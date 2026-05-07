Eclair 是一款适用于 MetaTrader 5 的高级成交量流分析指标，专为希望通过多个集成成交量指标快速观察市场买卖力量的交易者而开发，所有数据集中在一个现代化且可拖动的面板中。

该面板实时显示 11 个成交量与资金流指标的标准化读数，使交易者能够以直观且可视化的方式识别市场动能、吸筹、派发以及机构压力。

包含的指标

OBV（能量潮指标）

VPT（成交量价格趋势）

CVD（累计成交量差）

EMV（简易波动指标）

Force Index（力量指标）

ADL（累积派发线）

MFI（资金流量指标）

VFI（成交量流指标）

CMF（蔡金资金流）

Chaikin Oscillator（蔡金振荡器）

Demand Index（需求指数）

主要功能

图表中的完全可拖动面板

实时自动更新

正负视觉柱状显示

智能归一化范围 -100 至 +100

可配置平滑处理

兼容任何时间周期

轻量且优化的界面

非常适合资金流分析与趋势确认

干净专业的视觉设计

工作原理

该指标通过基于可配置回溯周期的内部统计比较系统，对多个成交量数据进行计算和标准化。每个指标都会得到一个介于以下范围的百分比读数：

+100 → 强烈买盘压力

0 → 中性

-100 → 强烈卖盘压力

视觉柱能够帮助交易者快速识别背离、行情衰竭以及机构确认，同时不会让主图表变得杂乱。

适用于

超短线交易

日内交易

波段交易

Tape Reading

资金流分析

入场确认

机构成交量研究

可用设置

面板时间周期

标准化周期

信号平滑

正负颜色

面板初始位置

CMF 周期

Eclair 的优势

与传统仅显示单一成交量数据的指标不同，Eclair 将多个重要读数整合到一个紧凑界面中，使交易决策更加快速，市场分析更加客观。

该视觉系统旨在减少干扰，只突出真正重要的信息：力量、方向以及资金流压力。在交易平台中，这是一个罕见的概念，因为有一半的指标界面看起来仍像 90 年代的宇宙飞船控制台。

免费提供给社区

该指标免费提供，旨在帮助交易者在 MetaTrader 5 中更清晰地理解成交量行为与市场资金流。