYNSKI 2026.05.13 17:39 
             

            Awesome indicator ++++

            推荐产品
            CosmiCLab FIBO
            Kirils Subins
            指标
            CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO is a professional trading indicator designed for traders who use Smart Money Concepts (SMC), market structure analysis and Fibonacci retracement levels. The indicator automatically detects market swings and builds Fibonacci levels based on the latest impulse movement. It also identifies market structure changes such as BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character), helping traders understand the current market direction. CosmiCLab SMC FIBO also pr
            Mine Farm
            Maryna Kauzova
            专家
            Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
            Premium level Pro
            Dmitriy Kashevich
            指标
            Noize Absorption Index
            Ekaterina Saltykova
            指标
            Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
            Mercaria Professional Trading Zones
            Anton Serozhkin
            指标
            ##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
            PZ Harmonacci Patterns MT5
            PZ TRADING SLU
            3 (6)
            指标
            可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
            Has rsi signal
            Evgenii Savinov
            指标
            HAS RSI Signal — 带有止损/止盈计算的专业趋势指标 HAS RSI Signal 是一款强大的交易工具，结合了经典指标与现代噪声过滤算法。该指标通过 Heiken Ashi Smoothed (HAS) 平滑蜡烛图和 RSI 震荡指标进行市场分析，在趋势反转或价格退出超买/超卖区域时，为交易者提供清晰的人场信号。 主要优势： 双重过滤： 使用 Heiken Ashi Smoothed 算法消除市场“噪音”，同时通过 RSI 确认动能强度。 自动计算点位： 指标不仅提供信号，还会根据当前市场波动率 (ATR) 自动计算 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 点位。 视觉直观： 信号以彩色蜡烛图的形式直接显示在主图表上，保持交易界面的整洁有序。 多维度通知： 内置终端弹窗警报、声音提示以及手机推送通知 (Push)，确保您不会错过任何交易机会。 核心原理： 指标持续监控 RSI 的极端区域。当价格离开临界区且 HAS 算法确认方向转变时，即生成交易信号。ATR 参数允许止损和止盈根据市场当前的波动性进行动态调整。 核心参数设置： InpPeri
            Impulses and Corrections 5
            Svetoslav Boyadzhiev
            指标
            "Impulses and Corrections 5" is created to help traders navigate the market situation. The indicator shows multi-time frame upward and downward "Impulses" of price movements. These impulses are the basis for determining the "Base" , which is composed of zones of corrections of price movements, as well as "Potential" zones for possible scenarios of price movement. Up and down impulses are determined based on a modified formula of Bill Williams' "Fractals" indicator. The last impulse is always "U
            RBreaker
            Zhong Long Wu
            指标
            RBreaker Gold Indicators 是黄金期货一种短线日内交易策略，它结合了趋势跟踪和日内反转两种交易方式，既能捕捉趋势行情的利润，又能在行情反转时及时止盈并顺势反手。 该策略曾连续15年被美国《Futures Truth》杂志评选为前十大最赚钱的交易策略之一，具有很长的生命周期，至今仍在国内外普遍使用与研究。 本指标结合了2026年期货黄金的走势，依据14日ATR指标，分别定义了突破系数A，观察系数B，反转系数R更合理的数值，非常不错的指标，已实现年稳定盈利，值得推荐~ 以上指标适合高波动品种，参数适合期货黄金，股指期货等，如果需要其他品种行情，需要单独设定 突破系数A，观察系数B，反转系数R，进行回测才能使用。 欢迎指标售后有问题可以加+V：504282029
            BTC Trend Scalper MT5
            Ardhan Kurniawan
            专家
            BTC Trend Scalper MT5 趋势捕捉版 — 针对 BTCUSD 的精准动量交易 大家好，交易者们！ 我是   BTC Trend Scalper MT5   — 一个智能的比特币交易专家顾问，旨在通过纪律严明的风险管理捕捉动量行情。 我 不是 马丁格尔策略。 我 不是 网格系统。 我 不是 赌博机器人。 我是一个 趋势跟踪型 scalper ，专为那些明白保护资本比追逐每一根蜡烛更重要的交易者而设计。 我的专长是什么？ 比特币 (BTCUSD) 我的使命是什么？ 在严格控险的同时，捕捉高概率的方向性行情。 为什么叫“趋势捕捉”？ 许多比特币 EA 试图预测顶部和底部。 许多 scalper 对市场的每一次波动都过度交易。 我采取不同的方法。 我等待。 我通过蜡烛结构识别动量，通过趋势分析确认方向，然后仅在市场条件一致时入场。 当动量出现时，我参与。 当动量消失时，我离开。 没有情绪。 没有犹豫。 我的三层智能系统 第一层：动量蜡烛识别 我的入场系统刻意简单而有效。 对于买入： 前一根蜡烛收盘看涨。 对于卖出： 前一根蜡烛收盘看跌。 如果启
            Heikin Ashi MTF
            Ebrah Ssali
            指标
            Multi-Timeframe Heiken Ashi (Smoothed with Dashboard) Professional Market Structure Visualization with Weighted Confluence Scoring Transform your trading with crystal-clear multi-timeframe analysis. This indicator combines smoothed Heiken Ashi candles with an intelligent weighted scoring system to give you unprecedented clarity in any market condition. YOUR TRADING QUESTIONS – ANSWERED INSTANTLY: 1. What's the REAL trend direction? Dashboard Reveals:   Higher timeframe (MN1, W1, D1, H4) trend a
            PZ Support Resistance MT5
            PZ TRADING SLU
            3.71 (7)
            指标
            厌倦了绘制支撑线和阻力线？ 支撑阻力 是一个多时间指标，可以自动检测并绘制图表中的支撑线和阻力线，并具有非常有趣的变化：随着时间的推移测试价格水平及其重要性的提高，线变得越来越粗。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 一夜之间增强您的技术分析 无需浏览图表即可检测重要的价格水平 一目了然地识别所有价格水平的相对优势 每次交易最多可节省半小时的绘图线 指标显示所有价格水平的期限 指示器不重涂 过去和现在的价格水平因接近程度而崩溃，并根据当前的市场行为进行了调整。在动作发生的地方绘制了线条，而不一定在峰值处绘制了线条。 价格水平随着时间的推移而被拒绝，变得越来越暗 定期清除不重要的价格水平以避免噪音 可自定义的时间范围选择和崩溃因子 它实现了电子邮件/声音/推送警报的突破 输入参数 指标设置：指标将从当前时间段读取价格，但您可以选择另一个。例如，您可以在H4图表中显示D1支撑线和阻力线。您还可以使用 价格水平密度 参数选择在图表上显示多少价格水平。 颜色设置：根据重要性输入所需的支撑线和阻力线颜色。 标签设置：（可选）可以在指示器中显示用于
            Price Magnets M5
            Ivan Simonika
            指标
            Price Magnet — Price Density and Attraction Levels Indicator Price Magnet is a professional analytical tool designed to identify key support and resistance levels based on statistical Price Density. The indicator analyzes a specified historical period and detects price levels where the market spent the most time. These zones act as “magnets,” attracting price action or forming a structural base for potential reversals. Unlike traditional Volume Profile tools, Price Magnet focuses on price-time d
            MACD Sniper Pro
            Noppawat Tumjai
            专家
            MACD Sniper Pro is an advanced automated trading system designed for traders seeking high-precision entries and robust risk management. By combining the classic momentum of MACD Crossover with a strict ADX Volatility Filter and Dynamic ATR Management , this EA completely eliminates emotional trading and filters out dangerous flat/sideways markets. Unlike standard MACD indicators that suffer during consolidation, MACD Sniper Pro verifies trend strength before entering and protects your capital us
            FREE
            Multi Timeframe Smc Bias Finder
            George Thuo Njanga
            指标
            Multi Timeframe Smc Bias Finder Trading in alignment with higher timeframe structure is one of the most consistently profitable habits a trader can build. The difficulty has always been execution: switching between timeframes, manually reading structure, and keeping track of whether the Daily, 4-Hour and 1-Hour are all pointing in the same direction before committing to a position. Multi Timeframe Smc Bias Finder resolves that entirely. Three tools in one indicator: A live multi-timeframe bias d
            Harmonic Patterns by ZZ MT5
            Mykola Khandus
            指标
            Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
            Trend Master V2
            Oratile Pitsoane
            指标
            What Is Trend Master Pro? Trend Master Pro   is a professional-grade trend trading indicator built for MetaTrader 5. It was designed with one goal in mind — to keep you on the right side of the market at all times by combining three powerful technical tools into a single, clean, easy-to-read display directly on your price chart. Instead of cluttering your screen with multiple separate indicators, Trend Master Pro fuses an   EMA Ribbon trend filter , a   ZigZag swing point engine , and a   breako
            Auto Optimized RSI MT5
            Davit Beridze
            指标
            Auto Optimized RSI   是一款智能且易于使用的箭头指标，旨在实现精准交易。它利用基于历史数据的模拟，自动识别当前品种和时间周期中最有效的 RSI 买入和卖出水平。 该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以结合您的其他交易策略一起使用。尤其适合日内交易者使用。 与传统 RSI 指标使用固定的 70/30 水平不同， Auto Optimized RSI   会根据真实的价格行为和回测结果动态调整水平。它会跟踪胜率、回撤和平均盈亏等关键指标，从而适应市场当前的走势，并基于“实际有效”的逻辑发出信号。 当 RSI 穿越经过优化的关键区域时，指标会在图表上显示 Buy 和 Sell 箭头，帮助交易者找到成功率更高的进场机会。 购买后请务必联系我，以获取额外赠送的工具和专属交易建议！ 祝您交易顺利，稳步盈利！
            ORB Precision Pro MT5
            Yatin Bhola Soni
            指标
            Professional Opening Range Breakout (ORB) indicator designed for precision session trading with automatic time handling, breakout alerts, and advanced target levels. This indicator automatically identifies the Opening Range for any configurable session, plots the High, Low, and Midpoint levels, and extends them across the trading day. Built-in breakout detection and alerts, range measurements, and extension targets provide traders with clear structure and actionable levels. Ideal for traders usi
            LS Yield Histogram Pair Trading
            Thiago Lopes
            指标
            Caicai L&S Yield Histogram Important Notice: This indicator is an integral tool of the automated EA Caicai Long and Short Pair Trading . This indicator visually displays the percentage deviation (Yield %) of a pair's current spread relative to its own historical mean. It is an excellent tool for quickly visualizing the gross financial potential of a market distortion in Long & Short operations. Main Features: Percentage Visualization: Understand the size of the distortion in palpable percentage
            Inverted Chart EA
            Samuele Borella
            实用工具
            Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
            Qauters Theory GBPJPY
            Brighton Mufaro Mudzingwa
            指标
            QT PRO Quarters Theory GBPJPY · London Open Breakout Plots 250-pip major quarters, 125-pip half-quarters, and 25-pip minor levels on GBPJPY. Monitors the London session open (08:00 GMT) and fires a single buy or sell arrow when price breaks and closes beyond the first key level — one signal per day, no repainting How it works now: Arrows only appear between 08:00–12:00 GMT (London session) — nothing outside that window 1 arrow per day maximum — once the first valid break is found, that day is
            SophieSMC One
            Junel Abellana
            指标
            SophieSMC One is a premium Smart Money Concepts indicator designed specifically for XAUUSD (Gold) traders who want a cleaner, more structured and institutional approach to the market. Built around real market structure concepts, SophieSMC One combines multiple Smart Money Concepts tools into one powerful and visually clean trading system for MetaTrader 5. FEATURES: • BOS & CHoCH market structure detection • Fair Value Gap (FVG) identification • Liquidity sweep visualization • Order Block recog
            Maximum Trend Arrows OT MT5
            Mulweli Valdaz Makulana
            指标
            STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
            Blahtech Market Profile MT5
            Blahtech Limited
            5 (10)
            指标
            Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
            Harmonic Butterfly MT5
            Sergey Deev
            指标
            The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
            Universal Soul Reaper
            Pieter Gerhardus Van Zyl
            指标
            Universal Soul Reaper is an atmospheric market-flow oscillator designed to interpret price behavior as a cycle of spiritual energy. Instead of reacting to raw price alone, it visualizes the state of the market’s soul —revealing when momentum is awakening, stabilizing, or fading. The indicator operates in a separate window and presents three interwoven entities: the Ectoplasmic Veil , the Spirit Boundary , and the Soul Core . Together, they form a living framework that helps traders sense pressu
            Terra Infinity
            Ivan Simonika
            指标
            Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
            Harmonic Pattern Hunter
            Shingidzano Lesetedi
            5 (1)
            指标
            Harmonic Pattern Hunter Harmonic Pattern Hunter is a technical indicator for MetaTrader 5 that automatically identifies and draws high-probability harmonic patterns directly on the chart. It is designed to assist traders who use harmonic analysis as part of their trading methodology. How It Works The indicator scans historical and live price data for completed XABCD harmonic structures using Fibonacci ratio validation. When a valid pattern is detected, it draws the full pattern geometry, marks t
            该产品的买家也购买
            Smart Trend Trading System MT5
            Issam Kassas
            4.76 (136)
            指标
            本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随
            Superhero
            Ihor Otkydach
            5 (2)
            指标
            SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。 我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號 此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。 每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉 支援待執行訂單交易 支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。 關於「超級英雄」策略 SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。 「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反
            Trend Sniper X
            Sarvarbek Abduvoxobov
            5 (9)
            指标
            Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
            Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
            Sirikorn Rungsang
            4.94 (50)
            指标
            Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
            SuperScalp Pro
            Van Minh Nguyen
            4.6 (30)
            指标
            SuperScalp Pro – 专业多层共振剥头皮交易系统 SuperScalp Pro 是一款专业的多重共振剥头皮交易系统，旨在帮助交易者识别更高概率的交易机会，提供更清晰的入场确认、基于 ATR 的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平，以及适用于 XAUUSD、BTCUSD 和主要外汇货币对的灵活信号过滤功能。 完整使用文档可在产品博客查看： [User Guide] 支持通过 SuperScalp Pro Auto Trader EA 进行自动交易： [Auto Trader] 基于 SuperScalp Pro 交易逻辑开发的黄金自动剥头皮 EA： [SuperScalp Gold] SuperScalp Pro 集成了 Supertrend、VWAP、EMA、RSI、ADX、成交量分析、布林带（Bollinger Bands）以及 MACD 背离分析，用于过滤低质量交易机会，减少虚假突破信号，并提高入场精准度。 SuperScalp Pro 专为 XAUUSD、BTCUSD 以及主要外汇货币对优化设计，通过基于 ATR 的波动率逻辑和规则化信
            M1 Sniper MT5
            Oleg Rodin
            5 (4)
            指标
            M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
            Entry Points Pro for MT5
            Yury Orlov
            4.51 (148)
            指标
            传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
            Neuro Poseidon MT5
            Daria Rezueva
            4.85 (54)
            指标
            Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
            Atomic Analyst MT5
            Issam Kassas
            4.41 (49)
            指标
            本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
            SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
            Muhammad Usman Siddique
            5 (3)
            指标
            UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
            Gann Made Easy MT5
            Oleg Rodin
            5 (9)
            指标
            Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
            Divergence Bomber
            Ihor Otkydach
            4.89 (93)
            指标
            我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
            Crystal Heikin Ashi Signals
            Muhammad Jawad Shabir
            5 (3)
            指标
            Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
            Power Candles MT5
            Daniel Stein
            5 (9)
            指标
            Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
            Smart Price Action Concepts MT5
            Issam Kassas
            4.22 (18)
            指标
            本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
            M1 Quantum MT5
            Hamed Dehgani
            4.27 (11)
            指标
            使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
            Azimuth Pro
            Ottaviano De Cicco
            5 (7)
            指标
            Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
            Btmm state engine pro
            Garry James Goodchild
            5 (4)
            指标
            BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
            The Oracle Pro
            Ottaviano De Cicco
            5 (1)
            指标
            The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
            SkyHammer Signal Pro
            Shengzu Zhong
            5 (4)
            指标
            SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
            Quantum TrendPulse
            Bogdan Ion Puscasu
            5 (25)
            指标
            介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
            FX Power MT5 NG
            Daniel Stein
            5 (33)
            指标
            FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
            Axiom Matrix
            Issam Kassas
            5 (5)
            指标
            AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
            FX Trend MT5 NG
            Daniel Stein
            5 (6)
            指标
            FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
            SR Liquidity MT5
            Oleg Rodin
            指标
            SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
            Bill Williams Advanced
            Siarhei Vashchylka
            5 (11)
            指标
            Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
            Volume flow Profile
            Israr Hussain Shah
            指标
            大师版是一款专业级的分析工具，旨在通过成交量和资金流向的视角来可视化市场结构。与标准的成交量指标不同，该工具直接在图表上显示每日成交量分布，让您准确看到价格发现发生的位置以及“聪明钱”的定位。 此大师版专为清晰度和速度而设计，具有独特的自动主题同步系统，加载后即刻美化您的图表布局。 主要特点： 真实资金流向计算： 超越标准的跳动量。启用“Use Money Flow”时，成交量按价格加权，揭示了特定价格水平的实际资金投入。 价值区域 (VA) 可视化： 自动计算价值区域（默认为成交量的70%）。 VA填充： 为价值区域背景着色，以便即时识别控制区域。 关键水平： 清晰标记控制点 (POC)、价值区域高点 (VAH) 和价值区域低点 (VAL)。 专业标记系统： 扫描概况结构以识别关键交易区域： HVN (高成交量节点)： 接受和盘整区域（支撑/阻力）。 LVN (低成交量节点)： 拒绝区域或“快速通过”区域。 所有标记均向右绘制延长线，便于监控。 Delta 背离（左侧直方图）： 左侧直方图可视化每个级别的买卖压力对比。这有助于识别隐藏的背离——即价格可能上涨，但卖家在这些水平上激进打
            ARICoins
            Temirlan Kdyrkhan
            指标
            ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
            Spike detector Rider
            Francisco Mandomo Simbine
            5 (1)
            指标
            Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
            ORB Seeker MT5
            Marcela Goncalves De Oliveira
            指标
            限时折扣价！ 仅售99美元！ 购买后请联系我以获取奖励的 ORB Seeker EA 和个人优化设置文件。 自信地捕捉干净利落的比赛片段！ ORB Seeker MT5 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。 它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。 您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者自定义交易时段。ORB Seeker MT5 会自动适应您选择的交易时段，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。 每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。   为什么选择 ORB Seeker MT5 支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、
            作者的更多信息
            Trend Lines PRO
            Roman Podpora
            5 (1)
            指标
            TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
            Show Pips for MT5
            Roman Podpora
            4.48 (31)
            指标
            对于那些总是想了解帐户当前情况的人来说，此信息指示器将很有用。 VERSION MT 4 -   More useful indicators 该指标显示诸如利润点数、百分比和货币等数据，以及当前货币对的点差以及柱在当前时间范围内收盘的时间。 有多种选项可用于将信息线放置在图表上： 价格右侧（运行在价格后面）； 作为评论（在图表的左上角）； 在屏幕的选定角落。 还可以选择信息分隔符： | / \ # 该指标易于使用且信息丰富。可以在设置中禁用不必要的信息项目。 设置 外观类型     - 信息行的显示类型。有以下三种选择： 跟随价格     - 遵循价格； 作为评论     - 作为评论； 在屏幕的选定角落     - 在屏幕的选定角落。 附件图角     - 如果您选择屏幕选定角的显示类型，则此项目允许您选择四个捕捉角之一； 显示利润？       - 该参数负责以存款货币显示利润； 以百分比显示利润？       - 该参数负责以百分比形式显示利润； 显示传播？       - 该参数负责显示当前点差； 显示酒吧关闭时间？       - 该参数负责显示柱关闭之前的时间； 文字颜
            FREE
            RFI levels PRO
            Roman Podpora
            5 (1)
            指标
            该指标能够准确显示反转点和价格回落区域。     行业领军人物 。您能洞察新趋势的形成，并以最高的精准度做出决策，掌控每一笔交易。 与……结合时，展现其最大潜力     趋势线专业版   指标  VERSION MT5 该指标显示的内容： 新趋势开始时的反转结构和反转水平及其激活。 显示屏   获利了结   和   止损   风险回报比最低的水平     RR 1:2       。 具有智能减值逻辑的止损。 显示指定指标中两种趋势类型的反转形态。 指标： 根据     趋势线     （全球趋势变化） 潮流专业版     （趋势快速变化） 简单有效   扫描器   实时趋势（新增）。 多时间框架工具筛选。 展示   利润   在 LOGIC AI 信号之后。 以下列出今日走势积极的金融工具。（RB键） 能够为终端启用通知（警报）功能，并向移动设备推送通知。 逻辑人工智能     — 利用人工智能寻找最佳切入点。 只有在启用 MTF（多时间框架分析）模式时，该功能才可用。 兼容性。 当与趋势线指标结合使用时，该指标能发挥其最大潜力。 这     RFI LEVELS PRO    
            RFI levels PRO MT5
            Roman Podpora
            4 (4)
            指标
            该指标能够准确显示反转点和价格回落区域。     行业领军人物 。您能洞察新趋势的形成，并以最高的精准度做出决策，掌控每一笔交易。 VERSION MT4     -    与……结合时，展现其最大潜力     趋势线专业版   指标 该指标显示的内容： 新趋势开始时的反转结构和反转水平及其激活。 显示屏   获利了结   和   止损   风险回报比最低的水平     RR 1:2       。 具有智能减值逻辑的止损。 显示指定指标中两种趋势类型的反转形态。 指标： 根据     趋势线     （全球趋势变化） 潮流专业版     （趋势快速变化） 简单有效   扫描器   实时趋势（新增）。 多时间框架工具筛选。 展示   利润   在 LOGIC AI 信号之后。 以下列出今日走势积极的金融工具。（RB键） 能够为终端启用通知（警报）功能，并向移动设备推送通知。 逻辑人工智能     — 利用人工智能寻找最佳切入点。 只有在启用 MTF（多时间框架分析）模式时，该功能才可用。 兼容性。 当与趋势线指标结合使用时，该指标能发挥其最大潜力。 这     RFI LEVELS
            Trend Lines PRO MT5
            Roman Podpora
            5 (1)
            指标
            趋势线专业版 -     有助于了解市场真正转变的方向。该指标显示了真正的趋势反转点以及主要参与者重新入场的点位。 你看     BOS线路   无需复杂设置或不必要的干扰，即可在高时间框架内显示趋势变化和关键水平。信号不会重绘，并在K线收盘后仍保留在图表上。 MT4 版本   - 与 RFI LEVELS PRO 指示器结合使用时，可发挥其最大潜力 该指标显示的内容： 真正的转变   趋势线（BOS线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能：在箭头出现后，K线会着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场时的初始风险（ 移动止损位 ）。 信号强度水平     （BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量趋势变化
            TPSpro RFI Levels
            Roman Podpora
            4.86 (28)
            指标
            俄语说明 /  英文 说明   -  MT5 版本 主要功能： 显示卖家和买家的活跃区域！ 该指标显示所有正确的买入和卖出的初始脉冲水平/区域。当这些水平/区域被激活时，即开始寻找入场点的位置，水平线会改变颜色，并填充特定颜色。此外，还会显示箭头，以便更直观地了解情况。 LOGIC AI - 激活模板时显示用于搜索入口点的区域（圆圈） 为了提高视觉清晰度，添加了使用人工智能搜索入口点的显示区域的功能。 显示更高时间范围内的级别/区域（MTF 模式） 新增使用更高时间间隔显示级别/区域的功能。此外，该指标还具有自动趋势检测功能 (   TPSproTREND PRO   )。 独立的专业分步交易算法 该算法专为顺势和逆势的日内交易而设计。每个活动模板均提供详细的说明。 适用于不同的时间范围 TPSpro RFI 水平指标可用于图表上的任何时间间隔，从分钟（M1）到每月（MN）。 图形和声音警报 该指标提供图形和声音提示，让您不会错过交易信号。 此外，还支持手机通知。 简单有效的活性模板扫描器 这是一个非常紧凑的主动模式扫描仪，当在一个方向上的所有时间间隔内激活模式时，它会自动发出警报并
            TPSproTREND PrO MT5
            Roman Podpora
            4.55 (20)
            指标
            TPSproTrend PRO 能够识别市场真正改变方向的时刻，并在行情开始时形成入场点。 你应该在价格刚刚开始波动时入场，而不是在波动已经发生之后。 指标   它不会重新绘制信号，并自动显示入场点、止损点和止盈点，使交易清晰、直观、有条理。 俄语说明 -   MT4 版本 主要优势 信号不重绘。 所有信号均为固定值。 如果出现箭头 -     它不会再改变也不会消失了。 您可以基于稳定的数据做出交易决策，而无需承担虚假信号的风险。 现成的买卖入场点 该指标会自动确定最佳交易时机，并在图表上用箭头显示出来。 无需猜测或主观分析——只有清晰的信号。 自动止损和止盈区域 信号发出后，您立即会看到： 入口点 风险限制区（止损） 止盈区 这允许   在达成交易前评估交易条款   并遵守风险管理规定。 自适应止损（移动止损） 该指标采用智能交易支持逻辑，随着时间的推移……     降低止损规模，从而降低初始风险。 支持更高时间框架（MTF） TPSproTrend PRO 显示： 来自更高时间框架的关键 MIN/MAX 修正 实际趋势变化 修正编号显示了运动的结构 交易很有帮助   顺应大
            Show Pips
            Roman Podpora
            4.27 (59)
            指标
            对于那些总是想了解帐户当前情况的人来说，此信息指示器将很有用。该指标显示诸如利润点数、百分比和货币等数据，以及当前货币对的点差以及柱在当前时间范围内收盘的时间。 MT5版本 -   更多有用的指标 有多种选项可用于在图表上放置信息线： 价格右侧（运行在价格后面）； 作为评论（在图表的左上角）； 在屏幕的选定角落。 还可以选择信息分隔符： | / 。 \ # 该指标具有内置热键： 键 1 - 退一步显示信息类型（价格、评论或角落的右侧） 关键2——信息显示类型的进步 键 3 - 更改信息行显示的位置 可以在设置中重新分配热键。 该指标易于使用且信息丰富。可以在设置中禁用不必要的信息项目。 设置 替换显示信息的热键（向后）   - 后退信息显示类型 用于替换显示信息的热键（前进）       - 信息显示类型向前迈进了一步 用于更改外观/角信息字符串类型的热键     - 更改信息行显示的位置 文字颜色     - 文字颜色 盈利颜色     - 有浮动利润时的文字颜色 失色     - 存在浮动损失时的文本颜色 分离器     - 一行中的数据分隔符。可以采用五个值：“|”、“/”、
            FREE
            Color Levels
            Roman Podpora
            4.82 (33)
            指标
            Color Levels is a convenient tool for traders using a Trendline and a Rectangle in their technical analysis. It allows setting two empty rectangles, three filled ones, and two tredlines. The indicator parameters are very simple and divided into numbered blocks: The ones beginning with 1 and 2 - empty rectangle (frame) parameters; 3, 4, and 5 - filled rectangle parameters; 6 and 7 - trendline parameters. Simply click a desired object and it will appear in the upper left corner. Main Adjustable Pa
            FREE
            TPSpro Trade PRO MT5
            Roman Podpora
            4 (2)
            实用工具
            对于专业交易员和新手交易员来说，能够根据给定的止损水平立即计算仓位大小或风险的工具至关重要。 TRADE PRO 交易工具提供快速准确的计算，帮助您在时间紧迫且波动剧烈的市场条件下做出决策。 MT4 版本 /     其他安装材料 主要功能： 原创。简洁。有效。 打开主交易面板的一种独特便捷的方式：将鼠标悬停在图表右侧，然后单击相应的方向即可下单。 快速设置市价单 使用 TRADE PRO，您可以将风险水平设置为账户余额或资金的百分比，或者指定具体的风险金额。在图表上直观地定义止损位，工具将自动计算每个货币对的最佳仓位大小。该工具还可以根据指定的风险回报比自动设置盈利目标（止盈）。 下多个限价单，分担总风险（网格模式）。 无论你是进行多笔买入或卖出交易，还是采用网格策略，交易面板都提供了设置多个限价单的功能，使你可以将主要风险分散到每个部分，这些部分也可以进行调整。 在现有市价单的基础上添加额外的限价单。 为了方便起见，如果您已经有未结订单，我们添加了一项功能，允许您快速添加其他限价订单，并共享止损和止盈。 可设置额外的止盈水平，并能快速更改交易量。 新功能允许您快速设置额外的止盈点，
            TPSpro Risk Manager
            Roman Podpora
            3.67 (3)
            实用工具
            TPSpro 风险管理器   是一个独特的专业风险控制系统，适用于任何培训和任何资本的交易者。让您避免交易中的损失和交易中的严重错误。 TPSpro 风险管理器对于风险管理是必要的，主要是对于剥头皮交易者和日间交易者而言，但任何交易风格的交易者都可以成功使用。 该面板有 3 列，每一列都包含有用的信息。 第一列显示截至当月初的账户信息，即以百分比和存款币种显示总体结果。 第二列显示设置中指定日期的风险。 第三列显示当前账户情况。 如果一天超过规定的风险或超过订单数量，顾问将关闭所有订单，并且不允许开设新订单，从而保护交易者免受“情绪交易”的影响。 “风险管理器”允许您根据以下参数控制交易： 每日损失限额 余额损失限额 交易数量限制 单一方向交易数量限制（网格保护） 连续亏损交易后被迫止损 连续两天亏损后，交易将被锁定一天 风险管理系统允许交易者： 保持每日利润 在线查看您的交易统计数据 理顺交易纪律，显着提高盈利能力（摆脱“倾斜”和“网格”） 查看当前资金并考虑经纪佣金 为了使风险经理能够满负荷工作，它必须位于远程 VPS 或任何其他偏远的地方，在情绪爆发时交易者无法快速到达并干扰
            TPSproDraW
            Roman Podpora
            4.56 (16)
            指标
            The TPSproDraW indicator allows to draw continuous zigzag lines on the chart. This handy tool will strike fancy of those traders who trade using technical analysis and need visual expression to forecast the price movement. A drawn continuous zigzag line can be removed as easily as it is drawn - just aim a mouse cursor to the zigzag line and press the Shift key. How it helps: The Z key - double press to enable the mode of drawing patterns, press one time to disable the mode, Esc - cancel drawn ob
            FREE
            Risk Manager Panel Info
            Roman Podpora
            指标
            TPSpro风险管理面板 是一款便捷的工具，方便用户随时了解其账户的最新状态。该面板是我们风险管理系统的一部分，并集成到我们功能更强大的 TPSpro风险管理 产品中。 面板包含三列，每列都包含实用信息。第一列显示本月初的账户信息，以百分比和存款币种显示总体结果。第二列显示设置中指定的每日风险。第三列显示当前账户状态。 “处罚” 列显示是否存在处罚时间（如果每日最大损失翻倍）。 TPSpro风险管理面板是一个多货币指标。它应该应用于单一货币对的图表！ 该面板具有灵活的外观设置，因此每个人都可以选择最佳的颜色、字体大小等。 信息面板具有以下可自定义参数： 1号楼     - 顾问的基本设置 每日最高订单量     - 每日订单数量上限 止损单已关闭的最大订单数量     - 以负数形式关闭的最大订单数（       （不含佣金和隔夜利息 ） 每日最大风险（%）       - 每日最大风险（以存款百分比表示） 2号楼     - 外观设置 显示信息面板？     显示信息面板？ 用于附件的图表角     - 用于面板锚定的图表角 利润颜色     - 利润颜色 色彩损失   损失的颜色
            FREE
            TPSproTREND PrO
            Roman Podpora
            4.67 (27)
            指标
            TPSproTrend PRO     这是一个趋势指标，它可以自动分析市场，提供有关趋势及其变化的信息，并显示交易入场点。     无需重绘！ ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   英文 说明 -   MT5 版本 主要功能： 准确的进入信号   无需重新粉刷！ 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着显著的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以以更高的概率和精度进入市场。此外，还有一个功能可以在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈价）或出现反转信号为止 。 显示止损/止盈区域 为了在寻找入场点时提升视觉清晰度，我们创建了一个模块，用于初始显示买入/卖出区域，以便寻找市场中的最佳入场点。此外，我们还运用智能逻辑来管理止损位，使其随时间推移而减小，从而降低入场时的初始风险（移动止损位）。 显示更高时间周期内的最小值/最大值（MTF 模式） 新增功能可显示更高时间间隔内的最小值/最大值修正区域，并指示趋势变化。此外，最小值/最大值现在带有编号，指示修正的顺序。 风险回报比（RR） 利用该指标的算法，可以识别出精确的入场点，平均风险回报比
            TPSpro Trade PRO
            Roman Podpora
            4.67 (6)
            实用工具
            对于专业交易员和新手交易员来说，能够根据给定的止损水平立即计算仓位大小或风险的工具至关重要。 TRADE PRO 交易工具提供快速准确的计算，帮助您在时间紧迫且波动剧烈的市场条件下做出决策。 MT5 版本      /   其他安装材料 主要功能： 原创。简洁。有效。 打开主交易面板的一种独特便捷的方式：将鼠标悬停在图表右侧，然后单击相应的方向即可下单。 快速设置市价单 使用 TRADE PRO，您可以将风险水平设置为账户余额或资金的百分比，或者指定具体的风险金额。在图表上直观地定义止损位，工具将自动计算每个货币对的最佳仓位大小。该工具还可以根据指定的风险回报比自动设置盈利目标（止盈）。 下多个限价单，分担总风险（网格模式）。 无论你是进行多笔买入或卖出交易，还是采用网格策略，交易面板都提供了设置多个限价单的功能，使你可以将主要风险分散到每个部分，这些部分也可以进行调整。 在现有市价单的基础上添加额外的限价单。 为了方便起见，如果您已经有未结订单，我们添加了一项功能，允许您快速添加其他限价订单，并共享止损和止盈。 可设置额外的止盈水平，并能快速更改交易量。 新功能允许您快速设置额外
            TPSpro RFI Levels MT5
            Roman Podpora
            4.38 (21)
            指标
            俄语说明 /  英文 说明    -  MT4 版本 主要功能： 显示卖家和买家的活跃区域！ 该指标显示所有正确的买入和卖出的初始脉冲水平/区域。当这些水平/区域被激活时，即开始寻找入场点的位置，水平线会改变颜色，并填充特定颜色。此外，还会显示箭头，以便更直观地了解情况。 LOGIC AI - 激活模板时显示用于搜索入口点的区域（圆圈） 为了提高视觉清晰度，添加了使用人工智能搜索入口点的显示区域的功能。 显示更高时间范围内的级别/区域（MTF 模式） 新增使用更高时间间隔显示级别/区域的功能。此外，该指标还具备自动趋势检测功能 (   TPSproTREND PRO   )。 独立的专业分步交易算法 该算法专为顺势和逆势的日内交易而设计。每个活动模板均提供详细的说明。 适用于不同的时间范围 TPSpro RFI 水平指标可用于图表上的任何时间间隔，从分钟（M1）到每月（MN）。 图形和声音警报 该指标提供图形和声音提示，让您不会错过交易信号。此外，还支持手机通知。 简单有效的活性模板扫描器 这是一个非常紧凑的主动模式扫描仪，当在一个方向上的所有时间间隔内激活模式时，它会自动发出警报并
            筛选:
            MACIEJ SZYMON SAPIERZYNSKI
            608
            MACIEJ SZYMON SAPIERZYNSKI 2026.05.13 17:39 
             

            Awesome indicator ++++

            回复评论