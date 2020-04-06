Selfstrategy
- Asesores Expertos
- Wan Chao Kuang
- Versión: 1.0
StrategyTreature está diseñado para los comerciantes experimentados que no entienden cómo escribir EA.
Se puede configurar como cualquier EA que conocemos actualmente,y las estrategias de negociación puede ser escrito libremente por los comerciantes.
Este método de escritura es muy simple y fácil de dominar. Después de escribir unas cuantas veces más, todos podemos escribir una estrategia en tan sólo unos minutos.
Hemos simplificado el programa para que todo el mundo pueda entender cómo modificar y escribir sus propias estrategias de trading con indicadores de un vistazo.
En primer lugar, antes de su uso, tenemos que escribir el software EA utilizando MT4/MT5. Los pasos son los siguientes:
Abrir la plataforma de trading ->click en "Display"/"View" en la esquina superior izquierda ->navegar ->desplegar hasta "EA Trading" ->click derecho en cualquier EA dentro ->modificar
En este punto, el software de escritura MetaEditor para la plataforma de negociación ya se ha abierto
Haga clic en el icono "+" en el lado izquierdo del directorio de archivos Incude en el navegador del software MetaEditor ->clic derecho en el menú desplegable Incude ->clic en "Nueva carpeta" ->crear una carpeta "estrategia".
MT4: Crear mystrategy.mqh en la carpeta de estrategia;
MT5: Cree dos archivos, mystrategy.mqh e indicators.mqh, en la carpeta de estrategia;
Estos dos archivos pueden ser solicitados a nosotros
Estos dos archivos son sobre nuestra estrategia de trading. Hemos simplificado el programa para que todo el mundo pueda entender cómo modificar y escribir su propia estrategia de trading de un vistazo.