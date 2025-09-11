EA Performance Monitor

EA Performance Monitor - 您的交易指挥中心

概述

EA Performance Monitor是MetaTrader 5的综合监控工具，可对图表上运行的所有Expert Advisors提供实时监督。该实用程序在集中式仪表板上显示性能指标、风险评估和账户健康状况，实现高效的投资组合管理和明智的决策制定。

主要功能

指挥中心仪表板

将您的交易工作空间转变为专业的指挥中心，单个面板显示实时性能指标，包括每5秒更新一次的利润、交易和仓位。即时风险评估清晰显示回撤百分比。账户健康监控器显示余额、净值和保证金水平并配有视觉警告。

智能EA检测引擎

无需设置。自动发现功能查找所有图表上运行的每个EA。智能映射将交易活动匹配到正确的EA。实时状态突出显示活跃的EA并标记等待中的EA。

专业风险管理

基于实际账户余额的内置回撤跟踪。历史峰值跟踪保持最佳表现记录。一键重置允许重新开始而不丢失EA设置。

数据完整性

防崩溃存储确保性能数据在MT5重启后保留。智能验证自动修复损坏的数据。具有多层安全保护的备份系统保护您的历史记录。

性能优化

即使使用20+个EA，轻量级操作也只使用最少的CPU资源。通过智能缓存实现内存高效以防止内存泄漏。可配置刷新允许根据需要调整更新速度。

专业显示

颜色编码警报即时显示利润（绿色）和亏损（红色）。精确格式化，数字对齐便于阅读。响应式布局适应任何屏幕尺寸。

优势

完整的投资组合概览 - 从单个仪表板监控所有Expert Advisors，无需在图表之间切换。

即时风险识别 - 通过实时回撤监控在重大亏损发生前识别有问题的EA。

准确的性能跟踪 - 维护完整的性能历史记录，该记录在崩溃和重启后仍然保留。

时间效率 - 消除手动图表检查，专注于交易策略优化。

安装和设置

安装大约需要30秒。将EA拖放到任何图表上，观察它自动检测所有EA。无需配置即可立即开始监控。

兼容性

适用于任何开发者的任何Expert Advisor。兼容网格EA、剥头皮EA、趋势跟随者、马丁格尔系统和所有其他EA类型。

套餐包含

EA Performance Monitor（完整版）、完整源代码、带分步说明的安装指南以及颜色、布局和设置的自定义示例。

技术规格

平台：MetaTrader 5 | 类型：监控实用程序 | 更新频率：每5秒（可配置）| 资源使用：小于1% CPU | 兼容性：所有EA类型 | 数据持久性：防崩溃存储

系统要求

MetaTrader 5平台、稳定的互联网连接、最少100MB可用磁盘空间用于数据存储。

用于高效投资组合管理和风险监督的专业EA监控解决方案。


推荐产品
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
专家
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
指标
Introducing   Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools,   Order Blocks Breaker   not only identifies order blocks but also highlights   Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT4 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124101/ This t
SuperTrend Signals
Quang Huy Quach
指标
The Supertrend indicator is a trend-following technical analysis tool designed to help traders identify the direction of market trends and potential entry/exit points. It operates based on price data and Average True Range (ATR) to create a dynamic signal line that changes color depending on the current trend. Green color: Indicates an uptrend. Red color: Indicates a downtrend. Supertrend is a useful indicator for both short-term and long-term trading, helping to filter out market noise and focu
FREE
X4O B1 Dollar Trader
Jawad Ait Ali Ouichou
专家
x4o B1 Dollar Trader  Heiken Ashi Trend Retest Strategy  Automated trading system combining Heiken Ashi analysis with Moving Average retest methodology for trend-following entries on H1 timeframe. Trading Methodology The EA monitors two 25-period Moving Averages calculated on High and Low prices to identify trend direction. When price closes above MA High with candle high exceeding the moving average, an uptrend is detected. When price closes below MA Low with candle low beneath the moving aver
FREE
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
指标
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
指标
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
指标
该指标建立当前报价，可以与历史报价进行比较，并在此基础上进行价格走势预测。指示器有一个文本字段，用于快速导航到所需日期。 选项： 符号 - 选择指标将显示的符号； SymbolPeriod - 选择指标从中获取数据的时段； IndicatorColor - 指示器颜色； HorisontalShift - 由指标绘制的报价移动指定的柱数； Inverse - true 反转引号，false - 原始视图； ChartVerticalShiftStep - 图表垂直移动（键盘上的向上/向下箭头）； 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
专家
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily  for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ SYSTEM REQUIREMENTS: Platform:  MetaTrader 5 (MT5) Primary Symbol : XAUUSD Accepted: XAUUSD (standard 2 Digits symbol) Not tested : XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD, or any modified symbols Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized Timefram
FREE
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
指标
MT4版本  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 是一個完整的交易系統，包含 Bill Williams 的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels 交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag 表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什麼水平上構建斐波那
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
指标
关于指标 该指标基于金融工具收盘价的蒙特卡罗模拟。按照定义，蒙特卡罗是一种统计技术，用于通过基于之前观察的结果的随机数来模拟不同结果的概率。 它是如何工作的？ 该指标通过基于历史数据模拟随时间变化的随机价格变动，为证券生成多个价格情景。每次模拟试验使用随机变量来有效地模拟未来在给定时间范围内的市场波动，重点在 收盘价 的波动。 蒙特卡罗模拟的优势 - 蒙特卡罗模拟通过在多种可能的未来情景下进行测试，有助于分析不同交易策略的风险。 - 它有助于确定策略在不同市场条件下的表现，包括罕见的极端事件（尾部风险）。 - 与依赖单点预测不同，蒙特卡罗提供了具有相关概率的潜在结果范围。这有助于理解盈利或亏损的可能性。 对于希望基于不同结果的概率而不是绝对预测来管理风险的交易者来说，蒙特卡罗是一个有用的工具。
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
专家
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
专家
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
Algocep Grid MT5
Jacob James
专家
PROMO: ONLY 10 LEFT AT $90! Next price:        $199 Price will be kept high to limit number of users for this strategy. This EA starts trading at the open of   London (UK) Session . It is based on analysis of advanced statistical distributions combined with short to medium term reversal patterns which have mean-reversion attributes. The EA includes several smart features and allows you to trade with a fixed or automatic lot size. The EA is not sensitive to spreads but can be backtested on both
Price Action Trade Panel EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (4)
实用工具
价格行为交易面板 MT5 根据指定（默认为 8 个）过去蜡烛的纯价格行为数据计算任何符号/工具的买入/卖出力量水平平衡。通过监控指标面板上可用的 32 个符号/工具的价格行为，这将为您提供最接近的市场情绪。超过 60% 的买入/卖出力量水平为买入/卖出特定符号（使用默认设置）提供了相当稳固的水平。价格行为交易面板 MT5 有 3 种计算模式，可用于标准、快速或缓慢接近价格行为，还提供可调整数量的价格行为蜡烛，以便更清晰或更平滑地适应实时变动。 价格行为交易面板 MT5 也是您可以找到的最简单易用的 MT5 交易面板。它的所有选项和功能都集中在一个表面上，无需打开额外的窗户或面板。它是一个订单管理、风险计算器、部分关闭和帐户保护实用程序的合一，使用起来极其方便！通过使用价格行为交易面板 MT5，您可以比传统的手动交易方法更快、更准确地进行交易，这让您有更多的时间和更清晰的头脑专注于您的交易决策。价格行为交易面板 MT5 也是一个很好的账户保护实用程序，它可以在达到账户止盈或止损净值后关闭所有未平仓交易、删除所有挂单并关闭所有带有任何 EA 的终端图表。 提示 ：您可以在您的模拟账户中
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
专家
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
指标
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Signal Indicator to Expert MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
实用工具
您是否有提供信号的指标并且您想将其转换为专家？ 有了这个专家，您可以转换它而无需重新编程或调整您的指标，您只需按照以下步骤正确配置它： 1) 指标必须在指标文件夹中。 2) 您必须仔细选择指标提供的买入和卖出缓冲。 3) 选择是要进行所有操作还是只进行 BUY 或 SELL 类型的操作。 4) 根据您的操作，选择您希望如何关闭操作，是按 SL 和 TP 还是按到期时间。 5) 根据选择，填写时间字段或 SL 和 TP 字段。 6) 仅当您需要时，填写 Volume、Comments、Magic 和 Deviation 字段。 7) 只有当您想管理指标给出的输入时，您才能设置最大利润和最大损失，启用并填写 EARNING MANAGER 字段 8) 启用或停用追踪止损，仅当价格超过入场价且在您配置的距离时才会启用。 不要忘记访问我的其他可能对您非常有用的指标。
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
专家
NeoPips Engine EA – 终极交易革命已然到来！ “交易的真正力量在于洞察他人所忽略的。NeoPips Engine 不随波逐流，而是掌控市场。” 关于 NeoPips Engine EA：您的智能交易盟友 NeoPips Engine EA 并非普通的交易机器人。它是一款多维度、AI 优化的专家顾问，专为追求精准度、适应性和长期表现的交易者打造。 与那些规则僵化的过时机器人不同，NeoPips Engine 是一种动态策略——它会实时思考、学习并适应市场。 这不仅仅是自动化，更是一场持续的进化。 更上一层楼的智能：让您自由发挥的核心功能 人工智能决策 动态模式识别 预测趋势分析 基于实时数据的智能进出逻辑 多引擎策略核心 – 四种模式，同一个目标：赢。 NeoPips 引擎会根据实时信号自动切换引擎： 剥头皮模式 – 捕捉快速波动的爆发 波动模式 – 瞄准长期趋势阶段 突破模式 – 在重大经济新闻发布时激活 ️ 安全守护模式 – 在市场波动时介入 效果：无缝过渡，在所有市场阶段
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
专家
Neon Trade — 先进的交易解决方案，助您实现财务自由，迈向交易的巅峰境界 我致力于打造一款独特的交易系统，能够满足任何交易者的需求，无论其目标与任务为何。核心理念是将机器学习与高级交易技术深度融合，以充分发挥二者协同效应的最大潜能。该系统既适用于在1–2个月内快速放大小额资金，也适用于面向多年的超长期投资。 帮助您深入了解产品的相关链接 如果您希望： 购买前咨询，或购买后获取支持与帮助 免费试用 用于实盘交易的 .SET 配置文件（采用最保守策略） 加入我的 Telegram 社群（可提问或与其他已购用户交流） 采用保守策略的交易监控 仅适用于 MetaTrader 4 终端的同款版本！ 产品深度指南：详解各项输入参数 重要提示！！！购买机器人后，或有意购买前，请务必私信我，以获取专业咨询、操作建议及.SET配置文件 Neon Trade 的应用场景 从300美元起的小额资金快速放大，采用激进策略（适合认为高风险合理且必要、敢于承担风险的用户） 面向重视资金安全与长期稳定表现的资深投资者，适用于超长期交易 通过自营交易公司（Prop Firm）考核（如FTMO、Darwin
Mine Farm
Maryna Kauzova
专家
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Nova WDX Trader
Anita Monus
专家
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
指标
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Inverted Chart EA
Samuele Borella
实用工具
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
指标
概述 本指标是经典 Donchian 通道 的增强版，增加了多种实用的交易功能。 除了标准的三条线（最高、最低和中线），系统能够检测 突破 ，并在图表上用箭头进行可视化标记，同时只显示 与当前趋势方向相反的那条线 ，让图表更加简洁。 功能包括： 可视化信号 ：突破时在图表上绘制彩色箭头 自动通知 ：弹窗、Push 推送和 Email 邮件 RSI 过滤 ：根据市场相对强弱验证信号 个性化设置 ：颜色、线条粗细、箭头符号、RSI 阈值等 工作原理 Donchian 通道计算： 上轨线 ：最近 N 根已收盘 K 线的最高价 下轨线 ：最近 N 根已收盘 K 线的最低价 中线 ：最高价和最低价的平均值 看涨突破 ：收盘价高于上轨线 看跌突破 ：收盘价低于下轨线 指标会： 绘制三条 Donchian 通道线 仅在 方向变化后的首次突破 绘制箭头 隐藏顺应趋势方向的那条线（上涨趋势: 只显示红色下轨线；下跌趋势: 只显示绿色上轨线） 可选用 RSI 过滤突破信号，减少虚假突破 支持实时发送通知 参数说明 Donchian 通道设置 indPeriod ：计算通道高低点的已收盘 K 线数量 Lin
FREE
PropSafe Trade Manager
William Lohrman
实用工具
TradePanel EA – Manual + Semi-Auto Trading Dashboard TradePanel EA is a powerful assistant for traders who want precision, speed, and full control over their trades. It combines on-chart execution , basket profit management , drawdown protection , and market/session awareness into one easy-to-use panel. Core Features Click-to-Trade System Place BUY/SELL instantly from the panel Click on the chart to set Stop Loss — TP is auto-calculated by your chosen R:R Risk Control & Lot Sizing Risk
SP2L Poursamadi Strategy Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
实用工具
SP2L Poursamadi Strategy Indicator MetaTrader 5 The SP2L Poursamadi Strategy Indicator is a professional trading strategy developed for MetaTrader 5 , built on the concepts of spike price movements and the AB=CD two-leg pattern . It delivers precise buy and sell signals, specifically optimized for short-term trading environments. This indicator is designed for price action traders, scalpers, and fast scalpers , offering highly accurate entry points on the 1-minute (M1) and 5-minute (M5) timefram
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
实用工具
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro 是一款專為 MetaTrader 5 設計的自動交易系統。 它使用基於斐波那契的價格水平，結合趨勢和結構分析來定義入場點和出場點。此 EA 支援多頭和空頭部位，並內建風險管理參數。 核心功能： • 使用斐波那契回檔和擴展邏輯來繪製入場點、停損點和獲利點。 • 可設定交易手數和停損/獲利水平 • 可選擇 1 或 2 個入場點 • 根據市場情況支持固定或動態停損和獲利 • 適用於多種時間範圍和貨幣對 • 包含最大點差、滑點和交易頻率控制選項 • 自動交易管理：損益兩平、追蹤停損與部分平倉選項 • 如有需要，支持市價單。 輸入概覽： • 風險管理：交易手數、單筆交易風險、最大交易數量 • 入場條件：斐波那契水平選擇、趨勢過濾選項 • 出場管理：停損/停盈類型、追蹤停損設定、損益平衡參數 • 交易過濾：價差限制、滑點容忍度 基本規則 • 點擊“繪製斐波那契”，並根據您的需求繪製斐波那契框。 • 您選擇的斐波那契程度會顯示出來（完全可設定） • 點擊“執行斐波那契”，即可立即建立掛單以及停損和止盈 • 設定完畢後，讓PA
FREE
Crossing Over
John Signer
专家
The MA Crossover EA is an automated trading system for MT5 that executes trades based on moving average crossovers. It is designed to capture medium-term trend shifts on the M12 timeframe with clear entry signals and strict risk management. One important aspect to consider: it was trained and tested on NASDAQ.  Key Features Moving Average Crossover Strategy – Uses a fast and a slow moving average to generate buy and sell signals when crossovers occur, confirming trend direction changes. Customiz
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
指标
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
News Expert MT5
Maksim Neimerik
实用工具
Introduction Welcome to the world of Forex trading, where every tick of the market can be influenced by news events. Introducing our expert advisor for MetaTrader, your ultimate tool for navigating the complexities of news trading. This innovative advisor is specifically designed to automate your trading strategy during key macroeconomic releases, ensuring you never miss an opportunity.  When important indicators are announced, volatility often spikes, creating potential for profit. Our expert
FREE
该产品的买家也购买
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。   附加材料和说明 安装说明   -   应用程序说明   -   模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR -
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT5 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT5 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT5 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT5 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL5 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT5 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 Local
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
实用工具
交易面板是一个多功能的交易助手。该应用程序包含超过 50 个用于手动交易的交易功能，并允许您自动化大多数交易操作。 注意，该应用程序在策略测试器中不起作用。购买之前，您可以在模拟帐户上测试演示版本。演示版 这里 。 完整说明 这里 。 贸易。 让您一键执行交易操作： 通过自动风险计算打开挂单和仓位。 一键打开多个订单和仓位。 打开订单网格。 按组关闭挂单和持仓。 头寸反转（关闭买入并打开卖出或关闭卖出并打开买入）。 锁定头寸（开立额外头寸，以平衡买入和卖出头寸的交易量）。 一键部分平仓所有仓位。 为同一价格水平的所有头寸设置止盈和止损。 将所有头寸的止损设置为该头寸的盈亏平衡水平。 开单建仓时，您可以应用以下功能： 计算交易量的多个订单或仓位之间的分布（一键开仓多个订单或仓位时）。 图表上未来订单交易水平的可视化。 设置开仓时允许的最大点差大小。 止盈和止损之间的自动比率。 虚拟止损和止盈。 根据当前点差的大小自动增加止损和止盈的大小。 根据 ATR 指标的读数计算止盈和止损。 设置挂单的到期日期。 挂单设置为“追踪”（挂单自动跟随当前价格移动指定距离）。 管理通过移动终端（手机）开立
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 价格将在售出 20 份后上涨。剩余 $90 的副本: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
实用工具
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
实用工具
Smart Stop Scanner – 多品种结构化止损扫描系统 概述 Smart Stop Scanner 为交易者提供跨市场的专业止损结构监控。系统基于真实市场结构、关键突破点以及价格行为逻辑，自动识别最有意义的止损区域，并在统一的、高度清晰、DPI 自适应面板中展示所有信息。 适用于 Forex、黄金、指数、金属、加密货币等多种资产。 止损如何计算 本系统并未使用传统指标或任意公式，而是通过纯价格行为识别 突破、更高高点、更低低点 等结构事件。 止损位置基于这些结构节点生成，因此更加真实、自然，并与实际市场行为紧密吻合。 核心功能亮点 • 多品种精准兼容 完整支持外汇、黄金、指数、金属、加密资产及其他工具，自动处理不同的点值和小数位。 • 即时结构识别 实时检测新的、失效的和当前有效的止损结构，并提供方向、形成时间、距离等关键信息。 • SL %ADR – 自适应止损质量评估 每个止损都会与该品种历史的结构性止损事件进行统计对比。 自适应颜色区间清晰显示止损是 极紧、紧、适中、宽、非常宽 。 基于真实波动率，而非固定阈值。 • Dist % – 实时止损距离
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
实用工具
Copy Cat More Trade Copier MT5 (复制猫MT5) 是一个本地跟单软件，也是一个完整的风险管理和执行框架，专为当今的交易挑战而设计。从资金管理公司挑战到个人投资组合管理，它能适应各种情况，结合了稳健的执行、资本保护、灵活配置和高级交易处理功能。 该跟单软件可在主端（发送方）和从端（接收方）模式下工作，实时同步市价单和挂单、交易修改、部分平仓和对冲平仓操作。它兼容模拟和实盘账户、交易或投资者登录，并通过持久的交易记忆系统确保恢复功能，即使EA、终端或VPS重启也不例外。可以同时管理多个主端和从端，使用唯一ID，并通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理跨经纪商差异。 手册/设置  | Copy Cat More MT4 | 频道  特色功能： 易于设置——快至30秒（见视频）。 快速、稳定、准确——Turbo模式下低延迟复制（见截图）。 高安全性——不使用潜在危险的DLL或WebRequest。 持久交易记忆，避免孤立、丢失或不准确的交易。 可从手动或EA复制，支持所有账户类型。 品种自动前缀/后缀，快速设置；支持MT4和MT5之间复制。 非常灵活的多主端
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
实用工具
MT5 交易复印机是 МetaТrader 5 平台的交易复印机 。 它复制外汇交易 之间   任何账户 MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 对于 COPYLOT MT5 版本（或 MT4   - MT4 MT5   -   MT4 对于 COPYLOT MT4 版本） 值得信赖的复印机！ MT4版本 详细描述   +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 您还可以在 МТ4 终端 (   МТ4   -   МТ4, МТ5   -   МТ4   ) 中 复制交易： COPYLOT CLIENT for MT4 此版本包括在终端 МТ5   -   МТ5, МТ4   -   МТ5 之间 。 交易复制器用于在 2/3/10 终端之间复制交易/头寸。 支持从模拟账户和投资账户复制。 该程序可以在多个终端绑定上运行。 使用它作为您在一个账户上交易的各种投资者账户的交易的同步器， - COPYLOT 会将您的交易复制到其他终端。 从 多个 终端复制到一个； 从一个终端复
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Smart Stop Manager – 专业级自动化止损管理系统 概述 Smart Stop Manager 是 Smart Stop 产品线的执行核心，为需要结构化、可靠且全自动止损管理的交易者而设计。它持续监控所有持仓，根据 Smart Stop 市场结构逻辑计算最佳止损位置，并按照清晰透明的规则自动更新止损。 无论是管理单一品种还是多品种组合，Smart Stop Manager 都能为每笔交易提供纪律性、一致性和全面的风险可视化。它减少情绪化判断，降低手动操作负担，并确保止损始终基于真实的市场结构进行调整。 功能亮点 基于市场结构的自动止损计算 • 自动评估所有持仓，并根据 Smart Stop 逻辑应用最佳止损水平。 一站式组合管理面板 • 显示交易品种、方向、Magic Number、手数、开仓价、当前价、推荐止损、点差距离、浮动盈亏、风险敞口及实时状态标签。 DPI 自适应专业界面 • 在高分辨率屏幕上呈现清晰锐利的显示效果，布局会动态适配窗口。 清晰的状态标签 • 每笔交易都会标注当前状态，让交易者即时了解风险状况。 高级特殊情况识别 • 智能识别逆趋势
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
实用工具
交易面板一键交易。 处理仓位和订单！ 通过 图表 或 键盘 进行交易 。 使用我们的交易面板，您只需单击一下即可直接从图表中执行交易，执行交易操作的速度比使用标准 MetaTrader 控件快 30 倍。 参数和函数的自动计算使交易者的交易更加快捷、方便。 图形提示、信息标签和有关贸易交易的完整信息均位于图表 MetaTrader 上。 MT4版本 详细描述   +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 打开和关闭、反转和锁定、部分关闭/Autolot。虚拟/真实止损/止盈/追踪止损/盈亏平衡，订单网格... МetaТrader 5 中主要订单的交易控制面板 ：买入、卖出、buystop、buylimit、sellstop、selllimit、平仓、删除、修改、追踪止损、止损、获利。 有 5 个选项卡 可用：头寸、挂单、账户信息、信号和总利润。 Description on English VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞赛中 获得二等奖 。 注意！如果
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
实用工具
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
HYT utility
Sergey Batudayev
实用工具
HYT（Help Your Trading）是一款帮助您对亏损持仓进行加仓操作的工具，支持两种主要策略： 标准加仓（Martingale）； 对冲并顺势建仓。 该工具能够处理多个方向相反的订单，无论是买入还是卖出。 HYT 可自动计算下一笔订单的手数、挂单价格、加仓方向以及以设定的止盈水平平仓的逻辑。 此外，您还可以通过 Buy 和 Sell 按钮手动开仓，只需设置所需的止盈点位和初始手数。 使用方法非常简单：将工具拖入图表，设置止盈价格，点击 “Start Averaging” 按钮即可开始。 请确保初始订单手数不过大，并做好资金管理准备，因为在加仓过程中，工具会逐步增加持仓量。 HYT 同时具备自动交易功能。启用后，它将按照您设定的参数自动开平仓。 为什么选择 HYT 实用程序？ HYT 是一款专为应对亏损局面而设计的智能工具，它通过系统化策略帮助您更有效地管理订单。无论是通过加仓，还是通过对冲后顺势开单，HYT 都能自动计算下单方向、手数和价格，协助您理性出场。 该工具支持混合持仓（买单和卖单同时存在）、可通过 Buy/Sell 按钮快速开仓、可设置止盈目标，同时也支持完全自动的
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
实用工具
Grid Manual是一个交易面板，用于处理订单网格。 该实用程序是通用的，具有灵活的设置和直观的界面。 它不仅可以在亏损方向上设置订单网格，还可以在盈利方向上设置订单网格。 交易者不需要创建和维护订单网格，实用程序会这样做。 打开一个订单就足够了，Grid manual会自动为它创建一个订单网格，并伴随它直到非常关闭。 完整说明和演示版 此處 。 该实用程序的主要特性和功能： 伴隨以任何方式打開的訂單，包括從移動終端打開的訂單。 適用於兩種類型的網格：“限制”和“停止”。 使用兩種方法計算網格間距：固定和動態（基於 ATR 指標）。 允許您更改未結訂單網格的設置。 顯示圖表上每個網格的盈虧平衡水平。 顯示每個網格的利潤率。 允許您一鍵關閉網格中的盈利訂單。 讓您一鍵關閉每個訂單網格。 允許您對訂單網格應用追踪止損功能。 允許您在訂單網格上應用將訂單網格的止損轉移到盈虧平衡水平的功能。 相對於訂單網格的盈虧平衡水平自動重新排列止盈（僅在限價網格模式下，距離取決於所選的計算類型：“保守”或“激進”）。 最多可管理 20 個訂單網格，每個網格最多可包含 100 個訂單。 計算初始手數時，
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
实用工具
这个产品在新闻时间过滤所有的专家顾问和手动图表，因此您不必担心突然的价格波动会破坏您的手动交易设置或其他专家顾问输入的交易。此产品还带有完整的订单管理系统，可在任何新闻发布前处理您的持仓和挂单。一旦您购买了   The News Filter ，您将不再需要依赖以后的专家顾问内置的新闻过滤器，因为这个产品可以从此过滤它们所有。 新闻选择 新闻来源于Forex Factory的经济日历。 选择可以基于任何一种货币，如USD，EUR，GBP，JPY，AUD，CAD，CHF，NZD和CNY等。 选择也可以基于关键识别，例如Non-Farm (NFP)，FOMC，CPI等。 能够选择新闻影响级别的筛选，从低、中、到高影响。 自动模式只选择与图表相关的新闻。 新闻来源每小时自动刷新，以确保最新的新闻数据。 为每个新闻影响级别提供单独的输入，以确定您要过滤掉的新闻发布前后的分钟数。 订单管理选项 在新闻发布前关闭未平仓头寸的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前删除挂单的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移除止损和止盈水平的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移动止损和
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) — 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 秒级图表的优势 支持 1至900秒 的时间框架图表。 基于内置的实时报价数据库， 即时加载 历史数据。 数据实时更新， 无延迟或滞后 。 可同时创建 多个秒级图表 。 秒级图表的理想应用场景 剥头皮交易 和高频交易。 精确的入场和出场时机。 在短时间框架下测试交易策略。 时间框架设置 默认设置包含以下时间框架： S1、S2、S3、S4、S5、S6、S10、S12、S15、S20、S30 。 您可轻松自定义时间框架组合，只需按升序列出 1至900秒 的数值且避免重复即可。 其他免费工具 快速交易管理器 ( Quick Trade Ma
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
实用工具
DashPlus 是一款先进的交易管理工具，旨在提升您在 MetaTrader 5 平台上的交易效率和效果。它提供一整套功能，包括风险计算、订单管理、先进的网格系统、基于图表的工具和绩效分析。 主要功能 1. 恢复网格 实施一个平均和灵活的网格系统，以在不利的市场条件下管理交易。 允许设置战略性进出点，以优化交易恢复。 2. 叠加网格 通过在强劲的市场波动中增加仓位，最大化有利交易的潜在回报。 帮助您通过扩展获利交易来利用趋势市场。 3. 盈亏线 在图表上直接提供潜在利润和损失场景的可视化表示。 调整设置并拖动盈亏线，以在执行之前评估各种交易结果。 4. 篮子模式 简化同一交易品种的多仓位管理，将它们合并为一个聚合仓位。 基于平均价格，便于监控和应用止损、止盈以及其他订单修改。 5. 图表上的新闻 将预定的经济新闻事件整合到您的交易图表中。 帮助您随时掌握可能影响市场波动的即将发生的事件，从而更好地规划交易。 6. 警报 设置基于时间或价格的警报，通知会显示在 MT5 中，或通过 MT5 应用发送到您的移动设备。 对监控关键价格水平或重要的交易时段非常有用。 7. 绩效统计 提供详细的
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
实用工具
Telegram 到 MT5： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 到 MT5 简化您的交易，这款现代化工具可直接从 Telegram 频道和聊天室复制交易信号到您的 MetaTrader 5 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案可确保精准的信号执行、丰富的自定义选项，节省时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 通过用户友好的 EXE 桥轻松管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含异常词（例如“报告”、“结果”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 自动计算指定点而不是价格的信号的切入点。 订单定制和灵活性 使用多种模式配置订单大小：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 设置滑点限制、挂单到期时间和重试参数，以实现无缝执行。 综合符号管理 排除特定符号或映射到特定经纪人的符号。 自定义信号和经纪商符号之间
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
实用工具
MT5 的 Expert Advisor 风险管理器是一个非常重要的程序，我认为对每个交易者来说都是必要的程序。 使用此 EA 交易，您将能够控制您交易账户中的风险。风险和利润控制可以以货币形式和百分比形式进行。 要让智能交易系统工作，只需将其附加到货币对图表并以存款货币或当前余额的百分比设置可接受的风险值。 PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 顾问功能 该风险经理将帮助您控制风险： - 交易 - 每天 - 一个星期 - 一个月 你也可以控制 1) 交易时允许的最大手数 2) 每天最大订单数 3) 每天最大利润 4) 设置 Equity 的获利了结 不仅如此，如果您在设置中指定自动设置，顾问还可以为您设置默认的止损和止盈。 顾问会在每个事件中附上警报，并向您解释删除订单的原因。比如你开了，你开了第6个订单，按照你的规则你每天只允许开5个订单，顾问会立即删除6个并说明原因。 例如，您开仓的手数比您最初向自己指示的手数大，顾问将删除订单并解释原因。例如，您每天赚取 5
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
实用工具
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
实用工具
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
实用工具
Easy Trade – 智能、简洁且强大的交易管理工具 Easy Trade 是为 MetaTrader 用户打造的一体化交易管理解决方案，帮助您轻松掌控风险，实现流畅交易执行。 它是根据交易者的反馈从零开始开发的，简化了多品种交易的执行、监控和管理流程，无需繁琐的操作。 无论您是手动短线交易者，还是管理多个交易设置的小型投资组合，Easy Trade 都能让您专注于明智决策和稳定盈利。 ⸻ 为什么选择 Easy Trade？ 精准风险管理：可选择固定手数或按百分比定义每笔交易的风险。实时显示风险与潜在收益。 篮子式跟踪止盈：追踪多笔交易的总利润，目标达成时自动锁定部分收益，适用于组合交易。 交易截图记录：每笔交易都可截图保存，方便日记记录、回顾与绩效分析。 定时自动平仓：可设定具体日期和时间自动关闭持仓，适合日终或周末前平仓。 界面可自定义：可调整按钮排序与大小、线条样式与颜色、缩放比例等，满足个人使用习惯。 ⸻ 主要功能（版本 1.0） 魔术号与策略标签： 使用注释标记轻松区分不同策略的交易，便于统计与复盘。 手数设置： 支持固定手数或基于止损与账户资金百分比的动态手
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
实用工具
UTM Manager 是一款直观且易于使用的工具，可提供快速高效的交易执行。其中一项突出的功能是“忽略价差”模式，该模式使您能够以蜡烛的价格进行交易，完全忽略价差（例如，允许在 LTF 上交易更高价差的货币对，避免因价差而退出交易）。 UTM Manager 的另一个关键方面是其独特的本地交易复印机，允许在每个经纪商中灵活地运行不同的交易策略和设置，例如不同的 TP、BE 和风险规则。 交易执行： 快速高效的交易执行：通过点击图表上的入场价格和止损价格或使用一键固定止损尺寸功能轻松进入交易。 自动手数计算：根据预定义的风险设置计算手数，当通过拖动修改仓位时会重新计算手数。 能够同时处理一个或多个职位。 止盈和盈亏平衡： 灵活的止盈设置：通过特定的风险回报 (RR) 比率设置灵活的部分止盈水平。 可配置的自动盈亏平衡功能：当达到一定的利润水平时，将止损移至盈亏平衡点。 用户友好的界面： 用户友好的图形界面 (GUI)，可轻松保存和加载设置。 内置帮助工具提示来解释其他功能。 职位定制： 仓位定制和调整：经理将所有仓位绘制在图表上，通过拖动线条即可轻松定制和调整。 图表上的按钮： 图表
作者的更多信息
GoldStorm Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
专家
GoldStorm Pro - 高级多策略分形交易系统 概述 GoldStorm Pro是一款专门为黄金(XAUUSD)交易设计的复杂Expert Advisor，使用高级分形突破策略。该系统结合三个独立的交易策略，协同工作以捕捉不同的市场波动，同时保持严格的风险管理。 主要功能 多策略架构 策略A（保守）提供高概率设置的长期波段交易。策略B（激进）提供基于动量的突破交易以应对波动性走势。策略C（趋势跟随）实现主要趋势跟随以实现大幅利润捕获。 高级分形分析 多时间框架分形检测系统，具有可自定义的左/右K线确认、动态回溯期优化和带偏移缓冲区的智能入场价格计算。 全面风险管理 基于百分比的仓位调整、最大每日交易限制、高级资金管理检查以及多重安全过滤器和验证。 智能交易管理 保本功能、追踪止损系统、虚拟订单过期和智能仓位监控。 策略详情 策略A - 保守波段交易 分析时间框架：4小时图表用于趋势识别。入场时间框架：1小时图表用于精确时机。风险回报：2.5:1比率，优化以获得持续利润。理想用途：低风险的稳定高概率设置。 策略B - 激进动量 分析时间框架：1小时图表用于动量检测。入场时间框架
Trading Dashboard Pro
Khac Thanh Bui
指标
TradingDashboardPro - MT5专业交易分析指标 概述 TradingDashboardPro是一款综合性实时交易分析仪表板，可将您的MT5图表转变为强大的账户监控站。这款专业级指标提供交易表现的即时可视化并支持多语言，通过每5秒更新一次的实时数据帮助您做出明智决策。 主要功能 多语言支持 内置10种语言翻译： English, Russian, Chinese, Spanish, Portuguese,  Vietnamese,   French, Italian, Korean, and Japanese 。所有界面元素包括标题、标签和状态消息都会根据您选择的语言自动翻译。 实时账户监控 通过实时更新跟踪您的账户健康状况，显示余额、净值、保证金水平和杠杆。仪表板自动对风险级别进行颜色编码：绿色表示安全区域，黄色表示警告，红色表示危险区域。在接近临界阈值时通过即时视觉警报监控保证金水平。 实时持仓跟踪 三个动态摘要框显示您当前的市场敞口：买入持仓显示总数量、交易量和盈亏（绿色显示），卖出持仓显示红色，综合总计显示蓝色以汇总所有持仓的视图。 多时间框架业绩分析 该指
Cloud DCA Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
专家
Cloud DCA Pro EA - 高级Ichimoku DCA交易系统 产品概述 Cloud DCA Pro是一款复杂的智能交易顾问，结合了Ichimoku Kinko Hyo分析与智能美元成本平均法(DCA)策略。专为寻求系统化、无情绪交易且不使用传统止损的交易者设计。 主要功能 无止损策略 - 使用智能DCA级别代替硬止损 Ichimoku云图分析 - 专业趋势检测和过滤 智能DCA系统 - 使用乘数进行渐进式仓位平均 双向交易 - 管理买入和卖出DCA序列 智能状态管理 - 基于趋势变化暂停和恢复 可视化盈利跟踪 - 图表上的标签监控表现 Ichimoku设置 Tenkan-sen周期 (默认: 9) - 用于短期趋势检测的转换线 Kijun-sen周期 (默认: 26) - 用于中期趋势分析的基准线 Senkou Span B周期 (默认: 52) - 控制云图形成宽度 启用详细日志 (默认: 是) - 交易决策的全面日志 DCA设置 初始手数 (默认: 0.01) - 第一笔交易的起始仓位大小 DCA手数乘数 (默认: 1.5) - 在每个DCA级别乘以手数 最大DCA级
Flash Xbest EA MT5
Khac Thanh Bui
专家
FlashXbestEA - 专业Williams %R网格交易系统 革命性DCA策略与先进市场智能 FlashXbestEA代表了下一代自动化网格交易，结合Williams %R动量分析与复杂的美元成本平均法(DCA)技术。该EA使用先进的数学模型智能管理多个仓位，通过智能恢复机制在保护资本的同时最大化利润。 核心交易逻辑 Williams %R方向策略 EA使用Williams %R指标作为主要信号生成器。当%R上升（看涨动量）时，它下买入订单。当%R下降（看跌动量）时，它下卖出订单。这种基于动量的方法确保交易与市场方向一致。 智能网格系统 当Williams %R改变方向时下第一笔订单。当价格偏离现有仓位时添加DCA订单。步长距离最初使用较小步长，后期使用较大步长。手数递增确保每个新订单使用更大的手数以实现更快恢复。 详细输入参数 常规设置 起始手数 (0.01) - 第一笔订单的初始仓位大小 识别魔术号 (1101) - EA交易的唯一标识符 每个方向的最大订单数 (10) - 允许的最大买入或卖出订单数 步长距离 Step1距离 - 点数 (110) - 前几笔订单之间的距
SeeGrid EA MT5
Khac Thanh Bui
专家
SeeGrid EA - 高级网格交易系统 概述 SeeGrid EA v1.20是一款复杂的双向网格交易系统，实施动态美元成本平均法(DCA)策略并配备高级风险管理。该Expert Advisor结合传统网格交易与智能仓位管理和自动化市场分析。 主要功能 双向DCA网格系统 正向DCA跟随趋势方向并进行渐进式手数倍增。负向DCA提供反趋势平均并使用单独的风险参数。动态网格间距根据市场波动率(ATR)自动调整。独立买入/卖出管理确保每个方向使用单独的计数器和逻辑运行。 高级风险管理 多级安全包括单个仓位止盈、负回撤保护和正回撤目标。仓位修剪提供盈利与亏损仓位的智能部分关闭。每日利润限制在达到每日目标时自动停止交易。保证金水平监控防止危险的过度杠杆。紧急止损在高回撤期间启用自动仓位关闭。 市场条件适应 基于ATR的波动率过滤器自动调整网格间距以适应市场波动率。基于时间的交易提供可配置的交易时间，使用GMT+0时区。点差控制在高点差条件下暂停交易。市场时段识别针对不同交易时段进行优化。 交易模式 AUTO模式提供基于价格水平的全自动网格交易。MANUAL模式允许用户控制的订单下单并使用D
FREE
RSI Advanced The Mastering RSI
Khac Thanh Bui
4 (1)
指标
RSI Advanced - 提升您的分析和高潜力交易信号 概述 RSI Advanced是MetaTrader 5的强大自定义指标，旨在提升您的技术分析并提供可靠的交易信号。该指标将标准相对强弱指数(RSI)与复杂的移动平均线(MA)和布林带(BB)系统集成，直接应用于RSI数据。此外，它还包含高级背离检测功能，使交易者能够识别潜在的市场趋势和战略入场点。 主要功能 多层RSI系统 基础RSI线使用可自定义周期计算（默认为10）并应用于收盘价。此线通常默认隐藏但可以显示。快速MA线（绿色）是基础RSI线的2周期简单移动平均线，专为快速响应而设计。信号MA线（红色）是快速MA线的7周期简单移动平均线，充当信号过滤器。基线MA线（橙色）是基础RSI线的34周期简单移动平均线，作为布林带的中心并反映更广泛的趋势。 应用于RSI数据的布林带 基于RSI数据计算，周期为34，偏差为1.618。这些带帮助识别RSI运动中的超买/超卖区域，并在快速MA线移出带外然后返回时发出潜在转折点信号。 时钟角度信号逻辑 当快速MA线（绿色）穿越信号MA线（红色）时，指标使用独特的"时钟角度"算法来评估交叉点
FREE
Smart Order Hedging EA MT5 Pro
Khac Thanh Bui
实用工具
Smart Order Hedging EA MT5 Pro - 高级交易管理工具 (重要提示：这是一个交易管理实用程序，而非自动交易系统。它通过智能平仓现有持仓来减少回撤；它不会开设任何新订单。) 是否正为处理回撤和手动管理复杂的对冲持仓而烦恼？ 隆重推出 Smart Order Hedging EA MT5 Pro ，这是一款强大的智能工具，旨在 自动 查找并关闭您 MetaTrader 5 账户上现有的盈利和亏损订单组合。其主要目标是根据您设定的规则 减少回撤 并 整合利润 。由 @BKTVentures 开发。 虽然通常被称为“对冲” EA，但请注意其功能是 关闭现有的相反方向持仓 （使用盈利抵消亏损），而不是开设新的对冲交易。它会仔细扫描您的未平仓头寸（针对当前交易品种，并可选定特定的订单识别码），识别潜在的平仓机会，根据您选择的策略确定优先级，并在净利润符合您期望范围时执行平仓。 主要功能： 自动化持仓管理： 设置您的参数，让该实用程序全天候处理查找和关闭对冲持仓的复杂任务。 多种平仓策略： 选择多种方法来减少风险敞口： 标准 (1:1)： 关闭一个盈利订单以对冲一个亏损
FREE
Magic Order Manager EA
Khac Thanh Bui
实用工具
Magic Order Manager EA v1.02 - 专业交易助手 智能仓位管理工具与自动止盈系统 产品描述 Magic Order Manager是一款专业级Expert Advisor，旨在通过智能自动化和风险控制优化交易利润。该仓位管理工具基于可自定义规则提供自动获利了结，同时保持全面的风险监控。 主要功能 智能自动止盈 达到利润目标时自动关闭所有仓位。基于仓位数量的动态利润水平（1-2、3-5、6-10、超过10个仓位）。消除持续手动监控的需要。 高级风险管理 带历史数据的实时最大回撤跟踪。最坏情况下的仓位数量和手数监控。从交易历史中智能计算费用。专业风险评估仪表板。 实时监控面板 带颜色编码状态的实时盈亏监控。跟踪实现利润目标的进度。全面的交易统计数据。一键手动控制可关闭所有仓位和重置数据。 多策略兼容 适用于任何交易策略，包括网格、马丁格尔和剥头皮。支持手动交易（Magic = 0）和EA交易。支持不同品种和策略的多实例运行。兼容所有外汇对、金属和指数。 工作原理 EA监控开仓位置，当达到预定利润水平时自动关闭所有交易： 1-2个仓位：目标$20，关闭所有仓位 3
FREE
Position Optimizer EA
Khac Thanh Bui
实用工具
PosiOptimizer EA - 智能对冲仓位优化器 概述 PosiOptimizer EA是一款复杂的仓位管理工具，专为通过智能关闭反向订单对来优化对冲策略而设计。该Expert Advisor使用包括K-means聚类、哈希映射和夏普比率分析在内的高级算法来识别和关闭最优仓位对，同时保持可控回撤和期望的买入/卖出比率。 主要功能 高级配对算法 EA采用多种复杂算法来识别最优订单对。哈希映射实现提供快速仓位匹配和分组。K-means聚类自动按价格水平对相似仓位进行分组。贪婪匹配算法首先选择最有效的配对。夏普比率优化基于风险调整后的回报评估配对。 智能仓位管理 智能仓位配对关闭反向订单以减少风险敞口。微手优化允许部分仓位关闭以实现精细风险管理。动态手数调整基于效率评分调整关闭量。仓位分组在可配置的点数范围内合并相似订单以简化管理。 全面风险控制 最大回撤增加限制防止过度账户暴露。基于百分比或固定美元的回撤控制提供灵活的风险管理。买入/卖出比率维护确保平衡的投资组合暴露。波动市场检测在高波动期间自动调整风险参数。压力模式乘数在动荡市场期间增加回撤限制。 多因素评分系统 每个潜在配对使
FREE
Enhanced Candlestick DCA
Khac Thanh Bui
专家
Enhanced Candlestick DCA EA - 专业交易策略 描述 Enhanced Candlestick DCA EA是一款复杂的多策略交易系统，结合了日本蜡烛图形态分析与先进的美元成本平均法(DCA)仓位管理。考虑到安全性和盈利性，该EA通过其智能入场系统和全面的风险管理框架动态适应不断变化的市场条件。 主要功能 入场系统 蜡烛图形态识别识别看涨和看跌形态以确定方向偏向。RSI确认过滤器提供可选的基于动量的入场以避免逆强趋势交易。多重交易模式提供完全灵活性，包括仅买入、仅卖出或双向交易。入场频率控制允许自定义EA评估市场条件的频率（每个tick、M1或当前时间框架）。 高级DCA管理 智能仓位构建策略性地添加仓位以利用价格波动。动态手数调整使用可自定义的乘数来扩展DCA序列中的仓位大小。可配置步长间隔提供对DCA订单之间最小距离的精确控制。最大DCA级别保护通过限制DCA订单数量防止过度暴露。 利润管理 双重止盈系统包括单个订单止盈，为独立仓位设置个别利润目标，以及篮子止盈，为DCA仓位序列设置集体利润目标。智能订单关闭算法优先关闭盈利仓位。 动态追踪止损技术自动跟随
XSmart Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
专家
XSmartPro EA - 专业网格交易系统 智能双向DCA网格与高级安全过滤器 概述 XSmartPro EA是一款专业的网格DCA（美元成本平均法）交易系统，专为寻求安全高效外汇交易的交易者设计。该EA使用智能双向网格策略结合高级技术过滤器来优化入场点并保护您的账户。 主要功能 智能网格DCA系统 双向网格在上升趋势中自动开启买入订单，在下降趋势中开启卖出订单。灵活的DCA乘数使用几何级数进行渐进式手数增加（默认1.05倍）。动态步长系统采用双层系统，Step1为200点，Step2为300点。最大订单控制允许可配置的最大DCA订单数，最多50个订单。 高级技术过滤器 EMA趋势过滤器使用EMA（默认D1上的34周期）来确定市场方向。RSI安全过滤器仅在RSI确认极端条件时入场（超卖低于25，超买高于75）。智能入场逻辑仅在上升趋势加RSI超卖时买入，仅在下降趋势加RSI超买时卖出。趋势变化检测在趋势反转时自动切换方向。 风险管理与安全 个别止盈默认为每个订单目标利润$0.25。正回撤目标在总利润达到$5时关闭所有仓位。追踪止损提供可选的追踪止损，具有可自定义的激活和步长。保证
PrecisionGold PRO Smart Fractal Breakout EA
Khac Thanh Bui
专家
PrecisionGold PRO：XAUUSD 算法交易的机构级方案 欢迎查阅 PrecisionGold PRO 文档，这是一款专为解决黄金市场固有波动问题而设计的交易系统。这不是一个“快速致富”的工具；它是为严肃的资本增长而设计的纪律执行算法。 零妥协的安全： 无网格 (No Grid)。无马丁格尔 (No Martingale)。无套利。 核心理念： “基于市场结构的狙击手入场”。 第 1 部分：“狙击手”逻辑解码 大多数黄金 EA 之所以失败，是因为它们试图猜测市场方向或通过加倍下注来挽回损失。PrecisionGold PRO 与众不同。它依赖于源代码中严格编写的**“三因素融合模型”**。 1. 宏观趋势过滤器 (H4 时间框架) 在寻找交易之前，EA 使用双指数移动平均线系统 (EMA 50 & EMA 200) 扫描更高的时间框架 (H4)。 看涨情景： 如果 价格 > EMA 50 > EMA 200，EA 进入“仅买入模式”。 看跌情景： 如果 价格 < EMA 50 < EMA 200，EA 进入“仅卖出模式”。 优势： 这防止了 EA 在顶部买
筛选:
layyah1
37
layyah1 2025.11.12 02:22 
 

用户没有留下任何评级信息

回复评论