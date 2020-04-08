Ssl b vinod ema alerts

# SSL ST Strategy MT5 Indicator - Chinese (Simplified) Version





SSL ST Strategy MT5指标是一个技术分析工具，旨在帮助交易者在交易图表上清晰地识别买卖信号。它提供视觉指标（如线条和箭头），以及声音、弹出和推送通知，在出现交易机会时及时提醒交易者。





## 主要优势





- 在图表上直接提供清晰的视觉信号，使用彩色线条（SSL1和基线）和箭头表示买入（绿色三角形）和卖出（红色三角形）信号。

- 支持声音警报、弹出警报和移动推送通知，确保交易者即使不在屏幕前也不会错过重要信号。

- 允许反转信号逻辑，使其适应不同的交易策略或市场条件。

- 使用基于高点、低点和收盘价的指数移动平均线（EMA）以获得更响应和平滑的信号生成。

- 内置过滤功能可防止同一信号柱的重复警报，减少噪音和警报疲劳。





## 输入参数





- **len**: 设置SSL1和基线EMA计算的周期长度（默认60）。

- **show_Baseline**: 选择在图表上显示或隐藏基线EMA线。

- **show_SSL1**: 选择在图表上显示或隐藏SSL1线。

- **invertLogic**: 允许反转买卖信号逻辑以适应不同的交易方法。

- **enableAlerts**: 启用或禁用声音警报。

- **enablePushNotification**: 启用或禁用对移动设备的推送通知。

- **enablePopupAlert**: 启用或禁用弹出警报窗口。

- **buySound**: 指定买入信号的声音文件。

- **sellSound**: 指定卖出信号的声音文件。