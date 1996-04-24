Auto Trade Journal with Screenshots for MT5

✅ Auto Trade Journal with Screenshots

📸 在准确的那一刻自动截图，记录每一笔交易

交易日志是每位导师都会推荐、却几乎没人能坚持的习惯，因为手动记录费时又容易被跳过。文字日记可以记下数字，却永远无法呈现你入场或出场那一刻图表的真实模样，而经验教训恰恰就藏在那里。 Auto Trade Journal with Screenshots 会自动为整个账户完成这项工作。每当交易开仓、平仓、部分平仓，或止损、止盈被修改时，它都会在那一刻为图表截图，并将完整细节和图片路径写入一行CSV记录。无论是手动交易还是任何智能交易系统的交易，都能一并记录。



⚙️ 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，在市场中作为独立产品分别销售，请选择与你的终端匹配的版本。适用于任何品种和任何时间周期。

为了在任意品种上截取到合适的图表，它会重复使用你已打开的图表，或临时打开一个新图表，完成截图后再关闭，绝不会影响你自己的图表。它还可以同时在多个时间周期上捕捉同一时刻的画面。CSV文件可直接在Excel、Google表格或任何日志工具中打开，分隔符可自由选择。它绝不会开仓或平仓，不使用WebRequest，也没有任何外部连接，所有数据都保留在你自己的电脑上。

🔧 主要功能

📸 在交易开仓、平仓、部分平仓以及每次止损或止盈修改时，准确截取那一刻的图表。

🗂️ 全账户日志：涵盖每个品种、手动交易和任何智能交易系统，全部来自同一张图表。

🖼️ 复用或打开图表：使用你已打开的图表，或临时打开一个再于截图后关闭。

🕒 多周期捕捉：同时在多个时间周期上保存同一时刻的画面。

📄 丰富的CSV：每个事件包含25个字段，从价格、盈亏到持仓时长、账户余额和图片路径。

📊 Excel友好：可选择逗号、分号或制表符作为分隔符，并可加入可选的表头行。

🎯 魔术数字筛选：既可记录整个账户，也可只聚焦单一策略。

🔒 单实例安全：内置锁机制，防止产生重复记录。

⚡ 轻量私密：截图在独立于交易线程之外完成，不使用WebRequest，所有数据都留在你的电脑上。

✅ 适用人群

📈 希望从每一次入场和出场中学习的自主交易者。

🤖 需要直观记录其智能交易系统实际操作的算法交易者。

🏛️ 必须为交易流程留存文档的自营交易公司交易员。

🧾 任何觉得手动记录日志太繁琐而难以坚持的人。

📘 完整用户手册: 下载 PDF

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