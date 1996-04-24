Auto Trade Journal with Screenshots for MT5

Auto Trade Journal with Screenshots
📸 在准确的那一刻自动截图，记录每一笔交易

交易日志是每位导师都会推荐、却几乎没人能坚持的习惯，因为手动记录费时又容易被跳过。文字日记可以记下数字，却永远无法呈现你入场或出场那一刻图表的真实模样，而经验教训恰恰就藏在那里。

Auto Trade Journal with Screenshots 会自动为整个账户完成这项工作。每当交易开仓、平仓、部分平仓，或止损、止盈被修改时，它都会在那一刻为图表截图，并将完整细节和图片路径写入一行CSV记录。无论是手动交易还是任何智能交易系统的交易，都能一并记录。


⚙️ 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，在市场中作为独立产品分别销售，请选择与你的终端匹配的版本。适用于任何品种和任何时间周期。

为了在任意品种上截取到合适的图表，它会重复使用你已打开的图表，或临时打开一个新图表，完成截图后再关闭，绝不会影响你自己的图表。它还可以同时在多个时间周期上捕捉同一时刻的画面。CSV文件可直接在Excel、Google表格或任何日志工具中打开，分隔符可自由选择。它绝不会开仓或平仓，不使用WebRequest，也没有任何外部连接，所有数据都保留在你自己的电脑上。

🔧 主要功能

  • 📸 在交易开仓、平仓、部分平仓以及每次止损或止盈修改时，准确截取那一刻的图表。

  • 🗂️ 全账户日志：涵盖每个品种、手动交易和任何智能交易系统，全部来自同一张图表。

  • 🖼️ 复用或打开图表：使用你已打开的图表，或临时打开一个再于截图后关闭。

  • 🕒 多周期捕捉：同时在多个时间周期上保存同一时刻的画面。

  • 📄 丰富的CSV：每个事件包含25个字段，从价格、盈亏到持仓时长、账户余额和图片路径。

  • 📊 Excel友好：可选择逗号、分号或制表符作为分隔符，并可加入可选的表头行。

  • 🎯 魔术数字筛选：既可记录整个账户，也可只聚焦单一策略。

  • 🔒 单实例安全：内置锁机制，防止产生重复记录。

  • ⚡ 轻量私密：截图在独立于交易线程之外完成，不使用WebRequest，所有数据都留在你的电脑上。

✅ 适用人群

  • 📈 希望从每一次入场和出场中学习的自主交易者。

  • 🤖 需要直观记录其智能交易系统实际操作的算法交易者。

  • 🏛️ 必须为交易流程留存文档的自营交易公司交易员。

  • 🧾 任何觉得手动记录日志太繁琐而难以坚持的人。

📘 完整用户手册: 下载 PDF

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Fibo Channels
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Gann Square of 144 for MT5
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江恩箱（或江恩方）是一种基于 W.D. Gann 的“市场预测的数学公式”文章的市场分析方法。 该指标可以绘制三种正方形模型：90、52(104)、144。有六种网格变体和两种弧形变体。 您可以在一张图表上同时绘制多个方块. 参数 Square — 江恩方格模型的选择: 90 — 90 的平方（或 9 的平方）； 52 (104) — 52（或 104）的平方； 144 — 144的万能平方； 144 (full) — 正方形的“完整”版本，结合了其他正方形的线条。 据我们所知，W.D.江恩并没有这样的加价； for Arcs — 圆弧的简化正方形； Grid — 网格的变体： 4x4 (52) — 4 x 4 网格，52 个标记； 5x5 (40); 8x8 (90); 8x8 (104); 8x8 (144); 16x16 (144); 36x36 (144); disable — 禁用网格； Arcs — 弧线的变体： 4x4; 5x5; disable — 禁用弧； 开始时的方形参数： Length of Square, Bars (X-axis) — 正方形的长度（以条
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
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Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
TRI Visualizer
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TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Currencies Strength
Jinsong Zhang
指标
这个指标用于比较图表上的交易品种与其他几个所选交易品种之间的强弱相对关系。 根据每个交易品种基于相同基准日的价格走势进行比较，可以看到几条不同走向的趋势线，反映出几个不同交易品种之间的强弱关系，这样可以更清楚地了解市场的趋势。 例如，你可以在EURUSD图表上应用这个指标，将其与货币对EURJPY和EURGBP进行比较，看看哪个更强。 你需要为指标输入参数: 需要比较的几个交易品种的名称 您需要选择比较基准日期。 请注意，使用指标前应确保相关交易品种的历史数据已经下载。 免费模拟版本是： https://www.mql5.com/zh/market/product/63921 .............................................
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
指标
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
BOA Multi Currency Dashboard
Eugene Kendrick
指标
Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard for Binary Options (MT5) . You can use any of the BOA Signals Indicators with the dashboard. Just change the BOA Signals Indicator Name in the dashboard settings to the indicator you want to get signals from. For example: CHILL. BLAZE:  BOA_BLAZE_Indicator_v1   Strategy :   BLW Online Trading Binary Options Strategy (3 Moving Average) LAVA:  BOA_LAVA_Indicator_v1   Strategy:   Lady Trader Binary Options Strategy (Bollinger Bands & Stochas
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
指标
# 回撤指标 V4.0 - 掌控交易的必备工具 ## 通过完整的实时绩效概览改变您的交易 在要求严苛的外汇和差价合约交易世界中，**了解您的实时绩效**不是奢侈品，而是**绝对必需**的。**回撤指标 V4.0** 不仅仅是一个简单的指标：它是您的**专业仪表板**，为您提供清晰、精确和即时的交易账户状态视图。 --- ## 为什么这个指标将永远改变您的交易 ### 90% 交易者面临的问题 您是否曾经遇到过以下情况之一？ **您不确切知道自己的状况** - 您的 MT5 平台显示数字，但您必须心算您的真实表现。 **您发现回撤为时已晚** - 当您意识到已经损失了 15% 的资金时，已经太晚了，无法有效应对。 **您缺乏历史可见性** - 无法快速知道本周、本月或今年是否盈利。 **您浪费时间分析交易** - 您必须打开多个窗口、进行计算，并失去对市场的关注。 **您没有概览** - 有多少持仓？我的全局盈亏是多少？我今天的表现如何？ ### 解决方案：一体化专业仪表板 **回撤指标 V4.0** 通过提供一个**完整的控制面板*
Wedge Pattern MT5
Sathit Sukhirun
指标
Chinese 这款指标就像是为热衷于图表形态交易的交易者提供的高级图表分析助手。它的设计初衷是减轻视觉分析的负担，并提高盈利的准确性。 从实际应用角度来看，这款指标的主要优势如下： 1. 自动形态检测 (Automated Pattern Detection) 节省时间并减少偏见： 您无需再手动绘制趋势线。指标会寻找价格波段的高低点（Pivot High/Low），并在价格结构符合条件时，自动绘制出上升楔形（Rising Wedge）和下降楔形（Falling Wedge）的框架。 涵盖所有情况： 能够检测正在形成的形态、突破（Breakout）的瞬间，甚至是失败（Failed）的形态，让您清晰地掌握市场全貌。 2. 内置目标和斐波那契止盈 (Built-in Targets & Fibonacci TP) 自动计算目标： 当发生突破时，系统会根据楔形开口的宽度立即计算出主要目标（Main Target）距离，让您明确知道该把止盈（Take Profit）设在哪里。 支持分批平仓 (Scaling Out)： 划出多达5个级别的斐波那契线作为子止盈点，非常适合喜欢在关键支撑/阻力位分
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
指标
Magic Finger 能帮助你清晰的发现趋势及交易机会。此系统根据经典策略加上个人交易经验制作。您也可以根据此指标加上您的交易风格去编写EA。 手指指向为开仓信号，变色线为趋势确认。如果您是日内交易者，可以选择在交易活跃的时间段内交易，参考变色线作为下单方向依据，手指信号作为过滤器。 如果你是趋势交易者，可以选择在H1以上的周期，在关键价格区域等待手指信号的出现，并入市交易，然后以变色线作为趋势的确认。 止损可以止损圆点作为依据。 RS为重要的多空分水岭 输入参数如下： RISK 5 MONEY RISK 2.0 AlertOption ********************************* Local Alert true TimesOfAlerts 2 E-Mail Alert false App PUSH Notification  false  Display_Option    *********************************  Barclor_Display  true  RS_Display   true
Price Magnets M5
Ivan Simonika
指标
Price Magnet — Price Density and Attraction Levels Indicator Price Magnet is a professional analytical tool designed to identify key support and resistance levels based on statistical Price Density. The indicator analyzes a specified historical period and detects price levels where the market spent the most time. These zones act as “magnets,” attracting price action or forming a structural base for potential reversals. Unlike traditional Volume Profile tools, Price Magnet focuses on price-time d
Velos trading indicator
David Chokumanyara
指标
VELOS Trading Indicator Precision. Speed. Confidence. The VELOS Trading Indicator is a professional, non-repainting MT5 trading system developed by DC Trading to help traders identify high-probability trading opportunities with confidence. Designed for both beginner and experienced traders, VELOS combines trend analysis, momentum confirmation, and volatility filtering into one intelligent indicator, delivering precise entry and exit signals while reducing false setups. Built for fast-moving m
Trading Utility
Tahir Hussain
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Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Advanced Price Flow Analytics 8
Rafael Vasili
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DAILY OH/OL SDEV QUANT MODEL - STATISTICAL TRADING WITH PRECISION RISK MANAGEMENT TRADE WITH MATHEMATICAL CERTAINTY - KNOW YOUR EXACT STOP-LOSS AND TAKE-PROFIT BEFORE YOU ENTER This indicator analyzes 5,000+ days of price history to give you: Exact entry levels (sigma bands locked at daily open) Exact stop-loss distance (from M
Multi Timeframe Smc Bias Finder
George Thuo Njanga
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Multi Timeframe Smc Bias Finder Trading in alignment with higher timeframe structure is one of the most consistently profitable habits a trader can build. The difficulty has always been execution: switching between timeframes, manually reading structure, and keeping track of whether the Daily, 4-Hour and 1-Hour are all pointing in the same direction before committing to a position. Multi Timeframe Smc Bias Finder resolves that entirely. Three tools in one indicator: A live multi-timeframe bias d
Currency Strength Meter Pro MT5
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购买此指标，您就可以免费获得 ICT Concept MT5 或任何其他指标！ 私信了解更多详情！ 指标：Currency Strength Meter Pro (货币强弱计专业版) 市场广度可视化 (Market Breadth Visualization) 优点: 该指标以整洁的“仪表盘”形式显示，代替了杂乱的图表。交易者只需扫一眼即可知道市场上哪个货币对最强或最弱。 益处: 节省逐个查看图表的时间，并帮助快速做出选币决策。 自动排名与排序 (Auto-Ranking & Sorting) 优点: 拥有“水平排名”模式，自动将货币对从“最强”到“最弱”进行排序。 益处: 让您立即看到日/周/月的赢家 (Winners) 和输家 (Losers)，这是相对强弱交易策略的核心。 智能货币逻辑 (Smart Currency Logic) 优点: 在垂直模式下，工具能智能处理基础货币位置不同的货币对（如 EURUSD 与 USDJPY）。系统会自动“反转”数值，使条形图方向与主货币（如 USD）的强弱一致。 益处: 减少分析基础货币或报价货币位置时的混淆。 多时间周期灵活性 (Mul
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
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Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
HMA Trend Professional MT5
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4.25 (4)
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Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Trend Master V2
Oratile Pitsoane
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What Is Trend Master Pro? Trend Master Pro   is a professional-grade trend trading indicator built for MetaTrader 5. It was designed with one goal in mind — to keep you on the right side of the market at all times by combining three powerful technical tools into a single, clean, easy-to-read display directly on your price chart. Instead of cluttering your screen with multiple separate indicators, Trend Master Pro fuses an   EMA Ribbon trend filter , a   ZigZag swing point engine , and a   breako
Smart DOM Tick Flow
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Smart DOM Tick Flow 是一款自主研发的日内交易指标，集自适应 SmartDOM、Tick Flow 分析、价格运动的频谱评估、市场活跃度价位以及多层交易信号确认于一体。 指标的核心是 SmartDOM：一张动态展示价格平衡变化与各价位活跃度分布的地图。 它不仅帮助观察价格运动方向，还能揭示当前市场竞价过程的内部结构：参与力量集中在哪里、运动阻力在哪里形成、活跃中心向何处迁移，以及当前买方或卖方压力是否稳定。指标将市场视为一个整体系统，价格、tick、成交量、运动速度、关键价位反应和动量质量必须相互确认。 SmartDOM — 智能市场深度模型 SmartDOM 不局限于经纪商提供的有限订单，而是将标准化的 Bid、Ask 和 Last 逐笔数据分配到自适应价位上，同时考虑可用成交量，并根据价格变化特征判定每个 tick 的方向。在此基础上，系统计算最大活跃度价位、价值区上边界与下边界、买卖双方 Delta、连续失衡序列、吸收迹象、失败拍卖、轮廓边界反应、活跃中心迁移，以及所形成结构的最终质量评估。 SmartDOM 采用交易所订单簿的视觉逻辑，但承担的是不同的分
该产品的买家也购买
Superhero
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SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。 我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號 此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。 每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉 支援待執行訂單交易 支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。 關於「超級英雄」策略 SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。 「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反
Trend Sniper X
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Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
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传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
Neuro Poseidon MT5
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Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
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M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
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我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
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UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
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使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
指标
大师版是一款专业级的分析工具，旨在通过成交量和资金流向的视角来可视化市场结构。与标准的成交量指标不同，该工具直接在图表上显示每日成交量分布，让您准确看到价格发现发生的位置以及“聪明钱”的定位。 此大师版专为清晰度和速度而设计，具有独特的自动主题同步系统，加载后即刻美化您的图表布局。 主要特点： 真实资金流向计算： 超越标准的跳动量。启用“Use Money Flow”时，成交量按价格加权，揭示了特定价格水平的实际资金投入。 价值区域 (VA) 可视化： 自动计算价值区域（默认为成交量的70%）。 VA填充： 为价值区域背景着色，以便即时识别控制区域。 关键水平： 清晰标记控制点 (POC)、价值区域高点 (VAH) 和价值区域低点 (VAL)。 专业标记系统： 扫描概况结构以识别关键交易区域： HVN (高成交量节点)： 接受和盘整区域（支撑/阻力）。 LVN (低成交量节点)： 拒绝区域或“快速通过”区域。 所有标记均向右绘制延长线，便于监控。 Delta 背离（左侧直方图）： 左侧直方图可视化每个级别的买卖压力对比。这有助于识别隐藏的背离——即价格可能上涨，但卖家在这些水平上激进打
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
指标
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。   该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
Turtle Soup Liquidity Sweep
Khayotkhon Akhmedova
指标
Turtle Soup Liquidity Sweep is a smart liquidity analysis tool designed to identify Buy-Side Liquidity (BSL), Sell-Side Liquidity (SSL), liquidity sweeps, and potential reversal setups. The indicator detects important swing highs and lows, combines nearby liquidity levels, and waits for price rejection and confirmation after a liquidity grab. It also supports Order Block (OB), Fair Value Gap (FVG), and Inverse Fair Value Gap (IFVG) confluence to help filter potential setups. Entry signals, Stop
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
指标
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (10)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
指标
Ultimate Boom and Crash 指标 Ultimate Boom and Crash 指标由 Coetsee Digital 开发，是一款先进工具，旨在识别市场中的潜在暴涨机会。该指标专为关注 Deriv 和 Weltrade 合成市场的交易者设计，仅在 3 分钟 (M3)、5 分钟 (M5)、15 分钟 (M15)、30 分钟 (M30) 和 1 小时 (H1) 时间周期上运行，并仅支持以下交易对：PainX 1200、PainX 999、PainX 800、PainX 600、PainX 400、GainX 1200、GainX 999、GainX 800、GainX 600、GainX 400、BreakX 600、BreakX 1200、BreakX 1800、SwitchX 600、SwitchX 1200、SwitchX 1800、Crash 1000 Index、Crash 900 Index、Crash 600 Index、Crash 500 Index、Crash 300 Index、Boom 1000 Index、Boom 900 Index、Bo
作者的更多信息
Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5
Antonio Franco
5 (1)
专家
Set TP and SL in Pips Points or Currency 每笔交易自动止盈止损，现在带移动止损 Set TP and SL in Pips Points or Currency 监视你的持仓，并按你的设置以 点（pips）、点数（points）或账户资金 挂上 止盈和止损 。挂载一次，每个仓位都会自动获得止损止盈，无需手动点击。 现在内置 移动止损 ，可用点、点数或资金计量，带独立的步长和启动值，让交易在运行时锁住利润。非常适合到达时没有止损的信号和跟单。 ️ 支持 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，适用于任何品种，作用于全部交易或按品种和 magic number 过滤。 为止盈止损选择一次计量单位，并为移动止损单独选择单位。将某个值设为零可跳过或移除该水平。移动止损只会收紧、绝不放宽，遵守最小步长，并在你设定的利润之后启动。 主要功能: 每个持仓自动止盈和止损 距离以点（pips）、点数（points）或账户资金计量 移动止损支持点、点数或资金，带步长和启动值 ️ 移动止损与固定止盈止损各用独立
News Filter Multi Source for MT5
Antonio Franco
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专家
News Filter Multi-Source ️ 在高影响新闻前后暂停交易,来自多个数据源 大多数新闻过滤器只依赖单一数据源。一旦该数据源更改格式或离线,过滤器会悄悄停止保护账户,而这往往就发生在重大数据撼动市场的当天。专为 FTMO 、 The Funded Trader 、 MyFundedFX 和 FundedNext 的严格新闻规则打造。 News Filter Multi-Source 同时读取不止一个独立数据源,将它们合并并去除重复,因此当某个数据源失效时过滤器仍能继续工作。它在每个事件前 N 分钟到事件后 N 分钟暂停新订单,且只针对真正影响您图表的货币。 ️ 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5;两个平台在 Market 上作为独立产品分别销售,请购买与您终端匹配的版本。任意品种、任意时间周期。 在 MetaTrader 5 上,它开箱即用地将原生经济日历与 ForexFactory 数据源结合,无需账户、无需 API 密钥。在 MetaTrader 4 上,它使用 ForexFactory 数据源,并可接入您添加的任何 JSON
Local Trade Copier Multi Account for MT5
Antonio Franco
专家
Local Trade Copier Multi-Account 在同一台电脑上实时将您的交易复制到每个账户 管理多个账户，一个个人账户加上一两个基金账户，意味着手动重复每一笔交易并寄望时机吻合。专为同时运行 FTMO 、 The Funded Trader 、 MyFundedFX 和 FundedNext 多个账户的交易者打造。 Local Trade Copier Multi-Account 将一个 Master 账户的交易镜像到同一台电脑上的一个或多个 Slave 账户，并按每个账户调整手数。它使用共享文件，因此稳定、无 DLL，一分钟即可安装。 ️ 适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。可用于任何品种和任何周期。单一 EA，可选择作为 Master 或 Slave。 交易通过经纪商票据和专用的 magic number 识别，绝不使用订单注释，因此爆仓或自动平仓都不会破坏关联。持久映射将每个副本与其来源绑定，因此 Slave 在重启后仍能继续管理交易。多个 Master 和多个 Slave 可以共存，甚至可以在同一台电脑上的 MetaT
Set TP and SL in Pips Points or Currency
Antonio Franco
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Set TP and SL in Pips Points or Currency 每笔交易自动止盈止损，现在带移动止损 Set TP and SL in Pips Points or Currency 监视你的持仓，并按你的设置以 点（pips）、点数（points）或账户资金 挂上 止盈和止损 。挂载一次，每个仓位都会自动获得止损止盈，无需手动点击。 现在内置 移动止损 ，可用点、点数或资金计量，带独立的步长和启动值，让交易在运行时锁住利润。非常适合到达时没有止损的信号和跟单。 ️ 支持 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，适用于任何品种，作用于全部交易或按品种和 magic number 过滤。 为止盈止损选择一次计量单位，并为移动止损单独选择单位。将某个值设为零可跳过或移除该水平。移动止损只会收紧、绝不放宽，遵守最小步长，并在你设定的利润之后启动。 主要功能: 每个持仓自动止盈和止损 距离以点（pips）、点数（points）或账户资金计量 移动止损支持点、点数或资金，带步长和启动值 ️ 移动止损与固定止盈止损各用独立
Hidden TP and SL Manager EURUSD for MT5
Antonio Franco
专家
隐藏止盈止损管理器 – 先进的隐形交易管理工具 隐藏止盈止损管理器  LITE/EURUSD 是 隐藏止盈止损管理器 的 免费精简版 。这款创新的智能交易系统以全新的直观方式管理 可见和不可见的止盈、止损水平 。 该免费版仅适用于 EURUSD ，让您零成本体验全球最受欢迎的交易品种之一。 隐藏止盈止损管理器 是一款强大且创新的智能交易系统，旨在以全新直观的方式管理 可见和隐形的止盈与止损水平 。 与需要在EA设置中不断手动输入订单号的传统解决方案不同，此重新设计的版本引入了 完全基于图表的交互式工作流程 。 每个已建仓或挂单均可 直接从图表上进行管理 ，使得交易控制更快、更安全、更直观。 通过图表线进行交互式订单管理 对于每个未平仓头寸，EA会在 开仓价 处自动绘制一条线。 点击此线即可打开一个 可自定义的管理面板 ，允许您即时控制 该特定订单 。 无需再切换设置或重新加载EA。 一切操作均可视化并按订单进行。 灵活的止盈止损定义模式 通过管理面板，您可以使用多种计算方式定义止盈和止损： 点差 点 金额（账户货币） 绝对价格 （例如 1.12345） 同时支持 可见和隐形的止盈/止
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Set TP and SL by Price GBPUSD for MT5
Antonio Franco
专家
按价格设置止盈止损 – MT5自动订单修改器 在任何交易上自动设置精确的止盈和止损价格水平 按价格设置止盈止损  LITE/GBPUSD 是 按价格设置止盈止损 的 免费有限版本 ，旨在通过 价格而非点数或基点 来管理 止盈和止损水平 。 此免费版本仅在 GBPUSD 上有效，让您零成本体验完整功能。 ️ 适用于所有货币对和EA，可按品种或魔术数字筛选 此智能交易系统允许您使用直接价格值（例如 EURUSD 上的 1.12345）为您的交易定义并应用精确的止盈（TP）和止损（SL）水平。无需点数，无需基点。在所有订单上或按图表或魔术数字筛选，实现干净、准确的交易管理。 主要功能： 按精确价格即时修改止盈和止损 应用于所有订单、当前品种或特定魔术数字 ️ 使用零值可移除交易中的止盈或止损 附加到任何图表后即可全自动运行 兼容所有交易品种 适用于： 需要快速控制止盈/止损的手动交易者 需要覆盖默认退出逻辑的EA用户 处理复杂头寸的多订单管理者 关键词： 按价格设置止盈止损 ， MT5止盈止损管理器 ， MT5自动止损止盈 ，
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Currency Trailing Gold MT5
Antonio Franco
专家
Currency Trailing Gold 是 免费、受限版本 的 Currency Trailing ，这是一款智能利润锁定EA，根据 真实货币价值 进行追踪，而不是点数或点位。 该免费版本仅适用于 XAUUSD (Gold) ，让您可以在全球最受欢迎的交易品种之一上免费体验完整的追踪功能。 想在所有交易品种上使用Currency Trailing吗？ 完整版 支持您账户中的所有外汇货币对、金属、指数和加密货币。 仅需$39即可在 gromastech.com/full-currencytrailing 获取完整版 Currency Trailing ，基于真实资金的智能利润锁定！ 厌倦了基于点数或点位的追踪方式，而这些并不能反映您的真实收益？ 使用 Currency Trailing ，您可以根据实际 货币价值 来追踪利润，使用账户货币计价，让您完全掌控真正重要的东西，您锁定并保护的资金。 工作原理： 设置 触发金额 和 锁定金额 ，两者均以货币计。 示例： Trigger = $20 Lock = $10 当任何交易达到 $20的浮动利润
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Clock Trades EURUSD for MT5
Antonio Franco
专家
Clock Trades – 精准定时交易！ Clock Trades EURUSD 是 Clock Trades 的 免费有限版本 ，这款智能可靠的 EA 让您 根据时间自动执行交易 该免费版本仅适用于 EURUSD ，让您免费在全球最受欢迎的交易工具之一上体验完整功能。 Clock Trades 是一款智能可靠的 EA，让您 根据时间自动执行交易 。 设置 精确的时和分 来开启买入或卖出订单，选择您的参数，让 EA 精准掌控一切。 按 服务器时间或本地时间 安排交易 适用于 任何交易品种或自定义列表 完全控制 买入和卖出例外情况 选择以 点数、基点或金额 为单位设置 TP/SL，实现灵活的风险管理 针对 常见错误 的自动重试系统（例如交易时间过于接近市场开盘或网络连接问题） 可自定义的 警报和移动通知 ，针对每个操作或仅针对错误 非常适合使用 基于时间的策略 或需要 精准执行 而无需人工干预的交易者。 设置时间。定义规则。Clock Trades 完美执行。 理想用途： 基于时间的策略 | 精准入场执行 | 自动化交易系统 | 使用
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Currency Trailing Gold
Antonio Franco
专家
Currency Trailing Gold 是 免费限量版本 的 Currency Trailing ，这是一款智能锁定利润的EA，根据 真实货币价值 而不是点数或点值来跟踪交易。 此免费版本仅适用于 XAUUSD (Gold) ，让您可以在全球最受欢迎的交易品种之一上免费体验完整的跟踪功能。 想在所有品种上使用 Currency Trailing 吗？ 完整版 支持账户中的所有外汇对、金属、指数和加密货币。 以 $39 获取完整版： gromastech.com/full-currencytrailing Currency Trailing ，基于真实资金的智能利润锁定！ 厌倦了使用无法反映真实收益的点数跟踪？ 使用 Currency Trailing ，您可以基于实际的 货币价值 ，即账户货币，来跟踪利润，从而完全掌控最重要的事情，您锁定和保护的资金。 工作原理： 设置 触发金额 和 锁定金额 ，两者均以货币表示。 例如： 触发 = $20 锁定 = $10 当任何交易达到 $20 浮动利润 时，EA 会立即移动止损以锁定 $10 利润 。
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Hidden TP and SL Manager EURUSD for MT4
Antonio Franco
专家
隐藏止盈止损管理器 – 先进的隐形交易管理工具 隐藏止盈止损管理器  LITE/EURUSD 是 隐藏止盈止损管理器 的 免费精简版 。这款创新的智能交易系统以全新的直观方式管理 可见和不可见的止盈、止损水平 。 该免费版仅适用于 EURUSD ，让您零成本体验全球最受欢迎的交易品种之一。 隐藏止盈止损管理器 是一款强大且创新的智能交易系统，旨在以全新直观的方式管理 可见和隐形的止盈与止损水平 。 与需要在EA设置中不断手动输入订单号的传统解决方案不同，此重新设计的版本引入了 完全基于图表的交互式工作流程 。 每个已建仓或挂单均可 直接从图表上进行管理 ，使得交易控制更快、更安全、更直观。 通过图表线进行交互式订单管理 对于每个未平仓头寸，EA会在 开仓价 处自动绘制一条线。 点击此线即可打开一个 可自定义的管理面板 ，允许您即时控制 该特定订单 。 无需再切换设置或重新加载EA。 一切操作均可视化并按订单进行。 灵活的止盈止损定义模式 通过管理面板，您可以使用多种计算方式定义止盈和止损： 点差 点 金额（账户货币） 绝对价格 （例如 1.12345） 同时支持 可见和隐形的止盈/止
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Set TP and SL by Price GBPUSD for MT4
Antonio Franco
专家
按价格设置止盈和止损 – MT4自动订单修改器 在任何交易上自动设置精确的止盈和止损价格水平 按价格设置止盈和止损  LITE/GBPUSD 是 Set TP & SL by Price 的 免费限量版 ，旨在通过 价格 而非点数来管理 止盈和止损水平 。 此免费版仅在 GBPUSD 上有效，让您零成本完整体验全部功能。 ️ 适用于所有货币对和EA，可按品种或魔术号筛选 该EA允许您使用直接价格值（例如EURUSD上的1.12345）为交易定义并应用精确的止盈(TP)和止损(SL)水平。无点数，无基点。在所有订单上或按图表或魔术号筛选进行干净、准确的交易管理。 主要功能： 按精确价格即时修改止盈和止损 应用于所有订单、当前品种或特定魔术号 ️ 使用零可移除交易中的止盈或止损 附加到任何图表后完全自动化运行 兼容所有交易品种 适用于： 希望快速控制止盈/止损的手动交易者 需要覆盖默认出场逻辑的EA用户 处理复杂头寸的多订单管理者 关键词： 按价格设置止盈止损 , MT4止盈止损管理器 , MT4自动止损止盈 , 修改MT4
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Draw Lines MT5
Antonio Franco
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轻松在图表上绘制进场价、止盈和止损水平，用于分析和跟踪交易信号。 主要功能 轻松输入进场价、TP1、TP2、TP3 和 SL 值 可选的垂直线用于标记信号时间 每条线支持自定义标签和颜色 直观评估信号的准确性与风险回报比 适用于所有品种和所有时间周期 无重绘、无延迟，线条清晰稳定 应用场景 可视化来自 Telegram、WhatsApp 或其他渠道的交易信号 分析历史信号并学习市场反应 向社群或客户展示清晰的信号布局 搭配手动或自动策略使用 关键词 信号, 绘图, 进场, 止盈, 止损, 外汇, 电报, 可视化信号, 手动交易, 信号分析, TP, SL, 图表, 水平线, 评估, 教学, 指标, 工具, 绘图, 进场, 止盈, 止损, 外汇, 电报, 可视化信号, 手动交易, 信号分析, TP, SL, 图表, 水平线, 评估, 教学, 指标
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Antonio Franco
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轻松在图表上绘制进场价、止盈和止损水平，用于分析和跟踪交易信号。 主要功能 轻松输入进场价、TP1、TP2、TP3 和 SL 值 可选的垂直线用于标记信号时间 每条线支持自定义标签和颜色 直观评估信号的准确性与风险回报比 适用于所有品种和所有时间周期 无重绘、无延迟，线条清晰稳定 应用场景 可视化来自 Telegram、WhatsApp 或其他渠道的交易信号 分析历史信号并学习市场反应 向社群或客户展示清晰的信号布局 搭配手动或自动策略使用 关键词 信号, 绘图, 进场, 止盈, 止损, 外汇, 电报, 可视化信号, 手动交易, 信号分析, TP, SL, 图表, 水平线, 评估, 教学, 指标, 工具, 绘图, 进场, 止盈, 止损, 外汇, 电报, 可视化信号, 手动交易, 信号分析, TP, SL, 图表, 水平线, 评估, 教学, 指标,
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Clock Trades EURUSD
Antonio Franco
专家
Clock Trades – 精准定时交易！ Clock Trades EURUSD 是 Clock Trades 的 免费有限版本 ，这款智能可靠的 EA 让您 根据时间自动执行交易 该免费版本仅适用于 EURUSD ，让您免费在全球最受欢迎的交易工具之一上体验完整功能。 Clock Trades 是一款智能可靠的 EA，让您 根据时间自动执行交易 。 设置 精确的时和分 来开启买入或卖出订单，选择您的参数，让 EA 精准掌控一切。 按 服务器时间或本地时间 安排交易 适用于 任何交易品种或自定义列表 完全控制 买入和卖出例外情况 选择以 点数、基点或金额 为单位设置 TP/SL，实现灵活的风险管理 针对 常见错误 的自动重试系统（例如交易时间过于接近市场开盘或网络连接问题） 可自定义的 警报和移动通知 ，针对每个操作或仅针对错误 非常适合使用 基于时间的策略 或需要 精准执行 而无需人工干预的交易者。 设置时间。定义规则。Clock Trades 完美执行。 理想用途： 基于时间的策略 | 精准入场执行 | 自动化交易系统 | 使用
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Show secured
Antonio Franco
指标
Secured Profits – 即时查看您真正锁定的收益 您知道每笔交易中实际保护了多少利润吗？ Secured Profits 是一款智能且强大的 MT4 指标，可实时显示您通过止损实际锁定的 利润金额 ，基于您当前的未平仓交易。 与其他工具不同， Secured Profits 不仅仅汇总“可见”的浮动利润或止损保护的利润。它更进一步，通过 比较所有未平仓头寸 来计算真正锁定的利润。例如，如果一笔交易锁定了 $10 的利润，但其他交易的止损风险为 -$5，那么只有 $5 是真正被保护的，这就是您在屏幕上看到的金额。 主要特点： 显示您真正锁定的利润 ，考虑所有未平仓交易当前的止损值 排除虚假的安全感 ，仅显示在考虑仍有风险的头寸后真正被保护的部分 在图表上显示清晰且可自定义的标签 ，默认位于左下角，用户可自行调整位置和样式 灵活的过滤选项 ，提供三种操作模式： 所有交易 （默认），包括所有符号和魔术编号 仅当前符号 ，仅限于当前图表符号的交易 特定魔术编号 ，按一个或多个用户定义的魔术编号过滤交易 即插即用，只需附加指标即可立即开始工作
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OpenCharts for OpenOrders
Antonio Franco
实用工具
OpenCharts for OpenOrders – 智能图表管理助手 只需将此智能脚本拖放到 任意图表 ，它就会自动为您的每个 持仓品种 打开一个新的图表窗口。 ️ 主要功能 ： 为每个持仓的交易品种自动打开一个图表 如果已有图表已打开，则不会重复打开 即使有多个订单，也只为该品种打开 一个 图表 可在执行前选择时间周期 简洁高效，适合管理多订单的交易者 本脚本为 完全免费 ，无任何费用或限制。 关键词：图表管理，自动打开图表，MQL4脚本，持仓图表，MT4工具，免费脚本，智能交易终端，MT4自动化，多订单管理，图表自动化，外汇交易，交易效率，一键操作，交易助手，自动化交易，脚本定制，交易平台集成，实时监控，多窗口管理，交易工具，智能助手，节省时间，高效交易，无需手动，自动化脚本，交易管理，外汇工具，智能图表，自动化管理，交易优化，MT4插件，交易执行，智能系统，多任务处理，交易便捷性，界面友好，快速执行，自定义设置，交易警报，技术指标集成，风险管理工具，交易分析，自动交易系统，图表布局，交易策略，实时数据，多账户管理，交易面板，智能交易，交易机器人，脚本安装，图表工
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Currency Trailing
Antonio Franco
专家
Money Trailing – 基于真实货币的智能利润保护！ 厌倦了基于点数的移动止损？ 使用 Money Trailing ，你可以根据账户中的 真实货币金额 来保护利润，更真实、更智能。 如何运作： 设置 触发金额 和 锁定金额 ，以货币表示。 例如： 触发 = $20 锁定 = $10 当任何订单达到**$20的浮动利润 时，EA 将自动将止损上移，锁定 $10利润**。 价格继续上涨时，EA 会持续锁定更多利润 – 完全自动！ 主要功能： 根据 货币金额 追踪利润，而非点数 可按 符号 和/或 魔术编号 过滤 当锁定利润时，发出 声音提示 图表标签 显示锁定利润，样式可自定义 ️ 即插即用 – 直接启用 自动保护利润，减少情绪交易 适用于手动交易或EA策略 消除情绪干扰，让利润自由增长并自动锁定！ 立即试用 Money Trailing ，开启更聪明的交易方式！ Keywords: money trailing ea , profit trailing ea , trailing stop ea , t
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
专家
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 自动为任意订单设置精确的止盈止损价格 ️ 兼容所有交易对和EA，可按品种或魔术编号筛选 此EA允许你使用确切价格值（例如 EURUSD 的 1.12345 ）来定义并设置止盈 (TP) 和止损 (SL)。不使用点数或点差，直接精确控制所有订单的出场位置，可按图表或魔术编号过滤。 主要功能： 按精确价格即时修改TP和SL 适用于所有订单、当前品种或特定魔术编号 ️ 使用0移除TP或SL 一旦附加图表即可自动运行 兼容所有交易品种 适用于： 需要快速管理TP/SL的手动交易者 需要自定义退出逻辑的EA用户 管理多订单的交易者 有问题或建议？ 欢迎留言反馈。 你的建议会推动插件的持续改进！ Keywords: 精确设置止盈止损, MT4止盈止损管理, 自动设置TP SL, 修改订单MT4, EA管理工具, 设置TP SL价格, MT4订单管理EA, 智能交易管理器
Clock Trades
Antonio Franco
专家
Clock Trades – 精准定时交易！ Clock Trades 是一款智能稳定的智能交易系统，可让您 按指定时间自动下单 。 设置 具体的小时和分钟 开仓买入或卖出，设定参数，让 EA 精准执行。 支持使用 服务器时间或本地时间 可在 任意品种或自定义列表 运行 完整控制 买卖开单条件 TP/SL 可设为 点数、价格点或金额 自动重试 常见错误 （如市场刚开盘或网络问题导致） 可自定义 提示和手机通知 非常适合需要 定时策略 或 精确执行 的交易者。 设定时间，定义规则，Clock Trades 精准执行。 适合于： 基于时间的策略 | 精确的下单执行 | 自动化交易系统 | 使用 MT4 的外汇交易者 | 智能交易顾问优化 关键词： Clock Trades, 定时交易, 自动交易, EA, 智能交易系统, 外汇机器人, MT4, MetaTrader 4, 自动化交易, 外汇策略, 定时下单, 精准交易, 交易系统, 外汇工具。
Hidden TP and SL Manager for MT4
Antonio Franco
专家
隐藏止盈止损管理器 – 高级隐形交易管理 隐藏止盈止损管理器 是一款强大且创新的智能交易系统，旨在以全新直观的方式管理 可见和隐形的止盈与止损水平 。 与需要在EA设置中不断手动输入订单号的传统解决方案不同，此重新设计的版本引入了 完全基于图表的交互式工作流程 。 每个已建仓或挂单均可 直接从图表上进行管理 ，使得交易控制更快、更安全、更直观。 通过图表线进行交互式订单管理 对于每个未平仓头寸，EA会在 开仓价 处自动绘制一条线。 点击此线即可打开一个 可自定义的管理面板 ，允许您即时控制 该特定订单 。 无需再切换设置或重新加载EA。 一切操作均可视化并按订单进行。 灵活的止盈止损定义模式 通过管理面板，您可以使用多种计算方式定义止盈和止损： 点差 点 金额（账户货币） 绝对价格 （例如 1.12345） 同时支持 可见和隐形的止盈/止损 ，并且可以针对每个订单独立启用或禁用。 用于隐形水平的可选视觉参考线 尽管止盈和止损可以完全对经纪商隐藏，但EA可以选择性地在图表上显示 指示隐形止盈和止损水平的参考线 ，让交易者完全了解这些水平的设置位置。 这些线条 仅供视觉参考 ，不会向经纪商
PropFirm Guardian for MT4
Antonio Franco
专家
Prop-Firm Guardian。实时回撤保护 ️ 在账户违规之前就将其停止 Prop-Firm Guardian 是一款 防御型智能交易系统 ，它在每一个 Tick 监控您的净值，一旦达到日内或总回撤限额，立即强制平仓所有持仓。之后新交易将被自动屏蔽，直到下一个经纪商午夜，确保您的 FTMO、MyForexFunds、FundedNext、The5ers 或任何其他自营公司挑战，即使主策略出现问题也不会被淘汰。 一份 Guardian 即可保护整个账户，覆盖所有交易品种和所有 Magic Number。 ️ 支持模拟、真实和资金账户。无外部依赖，无 DLL。 Guardian 在 OnTick() 中并通过 1 秒计时器实时监控余额和净值。一旦设定的回撤阈值被触发，它会平掉所有市场持仓、删除挂单（可选），并将持久化的封锁标志写入 GlobalVariable，该标志可在终端重启后继续生效。在经纪商午夜（GMT 或本地时间），封锁会自动解除并保存新的每日基准余额。 主要功能： 实时监控日内和总回撤 紧急熔断开关一键平掉所有持仓和挂单 持久封锁阻止
Session Killzone Filter for MT4
Antonio Franco
专家
Session / Killzone / Time Filter 只在市场真正运行时交易 许多自动化策略在回测中盈利,在实盘中亏损,因为它们在死时段、节假日或每日滚动点差扩大时执行。已针对 FTMO 、 The Funded Trader 、 MyFundedFX 和 FundedNext 的工作流程测试。 Session / Killzone / Time Filter 阻止在配置的交易时段之外开仓,并可在市场进入低流动性时段时关闭仓位或取消挂单。一个工具,一次拖放到图表,完全控制您的 EA 何时被允许交易。 ️ 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。任意品种、任意时间周期。 过滤器内置 London、New York 和 Asia 三个交易时段,两个完全自定义的 Killzone,自动处理欧洲和美国的夏令时规则,按星期过滤,以及可选的星期五提前收盘。当前状态被写入一个GlobalVariable,终端中的任何其他 EA 都可以用一行 MQL 读取它。 主要功能 三个内置时段:London、New York 和 Asia,默认参数合理。
News Filter Multi Source for MT4
Antonio Franco
专家
News Filter Multi-Source ️ 在高影响新闻前后暂停交易,来自多个数据源 大多数新闻过滤器只依赖单一数据源。一旦该数据源更改格式或离线,过滤器会悄悄停止保护账户,而这往往就发生在重大数据撼动市场的当天。专为 FTMO 、 The Funded Trader 、 MyFundedFX 和 FundedNext 的严格新闻规则打造。 News Filter Multi-Source 同时读取不止一个独立数据源,将它们合并并去除重复,因此当某个数据源失效时过滤器仍能继续工作。它在每个事件前 N 分钟到事件后 N 分钟暂停新订单,且只针对真正影响您图表的货币。 ️ 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5;两个平台在 Market 上作为独立产品分别销售,请购买与您终端匹配的版本。任意品种、任意时间周期。 在 MetaTrader 5 上,它开箱即用地将原生经济日历与 ForexFactory 数据源结合,无需账户、无需 API 密钥。在 MetaTrader 4 上,它使用 ForexFactory 数据源,并可接入您添加的任何 JSON
Trade Panel Risk Based for MT4
Antonio Franco
专家
Trade Panel - Risk-Based 按风险自动手数，一键设置止损止盈，分批平仓与保本 Trade Panel Risk-Based 自动把你的风险换算成 正确的手数 。输入百分比或固定金额，设置止损，面板即可计算仓位并 一键 带着止损和止盈开仓。 为希望每笔入场都有纪律风险的主观交易者和 自营公司 账户打造，无需手动计算。 ️ 支持 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，适用于任何品种和周期，支持市价和挂单。 四种计算模式（余额百分比、净值百分比、固定金额、固定手数），按点（pips）、点数（points）或精确价格输入，一键在 25%、50% 和 75% 分批平仓，一键保本，以及可管理其他 EA 或手动开仓持仓的全部平仓。 主要功能: 按所选风险自动计算手数 一键带止损和止盈开仓 ️ 四种模式：% 余额、% 净值、固定金额、固定手数 ️ 在 25%、50% 和 75% 一键分批平仓 ️ 一键保本，可选锁定偏移 止损和止盈支持点（pips）、点数（points）或精确价格 市价和挂单，自动选择 Limit
Local Trade Copier Multi Account for MT4
Antonio Franco
专家
Local Trade Copier Multi-Account 在同一台电脑上实时将您的交易复制到每个账户 管理多个账户，一个个人账户加上一两个基金账户，意味着手动重复每一笔交易并寄望时机吻合。专为同时运行 FTMO 、 The Funded Trader 、 MyFundedFX 和 FundedNext 多个账户的交易者打造。 Local Trade Copier Multi-Account 将一个 Master 账户的交易镜像到同一台电脑上的一个或多个 Slave 账户，并按每个账户调整手数。它使用共享文件，因此稳定、无 DLL，一分钟即可安装。 ️ 适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。可用于任何品种和任何周期。单一 EA，可选择作为 Master 或 Slave。 交易通过经纪商票据和专用的 magic number 识别，绝不使用订单注释，因此爆仓或自动平仓都不会破坏关联。持久映射将每个副本与其来源绑定，因此 Slave 在重启后仍能继续管理交易。多个 Master 和多个 Slave 可以共存，甚至可以在同一台电脑上的 MetaT
Auto Trade Journal with Screenshots for MT4
Antonio Franco
指标
Auto Trade Journal with Screenshots 在准确的那一刻自动截图，记录每一笔交易 交易日志是每位导师都会推荐、却几乎没人能坚持的习惯，因为手动记录费时又容易被跳过。文字日记可以记下数字，却永远无法呈现你入场或出场那一刻图表的真实模样，而经验教训恰恰就藏在那里。 Auto Trade Journal with Screenshots 会自动为整个账户完成这项工作。每当交易开仓、平仓、部分平仓，或止损、止盈被修改时，它都会在那一刻为图表截图，并将完整细节和图片路径写入一行CSV记录。无论是手动交易还是任何智能交易系统的交易，都能一并记录。 ️ 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，在市场中作为独立产品分别销售，请选择与你的终端匹配的版本。适用于任何品种和任何时间周期。 为了在任意品种上截取到合适的图表，它会重复使用你已打开的图表，或临时打开一个新图表，完成截图后再关闭，绝不会影响你自己的图表。它还可以同时在多个时间周期上捕捉同一时刻的画面。CSV文件可直接在Excel、Google表格或任何日志工具中打开，分隔符可自由选择
Currency Trailing MT5
Antonio Franco
专家
Money Trailing – 基于真实资金的智能利润锁定！ 厌倦了基于点数或价格单位的追踪方式，却无法真实反映您的收益？ 使用 Money Trailing ，您可以根据实际的 货币金额 进行利润追踪——以您的账户货币计算——让您完全掌控最重要的东西：您所锁定和保护的资金。 工作原理： 设置 触发金额 和 锁定金额 ，两者均以货币计算。 例如： Trigger = $20 Lock = $10 一旦任何交易达到 $20的浮动利润 ，EA会立即移动止损以锁定 $10利润 。 随着交易继续向有利方向发展，EA会自动持续追踪并锁定更多利润！ 主要特点： 基于 真实资金 进行追踪，而不是点数或价格单位 支持按 交易品种 和/或 魔术编号 进行过滤 在利润锁定时提供 自定义声音提醒 简洁且可自定义的标签 ，直接在图表上显示已锁定利润 ️ 即插即用 – 只需附加即可开始运行 通过自动锁定利润，减少情绪化平仓 完美支持手动交易和EA交易 兼容策略测试器 – 在历史数据上测试并验证您的设置，以便在实盘前优化参数 无论您是短线交
Clock Trades MT5
Antonio Franco
专家
Clock Trades – 精准定时交易！ Clock Trades 是一款智能稳定的智能交易系统，可让您 按指定时间自动下单 。 设置 具体的小时和分钟 开仓买入或卖出，设定参数，让 EA 精准执行。 支持使用 服务器时间或本地时间 可在 任意品种或自定义列表 运行 完整控制 买卖开单条件 TP/SL 可设为 点数、价格点或金额 自动重试 常见错误 （如市场刚开盘或网络问题导致） 可自定义 提示和手机通知 非常适合需要 定时策略 或 精确执行 的交易者。 设定时间，定义规则，Clock Trades 精准执行。 适合于： 基于时间的策略 | 精确的下单执行 | 自动化交易系统 | 使用 MT5 的外汇交易者 | 智能交易顾问优化 关键词： Clock Trades, 定时交易, 自动交易, EA, 智能交易系统, 外汇机器人, MT5, MetaTrader 5, 自动化交易, 外汇策略, 定时下单, 精准交易, 交易系统, 外汇工具。
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
专家
按价格设置TP和SL – MT5自动订单修改器 自动为任意交易设置精确的TP和SL价格 ️ 适用于所有货币对和EA，可按符号或魔术号筛选 此EA允许您通过直接价格值（例如EURUSD的1.12345）来设置和应用精确的止盈（TP）和止损（SL）水平。无需点数或Pips。为所有订单或按图表/魔术号筛选实现干净、精准的交易管理。 主要功能: 通过精确价格即时修改TP和SL 应用于所有订单、当前图表或特定魔术号 ️ 输入0以移除TP或SL 连接到任意图表后自动运行 兼容所有交易品种 适用于: 想快速控制TP/SL的手动交易者 需要覆盖默认退出逻辑的EA用户 管理多订单或复杂头寸的交易者 有问题或建议吗？ 请留言提出您的问题或功能想法。 您的反馈将帮助我们改进未来版本。 Keywords: 按价格设置TP SL, MT5 TP SL管理, 自动SL TP MT5, 修改SL TP MT5, 交易管理EA, 专家顾问SL TP, 设置止盈价格, 设置止损价格, 应用TP SL MT5, MT5工具EA, SL TP覆盖,
Hidden TP and SL Manager
Antonio Franco
专家
隐藏止盈止损管理器 – 高级隐形交易管理 隐藏止盈止损管理器 是一款强大且创新的智能交易系统，旨在以全新直观的方式管理 可见和隐形的止盈与止损水平 。 与需要在EA设置中不断手动输入订单号的传统解决方案不同，此重新设计的版本引入了 完全基于图表的交互式工作流程 。 每个已建仓或挂单均可 直接从图表上进行管理 ，使得交易控制更快、更安全、更直观。 通过图表线进行交互式订单管理 对于每个未平仓头寸，EA会在 开仓价 处自动绘制一条线。 点击此线即可打开一个 可自定义的管理面板 ，允许您即时控制 该特定订单 。 无需再切换设置或重新加载EA。 一切操作均可视化并按订单进行。 灵活的止盈止损定义模式 通过管理面板，您可以使用多种计算方式定义止盈和止损： 点差 点 金额（账户货币） 绝对价格 （例如 1.12345） 同时支持 可见和隐形的止盈/止损 ，并且可以针对每个订单独立启用或禁用。 用于隐形水平的可选视觉参考线 尽管止盈和止损可以完全对经纪商隐藏，但EA可以选择性地在图表上显示 指示隐形止盈和止损水平的参考线 ，让交易者完全了解这些水平的设置位置。 这些线条 仅供视觉参考 ，不会向经纪商
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