BKT Adaptive RSI EA
- 专家
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Khac Thanh Bui
- 版本: 1.171
- 更新: 6 八月 2026
BKT Adaptive RSI EA
一款适用于 MetaTrader 5 的多策略 RSI 交易系统，将经典的均值回归入场方式与可选的背离及失败摆动确认相结合，通过加仓管理模型和移动止盈锁定退出机制进行操作。
BKT Adaptive RSI EA 是一款围绕相对强弱指数（RSI）构建的自动化交易系统。它提供五种可选的内部平滑方法，并在 RSI 输出之上增加一个可选的第二层平滑，使同一核心逻辑既可以表现得像经典震荡指标，也可以表现为更慢、更平滑的信号线。交易管理通过加仓模型进行：如果价格朝不利于持仓的方向移动，EA 可以在更大的距离处加开订单，最终的持仓组合会以固定止盈目标关闭，或通过移动止盈锁定关闭。该 EA 需要对冲账户，因为买单和卖单是作为独立的持仓组合进行跟踪的。
概述
基础策略寻找 RSI 离开超卖或超买区域的时机：当 RSI 跌破超卖水平后再次回升至该水平之上时形成买入信号，卖出信号则在超买水平对称形成。可选过滤器可要求 RSI 先达到更深的极值，交叉才被视为有效，从而减少阈值附近浅幅波动产生的信号。当持仓处于亏损状态且价格持续朝不利方向移动时，一旦达到最小不利距离且同方向出现新信号，EA 即可加开订单。追加订单的手数按固定增量或倍数递增，直至每个方向达到最大订单数。单笔持仓在达到自身固定止盈目标时平仓。一旦持仓数量超过一笔，持仓组合将切换为移动止盈锁定模式：当浮动盈利达到设定水平时启动，此后一旦盈利从峰值回撤达到设定幅度，即平掉整个持仓组合。单笔订单不使用止损；风险通过最大订单数量和手数管理来控制。
核心功能
- 五种 RSI 平滑引擎：Wilder、SMA、EMA、LWMA 或多阶段 RSX 风格计算，各自在灵敏度与平滑度之间取得不同平衡。
- 可选的第二层平滑：在 RSI 输出之上应用额外的移动平均线，形成更慢的信号线。
- 深度极值过滤器：要求 RSI 先达到更深的水平，反转信号才会被接受。
- 两个独立的附加策略：一个比较价格波动与 RSI 的背离模块，以及一个基于 RSI 自身波动结构的失败摆动模块，二者各自管理自己的持仓。
- 灵活的仓位管理：追加订单按固定增量或倍数递增。
- 汇总止盈目标：可选择将所有活动策略的浮动盈利合并为一个共同目标。
- 图表信息面板：显示 RSI 数值、持仓数量、浮动盈利及止盈锁定状态。
工作原理
每当一根新的 K 线完成，EA 都会重新计算 RSI，并检查基础策略以及任何已启用的附加策略的入场条件。当出现信号且该方向尚无持仓时，EA 将下达初始订单。持仓期间，EA 会在每个 tick 监控价格；一旦达到止盈目标，或已启动的移动止盈锁定从峰值回撤，持仓或持仓组合即被平仓。若价格继续朝不利方向移动，EA 会检查是否满足追加加仓订单的条件。
推荐设置
RSI 的计算周期可独立于所运行图表的周期进行选择，因此信号设置可与执行图表分开调整。由于加仓模型可能在同一方向开出多笔持仓，不同品种因波动率和点差不同，结果也会有所差异，因此建议先在目标交易品种上进行测试。由于单笔订单没有止损，应确保有足够的可用保证金以支持所设置的最大加仓订单数量。
输入参数
RSI 设置 — RSI 计算所用的时间周期、周期数与应用价格；内部平滑方法（Wilder、SMA、EMA、LWMA 或 RSX 风格）；带有独立方法和周期的可选第二层平滑；超买和超卖水平；带有独立阈值水平的可选深度极值过滤器。
入场与加仓 — 独立启用买入和卖出方向；初始手数；追加订单的手数模式（固定增量或倍数）；下一笔订单前的最小不利距离（点数）；每个方向的最大订单数量。
止盈 — 单笔持仓的止盈目标；启动持仓组合移动止盈锁定的浮动盈利水平；平掉持仓组合的峰值回撤距离；将所有活动策略汇总为一个共同止盈目标的选项。
策略选择 — 背离策略和失败摆动策略的独立启用开关，各自拥有自己的波动检测设置。
过滤与显示 — 新入场的最大点差过滤；订单执行的最大滑点；显示图表信息面板的选项。
该 EA 通过追加订单而非对单笔交易使用止损来管理亏损持仓。移动止盈锁定和最大订单数量限制旨在管理最终的持仓组合，但强劲且持续的不利行情仍可能在恢复之前产生较大的浮动亏损。仓位大小和最大订单数量应根据账户可用保证金进行设置。