Selfstrategy

对于交易者而言，EA是一个极其强大的工具，它一个**忠实的执行者**。更是能够产生稳定盈利的**交易逻辑和策略思想**。

但前提是你需要拥有一个优秀的EA

StrategyTreasure是为有交易经验的但却又不懂编写EA的交易员制定，可以设定成为目前任何一款我们所认知的EA，交易策略由交易员自已制作，而这个编写方法是非常简单和容易掌握的。 我们为什么要制作这个EA，很多资深交易员因为使用自己完全不了解的EA，经常会产生一种焦虑与不安。因此我们制定了这款EA，由交易员自已去制作自己专属的策略EA。

StrategyTreasure的核心功能:

1 单/双向交易

2 单货币/多货币 趋势交易

3 实时/挂单交易

5 自定义交易频率

6 趋势/网格/马丁多种交易方式切换

7 持仓量及加仓量可控性

8 定向交易设定

9 买/卖交易策略方式的独立性

10 自定义止损/止赢（指定价格/指定盈亏/指定指标）

11 自定义交易区域（趋势线)

12 自定义交易指标分析策略（各种指标的使用包括自定义指标）





关于StrategyTreasure的策略编写和使用方法

1 首先与我们联系,并在我们这里申请获得"strategy"文件。

2 打开MT4/MT5交易软件,并依次点击以下步骤：

文件->打开数据文件夹->MQL4/MQL5->Include

3 把我们的"strategy"文件拷贝在"Include"目录下。

4 打开MQL4/MQL5的MetaEditor编写软件,并依次点击以下步骤：

在"MetaEditor"的导航器双击"Include"目录->双击"mystrategy.mqh"。

然后根据文件里面的教程即可独立完成属于你自己专属策略的EA。

我们对程序进行了简化，所有人一看就可以懂得如何去修改和编写自己的指标交易策略。









首先在使用前，我们需要使用MT4/MT5的编写EA软件。步骤如下:

打开交易平台->点击左上角"显示"/"查看"->导航->下拉到"EA交易"->右键点击里面的任何一个EA->修改

这时候就已经打开了交易平台的MetaEditor编写软件

点击MetaEditor编写软件导航器里面Incude文件目录左边的"+"->右键点击Incude下拉菜单->点击"新建文件夹"->建立一个"strategy"的文件夹

MT4：在strategy文件夹里创建mystrategy.mqh;

MT5：在strategy文件夹里创建mystrategy.mqh和indicators.mqh两个文件;

这两个文件可向我们索取

这两个文件的就我们交易的策略，我们对程序进行的简化，所有人都可以一看就懂得如何去修改和编写自己的交易策略。