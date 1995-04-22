BKT SmoothBand EA

一款用于 MetaTrader 5 的平滑布林带突破系统，在价格前方设置虚拟挂单，并在组合层面统一管理出场。

BKT SmoothBand EA 是一款 MetaTrader 5 自动交易系统，围绕单一、深度平滑的布林带构建，并配有内层带用于提前终止未确认的突破。该系统不会向经纪商发送挂单，而是在图表上追踪突破水平，只有当价格真正到达该水平时才开立市价仓位。止盈按账户持仓总数计算，而非按单笔持仓计算，带基线可选用十一种平滑方法之一。

概览

带基线采用可选的平滑方法，涵盖简单均线、指数均线、Hull、T3、考夫曼自适应均线、Arnaud Legoux 均线以及 Ehlers Super Smoother 滤波器，可叠加可选的二次平滑，偏差本身也可平滑以减少短期抖动。当价格收盘价突破外层带时，会在价格前方设置一个虚拟订单，若价格向不利方向移动则按固定步长移动，若价格回落穿越内层带则被撤销。只有当价格到达虚拟水平时才会发送真实市价单，最小间距规则可防止新虚拟订单设置在已被同方向持仓占据的区间内。

核心特性

可选带平滑方式 ：十一种方法，包括 Super Smoother、T3、Hull、考夫曼自适应均线和 Arnaud Legoux。

：十一种方法，包括 Super Smoother、T3、Hull、考夫曼自适应均线和 Arnaud Legoux。 虚拟挂单 ：突破水平在图表上被追踪，只有当价格到达时才转为真实市价单。

：突破水平在图表上被追踪，只有当价格到达时才转为真实市价单。 可选趋势过滤 ：新开仓可限制在自适应过滤器确认的方向上。

：新开仓可限制在自适应过滤器确认的方向上。 网格间距控制 ：最小距离设置防止新订单设置得离现有持仓过近。

：最小距离设置防止新订单设置得离现有持仓过近。 递增仓位规模 ：每增加一笔同方向持仓，手数可随之增长。

：每增加一笔同方向持仓，手数可随之增长。 组合层面出场 ：止盈与移动止盈基于所有持仓的合计盈利计算，而非逐笔计算。

：止盈与移动止盈基于所有持仓的合计盈利计算，而非逐笔计算。 可选交叉平仓 ：可全部或部分用反方向持仓的盈利平掉一笔亏损持仓。

：可全部或部分用反方向持仓的盈利平掉一笔亏损持仓。 独立风险控制：净值回撤、每日亏损、点差与持仓数量限制均可单独配置。

工作原理

每根新K线形成时，EA 会使用所选平滑方法重新计算带。当价格突破带外时，会设置一个虚拟突破订单，显示在图表上并随价格移动而重新定位；价格到达该水平后即开立市价单。仅持有一笔仓位时采用固定止盈目标；第二笔仓位开立后，组合合计盈利将与篮子目标比较，并可选启用移动止盈以在接近目标时保护利润。

推荐设置

默认参数针对 XAUUSD 校准，其中以点数表示的距离对应美元的分数部分；其他品种应重新核查。由于该 EA 可能同时持有双向仓位，因此需要对冲（Hedging）账户 —— 在净额（Netting）账户上该 EA 将无法启动。

输入参数

带设置

带周期 — 用于基线与偏差计算的K线数量 — 默认值：20

平滑方法 — 基线算法，共11种可选 — 默认值：Hull Moving Average

外层/内层偏差倍数 — 两条带的宽度，内层须小于外层 — 默认值：1.5 和 0.5

平滑偏差 — 减少带的抖动 — 默认值：启用

虚拟订单设置

虚拟订单距离 — 距当前价格的距离，单位为点 — 默认值：300

不利移动阈值与移动步长，单位为点 — 默认值：150 和 150

最小间距（不利侧与有利侧），单位为点 — 默认值：500 和 500

趋势过滤器

启用趋势过滤 — 将新开仓限制在确认的趋势方向 — 默认值：启用

时间周期 — 与带计算周期相互独立 — 默认值：12分钟

ATR周期与系数 — 趋势计算的灵敏度 — 默认值：10 和 3.4

交易执行

基础手数 — 每个方向首笔订单的手数 — 默认值：0.01

手数增长系数 — 每增加一笔订单增长手数，最小1.0 — 默认值：1.0

最大滑点 — 执行时允许的滑点，单位为点 — 默认值：30

止盈与移动止盈

单仓目标 — 仅一笔仓位时的止盈目标 — 默认值：5.0

篮子目标 — 两笔或以上仓位的合计目标 — 默认值：15.0

移动止盈激活水平与步长 — 激活盈利与平仓回撤幅度 — 默认值：5.0 和 3.0

交叉平仓

启用交叉平仓 — 用反方向持仓盈利平掉亏损持仓 — 默认值：禁用

最小持仓数与触发亏损 — 启动所需条件 — 默认值：4 和 10.0

单次交叉平仓最大消耗持仓数 — 默认值：3

风险保护

单方向最大持仓数 — 限制该方向敞口 — 默认值：5

最大点差 — 超过此点差阻止新开仓 — 默认值：50

回撤保护 — 达到此回撤百分比停止新开仓，也可平掉所有持仓 — 默认值：10.0，已启用强制平仓

每日亏损限额 — 达到此亏损后停止新开仓 — 默认值：50.0

显示

显示信息面板 — 图表上实时显示持仓与保护状态 — 默认值：启用

重要提示