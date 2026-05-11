Volume Momentum Delta
- 指标
-
- 版本: 1.20
- 更新: 18 五月 2026
- 激活: 5
短描述：
一款高性能的成交量情绪振荡器，通过解析蜡烛几何结构揭示隐藏的买卖压力。非常适合识别市场吸收、衰竭、背离及趋势延续。
详细描述：
Volume Momentum Delta 指标专为需要洞察标准价格柱背后真相的交易者而设计。虽然大多数成交量指标仅显示总活动，但 Volume Momentum Delta 利用高级蜡烛几何逻辑，将每根蜡烛分解为“买方”和“卖方”组成部分。与需要昂贵 Tick 数据的标准 CVD 不同，此指标针对 MetaTrader 5 的原生报价量（Tick Volume）进行了优化，使其对外汇、黄金 (XAUUSD) 和股指极其有效。它利用蜡烛实体与影线之间的关系来估算交易意图，直接在您的独立窗口中提供“模拟盘口（pseudo-tape）”读数。
Volume Momentum Delta 指标专为需要洞察标准价格柱背后真相的交易者而设计。虽然大多数成交量指标仅显示总活动，但 Volume Momentum Delta 利用高级蜡烛几何逻辑，将每根蜡烛分解为“买方”和“卖方”组成部分。与需要昂贵 Tick 数据的标准 CVD 不同，此指标针对 MetaTrader 5 的原生报价量（Tick Volume）进行了优化，使其对外汇、黄金 (XAUUSD) 和股指极其有效。它利用蜡烛实体与影线之间的关系来估算交易意图，直接在您的独立窗口中提供“模拟盘口（pseudo-tape）”读数。
核心功能：
- 双线情绪： 独立的买入线和卖出线让您能够精准观察哪一方动量正在减弱，而哪一方正在增强。
- 动态强度基准： 成交量强度线充当“波动率速度限制”，帮助您识别哪一方正对市场采取激进的控制。
- 报价量优化： 专为无法获取真实交易所成交量的平台构建，为零售交易者提供机构级的洞察力。
最佳实践与使用指南：
- 趋势确认（“动力”玩法）：
寻找“交叉”信号，即买入线同时移至卖出线和 成交量强度线之上。这标志着高确信度的动量。只要主导线保持在成交量强度线之上，趋势就被视为健康。
- 识别吸收（“专业”信号）：
如果价格正在创下新的“更低的低点（Lower Low）”，但卖出线未能达到新高或呈下降趋势，说明“大资金”可能正通过限价单吸收卖盘压力。这是一个高概率的反转信号。
- 衰竭与止盈：
当成交量线在成交量强度线之上显著过度延伸，并在价格仍在移动时开始向下弯曲，该走势很可能已经衰竭。这通常是收紧止损或获利了结的理想时机。
- 背离交易：
观察价格与 Volume Momentum Delta 线路之间的“背离”。如果价格达到“更高的最高点（Higher High）”，但买入线仅达到“较低的最高点（Lower High）”，则该走势缺乏继续维持所需的成交量支撑。
推荐设置：
- 时间周期： 对于头皮交易（Scalping）在 M1 到 M15 上非常有效；对于趋势跟踪在 H1 到 D1 上非常有效。
- 周期 (Period)： 对于短期和快速的头皮交易，使用 7-12；对于更长、更平滑的波段交易信号，使用 14-20。
与 EA 交叉集成
通过我们完全集成的 EA 自动执行此强力成交量指标：
-
Phoenix Fury – 黄金专业黄牛策略
- Wizard Of Gold – 专业日内波动引擎
专家提示：同步价格与成交量的效率
为了获得最高精度，请在价格图表上添加一个指数移动平均线 (EMA) ，其周期设定与指标的周期选择相匹配。这为监测市场效率创造了强大的协同效应。当价格穿过 EMA 的那一刻，主导成交量线也恰好穿过成交量强度线 ，即产生了一个高概率的“对齐信号”。这种同步确认了价格行为与成交量意图处于完美的和谐状态，能够有效过滤市场噪音，并突出最具信心的交易机会。