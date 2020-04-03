Selfstrategy
- Experten
- Wan Chao Kuang
- Version: 1.0
StrategyTreature ist für erfahrene Trader, die nicht verstehen, wie man EA zu schreiben.
Es kann wie jeder EA, den wir derzeit kennen, eingestellt werden,und Handelsstrategien können von Händlern frei geschrieben werden.
Diese Schreibmethode ist sehr einfach und leicht zu beherrschen. Nach ein paar Mal schreiben, können wir alle eine Strategie in nur wenigen Minuten zu schreiben.
Wir haben das Programm so vereinfacht, dass jeder auf einen Blick verstehen kann, wie man seine eigenen Indikator-Handelsstrategien modifiziert und schreibt.
Vor der Verwendung müssen wir zunächst eine EA-Software mit MT4/MT5 schreiben. Die Schritte sind wie folgt:
Öffnen Sie die Handelsplattform -> klicken Sie auf "Anzeige"/"Ansicht" in der oberen linken Ecke -> navigieren Sie -> gehen Sie zu "EA Trading" -> klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen EA darin -> modifizieren
Zu diesem Zeitpunkt ist die MetaEditor-Schreibsoftware für die Handelsplattform bereits geöffnet
Klicken Sie auf das "+"-Symbol auf der linken Seite des Incude-Dateiverzeichnisses im MetaEditor-Software-Navigator ->Rechtsklick auf das Incude-Dropdown-Menü ->Klick auf "New Folder" ->Anlegen eines "Strategie"-Ordners
MT4: Erstellen Sie mystrategy.mqh im Ordner "strategy";
MT5: Erstellen Sie zwei Dateien, mystrategy.mqh und indicators. mqh, im Strategieordner;
Diese beiden Dateien können bei uns angefordert werden
Bei diesen beiden Dateien handelt es sich um unsere Handelsstrategie. Wir haben das Programm vereinfacht, damit jeder auf einen Blick verstehen kann, wie man seine eigene Handelsstrategie ändert und schreibt.