Volume Momentum Delta

短描述：
一款高性能的成交量情绪振荡器，通过解析蜡烛几何结构揭示隐藏的买卖压力。非常适合识别市场吸收、衰竭、背离及趋势延续。
详细描述：
Volume Momentum Delta 指标专为需要洞察标准价格柱背后真相的交易者而设计。虽然大多数成交量指标仅显示总活动，但 Volume Momentum Delta 利用高级蜡烛几何逻辑，将每根蜡烛分解为“买方”和“卖方”组成部分。与需要昂贵 Tick 数据的标准 CVD 不同，此指标针对 MetaTrader 5 的原生报价量（Tick Volume）进行了优化，使其对外汇、黄金 (XAUUSD) 和股指极其有效。它利用蜡烛实体与影线之间的关系来估算交易意图，直接在您的独立窗口中提供“模拟盘口（pseudo-tape）”读数。
核心功能：
  • 双线情绪： 独立的买入线和卖出线让您能够精准观察哪一方动量正在减弱，而哪一方正在增强。
  • 动态强度基准： 成交量强度线充当“波动率速度限制”，帮助您识别哪一方正对市场采取激进的控制。
  • 报价量优化： 专为无法获取真实交易所成交量的平台构建，为零售交易者提供机构级的洞察力。
最佳实践与使用指南：
  1. 趋势确认（“动力”玩法）：
    寻找“交叉”信号，即买入线同时移至卖出线成交量强度线之上。这标志着高确信度的动量。只要主导线保持在成交量强度线之上，趋势就被视为健康。
  2. 识别吸收（“专业”信号）：
    如果价格正在创下新的“更低的低点（Lower Low）”，但卖出线未能达到新高或呈下降趋势，说明“大资金”可能正通过限价单吸收卖盘压力。这是一个高概率的反转信号。
  3. 衰竭与止盈：
    当成交量线在成交量强度线之上显著过度延伸，并在价格仍在移动时开始向下弯曲，该走势很可能已经衰竭。这通常是收紧止损或获利了结的理想时机。
  4. 背离交易：
    观察价格与 Volume Momentum Delta 线路之间的“背离”。如果价格达到“更高的最高点（Higher High）”，但买入线仅达到“较低的最高点（Lower High）”，则该走势缺乏继续维持所需的成交量支撑。
推荐设置：
  • 时间周期： 对于头皮交易（Scalping）在 M1 到 M15 上非常有效；对于趋势跟踪在 H1 到 D1 上非常有效。
  • 周期 (Period)： 对于短期和快速的头皮交易，使用 7-12；对于更长、更平滑的波段交易信号，使用 14-20。

与 EA 交叉集成

通过我们完全集成的 EA 自动执行此强力成交量指标：

专家提示：同步价格与成交量的效率

为了获得最高精度，请在价格图表上添加一个指数移动平均线 (EMA) ，其周期设定与指标的周期选择相匹配。这为监测市场效率创造了强大的协同效应。当价格穿过 EMA 的那一刻，主导成交量线也恰好穿过成交量强度线 ，即产生了一个高概率的“对齐信号”。这种同步确认了价格行为与成交量意图处于完美的和谐状态，能够有效过滤市场噪音，并突出最具信心的交易机会。
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5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
作者的更多信息
Anchored VWAP for MT5
Rowan Stephan Buys
5 (2)
指标
Anchored VWAP (AVWAP) for MT5 通过 Anchored VWAP for MT5 将您的图表分析提升到新高度，这是为希望获得 精确、快速且清晰的关键价格水平分析 的交易者设计的强大工具。该指标将机构级 VWAP 分析带入您的 MT5 图表，功能类似于 TradingView，同时充分优化了 MT5 的性能。 主要功能 图表上多个锚点: 可添加任意数量的 AVWAP 线，每条线都可设置独立的起始日期和时间。 自定义起始点: 将每条 VWAP 锚定到特定交易时段、日期或重要市场事件。 直观用户界面: 操作简单，适合所有经验水平的交易者。 多用途交易: 适合日内交易、波段交易或更长期策略。 动态支撑与阻力: 快速识别趋势、潜在反转点，并做出明智交易决策，无需复杂设置。 TradingView 类似功能: 模拟 TradingView 上的 AVWAP 功能，同时利用 MT5 的执行优势。 与 EA 的整合 通过我们的 全功能 EA 自动化此指标，提升交易效率： AVWAP Sniper – 精准单笔交易策略 AVWAP Machine Gun – 激进多笔入场策略
FREE
Anchored VWAP with STD Deviation Bands
Rowan Stephan Buys
指标
带标准差带的锚定 VWAP（AVWAP）– MT5 通过 AVWAP 加动态标准差带 提升交易精度。专为追求 速度、清晰和可操作洞察 的交易者设计，该指标将专业级 VWAP 分析直接带入 MT5 图表，帮助您快速识别关键价格水平和高概率交易机会。 主要功能 多锚点设置： 可添加任意数量 AVWAP 线，每条线可自定义开始日期和时间，以匹配交易时段、事件或策略关键水平。 标准差带： 每条 VWAP 可设置最多三条带，倍数可调，为波动性分析提供精准支持，同时直观显示入场和出场位置。 即时市场洞察： 快速识别关键支撑/阻力区、潜在反转和趋势方向。 简洁直观： 用户友好界面，支持快速、高效交易，无繁杂设置。 多用途交易： 适合日内剥头皮、波段交易或基于波动性的算法策略。 与 EA 的整合 使用我们的 完全整合 EA 自动化此指标： AVWAP Bands Scalper – 完全自动化剥头皮 EA，使用 AVWAP 与标准差带 结合自动化速度与专业图表分析，实现高概率交易，并保持风险可控。 交易者选择此指标的理由 多锚点设置，实现图表全覆盖 标准差带提供清晰的波动性目标 快速识别趋势、反转及关
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Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
指标
Hull Moving Average (HMA) for MT5 – 快速、平滑、零滞后趋势指标 使用 Hull Moving Average (HMA) 提升您的交易水平——一个超快速、几乎零滞后的趋势指标，适用于 MetaTrader 5。与 SMA、EMA 或 WMA 不同，HMA 能即时响应市场方向，同时过滤噪音，为剥头皮、日内交易或波段交易提供清晰可靠的信号。 HMA 采用高性能加权移动平均引擎，计算 Alan Hull 的真实公式，输出平滑且可靠的趋势线， 不重绘 ，非常适合可视化分析或自动化策略。 主要优势 对趋势变化零滞后响应 平滑稳定的曲线，图表清晰 比 SMA/EMA/WMA 更精确 不重绘，完全兼容 EA 支持所有品种：外汇、黄金、指数、加密货币 适用于趋势方向、进出场、回调和反转 为何选择 HMA for MT5 精准捕捉趋势，滞后最小 快速识别市场反转 适用于系统化或自动化交易 轻量、可靠、兼容 EA 自动化 将此专业 HMA 与自动交易结合： 使用 HMA Crossover EA  ; Phoenix Fury EA ; Wizard of Gold
FREE
Moving Average Crossover with RSI
Rowan Stephan Buys
专家
MA Crossover with RSI EA — 干净可靠的趋势跟随系统（MT4） 想要一个 纪律性强、简单高效 、无需复杂操作就能运行的 EA 吗？ MA Crossover + RSI EA 将经典的移动平均线交叉策略与动量确认结合，提供 精准入场、减少错误信号、完全自动化执行 ，适用于任意货币对或时间周期。 为什么交易者选择本 EA 1️⃣ 精准趋势入场 使用 快速与慢速移动平均线 （SMA、EMA、SMMA、LWMA）识别趋势变化 只执行有效、高概率信号 — 无需猜测，无模糊操作 2️⃣ RSI 确认，提高准确性 仅当趋势与 RSI 一致时才开仓： 买入 → RSI > 50 卖出 → RSI < 50 消除弱反转，降低噪音，即使在震荡行情中也可靠 3️⃣ 自适应风险与交易管理 ATR SL/TP（波动模式）： 动态止损与止盈，随市场速度调整 反向交叉平仓： 可忽略固定 SL/TP，仅在 MA 反向交叉时平仓 可选风险 %： 根据账户余额自动计算手数 最大滑点与间隙过滤器： 防止执行问题和过早平仓 4️⃣ 完全灵活 可自定义参数： MA 周期与类型 RSI 周期
AVWAP Sniper
Rowan Stephan Buys
专家
AVWAP Sniper – 精准日内EA，结合Anchored VWAP与MFI指标 以纪律与精准捕捉高概率交易机会。 AVWAP Sniper结合Anchored VWAP水平、移动平均方向和资金流量指数（MFI）信号，识别高概率交易，同时有效管理风险。非常适合日内交易，也可灵活应用于波段交易。 主要功能 每个信号仅开一单: 避免过度交易，仅在确认信号时开单。 Anchored VWAP精准定位: 使用集成自定义AVWAP指标定位最佳入场点。 趋势与资金流确认: 结合移动平均方向和MFI过滤低概率交易。 基于ATR的动态止损/止盈: 自动根据市场波动调整止损和止盈。 可自定义风险管理: 设置最大风险百分比，超过设定阈值时停止交易。 独特Magic Number: 可在同一账户运行多个EA而不发生冲突。 全参数可配置: 调整AVWAP锚点、MA类型和周期、MFI与ATR设置、时间框架及交易方向（多/空/双向）。 交易逻辑 AVWAP Sniper仅在 高概率条件下开仓 ： 配置好的移动平均线与Anchored VWAP交叉对齐 MFI确认趋势方向（多头>50，空头<50） 不符合条件
AVWAP Machine Gun
Rowan Stephan Buys
专家
AVWAP Machine Gun – 多次入场动量EA，配备Anchored VWAP与MFI过滤器 像机关枪一样捕捉市场动量。 AVWAP Machine Gun结合Anchored VWAP的精确性、移动平均趋势过滤器和资金流量指数（MFI）确认，以及基于ATR的风险管理，打造高概率多次入场交易引擎。 该EA专为希望 在强势行情中加仓而不遗漏关键机会 的交易者设计，当动量与机构级信号一致时，可以每根K线开设多笔交易。 主要功能 多次入场“Machine Gun”模式： 在强信号条件下每根K线可开多笔交易，最大化机会捕捉。 Anchored VWAP方向与支撑/阻力区域： 使用与AVWAP Sniper相同的自定义指标，提供方向性偏好及动态支撑/阻力水平。 移动平均趋势过滤： 确保交易与市场整体趋势一致。 成交量加权MFI确认： 避免疲弱或失效信号。 动态ATR止损/止盈： SL/TP会根据当前市场波动自动调整。 完整仓位方向控制： 可选择仅做多、仅做空或双向交易。 精确风险管理： 对每笔已平仓交易设置硬性风险限制，超出最大风险百分比时停止交易。 Magic Number隔离： 同
AVWAP Bands Scalper
Rowan Stephan Buys
专家
AVWAP Bands Scalper – 精准 1:2 风险回报比的剥头皮 EA 释放 精准自动剥头皮交易 的力量，AVWAP Bands Scalper 专为日内交易者设计，利用 锚定成交量加权平均价 (AVWAP) 与自定义标准差带 ，识别高概率买卖机会，实现快速、精准、一致的交易。 快速开始 下载免费可视化指标： Anchored VWAP with STD Deviation Bands 配置 EA 的锚点和交易偏好。 让 AVWAP Bands Scalper 自动执行交易， 确保最佳 1:2 风险回报比 。 核心功能 集成自定义指标: 完全整合 AVWAP + StdDev Bands 指标，用于进场、止损和止盈计算。 多情景交易: 根据最后收盘的蜡烛相对 AVWAP 及标准差带，自动识别三个多头和三个空头交易场景。 买入情景: 收盘高于 VWAP → 多单，目标 +2SD 收盘介于 -1SD 与 VWAP → 多单，目标 +1SD 收盘介于 -2SD 与 -1SD → 多单，目标 VWAP 卖出情景: 收盘低于 VWAP → 空单，目标 -2SD 收盘介于 +1SD 与
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
专家
移动平均冲浪者 – MT5 精准趋势捕捉专家顾问 利用 移动平均冲浪者 自信驾驭市场波动，这是一款全自动趋势跟踪EA，专为追求精准、高效及智能风险管理的交易者设计。EA结合快慢移动平均信号与RSI动量滤波器，帮助识别高概率交易，同时保持严格的风险控制。 主要特点 双移动平均分析 通过快线MA穿越慢线MA识别趋势变化 灵活选择MA类型：SMA、EMA、SMMA、LWMA RSI动量滤波器 RSI高于50时仅开多单，低于50时仅开空单 避免低质量交易信号，顺势操作 动态风险管理 可自定义封闭交易余额最大风险百分比 可选自适应手数，保护资金并优化仓位 当最后一笔交易平仓低于最大风险设置时，EA停止交易 ATR止损与目标 自动根据ATR倍数计算止损和止盈 根据市场波动调整，确保风险可控 灵活交易控制 可选择仅做多、仅做空或双向交易 自定义时间周期支持 适用于任意图表周期，满足短线、日内或波段策略需求 唯一Magic Number 确保多图表运行安全，避免交易冲突 为什么选择移动平均冲浪者 完全自动化、规则化的趋势捕捉 RSI动量验证，提高交易信号质量 智能风险控制，保护资金并优化机会 参数可自
HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
专家
HMA Crossover EA – MT5 利用 Hull Moving Average (HMA) 的速度和精度，在 MetaTrader 5 上实现全自动趋势跟随交易。 HMA Crossover EA 专为希望快速捕捉新兴趋势，同时保持严格风险控制的交易者设计。通过结合快速 HMA 与慢速 HMA，EA 能提前识别潜在趋势变化，并通过基于 ATR 的动态止损和止盈管理风险。 清晰、纪律化、高效。 核心策略逻辑 EA 持续监控： 快速 HMA – 早期动量探测 慢速 HMA – 趋势确认 当发生交叉时，EA 会根据您的参数进行风险评估并执行交易。 无多余滤波器， 无复杂操作， 纯粹的趋势反应逻辑，动态适应市场波动。 主要功能 动态 HMA 交叉检测 自动检测多头和空头交叉信号，可自定义 HMA 周期和图表时间框架。 基于 ATR 的止损与止盈 SL 和 TP 水平根据以下参数计算： ATR 周期 ATR SL/TP 乘数 根据实时市场波动自适应，而非固定点位。 高级风险控制 可配置 最大风险百分比 固定手数选项 保证金智能管理 下单前自动检查现有仓位
Phoenix Fury
Rowan Stephan Buys
专家
PHOENIX FURY GOLD SCALPER PRO (M5) 通过波动率回调捕捉机构动量。 大多数零售交易机器人在黄金交易中失败，是因为它们依赖死板的固定点数/点值、静态移动平均线和滞后的指标。Phoenix Fury Gold Scalper Pro 则完全不同。它采用完全封闭、独立且零滞后的数学计算引擎，专为精准捕捉日内流动性扩张而设计。通过结合结构锚点、平滑趋势跟踪、几何成交量分布和动态波动率带，Phoenix Fury 仅在机构资金强力推动市场时才介入交易。 ️ 4层算法共流引擎 Phoenix Fury 通过先进的多层过滤结构运行，确保您绝不与主导性的机构订单块（Order Blocks）背道而驰： 结构锚点（Anchored VWAP）： 自动计算并锁定经纪商时间 00:00 的日内开盘价。这确立了明确 combat 的每日交易偏向（Bias）。EA 仅在价格高于 AVWAP 时做多，在低于时做空。 趋势 advance 过滤器（Hull Moving Average）： 利用优化的周期 WMA 计算程序，零滞后地跟踪即时动量向量，作为严格的斜率方向闸门。
Wizard of Gold
Rowan Stephan Buys
专家
‍️ Wizard of Gold (M3) — 精准日内波動率交易引擎 关注此 EA 的实时交易信号 Wizard of Gold 是一款专为 XAUUSD（黄金）M3 时间框架打造的高性能算法交易系统。该 EA 专为速度、精准度和适应性而设计，在动态波动率框架内运行——实时持续调整风险敞口、过滤条件和执行逻辑，以匹配黄金市场瞬息万变的特性。与依赖网格交易或马丁格尔策略的僵化系统不同，Wizard of Gold 将资本保护和受控的激进交易放在首位，在流动性扩张阶段捕捉高概率机会，同时避开低质量的市场环境。 ️ 先进的风险管理与动态仓位控制 Wizard of Gold 的核心是一个复杂的仓位计算引擎，它能智能地将市场波动率与账户风险敞口相匹配： • 动态波动率仓位控制：EA 评估实时的 ATR 斜率表现，在动量驱动的行情中放大仓位，在低迷或不确定的市场中减少风险敞口。 • 多时间框架市场环境检测：大周期（M30）引擎评估更广泛的市场结构。当市场处于震荡或无方向状态时，EA 会自动切换到保守的风险配置文件。 • 精准风险校准：每个 Tick（报价）都会重新计算仓位大
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