BKT Adaptive RSI EA

一款适用于 MetaTrader 5 的多策略 RSI 交易系统，将经典的均值回归入场方式与可选的背离及失败摆动确认相结合，通过加仓管理模型和移动止盈锁定退出机制进行操作。

BKT Adaptive RSI EA 是一款围绕相对强弱指数（RSI）构建的自动化交易系统。它提供五种可选的内部平滑方法，并在 RSI 输出之上增加一个可选的第二层平滑，使同一核心逻辑既可以表现得像经典震荡指标，也可以表现为更慢、更平滑的信号线。交易管理通过加仓模型进行：如果价格朝不利于持仓的方向移动，EA 可以在更大的距离处加开订单，最终的持仓组合会以固定止盈目标关闭，或通过移动止盈锁定关闭。该 EA 需要对冲账户，因为买单和卖单是作为独立的持仓组合进行跟踪的。

概述

基础策略寻找 RSI 离开超卖或超买区域的时机：当 RSI 跌破超卖水平后再次回升至该水平之上时形成买入信号，卖出信号则在超买水平对称形成。可选过滤器可要求 RSI 先达到更深的极值，交叉才被视为有效，从而减少阈值附近浅幅波动产生的信号。当持仓处于亏损状态且价格持续朝不利方向移动时，一旦达到最小不利距离且同方向出现新信号，EA 即可加开订单。追加订单的手数按固定增量或倍数递增，直至每个方向达到最大订单数。单笔持仓在达到自身固定止盈目标时平仓。一旦持仓数量超过一笔，持仓组合将切换为移动止盈锁定模式：当浮动盈利达到设定水平时启动，此后一旦盈利从峰值回撤达到设定幅度，即平掉整个持仓组合。单笔订单不使用止损；风险通过最大订单数量和手数管理来控制。

核心功能

五种 RSI 平滑引擎 ：Wilder、SMA、EMA、LWMA 或多阶段 RSX 风格计算，各自在灵敏度与平滑度之间取得不同平衡。

：Wilder、SMA、EMA、LWMA 或多阶段 RSX 风格计算，各自在灵敏度与平滑度之间取得不同平衡。 可选的第二层平滑 ：在 RSI 输出之上应用额外的移动平均线，形成更慢的信号线。

：在 RSI 输出之上应用额外的移动平均线，形成更慢的信号线。 深度极值过滤器 ：要求 RSI 先达到更深的水平，反转信号才会被接受。

：要求 RSI 先达到更深的水平，反转信号才会被接受。 两个独立的附加策略 ：一个比较价格波动与 RSI 的背离模块，以及一个基于 RSI 自身波动结构的失败摆动模块，二者各自管理自己的持仓。

：一个比较价格波动与 RSI 的背离模块，以及一个基于 RSI 自身波动结构的失败摆动模块，二者各自管理自己的持仓。 灵活的仓位管理 ：追加订单按固定增量或倍数递增。

：追加订单按固定增量或倍数递增。 汇总止盈目标 ：可选择将所有活动策略的浮动盈利合并为一个共同目标。

：可选择将所有活动策略的浮动盈利合并为一个共同目标。 图表信息面板：显示 RSI 数值、持仓数量、浮动盈利及止盈锁定状态。

工作原理

每当一根新的 K 线完成，EA 都会重新计算 RSI，并检查基础策略以及任何已启用的附加策略的入场条件。当出现信号且该方向尚无持仓时，EA 将下达初始订单。持仓期间，EA 会在每个 tick 监控价格；一旦达到止盈目标，或已启动的移动止盈锁定从峰值回撤，持仓或持仓组合即被平仓。若价格继续朝不利方向移动，EA 会检查是否满足追加加仓订单的条件。

推荐设置

RSI 的计算周期可独立于所运行图表的周期进行选择，因此信号设置可与执行图表分开调整。由于加仓模型可能在同一方向开出多笔持仓，不同品种因波动率和点差不同，结果也会有所差异，因此建议先在目标交易品种上进行测试。由于单笔订单没有止损，应确保有足够的可用保证金以支持所设置的最大加仓订单数量。

输入参数

RSI 设置 — RSI 计算所用的时间周期、周期数与应用价格；内部平滑方法（Wilder、SMA、EMA、LWMA 或 RSX 风格）；带有独立方法和周期的可选第二层平滑；超买和超卖水平；带有独立阈值水平的可选深度极值过滤器。

入场与加仓 — 独立启用买入和卖出方向；初始手数；追加订单的手数模式（固定增量或倍数）；下一笔订单前的最小不利距离（点数）；每个方向的最大订单数量。

止盈 — 单笔持仓的止盈目标；启动持仓组合移动止盈锁定的浮动盈利水平；平掉持仓组合的峰值回撤距离；将所有活动策略汇总为一个共同止盈目标的选项。

策略选择 — 背离策略和失败摆动策略的独立启用开关，各自拥有自己的波动检测设置。

过滤与显示 — 新入场的最大点差过滤；订单执行的最大滑点；显示图表信息面板的选项。