Selfstrategy

StrategyTreature ist für erfahrene Trader, die nicht verstehen, wie man EA zu schreiben . Es kann wie jeder EA, den wir derzeit kennen, eingestellt werden, und Handelsstrategien können von Händlern frei geschrieben werden. Diese Schreibmethode ist sehr einfach und leicht zu beherrschen. Nach ein paar Mal schreiben, können wir alle eine Strategie in nur wenigen Minuten zu schreiben.

Die Kernfunktion von StrategyTreature ist:

1 Einzel-/Zwei-Wege-Transaktion

2 Einzelwährung/Mehrwährungs-Trendhandel

3 Echtzeit/Anhängige Transaktionen

5 benutzerdefinierte Transaktionsfrequenz

6 Trend-/Grid-/Multiwährungs-Handelsmethoden-Umschaltung

7. Kontrollierbarkeit von offenen Positionen und zusätzlichen Positionen

8 Gezielte Handelseinstellungen

Unabhängigkeit von Kauf-/Verkaufs-Handelsstrategien

10 Benutzerdefinierter Stop Loss/Take Win (festgelegter Preis/festgelegter Gewinn/Verlust/festgelegter Indikator)

11 Benutzerdefinierter Handelsbereich (Trendlinie)

12 Benutzerdefinierte Handelsindikator-Analysestrategien (einschließlich der Verwendung von verschiedenen Indikatoren, einschließlich benutzerdefinierter Indikatoren)

Wie man Strategien für StrategyTreature schreibt und verwendet

Setzen Sie sich zunächst mit uns in Verbindung und beantragen Sie das Dokument "Strategie" bei uns.

Öffnen Sie die Handelssoftware MT4/MT5 und klicken Sie nacheinander auf die folgenden Schritte:

Datei ->Datenordner öffnen ->MQL4/MQL5->Einbinden

Kopieren Sie unsere "Strategie"-Datei in das Verzeichnis "Include".

Öffnen Sie die MetaEditor-Software für MQL4/MQL5 und klicken Sie nacheinander auf die folgenden Schritte:

Doppelklick auf das Verzeichnis "Include" im "MetaEditor"-Navigator ->Doppelklick auf "mystrategy. mqh".

Dann können Sie gemäß der Anleitung in der Datei selbständig Ihre eigene exklusive EA-Strategie erstellen.