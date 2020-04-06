Selfstrategy

StrategyTreature está diseñado para los comerciantes experimentados que no entienden cómo escribir EA . Se puede configurar como cualquier EA que conocemos actualmente, y las estrategias de negociación puede ser escrito libremente por los comerciantes. Este método de escritura es muy simple y fácil de dominar. Después de escribir unas cuantas veces más, todos podemos escribir una estrategia en tan sólo unos minutos.

La función principal de StrategyTreature es:

1 Operación de una/dos divisas

2 Moneda única/Multi moneda Trend Trading

3 Tiempo real/transacciones pendientes

5 Frecuencia de transacción personalizada

6 Conmutación de Tendencias/Red/Múltiples métodos de negociación

7. Controlabilidad de posiciones abiertas y posiciones adicionales

8 Ajustes de negociación dirigidos

9. Independencia de las estrategias de negociación de compra/venta

10 Stop Loss/Take Win personalizados (precio especificado/ganancia/pérdida especificada/indicador especificado)

11 Área de Negociación Personalizada (Línea de Tendencia)

12 Estrategias Personalizadas de Análisis de Indicadores de Trading (incluyendo el uso de varios indicadores, incluyendo indicadores personalizados)

Cómo escribir y utilizar estrategias para StrategyTreature

En primer lugar, póngase en contacto con nosotros y solicitar la obtención de la "estrategia" documento de nosotros.

Abra el software de comercio MT4/MT5 y haga clic en los siguientes pasos en secuencia:

Archivo ->Abrir carpeta de datos ->MQL4/MQL5->Incluir

Copie nuestro archivo 'strategy' en el directorio 'Include'.

Abra el software MetaEditor para MQL4/MQL5 y haga clic en los siguientes pasos en secuencia:

Doble click en el directorio "Include" en el navegador "MetaEditor" ->doble click en "mystrategy. mqh".

A continuación, de acuerdo con el tutorial en el archivo, usted puede completar de forma independiente su propia estrategia exclusiva EA.