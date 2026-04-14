Footprint and Order Flow for MT5
- 指标
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- 版本: 1.65
- 更新: 15 七月 2026
- 激活: 5
Footprint 是一款用于分析订单流 (Order Flow) 和成交量的指标。
它有助于在聚类层面识别市场结构，寻找活动增加的关键区域，并直接在图表上使用过滤器，无需不断打开设置窗口。
Footprint 指标功能
- Bid x Ask, Delta 聚类图表；
- 图表上的控制面板；
- 用于调整过滤器的滑块；
- Absorption;
- Initiative;
- Stacked Imbalances;
- Big Trades;
- dPOC / Dynamic Point of Control;
- Delta;
- 侧边市场轮廓 (Market Profile)；
- 累计 Delta (Cumulative Delta)。
核心优势
- 在密集的 Tick 流上快速计算和渲染数据；
- 图表内管理 — 主要模式和过滤器可直接在图表上切换，无需打开设置；
- 通过过滤突出显示重要的价格水平和聚类；
- 视觉信号高亮：吸收、主动性、失衡和大单交易；
- 按日、周或当前可见范围显示的侧边轮廓；
- 包含总成交量、Delta 和累计 Delta 的面板。
Footprint 帮助您确定：
- 重要成交量集中的位置；
- 主动性压力出现的位置；
- 价格遇到被动限价防御的位置；
- 重要的失衡和价格反应区域形成的位置。
适用人群
- 使用订单流 (Order Flow) 的交易者；
- 使用聚类、Delta 和成交量进行交易的交易者；
- 需要直接在图表上快速访问过滤器和模式的用户。
重要提示
为了最大限度地提高准确性，您的经纪商必须提供真实的 Tick 数据或真实的交易所成交量。
在没有完整交易流的品种上，部分逻辑将以简化模式运行。