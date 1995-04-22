BKT SmoothBand EA

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    Khac Thanh Bui

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    4.8 (23)
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  • 版本: 1.22
  • 更新: 1 八月 2026

BKT SmoothBand EA

一款用于 MetaTrader 5 的平滑布林带突破系统，在价格前方设置虚拟挂单，并在组合层面统一管理出场。

BKT SmoothBand EA 是一款 MetaTrader 5 自动交易系统，围绕单一、深度平滑的布林带构建，并配有内层带用于提前终止未确认的突破。该系统不会向经纪商发送挂单，而是在图表上追踪突破水平，只有当价格真正到达该水平时才开立市价仓位。止盈按账户持仓总数计算，而非按单笔持仓计算，带基线可选用十一种平滑方法之一。

 

概览

带基线采用可选的平滑方法，涵盖简单均线、指数均线、Hull、T3、考夫曼自适应均线、Arnaud Legoux 均线以及 Ehlers Super Smoother 滤波器，可叠加可选的二次平滑，偏差本身也可平滑以减少短期抖动。当价格收盘价突破外层带时，会在价格前方设置一个虚拟订单，若价格向不利方向移动则按固定步长移动，若价格回落穿越内层带则被撤销。只有当价格到达虚拟水平时才会发送真实市价单，最小间距规则可防止新虚拟订单设置在已被同方向持仓占据的区间内。

 

核心特性

  • 可选带平滑方式：十一种方法，包括 Super Smoother、T3、Hull、考夫曼自适应均线和 Arnaud Legoux。
  • 虚拟挂单：突破水平在图表上被追踪，只有当价格到达时才转为真实市价单。
  • 可选趋势过滤：新开仓可限制在自适应过滤器确认的方向上。
  • 网格间距控制：最小距离设置防止新订单设置得离现有持仓过近。
  • 递增仓位规模：每增加一笔同方向持仓，手数可随之增长。
  • 组合层面出场：止盈与移动止盈基于所有持仓的合计盈利计算，而非逐笔计算。
  • 可选交叉平仓：可全部或部分用反方向持仓的盈利平掉一笔亏损持仓。
  • 独立风险控制：净值回撤、每日亏损、点差与持仓数量限制均可单独配置。

 

工作原理

每根新K线形成时，EA 会使用所选平滑方法重新计算带。当价格突破带外时，会设置一个虚拟突破订单，显示在图表上并随价格移动而重新定位；价格到达该水平后即开立市价单。仅持有一笔仓位时采用固定止盈目标；第二笔仓位开立后，组合合计盈利将与篮子目标比较，并可选启用移动止盈以在接近目标时保护利润。

 

推荐设置

默认参数针对 XAUUSD 校准，其中以点数表示的距离对应美元的分数部分；其他品种应重新核查。由于该 EA 可能同时持有双向仓位，因此需要对冲（Hedging）账户 —— 在净额（Netting）账户上该 EA 将无法启动。

 

输入参数

带设置

  • 带周期 — 用于基线与偏差计算的K线数量 — 默认值：20
  • 平滑方法 — 基线算法，共11种可选 — 默认值：Hull Moving Average
  • 外层/内层偏差倍数 — 两条带的宽度，内层须小于外层 — 默认值：1.5 和 0.5
  • 平滑偏差 — 减少带的抖动 — 默认值：启用

虚拟订单设置

  • 虚拟订单距离 — 距当前价格的距离，单位为点 — 默认值：300
  • 不利移动阈值与移动步长，单位为点 — 默认值：150 和 150
  • 最小间距（不利侧与有利侧），单位为点 — 默认值：500 和 500

趋势过滤器

  • 启用趋势过滤 — 将新开仓限制在确认的趋势方向 — 默认值：启用
  • 时间周期 — 与带计算周期相互独立 — 默认值：12分钟
  • ATR周期与系数 — 趋势计算的灵敏度 — 默认值：10 和 3.4

交易执行

  • 基础手数 — 每个方向首笔订单的手数 — 默认值：0.01
  • 手数增长系数 — 每增加一笔订单增长手数，最小1.0 — 默认值：1.0
  • 最大滑点 — 执行时允许的滑点，单位为点 — 默认值：30

止盈与移动止盈

  • 单仓目标 — 仅一笔仓位时的止盈目标 — 默认值：5.0
  • 篮子目标 — 两笔或以上仓位的合计目标 — 默认值：15.0
  • 移动止盈激活水平与步长 — 激活盈利与平仓回撤幅度 — 默认值：5.0 和 3.0

交叉平仓

  • 启用交叉平仓 — 用反方向持仓盈利平掉亏损持仓 — 默认值：禁用
  • 最小持仓数与触发亏损 — 启动所需条件 — 默认值：4 和 10.0
  • 单次交叉平仓最大消耗持仓数 — 默认值：3

风险保护

  • 单方向最大持仓数 — 限制该方向敞口 — 默认值：5
  • 最大点差 — 超过此点差阻止新开仓 — 默认值：50
  • 回撤保护 — 达到此回撤百分比停止新开仓，也可平掉所有持仓 — 默认值：10.0，已启用强制平仓
  • 每日亏损限额 — 达到此亏损后停止新开仓 — 默认值：50.0

显示

  • 显示信息面板 — 图表上实时显示持仓与保护状态 — 默认值：启用

 

重要提示

该 EA 可在同一方向开立多笔持仓，手数可选择性地随持仓增长；启用交叉平仓时，会用一笔持仓的盈利确定另一笔持仓的亏损。在实盘账户运行前，应结合持仓数量、手数增长与风险保护设置，评估合计敞口与回撤情况。

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重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.02 (43)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
SignalForge One
Khac Thanh Bui
5 (4)
指标
SignalForge One 一款适用于MetaTrader 5的11指标共振系统，将多个技术过滤器整合为清晰的入场信号，内置基于ATR的风险管理功能与双仪表板显示。 SignalForge One是MetaTrader 5平台的多指标共振工具，专为帮助交易者识别入场点而设计。系统在生成信号前，要求多个独立指标同时达成一致。该指标不依赖单一方法，而是同时评估多达十一个技术条件，并通过AND逻辑（所有启用指标必须一致）或OR逻辑（任一启用指标触发信号）进行组合。每个信号均附带基于平均真实波幅（ATR）计算的动态止损、止盈和追踪止损水平，风险参数随市场波动自动调整。   概述 SignalForge One在每根已收盘K线上并行处理十一个指标：SMA Crossover、RSI filter、MACD Crossover、Supertrend、Stochastic、Bollinger Bands trend bias、EMA Crossover、Awesome Oscillator、Parabolic SAR、CCI filter和ADX directional filter。每个指标均
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SwingVWAP Thermal Pro
Khac Thanh Bui
5 (5)
指标
SwingVWAP Thermal Pro 一款适用于 MetaTrader 5 的摆动锚定 VWAP 指标，将自适应成交量加权价格分析与流动性热力图相结合，以识别关键价格水平和市场结构。 SwingVWAP Thermal Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的图表指标，由两个互补的分析系统构成，在同一图表上协同运作。第一个系统使用可配置的回溯周期检测摆动高点和低点，将每个枢轴点分类为 HH、HL、LH 或 LL，并绘制锚定于每个已识别摆动点的成交量加权平均价格线。第二个系统叠加实时流动性热力图，该图将近期 K 线滑动窗口内的成交量分布映射到 31 个价格区间，显示市场成交量最集中的位置。   概述 摆动检测引擎使用单调双端队列算法扫描每根 K 线的局部极值，该算法通过单次线性遍历计算完整历史数据的滑动最大值和最小值。当市场结构发生方向转变时，指标标记新的枢轴点并开始以该摆动点为锚点的全新 VWAP 计算。VWAP 使用 HLC3 价格乘以 Tick 成交量的指数加权移动平均值计算，平滑周期可调。启用自适应模式时，平滑周期在高波动性条件下自动缩短，在平静时期自动延长，基于
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REW Signals Advanced RSI
Khac Thanh Bui
5 (3)
指标
REW Signal 适用于MetaTrader 5的动量振荡器，通过检测应用于RSI的赫尔移动平均线与慢速加权均线之间的交叉来生成入场信号，配备多层质量过滤器和高时间周期趋势守卫。 REW Signal是MetaTrader 5的子窗口指标。它将RSI与两条平滑层同时显示——快速赫尔移动平均线（HMA）和可配置的慢速均线——并在交叉条件确认的时刻标记买入和卖出信号。该指标专为希望在动量振荡器基础上获得结构化入场时机的交易者设计，并提供控制选项以减少震荡或逆势行情中的低质量信号。   概述 该指标将RSI应用于价格，然后在RSI曲线上叠加两条移动平均线。快线为赫尔移动平均线，因其相较于标准指数或加权均线具有更小的滞后性而被选用。慢线为可配置均线（默认为LWMA），充当动态基准线。当RSI穿越慢速均线时触发信号考察，HMA也必须在可配置的K线窗口内确认相同方向。 内部实现了两种信号模式。当HMA在RSI交叉之前已处于超卖或超买区域时，信号立即触发，无需等待单独的HMA交叉——这处理了两条线同步运动的快速反转情形。当HMA处于较浅位置时，指标要求RSI交叉和HMA交叉均在最大间隔窗口内发生
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SMC Compass MT5
Khac Thanh Bui
5 (2)
指标
SMC Compass MT5 一款面向MetaTrader 5的多模块智能资金概念指标，将市场结构分析、多时间框架订单块、公允价值缺口、流动性检测与摆动失败形态整合于单一统一工具包之中。 SMC Compass MT5是一款基于机构交易方法论构建的综合价格行为指标。它通过智能资金概念的视角解读市场，识别大型市场参与者留下的结构性踪迹。区别于单一信号线，该指标同时在图表上叠加多个分析模块，在交易者做出交易决策之前，为其提供完整的市场背景视图。 本指标专为认真研究价格行为的交易者而设计。它不生成机械化的买入或卖出信号，而是绘制结构背景、关键流动性区域、订单块和动量转变，为任何可交易工具在MetaTrader 5上的自主决策提供依据。   概述 SMC Compass MT5的核心在于通过检测基于分形的摆动高点和摆动低点来追踪市场结构，当价格穿越这些水平时，标记结构突破（BOS）和特征转变（ChoCH）事件。这些标签随着已确认K线的收盘而实时更新，在历史K线上不重绘的前提下，持续呈现图表上的结构叙事。 公允价值缺口（FVG）在可配置的回溯窗口内同时识别上行和下行方向。每个缺口以阴影矩形框的
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PivoTrack VP Pivot Anchored Volume Profile
Khac Thanh Bui
指标
PivoTrack VP 一款适用于MetaTrader 5的枢轴锚定成交量分布指标，在连续的枢轴高点与低点之间绘制成交量分布图，揭示价格接受与拒绝区域。 PivoTrack VP是MetaTrader 5的成交量分析指标。它自动识别任意图表上的枢轴高点（Pivot High）和枢轴低点（Pivot Low），并为它们之间的每个区间绘制完整的成交量分布图。指标显示控制点（POC）、价值区高点（VAH）、价值区低点（VAL）以及价值区背景填充，让交易者清晰了解每次价格波动中成交量的分布情况。另有一个实时发展中的分布图，持续追踪从最近确认的枢轴到当前K线的区间。   概述 指标通过识别具有可配置左右K线数量的枢轴高点和低点，将图表历史划分为多个区间。对于每个已完成的区间，指标计算成交量在可配置数量的价格行上的分布，绘制直方图，将成交量最高的行标记为控制点，并从该行向外扩展以确定价值区。价值区代表用户定义的区间总成交量百分比所对应的价格范围。直方图柱的颜色区分价值区内外的行。从最后一个确认枢轴到实时K线的发展中区间在每根K线上重新绘制，始终显示当前结构。当价格穿越发展中区间的POC、VAH或
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BKT Monday SMC
Khac Thanh Bui
5 (2)
指标
BKT Monday 一款适用于 MetaTrader 5 的多层技术指标，将供需区域、支撑阻力位、自适应均线趋势信号与集成风险管理面板整合于单一图表覆盖层中。 BKT Monday 是一款适用于 MetaTrader 5 的图表指标，旨在通过三个互补的分析层帮助交易者识别高概率交易机会。该指标自动根据摆动枢纽绘制供需区域，从历史价格聚类中绘制支撑阻力线，并基于用户自选高级时间框架上的可配置均线交叉生成多头和空头信号箭头。每个信号的入场价、止损和三个止盈目标位均直接在图表上计算并显示。   概述 该指标同时处理两个时间框架的价格数据。主图表提供基于枢纽点的区域检测，而可配置的高级时间框架则为趋势信号计算提供数据。供应区绘制于确认摆动高点上方的当前价格之上；需求区绘制于确认摆动低点下方。每个区域使用 ATR 乘数进行缩放，以反映当前市场波动性。当价格收盘超出区域边界时，该区域将被移除，并在区域中点绘制一条突破结构线，以标记结构性转变。 趋势信号使用三种可选均线类型之一：ALMA、TEMA 或 Hull MA。将均线应用于高级时间框架收盘价与开盘价序列的交叉将在当前图表柱上触发多头或空头箭
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BKT Adaptive RSI EA
Khac Thanh Bui
专家
BKT Adaptive RSI EA 一款适用于 MetaTrader 5 的多策略 RSI 交易系统，将经典的均值回归入场方式与可选的背离及失败摆动确认相结合，通过加仓管理模型和移动止盈锁定退出机制进行操作。 BKT Adaptive RSI EA 是一款围绕相对强弱指数（RSI）构建的自动化交易系统。它提供五种可选的内部平滑方法，并在 RSI 输出之上增加一个可选的第二层平滑，使同一核心逻辑既可以表现得像经典震荡指标，也可以表现为更慢、更平滑的信号线。交易管理通过加仓模型进行：如果价格朝不利于持仓的方向移动，EA 可以在更大的距离处加开订单，最终的持仓组合会以固定止盈目标关闭，或通过移动止盈锁定关闭。该 EA 需要对冲账户，因为买单和卖单是作为独立的持仓组合进行跟踪的。 概述 基础策略寻找 RSI 离开超卖或超买区域的时机：当 RSI 跌破超卖水平后再次回升至该水平之上时形成买入信号，卖出信号则在超买水平对称形成。可选过滤器可要求 RSI 先达到更深的极值，交叉才被视为有效，从而减少阈值附近浅幅波动产生的信号。当持仓处于亏损状态且价格持续朝不利方向移动时，一旦达到最小不利距离且同
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VaultEdge FVG
Khac Thanh Bui
5 (2)
指标
VaultEdge FVG 一款面向 MetaTrader 5 的、以市场结构为驱动的公允价值缺口（Fair Value Gap）指标。它用多因子引擎为每一次回踩机会评分，并仅在收盘 K 线上确认入场——让您清楚知道该交易什么，以及为什么交易。 大多数 FVG 交易者都遇到过这一刻：价格回到缺口，但决策依然不明朗。VaultEdge FVG 正是为此而生。它确认结构突破，找出最有可能守住的缺口，按七项标准为其评级，并且只有当合格 K 线的收盘确认回踩时才触发。入场价、止损以及三个止盈目标都会绘制在图表上。决策权在您手中——分析已经为您完成。   概述 引擎分两个阶段运行。第一阶段，它跟踪枢轴高点与低点，等待具有说服力的结构突破——BOS 延续或 CHoCH 反转。突破一经确认，引擎便扫描突破序列，寻找在位移过程中形成的公允价值缺口。每个候选缺口都按七个维度评分：与突破水平的接近度、相对 ATR 的大小、位移强度、形成时的成交量、在交易区间内的位置、新鲜度，以及先前触碰次数。 第二阶段，得分最高的缺口被武装（armed）。引擎在每根收盘 K 线上监测有效回踩——一次带有方向意图的回归。四
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Maxfutures Supertrend Pro
Khac Thanh Bui
指标
Maxfutures Supertrend 适用于MetaTrader 5的SuperTrend指标，采用K-Means波动率聚类算法选择自适应ATR输入值，配备双逻辑信号确认系统及彭博终端风格信息面板。 Maxfutures Supertrend是一款适用于MetaTrader 5的趋势跟踪指标。它将标准SuperTrend实现中使用的固定ATR乘数替换为通过对近期ATR读数进行K-Means聚类得出的动态值。该指标专为希望在不同市场条件下更清晰地了解趋势方向和信号质量的交易者设计。   概述 该指标使用无监督K-Means算法，持续将最近N个ATR值分为三个波动率聚类——高、中、低。在每根K线处，当前ATR读数被归类到最近的聚类，该聚类的质心取代SuperTrend公式中的固定乘数。这意味着SuperTrend通道会自动适应当前的波动率状态，而不是在所有市场条件下使用单一常数。 在自适应SuperTrend之上，双逻辑确认层在显示之前过滤原始趋势翻转信号。确认的买入信号要求SuperTrend方向为看涨、平滑低点高于此前追踪的高低区间，以及当前收盘价高于前一根K线的最高价。确认的卖
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BKT Pro Tooco SR
Khac Thanh Bui
指标
BKT Pro Tooco 一款适用于 MetaTrader 5 的多方法支撑阻力工具，使用四种可选检测算法实时识别摆动区间，已确认信号不重绘。 BKT Pro Tooco 是一款面向 MetaTrader 5 的支撑与阻力指标，专为需要在多种市场结构中可靠识别区间的交易者而设计。该指标提供四种独立的检测方法，允许交易者根据自己偏好的交易风格选择算法：基于枢轴的结构分析、唐奇安通道反转、连续K线序列，或 ZigZag 摆动识别。所有已确认区间均基于已收盘的K线计算，不会重绘。   概述 该指标扫描历史价格行为和当前K线，以定位重要的摆动高点和摆动低点。当识别到摆动点时，系统使用基于 ATR 的深度计算构建对应的支撑或阻力区间。区间宽度由两个参数决定：一个控制区间主体，另一个为可配置的突破缓冲区，使交易者能够控制区间对价格短暂突破边界的敏感程度。 每个区间持续追踪价格互动情况。指标记录价格进入区间的次数、已确认扫盘次数（价格短暂突破边界后收盘回到区间内），以及区间内的累计成交量。当价格收盘突破区间边界时，该区间被标记为已测试，可根据用户偏好显示或隐藏。活跃区间可在图表上向右延伸，并附带统
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Nonlinear Optimal Velocity Adaptive MA
Khac Thanh Bui
指标
NOVA LINE 适用于 MetaTrader 5 的自适应移动平均线，可自动根据市场状况调整响应灵敏度，提供不重绘的买入和卖出信号，并内置止损和止盈区域。   工作原理 NOVA LINE 以非线性加权引擎取代了传统移动平均线的固定周期。它通过每根历史 K 线相对于当前波动率的价格变动幅度进行评估：代表真实动量的 K 线获得较高权重，代表噪音的 K 线权重趋近于零。在真实趋势期间，均线快速响应；在震荡行情中保持稳定——无需在快速和慢速设置之间做出选择。 计算依靠三个机制驱动。第一是 Sigmoid 激励门控。每根 K 线根据其 ATR 标准化价格变动的 Sigmoid 函数进行加权。低于配置阈值时，权重趋近于零；高于阈值时，权重趋近于 1。这是 NOVA LINE 与所有线性移动平均线的本质区别：过渡是急剧的、基于阈值的，而非渐进的、按比例的。 第二是运动速度记忆。当当前价格变动方向与 NOVA LINE 近期斜率方向一致时，该 K 线获得额外权重，均线能轻松跟踪价格。当方向相反时，权重降低，均线产生阻力。这在无需额外过滤参数的情况下，提供了对假突破的内在保护。 第三是斐波那契级联
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GoldStorm Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
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专家
GoldStorm Pro 是一款专为应对黄金市场 (XAUUSD) 独特的剧烈波动而精心打造的专业级自动交易解决方案。与那些让账户面临无限风险的标准网格 (Grid) 或马丁格尔 (Martingale) 系统截然不同，GoldStorm Pro 利用复杂的“分形突破” (Fractal Breakout) 引擎，并结合趋势跟踪架构，在 H1 时间周期上精准识别高概率的入场点。 v1.30 版本的设计核心理念是“精准即安全” (Safety through Precision)。通过集成 50 周期移动平均线 (Moving Average) 趋势过滤器，该 EA 确保所有交易仅在与市场主导动能一致时执行，从而显著降低了逆势操作、“接飞刀” (Catching falling knives) 或在反弹中做空的风险。 ### 运行逻辑与策略详解 GoldStorm Pro 不依赖单一的入场方法。相反，它采用三种独特的内部策略协同工作，以平滑资金曲线。您可以根据自己的风险承受能力，在设置中单独启用或禁用这些策略： 1. 策略 A (保守型波段 - Conservative Swi
BKT ZeroFlow
Khac Thanh Bui
指标
BKT ZeroFlow 适用于 MetaTrader 5 的多周期趋势指标，将零延迟均线与 ATR 波动通道结合，同时识别五个周期的趋势方向。 BKT ZeroFlow 是一款适用于 MetaTrader 5 的趋势跟踪指标。它以基于 ATR 波动通道平滑处理的零延迟均线为核心，判断市场当前处于多头或空头阶段。趋势翻转箭头标记价格首次突破通道边界的时刻，入场箭头则在已确认趋势中的回调位置出现。图表上直接内置五周期仪表盘与虚拟胜率追踪器。   概述 核心曲线为零延迟均线，通过引入回溯修正项减少标准指数移动平均线固有的滞后性。在该曲线周围，以可配置窗口内 ATR 的滚动最大值构建上下 ATR 通道。当收盘价突破上轨时登记为多头趋势；当收盘价跌破下轨时登记为空头趋势。趋势状态保持不变，直至反向突破发生。 可选的 ATR 基准过滤器将当前 ATR 与短期 ATR 均值进行比较。当 ATR 低于基准时，市场被视为横盘整理，不生成新信号，从而减少震荡期的噪音干扰。 左上角的仪表盘同时显示 M5、M15、H1、H4 和 D1 五个周期的趋势状态。每行根据独立应用于该周期的相同零延迟均线逻辑显示 B
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EA Performance Monitor
Khac Thanh Bui
实用工具
EA Performance Monitor 一款适用于MetaTrader 5的实用工具，可自动检测所有已打开图表中的活跃Expert Advisor，将每个EA与其交易数据进行映射，并在单一面板中实时显示回撤、盈亏、胜率和持仓指标。 EA Performance Monitor是MetaTrader 5的自动化监控工具。它按可配置的时间间隔扫描所有已打开的图表，通过幻数和品种识别每个正在运行的Expert Advisor，并将其绩效数据显示在图表的结构化面板中。该工具同时跟踪已平仓的交易历史和当前浮动持仓，从单一挂载点提供账户所有EA活动的综合视图。   概述 初始化时，工具从挂载时刻开始读取账户的交易历史。它扫描所有持仓以查找活跃幻数，并将每个幻数映射到运行Expert Advisor的对应图表。此映射持续维护：当新图表打开或关闭时，工具检测到变化并在下一个刷新周期内更新内部注册表。 对于每个检测到的EA，工具计算：已平仓总盈利、总交易手数、已完成交易次数、持仓数量、浮动盈亏、当前回撤占账户余额的百分比，以及从跟踪开始记录的最大回撤。胜率根据已平仓交易计算并以百分比显示。当仍有持
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Professional Trading Dashboard
Khac Thanh Bui
实用工具
Professional Trading Dashboard 一款专业的 MetaTrader 5 账户监控面板，将实时账户数据、每日交易记录和月度统计整合到图表上的单一显示界面中。 Professional Trading Dashboard 是一款适用于 MetaTrader 5 的实用工具指标，旨在让交易者随时对自己的账户状态一目了然。无需在多个终端窗口之间切换，所有关键信息均以结构清晰的画布面板直接呈现在图表上。该指标涵盖实时账户指标、持仓汇总、每日盈亏历史、月度绩效统计以及近 30 天的滚动余额图表。   功能概述 面板基于 MetaTrader 5 Canvas API 构建，渲染一个 1030x530 像素的覆盖层，无论切换何种交易品种或时间周期，该覆盖层始终固定在图表窗口中。显示区域分为四个主要部分。账户区域显示实时余额、净值、保证金、可用保证金、杠杆倍数、保证金水平、当前浮动盈亏以及当日已实现盈亏变动。每项指标均附有颜色编码的状态标签，随市场条件变化自动更新。 账户区域下方的持仓汇总栏显示多头和空头的持仓数量、合计交易量，以及各方向和总计的浮动盈亏。每日分析表列出最多
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Trader Command Center
Khac Thanh Bui
实用工具
Trader Command Center MetaTrader 5 全图表实时交易仪表板，将账户监控、自营公司规则追踪、风险门控管理和直接下单执行整合于单一 Canvas 渲染界面中。 Trader Command Center 是一款 MetaTrader 5 工具，将标准图表视图替换为功能全面、响应灵活的仪表板，专为需要统一工作区的交易者设计——用一块屏幕追踪账户状况、监控自营公司合规性、管理持仓并以预先计算好的手数执行市场订单。界面通过 Canvas 引擎渲染，可自动适配任意图表尺寸。   概览 仪表板由固定标题栏、七项绩效指标行以及四列主体构成，涵盖执行面板、挑战进度、权益曲线、风险门控、交易时段表现、品种分析、经济日历、持仓、近期交易和挂单。所有面板持续从实时账户数据和交易历史中刷新。 标题栏显示账号、杠杆、货币、当前时间、余额、净值、可用保证金和保证金水平。状态标记指示交易是否开放或已锁定。七个 KPI 磁贴显示当日盈亏、总盈亏、胜率、盈利因子、R 倍数期望值、平均盈亏比和最大回撤——均基于配置的历史窗口计算。 持仓和保证金水平等快速数据每秒刷新。历史统计每三十秒重新计算
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PrecisionGold PRO Smart Fractal Breakout EA
Khac Thanh Bui
3.5 (2)
专家
PrecisionGold PRO 一款适用于 MetaTrader 5 的自动化交易系统，将分形突破入场与双重 EMA 趋势过滤器和 ADX 动量确认相结合，专为 XAUUSD H1 时间框架设计。 PrecisionGold PRO 是一款围绕分形突破策略构建的专家顾问，专门应用于黄金（XAUUSD）。它在 H1 上识别已确认的价格分形，对照 H4 上计算的双重 EMA 趋势验证突破方向，并在下挂止损单之前要求最低 ADX 动量和 24 小时波动性。每笔交易的风险以账户余额或净值的百分比计算，止损和止盈水平基于 ATR 动态设置。专家顾问通过可选的跟踪止损和保本机制管理持仓，并内置实时监控面板。   概述 在每根新的 H1 K 线上，专家顾问在可配置的回望窗口内搜索最近已确认的分形高点或低点。当枢轴点两侧指定数量的 K 线均低于（对于高点分形）或高于（对于低点分形）枢轴 K 线时，分形被视为有效。交易方向由 H4 上快速 EMA 和慢速 EMA 的相对关系决定：看涨配置要求价格高于快速 EMA，而快速 EMA 本身必须高于慢速 EMA；看跌配置则适用相反条件。 识别出有效分形和确认
MaxFutures EA The Power of Trends
Khac Thanh Bui
专家
MaxFutures EA 基于双时间框架平衡阴阳烛的XAUUSD网格EA，适用于MetaTrader 5，集成ATR趋势过滤器与投资组合级盈利管理。 MaxFutures EA是一款专为MetaTrader 5平台XAUUSD剥头皮交易设计的自动化交易系统。系统通过读取两个独立时间框架的平衡阴阳烛信号构建方向性网格仓位，并以更高时间框架计算的零滞后EMA趋势方向进行过滤。系统不会在信号出现时立即开仓，而是挂出虚拟挂单追踪价格运行，仅当价格到达触发价位时才实际入场，有效规避震荡行情中的冲动入场。所有持仓作为单一投资组合统一管理，达到预设盈利目标时整体平仓。   概述 MaxFutures EA同时评估两个可配置时间框架的平衡阴阳烛方向来生成交易信号。买入信号要求两个时间框架均出现阳烛；卖出信号要求两个时间框架均出现阴烛。可选趋势过滤器基于零滞后EMA配合ATR追踪止损，在更高时间框架上计算，作为方向门控，仅允许与宏观趋势方向一致的入场。噪音抑制功能可防止过滤器在价格小幅波动时频繁更新。 当有效信号出现时，EA会在距当前价格可配置偏移量处挂出虚拟挂单。若市场价格远离，虚拟挂单将自动追踪。
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